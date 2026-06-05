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Росаккредитация Федеральная служба по аккредитации

Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации

Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции национального органа Российской Федерации по аккредитации. Росаккредитация была создана в 2011 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 января 2011 г. № 86 «О единой национальной системе аккредитации» и действует на основании Положения о Федеральной службе по аккредитации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 г. № 845.

Росаккредитация находится в ведении Министерства экономического развития Российской Федерации. Сферу деятельности Росаккредитации составляют: формирование единой национальной системы аккредитации; осуществление контроля за деятельностью аккредитованных лиц.

Росаккредитация осуществляет следующие основные полномочия: проведение аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в национальной системе аккредитации; федеральный государственный контроль за деятельностью аккредитованных лиц; организация выдачи бланков сертификатов соответствия; контроль за соблюдением испытательными лабораториями (центрами) принципов надлежащей лабораторной практики, соответствующих принципам надлежащей лабораторной практики Организации экономического сотрудничества и развития; организация формирования и ведения реестров; иные полномочия в установленной сфере деятельности.

Федеральная служба по аккредитации осуществляет свои полномочия непосредственно, а также через свои территориальные органы и подведомственную организацию – Национальный институт аккредитации Росаккредитации. При Росаккредитации действует Общественный совет.

СОБЫТИЯ


05.06.2026 Москва начнет сотрудничать с Росаккредитацией по вопросам сертификации систем накопления энергии

веренитета России в сфере систем накопления электроэнергии и их компонентов», — сказал руководитель Федеральной службы по аккредитации Дмитрий Вольвач. Федеральная служба по аккредитации обеспе
15.08.2025 Росаккредитация переведет процедуру подтверждения компетентности в полностью цифровой формат

ккредитованного лица. ЦПК станет удобным бесплатным многофункциональным сервисом по прохождению процедуры подтверждения компетентности, адаптированным для разных типов аккредитованных лиц. «С 2024 г. Росаккредитация провела более восьми тыс. процедур подтверждения компетентности. Каждый раз это требует от аккредитованных лиц подготовки, усилий и временных затрат. Перевод подтверждения компе
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Сервис бронирования жилья «Авито Путешествия» и Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма и гостеприимства. Подп
31.10.2024 Цифровизация госуправления в сфере аккредитации обошлась в 662 миллиона

нальной программы «Цифровая экономика». За мероприятие отвечает Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация). Целью мероприятия являются: обеспечение сбора, хранения и анализа информаци
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анционно было оказано 3 тыс. услуг (95% от общего количества). Об этом CNews сообщили представители Росаккредитации. Переход на дистанционный формат работы с аккредитованными лицами произошел в
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Количество карточек проверенных товаров со ссылкой на реестр Росаккредитации превысило 18 млн. Об этом заявил руководитель службы Назарий Скрыпник. Руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник напомнил, что интернет-торговля растет двузначными те
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Маркетплейс «Яндекс маркет» и Росаккредитация подписали соглашение о сотрудничестве. Совместная работа маркетплейса и Служб
26.05.2023 4,5 млн карточек товаров от продавцов Wildberries прошли верификацию на сервисе Росаккредитации

подтверждающих подлинность их продукции. Далее эти данные автоматически проходят проверку в сервисе Росаккредитации. После подтверждения подлинности сертификата карточка товара отмечается специ
27.01.2022 Ozon добавил данные Росаккредитации о безопасности товаров в 1 млн карточек

Уже миллион карточек товаров Ozon содержит информацию Росаккредитации о безопасности продукции. В таких карточках есть прямые ссылки на записи в ре
18.08.2021 Ozon добавил данные Росаккредитации о безопасности товаров в 150 тыс. карточек

адзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития России Александр Вдовин. «Росаккредитация совместно с представителями бизнеса создает новые сервисы, чтобы сведения о б
27.10.2020 Лидеры онлайн-торговли оценили возможности использования нового цифрового сервиса Росаккредитации

и «Цифровая экономика» состоялась встреча сотрудников Службы и Национального института аккредитации Росаккредитации с представителями крупнейших платформ электронной коммерции по вопросам орган
13.10.2020 В России создан госсервис для проверки безопасности товаров в магазине с помощью смартфона

Новый госсервис для россиян Росаккредитация запустила онлайн-сервис проверки товаров в магазинах на соответствие действую
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начальник Управления информационных технологий Федеральной службы судебных приставов; Юрий Бутенко, начальник Управления административно-финансовой деятельности и развития информационных технологий, Федеральной службы по аккредитации; Раиса Гуревич, заместитель руководителя департамента, Фонд социального страхования России; Федор Цариковский, директор ФБУ ИТЦ ФАС России; Сергей Евстигнеев,
26.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»

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22.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»

начальник Управления информационных технологий Федеральной службы судебных приставов; Юрий Бутенко, начальник Управления административно-финансовой деятельности и развития информационных технологий, Федеральной службы по аккредитации; Раиса Гуревич, заместитель руководителя департамента, Фонд социального страхования России; Федор Цариковский, директор ФБУ ИТЦ ФАС России; Сергей Евстигнеев,
19.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»

начальник Управления информационных технологий Федеральной службы судебных приставов; Юрий Бутенко, начальник Управления административно-финансовой деятельности и развития информационных технологий, Федеральной службы по аккредитации; Раиса Гуревич, заместитель руководителя департамента, Фонд социального страхования России; Федор Цариковский, директор ФБУ ИТЦ ФАС России; Сергей Евстигнеев,
07.02.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»

