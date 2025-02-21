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Александров Михаил



21.02.2025 Решение Axenix для управления данными Dat.ax включено в реестр российского ПО 1
30.07.2024 Axenix представила «Smartax СППР» для банков и страховых компаний 1
15.05.2024 Axenix выводит на рынок систему поддержки принятия решений SmartAx 1
03.08.2023 Команда из SAS присоединилась к Axenix 1
07.12.2022 «Полиматика» выпустила интеллектуальную систему поддержки принятия решений 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Александров Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 159 4
Accenture plc 682 1
SAS Institute 974 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 1
Softline - Polymatica - Полиматика 176 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 223 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1206 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50981 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5075 4
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 785 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13717 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6635 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19609 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10284 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2189 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1715 2
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24267 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3905 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 627 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2150 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 908 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2489 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12099 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7139 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7457 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4181 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5092 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30955 1
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Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1166 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 338 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1550 1
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 284 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1045 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 747 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12026 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 246 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3906 1
Data Preparation - подготовка данных 10 1
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 36 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 989 2
Python - высокоуровневый язык программирования 951 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1117 2
Softline - Polymatica ML 13 1
Softline - Polymatica Decision Manager - 5 1
Axenix - Smartax СППР 1 1
Softline - Polymatica Analytics - Polymatica BI - аналитическая платформа 38 1
SAS Model Manager 4 1
SAS ID - SAS Intelligent Decisioning 4 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
FICO Scoring 3 1
Axenix - In.Plan - платформа интегрированного планирования 15 1
Experian Powercurve 2 1
Axenix - СКОРАКС - Универсальная цифровая платформа 4 1
Глазков Артем 1 1
Катчан Илья 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 145379 4
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 602 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1971 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43398 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2258 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 706 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17483 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48300 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7649 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51398 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7877 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8549 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14471 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24243 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 722 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13639 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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