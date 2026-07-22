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TQM Total Quality Management Terminal Quality Management Тотальный менеджмент качества Управление качеством quality control Менеджмент качества quality management

TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management

 

 

 

Иван Гаранин, Независимый эксперт, конференция CNews Open Source 2024 25.06.2024 Москва

СОБЫТИЯ

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22.07.2026 Опыт побед и ошибок: ИТ-директора крупнейших компаний рассказали, как управлять цифровой инфраструктурой

ности или знания рынка процессов и ИТ-систем. Если системы внедряют без подготовки, они не соответствуют потребностям или масштабу бизнеса (например, средний бизнес внедряет технологии крупного), нет контроля качества, денежные потери неизбежны. Например, ритейлер решил внедрить ИИ. Деньги есть, руководитель учится в «Сколково» и уверен, что Claude может все. ИИ внедрен, деньги потрачены, а
10.06.2026 «Айтеко» внедрила лабораторную информационную систему DES.LIMS на Богучанском алюминиевом заводе

ершил внедрение лабораторной информационной системы DES.LIMS на АО «Богучанский алюминиевый завод». В ходе проекта была автоматизирована работа двух лабораторий, что позволило оптимизировать процессы контроля качества и снизить производственные издержки. Об этом CNews сообщили представители «Айтеко». Проект реализован всего за семь месяцев. Основное внимание было уделено настройке программн
05.06.2026 Для контроля качества чипов в России создан собственный лазерный комплекс

встроенных механизмов защиты и извлечения данных, пояснил эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по микроэлектронике и электронной промышленности Сергей Сазонов. Magnific - Freepik Для контроля качества чипов в России создан собственный лазерный комплекс Как уточнил руководитель research and development (R&D)-центра Positive Labs Алексей Усанов, с помощью данного оборудования
18.05.2026 «МегаФон» запустил в пилотном режиме систему контроля качества воздуха Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде в пилотном режиме запущена система непрерывного контроля качества атмосферного воздуха. Проект реализован «МегаФоном» на базе решения белорусской компании «Р-Нокс». Об этом CNews сообщил представитель «МегаФона». Первый в городе измерительны
01.04.2026 Nord Clan разработает сквозную систему контроля качества на производственной площадке «Робоподдоны» в ОЭЗ «Алабуга»

Компания Nord Clan, российский разработчик решений в области промышленной автоматизации и машинного зрения, приступает к созданию системы контроля качества на производственной площадке «Робоподдоны» - одном из наиболее технологичных и уникальных производственных объектов в России, находящийся на Особой экономической зоне «Алабуга
12.12.2025 «Светец» представила Svetets RQM — платформу для комплексного контроля качества и эффективности работы операторов контакт-центров

кий разработчик программного обеспечения цифровых коммуникаций для бизнеса и государства компания «Светец» объявила о запуске нового продукта — платформы Svetets RQM, предназначенной для комплексного контроля качества обслуживания и повышения эффективности работы операторов контакт-центров. Программный продукт включен в реестр российского ПО и готов к внедрению, в том числе в контактных цен
08.12.2025 «Нетрика Медицина» выпускает ИИ-ассистента для контроля качества данных

Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») представляет ИИ-ассистента для контроля качества данных. Решение интегрировано с платформой управления данными «Нетрики Медицины» и позволяет в простой и понятной форме, используя естественный язык, формулировать информацион
15.05.2025 В речевой аналитике BSS автоматизированы калибровочные сессии отдела контроля качества

встречи контролеров качества и супервизоров КЦ для совместного разбора диалогов клиентов с целью выработки единого подхода к стандартам обслуживания. Калибровочные сессии могут проводиться как внутри отдела контроля качества, так и с привлечением супервизоров, что обеспечивает гибкость и адаптивность в подходе к контролю качества. Автоматизация данного процесса делает его более простым и эф
24.10.2024 Группа «Самолет» завершила проект по внедрению в «Стройцентр» системы операционного контроля качества строительства