начальник Управления информационных технологий Федеральной службы судебных приставов; Юрий Бутенко, начальник Управления административно-финансовой деятельности и развития информационных технологий, Федеральной службы по аккредитации; Раиса Гуревич, заместитель руководителя департамента, Фонд социального страхования России; Федор Цариковский, Директор ФБУ ИТЦ ФАС России; Сергей Евстигнеев,
29.01.2018 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»

начальник Управления информационных технологий Федеральной службы судебных приставов; Юрий Бутенко, начальник Управления административно-финансовой деятельности и развития информационных технологий, Федеральной службы по аккредитации; Раиса Гуревич, заместитель руководителя департамента, Фонд социального страхования России; Федор Цариковский, Директор ФБУ ИТЦ ФАС России; Сергей Евстигнеев,
15.12.2017 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»

начальник Управления информационных технологий Федеральной службы судебных приставов; Юрий Бутенко, начальник Управления административно-финансовой деятельности и развития информационных технологий, Федеральной службы по аккредитации; Раиса Гуревич, заместитель руководителя департамента, Фонд социального страхования России; Федор Цариковский, Директор ФБУ ИТЦ ФАС России; Сергей Евстигнеев,
13.04.2017 Росаккредитация отказывается от Oracle и переходит на PostgreSQL

CNews «ИКТ в госсекторе» сообщил начальник отдела информационных технологий ведомства Юрий Бутенко. Росаккредитация на государственном уровне отвечает за признание и закрепление особых полномоч
15.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017»

ти; Наталья Звягина, начальник Управления информационных технологий Федеральной службы судебных приставов; Юрий Бутенко, заместитель начальника Управления - начальник отдела информационных технологий Федеральной службы по аккредитации; Андрей Фишер, начальник отдела информационных технологий ФГБУЗ Центр Крови ФМБА России; Алексей Чукарин, генеральный директор, ГБУ Информационный город; Дмит
09.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017»

ти; Наталья Звягина, начальник Управления информационных технологий Федеральной службы судебных приставов; Юрий Бутенко, заместитель начальника Управления - начальник отдела информационных технологий Федеральной службы по аккредитации; Андрей Фишер, начальник отдела информационных технологий ФГБУЗ Центр Крови ФМБА России; Алексей Чукарин, генеральный директор, ГБУ Информационный город; Дмит
10.04.2014 Федеральная служба по аккредитации обновила СЭД

х местах в центральном аппарате ведомства и на 15 — в филиалах. Проект по обновлению версии СЭД для Федеральной службы по аккредитации выполнила компания Digital Design, использовав при этом со
13.12.2013 Интервью с главой Росаккредитации Саввой Шиповым

качество наших услуг. Соответственно, проекту я уделяю особое внимание. CNews: С какими ведомствами Росаккредитация активно взаимодействует? Савва Шипов: Мы активно сотрудничаем с Федеральной т
21.08.2013 В России возобновляют сертификацию средств связи

Федеральное агентство связи (Россвязь) и Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) подписали соглашение о сотрудничестве. В соответствии с ним Россвязь будет р
08.02.2013 Объявлен конкурс на создание федеральной государственной информационной системы Росаккредитации

редитации. Кроме того, создаваемая система позволит сделать более открытой и доступной деятельность Федеральной службы по аккредитации, чтобы повысить доверие населения и мирового сообщества к

13.09.2012 Digital Design автоматизировала процессы документооборота в Росаккредитации

аданий, контролем исполнительской дисциплины, удалённого доступа к данным. По словам представителей Федеральной службы по аккредитации, «внедрение позволило организовать весь документооборот уч

Публикаций - 171, упоминаний - 231

Росаккредитация и организации, системы, технологии, персоны:

ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 32
Ростелеком 10948 18
9594 16
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 12
Новые облачные технологии (НОТ) 485 11
Программный Продукт ГК 104 11
Правительство Тюменской области - Инфоцентр ТРИЦ - Тюменский расчетно-информационный центр - ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 33 10
ОТР ГК - ОТР 2000 227 10
Центр2М - Center2М 67 9
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 39 9
Microsoft Corporation 25775 9
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 9
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 9
МегаФон 10742 8
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 8
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 8
Schneider Electric 614 8
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 8
CommuniGate Systems - СталкерСофт 223 7
Ситилабс 44 7
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 7
Yandex - Яндекс 9216 7
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 7
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 7
Ростелеком - РТЛабс 210 7
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 7
Rimini Street 77 7
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 7
Schneider Electric Secure Power 65 7
Такском - Taxcom 256 7
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 6
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 6
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 53 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 6
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 6
Directum - Директум 1268 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 21
РЖД - Российские железные дороги 2096 16
ГПБ - Газпромбанк 1273 14
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 13
Почта России ПАО 2370 12
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 12
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 12
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 11
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 10
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 10
Ингосстрах СПАО 478 10
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 10
Сургутнефтегаз - СНГ 288 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 9
OKS Group 51 7
Казахмыс - Kazakhmys 52 7
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 7
Минздрав РФ - НЦЭСМП ФГБУ МЗРФ - Научный центр экспертизы средств медицинского применения 12 7
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 7
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 7
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 7
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 7
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 7
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 7
Абсолют Банк 249 7
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 7
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 7
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 7
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 5
Фаберлик - Faberlic 115 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 5
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 92 5
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 5
ПСБ - Промсвязьбанк 963 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 5
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 5
Федеральное казначейство России 1949 67
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 66
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 18
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Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 10
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Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 3
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ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 55 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 18 1
Государственный университет просвещения - Просвет - МГОУ - Московский государственный областной университет 8 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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