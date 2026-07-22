TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management

Опыт побед и ошибок: ИТ-директора крупнейших компаний рассказали, как управлять цифровой инфраструктурой ности или знания рынка процессов и ИТ-систем. Если системы внедряют без подготовки, они не соответствуют потребностям или масштабу бизнеса (например, средний бизнес внедряет технологии крупного), нет контроля качества, денежные потери неизбежны. Например, ритейлер решил внедрить ИИ. Деньги есть, руководитель учится в «Сколково» и уверен, что Claude может все. ИИ внедрен, деньги потрачены, а

«Айтеко» внедрила лабораторную информационную систему DES.LIMS на Богучанском алюминиевом заводе ершил внедрение лабораторной информационной системы DES.LIMS на АО «Богучанский алюминиевый завод». В ходе проекта была автоматизирована работа двух лабораторий, что позволило оптимизировать процессы контроля качества и снизить производственные издержки. Об этом CNews сообщили представители «Айтеко». Проект реализован всего за семь месяцев. Основное внимание было уделено настройке программн

Для контроля качества чипов в России создан собственный лазерный комплекс встроенных механизмов защиты и извлечения данных, пояснил эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по микроэлектронике и электронной промышленности Сергей Сазонов. Magnific - Freepik Для контроля качества чипов в России создан собственный лазерный комплекс Как уточнил руководитель research and development (R&D)-центра Positive Labs Алексей Усанов, с помощью данного оборудования

«МегаФон» запустил в пилотном режиме систему контроля качества воздуха Нижнего Новгорода В Нижнем Новгороде в пилотном режиме запущена система непрерывного контроля качества атмосферного воздуха. Проект реализован «МегаФоном» на базе решения белорусской компании «Р-Нокс». Об этом CNews сообщил представитель «МегаФона». Первый в городе измерительны

Nord Clan разработает сквозную систему контроля качества на производственной площадке «Робоподдоны» в ОЭЗ «Алабуга» Компания Nord Clan, российский разработчик решений в области промышленной автоматизации и машинного зрения, приступает к созданию системы контроля качества на производственной площадке «Робоподдоны» - одном из наиболее технологичных и уникальных производственных объектов в России, находящийся на Особой экономической зоне «Алабуга

«Светец» представила Svetets RQM — платформу для комплексного контроля качества и эффективности работы операторов контакт-центров кий разработчик программного обеспечения цифровых коммуникаций для бизнеса и государства компания «Светец» объявила о запуске нового продукта — платформы Svetets RQM, предназначенной для комплексного контроля качества обслуживания и повышения эффективности работы операторов контакт-центров. Программный продукт включен в реестр российского ПО и готов к внедрению, в том числе в контактных цен

«Нетрика Медицина» выпускает ИИ-ассистента для контроля качества данных Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») представляет ИИ-ассистента для контроля качества данных. Решение интегрировано с платформой управления данными «Нетрики Медицины» и позволяет в простой и понятной форме, используя естественный язык, формулировать информацион

В речевой аналитике BSS автоматизированы калибровочные сессии отдела контроля качества встречи контролеров качества и супервизоров КЦ для совместного разбора диалогов клиентов с целью выработки единого подхода к стандартам обслуживания. Калибровочные сессии могут проводиться как внутри отдела контроля качества, так и с привлечением супервизоров, что обеспечивает гибкость и адаптивность в подходе к контролю качества. Автоматизация данного процесса делает его более простым и эф

Группа «Самолет» завершила проект по внедрению в «Стройцентр» системы операционного контроля качества строительства к качеству строительства или отделке помещений, а также отслеживать динамику их устранения в режиме онлайн. Система операционного контроля качества строительства является частью комплексного решения «Управление качеством» платформы «Самолет 10D», в него также входят продукты, отвечающие за внешнюю и внутреннюю приемку зданий и квартир. Решение ускоряет процесс фиксации и отработки замечаний

«Поляна» внедрила российское решение Quality Check для автоматизации контроля качества рки Роспотребнадзора. Мы смогли оперативно предоставить исчерпывающие данные, доказавшие непричастность предприятия к инциденту с ботулизмом, который случился летом текущего года. Сегодня эффективное управление качеством и безопасностью – не просто вопрос снижения издержек и рисков, но и условие фактического существования пищевого предприятия. В этой ситуации автоматизация – единственно вер

1С:LIMS КОРП — управление качеством на предприятии В современной экономике, где конкуренция достигает своего апогея, управление качеством на предприятии становится не просто важным условием успешного существования и развития компании. Есть еще один, даже более важный, фактор — забота о потребителях продукции,

«Самолет» внедрил в «Стройцентр-Иркутск» решение по контролю качества строительства собственной разработки обработки дефектов, повышает уровень контроля на стройплощадке и, как следствие, позволяет избежать проблем с затягиванием сроков сдачи объектов. Модуль Control является частью комплексного решения «Управление качеством» платформы «Самолет 10D», в которое также входят продукты, отвечающие за внешнюю и внутреннюю приемку зданий и квартир. Платформа «Самолет 10D» предназначена для управления

ГК «Терминальные технологии» успешно прошла аудит Mastercard Terminal Quality Management ля транспорта и вендинга модельного ряда Т2100 в очередной раз подтвердила соответствие требованиям Terminal Quality Management (TQM). Соответствие массовой электронной продукции высоким станда

Efes Rus автоматизировала управление качеством производства с помощью «1С:Предприятия 8» Специалисты компании «Индастриал Лайн» автоматизировали управление качеством производства Efes Rus, российского подразделения международной пивоваренной компании Anadolu Efes. Новая система, созданная на основе «1С:Предприятия 8», помогает контролир

Компания Re-call: Контакт-центр как инструмент контроля качества ИТ-проекта овимся ситуационным центром, аккумулирующим все обращения. Мы определяем, как решить обращение в максимально короткий срок. CNews: Контакт-центр выступает и в роли бизнес-аналитика? Надежда Новикова: Управление качеством – это живой процесс, в котором мы принимаем самое непосредственное участие. Если бы я была бизнес-аналитиком заказчика, то обязательно бы поработала день оператором, коорди