к качеству строительства или отделке помещений, а также отслеживать динамику их устранения в режиме онлайн. Система операционного контроля качества строительства является частью комплексного решения «Управление качеством» платформы «Самолет 10D», в него также входят продукты, отвечающие за внешнюю и внутреннюю приемку зданий и квартир. Решение ускоряет процесс фиксации и отработки замечаний
01.10.2024 «Поляна» внедрила российское решение Quality Check для автоматизации контроля качества

рки Роспотребнадзора. Мы смогли оперативно предоставить исчерпывающие данные, доказавшие непричастность предприятия к инциденту с ботулизмом, который случился летом текущего года. Сегодня эффективное управление качеством и безопасностью – не просто вопрос снижения издержек и рисков, но и условие фактического существования пищевого предприятия. В этой ситуации автоматизация – единственно вер
28.08.2024 1С:LIMS КОРП — управление качеством на предприятии

В современной экономике, где конкуренция достигает своего апогея, управление качеством на предприятии становится не просто важным условием успешного существования и развития компании. Есть еще один, даже более важный, фактор — забота о потребителях продукции,
17.06.2024 «Самолет» внедрил в «Стройцентр-Иркутск» решение по контролю качества строительства собственной разработки

обработки дефектов, повышает уровень контроля на стройплощадке и, как следствие, позволяет избежать проблем с затягиванием сроков сдачи объектов. Модуль Control является частью комплексного решения «Управление качеством» платформы «Самолет 10D», в которое также входят продукты, отвечающие за внешнюю и внутреннюю приемку зданий и квартир. Платформа «Самолет 10D» предназначена для управления
06.10.2020 ГК «Терминальные технологии» успешно прошла аудит Mastercard Terminal Quality Management

ля транспорта и вендинга модельного ряда Т2100 в очередной раз подтвердила соответствие требованиям Terminal Quality Management (TQM). Соответствие массовой электронной продукции высоким станда
23.09.2016 Efes Rus автоматизировала управление качеством производства с помощью «1С:Предприятия 8»

Специалисты компании «Индастриал Лайн» автоматизировали управление качеством производства Efes Rus, российского подразделения международной пивоваренной компании Anadolu Efes. Новая система, созданная на основе «1С:Предприятия 8», помогает контролир
21.06.2013 Компания Re-call: Контакт-центр как инструмент контроля качества ИТ-проекта

овимся ситуационным центром, аккумулирующим все обращения. Мы определяем, как решить обращение в максимально короткий срок. CNews: Контакт-центр выступает и в роли бизнес-аналитика? Надежда Новикова: Управление качеством – это живой процесс, в котором мы принимаем самое непосредственное участие. Если бы я была бизнес-аналитиком заказчика, то обязательно бы поработала день оператором, коорди
07.09.2011 Tele2 внедрил систему оперативного контроля качества услуг в роуминге

Оператор мобильной связи Tele2 внедрил систему оперативного контроля качества услуг, предоставляемых абонентам в роуминге. Она обеспечивает постоянный анализ и управление качеством сервисов и позволяет проводить мониторинг в сетях 130 операторов из более чем 50 стран мира. Система контроля качества услуг мобильной связи в роуминге позволяет специалист

Публикаций - 524, упоминаний - 530

TQM и организации, системы, технологии, персоны:

