Разделы

Бизнес Цифровизация Бизнес-приложения
|

GlowByte предложит бизнесу отечественную платформу бизнес-аналитики «Дельта BI»

Системный интегратор GlowByte займется продвижением, продажей и внедрением self-service-платформы «Дельта BI» для анализа и визуализации данных.

«Дельта BI» – это аналитическая платформа, объединяющая в одном решении инструменты Business Analytics, Data Preparation и Data Science. Система помогает бизнесу сохранить привычный уровень аналитики в процессе миграции с решений от мировых вендоровMicrosoft, QlikTech, Tableau.

Платформа использует для обогащения данных как внутренние, так и сторонние источники. Бизнес может учитывать в процессе анализа различные изменения на рынке, например, перестроение логистических цепочек, волатильность валют, скачки цен на комплектующие, а также другие факторы, необходимые для принятия управленческих решений. Все это – практически в режиме реального времени.

Детализированная аналитическая отчетность в «Дельта BI» отображается на динамических дашбордах. Показатели можно сравнивать между собой в различных разрезах. Кроме того, платформа оснащена встроенными ETL, технологиями ИИ, машинного обучения и no-code. Это дает пользователям без расширенных навыков программирования возможность легко запрашивать данные из любых источников, анализировать их по множеству параметров и получать реальную картину текущих бизнес-процессов.

Лев Матвеев, «СёрчИнформ»: Мы запустили франшизу, потому что сотням тысяч компаний по стране нужна качественная защита информации
Аутсорсинг

«Партнерство с GlowByte – это ценная возможность развивать качественный российский софт совместно с профессионалами рынка. Экспертиза GlowByte позволит сделать наш продукт доступным для большего числа заказчиков. Бизнес сможет в сжатые сроки развернуть надежный инструмент расширенной аналитики, в том числе в условиях цифрового суверенитета», – сказал Максим Хорин, ведущий архитектор «Дельта BI».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Разработчики российских ОС и офисных пакетов договорились не повышать цены на ПО до 2028 года

Когда в России появятся собственные Open Source продукты

Банкам придется ходить в Центробанк за разрешением мигрировать на российское ПО и «железо»

В России будет создана лоцманская ИТ-система для морских кораблей. Сейчас используются технологии позапрошлого века

Зарплаты PHP-программистов выросли по всей России. Спрос есть даже на джунов

Превращение Intel в контрактного производителя терпит крах. Заказчики напуганы его неумением обслуживать клиентов

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Телеграм-боты на базе ChatGPT: выбор ZOOM

Обзор проектора Acer H5386BDi: превратите ваш дом в кинотеатр

Обзор TECNO SPARK 10 Pro: мощный смартфон для молодежи

Показать еще

Наука

Черные дыры: за счет чего может расширяться Вселенная?

Межзвездные облака — истинный источник жизни на Земле?

Космический бетон из внеземной пыли оказался в два раза прочнее обычного
Показать еще