TQM Total Quality Management Terminal Quality Management Тотальный менеджмент качества Управление качеством quality control Менеджмент качества quality management
TQM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АйТи 1279 4
|VMware 2123 3
|Терминальные Технологии - Мультипас 10 1
|Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 797 1
|SAP SE 4858 1
|IBM - International Business Machines Corp 9178 1
|Docsvision - ДоксВижн 965 1
|Software AG 200 1
|Google LLC 10892 1
|Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис 317 1
|Элемент ГК - Elementec 25 1
|Microsoft Corporation 23425 1
|TÜV 43 1
|Software AG & IDS Scheer 199 1
|BI Telecom - БиАй Телеком 29 1
|Desten Computers - Дестен 50 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2351 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10331 1
|Андреев Владимир 85 1
|Белайчук Анатолий 25 1
|Воронин Алексей 16 1
|Борисов Алексей 19 1
|Чибисов Владимир 22 1
|Бутыркин Вячеслав 14 1
|Сорокин Сергей 11 1
|Кондратьев Андрей 6 1
|Сухоставский Игорь 2 1
|Коротков Андрей 84 1
|Краснов Федор 11 1
|Ткачёв Роман 27 1
|Вожегова Мария 28 1
|Иванникова Светлана 11 1
|Хромов Дмитрий 1 1
|Савицкий Владимир 2 1
|IDC - International Data Corporation 4842 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7417 1
|Gartner - Гартнер 3469 1
|Forbes Global 2000 32 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1212568, в очереди разбора - 891719.
Создано именных указателей - 106805.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.