9594 43
SAP SE 5601 36
Ростелеком 10948 28
Oracle Corporation 7074 20
Microsoft Corporation 25775 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 16
Yandex - Яндекс 9216 15
Softline - Софтлайн 3743 14
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 14
Cisco Systems 5372 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 13
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 12
Крок - Croc 1964 11
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 11
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 199 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 10
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 10
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 9
Nord Clan - Норд Клан 29 9
МегаФон 10742 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 9
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 9
ИИ-Технологии 309 8
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 242 8
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 204 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 8
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 170 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 7
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 7
Directum - Директум 1268 7
Telegram Group 2940 7
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 7
Docsvision - ДоксВижн 1060 7
МТ-Интеграция - GMCS 374 7
1С-Рарус 982 7
Цифра ГК 162 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 25
Почта России ПАО 2370 11
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 10
Газпром нефть 725 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
Русагро Группа Компаний 379 9
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
Северсталь ПАО - Severstal 629 7
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 6
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 6
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 6
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 6
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес 87 6
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 5
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 5
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 5
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 5
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 113 5
Силовые машины 166 4
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 90 4
Газпром ПАО 1493 4
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
МКБ - Московский кредитный банк 657 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 4
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 28
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 20
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 11
Федеральное казначейство России 1949 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 6
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 5
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 4
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 3
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 175 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 3
Росреестр ВЦТО - Ведомственный центр телефонного обслуживания 5 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 11
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 10 2
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 2
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 2
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 2
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 4 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ИнтерАгроТех - Национальная ассоциация сельхозтоваропроизводителей и промышленников в АПК 3 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
Open Connectivity Foundation - OCF - Открытая связь Фонд - Open Internet Consortium (OIC) - UPnP Forum - Allseen Alliance 13 1
APTIKNAS - Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional - Indonesian Information and Communication Technology (ICT) Business Association 2 1
ASTM - American Society for Testing and Materials 10 1
РОПНИЗ - Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний 3 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 219
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 190
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 156
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 135
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 127
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 108
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 84
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 75
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 69
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 63
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 61
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 61
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 59
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 58
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 56
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 54
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 51
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 48
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 47
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MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 46
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 45
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 44
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 43
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 43
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 43
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 42
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2082 42
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 41
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 41
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 40
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 35
Управляемость - Manageability 2271 33
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 33
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1370 33
Microsoft Office 4170 26
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 17
1С:ERP Управление предприятием 841 13
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 12
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 11
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 11
Microsoft Dynamics 1197 11
FreePik 1841 10
Linux OS 11533 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 10
Nord Clan - ML Sense 13 9
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 9
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 8
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 8
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 7
Microsoft Windows 16882 7
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 7
OpenAI - ChatGPT 719 6
Юниверс дата - Юниверс MDM 43 6
Юниверс дата - Юниверс DG - Юниверс Data Governance 38 6
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 6
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 6
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 6
D-Link LBD - Loopback Detection 33 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 6
Google Android 15243 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 5
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 5
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 5
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D-Link DWR - D-Link DSL - D-Link DGS - D-Link DIR - Серия маршрутизаторов 90 4
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 107 4
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 125 4
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 36
Европа 24964 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 27
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Япония 13807 7
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IDC Healthcare Enterprise Data Management White Paper - IDC Health Insights 6 1
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РАН - Российская академия наук 2122 6
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Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 3
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РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 2
GW, GWU - George Washington University - Университет Джорджа Вашингтона 25 2
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
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Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
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КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 18 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 1
Минцифры РФ - Код будущего - Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли - федеральный проект 25 1
ИГХТУ - Ивановский государственный химико-технологический университет ФГБОУ ВО 4 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 15 1
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 50 1
РАН УрО ИММ - Институт математики и механики Уральского отделения Российской академии наук 9 1
AmU - Aix Marseille Université - Aix-Marseille University - Университет Экс-Марсель - Экс-Марсельский университет 3 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Учебный центр 4 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт фармации имени А. П. Нелюбина 6 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
CNews FORUM Кейсы 313 4
CNews AWARDS - награда 571 3
День молодёжи - 27 июня 1087 2
Oracle OpenWorld 65 2
CCWF - Call Center World Forum 39 1
Docflow 148 1
CIO Congress - Уральские самоцветы 9 1
Diasoft Special Conf 5 1
itSMF - IT Service Management Forum 40 1
GoCloud Tech 5 1
ИНТРУС - Internet Russia - рабочее совещание операторов связи и представителей телекоммуникационной отрасли 22 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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