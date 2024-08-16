1С:LIMS КОРП — управление качеством на предприятии

В современной экономике, где конкуренция достигает своего апогея, управление качеством на предприятии становится не просто важным условием успешного существования и развития компании. Есть еще один, даже более важный, фактор — забота о потребителях продукции, об их безопасности. В этом контексте система «1С:LIMS Управление лабораторией предприятия КОРП» (далее — 1С:LIMS КОРП) выступает как инновационное решение, предназначенное для комплексной автоматизации процессов контроля качества.

Программное обеспечение 1С:LIMS КОРП позволяет компаниям не только оптимизировать рабочие процессы, но и значительно повысить эффективность управления качеством на всех этапах производства для выпуска на рынок качественной продукции.

1С:LIMS КОРП — для кого и зачем?

1С:LIMS КОРП представляет собой самостоятельное программное решение для автоматизации процессов управления и контроля качества в рамках деятельности независимых лабораторий и на производстве (включая качество сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов). Область применения 1С:LIMS КОРП на производстве широка: химическая, пищевая и фармацевтическая промышленность, металлургия, машиностроение и многие другие отрасли, где качество продукции напрямую зависит от точности и надежности лабораторных исследований и измерений.

Давайте посмотрим, какой спектр возможностей заложен в прикладное решение. 1С:LIMS КОРП обеспечивает строгий контроль за ведением нормативной документации, благодаря чему специалисты всегда имеют доступ к актуальной информации. Система позволяет не только планировать необходимые измерения, но и управлять заявками на контроль. В дополнение к этому автоматизация фиксации результатов измерений и присвоение статуса годности продукции минимизируют человеческий фактор и повышают точность оценки качества.

Ключевым аспектом работы с 1С:LIMS КОРП является её способность обеспечивать организацию всех этапов работы с пробами — от момента их отбора до финальной утилизации, что включает в себя подготовку, хранение и, конечно, регистрацию результатов исследований.

Создание паспортов качества, удостоверений, протоколов измерений и других документов теперь не будет требовать значительных временных затрат благодаря возможностям формирования печатных форм в системе. Кроме того, система предоставляет инструменты для планирования и оптимизации использования ресурсов лаборатории, включая персонал, оборудование и материалы.

Особое внимание уделяется поддержанию необходимых условий в помещении лаборатории (контроль за температурным режимом, влажностью, воздухообменом, чистотой и другими критически важными параметрами), а также расчету стоимости испытаний и проведению план-фактного анализа затрат.

Важнейшей частью работы лаборатории является сбор данных. Данные в 1С:LIMS КОРП могут быть загружены с лабораторного оборудования после настройки интеграции или введены через специализированные мобильные приложения. Также есть возможность интеграции с различными базами данных, например загрузка информации из таблиц формата Excel по заранее установленному шаблону.

Достаточное количество аналитики и широкие возможности формирования отчётности 1С:LIMS КОРП позволят пользователям и руководству организаций получать в необходимых разрезах информацию по проведенным проверкам качества продукции, оценивать работу лаборатории, а также представлять необходимые специализированные отчеты в Росаккредитацию.

1С:LIMS КОРП — основной функционал

1С:LIMS КОРП включает в себя модули (подсистемы) для автоматизации различных аспектов деятельности лаборатории. Среди них — подсистема «Персонал», позволяющая вести учет сотрудников лабораторий, регистрацию аттестаций, обмен данными по сотрудникам с 1С:ЗУП и проч. Предусмотрена подсистема «Склад», в которой ведется регистрация движений материала лаборатории и формирование материального отчета лаборатории по поступившим и израсходованным за период материалам с возможностью выгрузки в основную учетную систему (например, 1С:ERP). Также в решение входит подсистема «Оборудование», где учитывается лабораторное оборудование и регистрируется его обслуживание. Подсистема «Росаккредитация» служит для формирования специализированных форм отчетности и регистрации данных по помещениям и персоналу.

Ключевая подсистема 1С:LIMS КОРП — «Измерения» предназначена для планирования и проведения проверок. В ней сосредоточены все процессы от заявки на контроль до печати удостоверений качества, включая подбор оборудования и исполнителей, регистрацию и расчет значений, контроль диапазонов, отслеживание времени выполнения измерений, расчет стоимости и формирование протоколов и сертификатов. Более того, подсистема состоит из нескольких блоков.

Методы измерений — перечень показателей качества, измеряемых величин, тип пробы и трудоемкость процесса. Программа испытаний — хранение информации о нормативах контролируемых показателей качества в разрезе характеристик номенклатуры. Заявка на контроль — состояния и статусы заявки на контроль, расчет стоимости испытаний, исполнитель. Регистрация пробы — разделение проб на типы, схемы движения проб, регистрация и складской учет, утилизация проб. Регистрация результатов контроля — ввод фактических результатов измерений и перечня материалов, которые расходуются при проведении измерений. Сертификаты качества — расчет итоговых значений показателей по нескольким образцам, присвоение статуса годности, формирование печатных форм паспортов качества.

Преимущества использования 1С:LIMS КОРП

Подводя итог, нужно сказать, что 1С:LIMS КОРП — универсальное российское самостоятельное решение, разработанное на платформе 1С:Предприятие 8.3. Программный продукт разработан специалистами ERP-Департамента 1С:Апрель Софт, 1С:Франчайзи из Нижнего Новгорода. Система покрывает потребности как независимых лабораторий, так и производственных компаний любого профиля, которым важен комплексный подход к контролю качества продукции на протяжении всего производственного процесса. Внедрив 1С:LIMS КОРП, организация не только снизит нагрузку на персонал за счет отказа от бумажных документов и повысит прозрачность работы, но также сможет эффективно управлять ресурсами лаборатории и отдела технического контроля, выполнять требования стандартов в части управления данными и записями через постоянный доступ к показателям качества и контроль за отклонениями от норм. Возможность управлять качеством продукции приведет к повышению лояльности потребителей и повысит прибыльность компании.