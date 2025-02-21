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Axenix Dat.ax комплексная среда разработки и управления данными



21.02.2025 Решение Axenix для управления данными Dat.ax включено в реестр российского ПО 4

Публикаций - 1, упоминаний - 4

Axenix и организации, системы, технологии, персоны:

Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 159 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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