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TQM Total Quality Management Terminal Quality Management Тотальный менеджмент качества Управление качеством quality control Менеджмент качества quality management

TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management


21.12.2022 Изучаем нюансы перехода с западной ERP на российскую платформу «Ма-3» 1
29.10.2022 6 тенденций на рынке BI в 2022 году 1
06.09.2022 Datareon выпустила Datareon Platform, платформу для управления корпоративными данными и интеграционными потоками 1
05.04.2022 D-Link представила российское ПО для коммутаторов серий DGS-1210 и DGS-1250 1
17.02.2022 Инструменты Informatica будут обеспечивать качество данных в «Уралхиме» 1
08.02.2022 «Heineken Россия» внедрила BI-модуль для повышения эффективности работы полевых команд 1
27.12.2021 Российский разработчик программных продуктов для промышленности «Цифра» представляет новейшее решение для комплексного управления производством ZIAK 1
03.12.2021 Затраты на развитие в России новых производственных технологий урезали в четыре раза 1
23.11.2021 Каким будет цифровой банк через несколько лет 1
23.11.2021 Данные переписи населения будут «чистить» с помощью специальных алгоритмов 1
Как раскрыть все возможности 5G? 1
11.10.2021 Власти потратят 44 миллиарда на «Гостех» и другие облака для чиновников 1
13.09.2021 В российских банках появляются самообучаемые СХД 1
18.08.2021 «Лига цифровой экономики» будет внедрять «Платформу управления данными» от «Ростелекома» 1
10.08.2021 DataLine запускает сервис по управлению большими данными на базе платформы «Ростелекома» 1
18.06.2021 «Ростелеком» поможет компаниям управлять данными 1
04.06.2021 Будущее контакт-центров с Avaya 1
15.02.2021 Konica Minolta представила новую серию настольных спектрофотометров CM-36dG 1
25.12.2020 ABB обеспечит цифровизацию производства фабрики газетной бумаги в Норвегии 1
09.12.2020 «Росэлектроника» открыла центр профобразования для специалистов радиоэлектронной отрасли 1
23.11.2020 Медицинский ум: чем может помочь искусственный интеллект здравоохранению 1
06.10.2020 ГК «Терминальные технологии» успешно прошла аудит Mastercard Terminal Quality Management 2
29.10.2019 Соглашение об уровне обслуживания SLA. Полный обзор 1
25.09.2019 D-Link начала поставки новых гигабитных настраиваемых PoE-коммутаторов 1
22.06.2019 Оптимизация ИТ-инфраструктуры: отрезать или оставить? 1
17.12.2018 Порядок в данных гарантирует успех цифровой трансформации 1
27.11.2018 IBS помогла «Свободе» повысить качество автоматизации бизнес-процессов на базе решения «1С» 1
20.11.2018 «Юнидата» приняла участие в крупнейшем мероприятии в области управления данными 1
12.09.2018 D-Link представила управляемые стекируемые коммутаторы 3 уровня DGS-3130 1
04.06.2018 «Фогсофт» создал отечественное SRM-решение на базе системы iTender 1
06.02.2018 D-Link представила новые управляемые гигабитные PoE-коммутаторы 1
22.11.2017 Почта России выводит CRM-систему в промышленную эксплуатацию 1
10.08.2017 Oracle выпустила новый комплекс облачных бизнес-приложений следующего поколения 1
24.04.2017 «Раменский приборостроительный завод» с помощью «Фронтстеп СНГ» перешел на новую версию Infor CloudSuite Industrial 1
12.04.2017 SAP для «Аэрофлота» за год подорожал на 113 миллионов 1
17.03.2017 DIS Group представила доклад на конференции Сnews «Рынок BI 2017» 1
15.12.2016 OpenText объявил о поглощении бренда Documentum. Что это значит для российского рынка ЕСМ? 1
11.11.2016 ASE расширит возможности решения Multi-D с помощью платформы 3DExperience 1
10.11.2016 VMware расширила NFV-экосистему новыми партнерскими решениями 1
31.10.2016 Александр Гольцов -

Банки не любят риски ни при выдаче денег, ни при модернизации ИТ-систем

 1

Публикаций - 190, упоминаний - 192

TQM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АйТи 1279 4
VMware 2123 3
Терминальные Технологии - Мультипас 10 1
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 797 1
SAP SE 4858 1
IBM - International Business Machines Corp 9178 1
Docsvision - ДоксВижн 965 1
Software AG 200 1
Google LLC 10892 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис 317 1
Элемент ГК - Elementec 25 1
Microsoft Corporation 23425 1
TÜV 43 1
Software AG & IDS Scheer 199 1
BI Telecom - БиАй Телеком 29 1
Desten Computers - Дестен 50 1
HeadHunter Group - HH Group 282 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1766 1
Открытие ФК - Росгосстрах 291 1
РОСНО СК - Страховая компания 197 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 104 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго 126 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2351 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10331 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7767 54
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1500 10
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3368 4
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 447 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5107 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8092 2
Six Sigma - Шесть сигм - концепция управления качеством 31 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 1487 1
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25517 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 1727 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1023 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 9974 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17251 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 375 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1108 1
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management 584 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 15960 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10715 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16975 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5816 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 363 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2552 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 707 1
TPS - Transactions per secon - Транзакций в секунду 25 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2580 1
Workflow - Поток работ 303 1
Lean Manufacturing - Бережливое производство 56 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78909 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52810 1
Python - высокоуровневый язык программирования 565 1
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 150 1
Software AG - ARIS Platform 175 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 546 1
Python Django 25 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 561 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 905 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 970 1
IBM Lombardi TeamWorks 6 1
Андреев Владимир 85 1
Белайчук Анатолий 25 1
Воронин Алексей 16 1
Борисов Алексей 19 1
Чибисов Владимир 22 1
Бутыркин Вячеслав 14 1
Сорокин Сергей 11 1
Кондратьев Андрей 6 1
Сухоставский Игорь 2 1
Коротков Андрей 84 1
Краснов Федор 11 1
Ткачёв Роман 27 1
Вожегова Мария 28 1
Иванникова Светлана 11 1
Хромов Дмитрий 1 1
Савицкий Владимир 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 121983 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39130 3
Европа 21264 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12789 1
Азия - Азиатский регион 4643 1
Латвия - Латвийская Республика 789 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 452 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50033 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1127 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41594 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14947 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23707 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1201 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3176 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 3280 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13871 1
Аудит 1874 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 3934 1
Homo Sapiens - Человек разумный 2713 1
Аренда 2116 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10600 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8969 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5196 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 849 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10116 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 171 1
IDC - International Data Corporation 4842 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7417 1
Gartner - Гартнер 3469 1
Forbes Global 2000 32 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 707 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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Создано именных указателей - 106805.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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