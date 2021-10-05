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Росаккредитация
Федеральная служба по аккредитации


05.10.2021 Квантовая криптографическая система Vipnet Quandor прошла испытания на соответствие требованиям технического регламента ЕАЭС 1
20.08.2021 Вице-премьер Чернышенко назвал тройку лидеров цифровой трансформации среди ФОИВов 1
18.08.2021 Ozon добавил данные Росаккредитации о безопасности товаров в 150 тыс. карточек 2
12.05.2021 Госсектор научился обходить импортозамещение. Власти заставят его полюбить российские ИТ допконтролем и санкциями 1
15.02.2021 В России будут раскрывать преступления с помощью искусственного интеллекта 3
21.12.2020 Минцифры готовит изменения госпрограммы «Информационное общество». Из нее исключат четыре основных показателя и сократят еще шесть 1
27.10.2020 Лидеры онлайн-торговли оценили возможности использования нового цифрового сервиса Росаккредитации 8
13.10.2020 В России создан госсервис для проверки безопасности товаров в магазине с помощью смартфона 12
17.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
10.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
07.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
01.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
31.08.2020 Российские госсайты беспечно делятся данными о посетителях с иностранцами 3
24.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
19.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
12.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
05.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
28.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
21.07.2020 Совместное решение резидента «Сколково» и «Вишерасофт» облегчит работу испытательных лабораторий 1
16.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
09.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
10.02.2020 Электронные документы для водителей в России начнут выдавать до конца 2021 года 1
27.11.2019 Основные успехи цифровизации в госсекторе 2
07.10.2019 Как добиться успеха в цифровой трансформации госсектора 2
01.10.2019 Казначейство взяло на себя расчет зарплаты 23 тыс. госчиновников 1
16.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
01.08.2019 «Закрома Родины» массово переходят на «Мой офис» 1
05.06.2019 МВД назвали самым информационно открытым министерством России 1
28.02.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2019» состоится 4 апреля 1
12.02.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» состоится 21 февраля 1
07.02.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» состоится 21 февраля 1
15.01.2019 Минкомсвязи задержалось с переездом в «Москва-сити» из-за проблем с видеонаблюдением и «тонкими клиентами» 1
07.12.2018 METRO Cash&Carry присоединился к созданию Национального каталога товаров 1
06.12.2018 ИТ-сервис Казначейства сэкономит треть расходов на бухгалтерию в госорганах 1
23.11.2018 Госсектор полностью готов к всеобщей цифровизации 3
19.11.2018 «Магнит» присоединился к созданию Национального каталога товаров 1
03.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
29.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
22.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
14.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1

Публикаций - 93, упоминаний - 141

Росаккредитация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Программный продукт ГК 92 11
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 7
Microsoft Corporation 11077 7
ОТР 135 6
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 6
РТЛабс 145 6
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 5
ТерраТех - TerraTech 8 5
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 5
Базальт СПО 206 5
IBM 3539 4
Ланит ГК 1156 4
ДИТ Москвы - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 10 4
Directum - Директум 645 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 4
Naumen - Наумен 341 4
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 3
Samsung Electronics 5666 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 3
Yandex - Яндекс 4101 3
VK - Mail.ru Group 2483 3
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 11 3
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 2
Сбербанк Технологии - СберТех 203 2
Крок 1219 2
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
Mankiewicz 7 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
НИТ - Национальные информационные технологии 31 2
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 2
3738 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 371 2
Google LLC 7148 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 2
Instabank - Инстабанк 12 2
АйТи 751 2
Газпромбанк - ГПБ 692 7
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 4
Сентинел Кредит Менеджмент 13 4
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 4
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
ВТБ24 583 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 3
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 3
Глобэкс банк 28 3
Почта России ПАО 1572 3
Медскан 12 3
Новард Управляющая компания - Novard 67 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 2
МДМ Банк 150 2
Еврофинанс Моснарбанк АКБ 11 2
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 2
Пробизнесбанк АКБ 109 2
ВТБ Банк Москвы 371 2
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 2
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
Мосэнерго ПАО 49 2
Росгосстрах 182 2
Уралкалий ПАО 62 2
Уралсиб Банк 389 2
Ренессанс кредит Банк 143 2
Ингосстрах СПАО 210 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 2
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
Heineken 22 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
Газпром ПАО 520 1
Wildberries 128 1
AliExpress 275 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 87 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 49
Федеральное казначейство России 766 36
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 35
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 34
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 31
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 31
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 30
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 30
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 28
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 25
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 23
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 23
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 22
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 22
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 21
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 20
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 19
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 17
Правительство РФ 2203 17
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 17
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 17
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 15
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 15
Счётная палата РФ 460 14
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 14
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 14
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 14
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 14
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 13
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 12
Правительство Москвы - Департамент экономической политики и развития города Москвы 14 11
Правительство Москвы 653 11
Правительство Мурманской области - Комитет по развитию информационных технологий и связи 11 11
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 11
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 11
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 11
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 11
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 22
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 23 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 1
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 4 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 10 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 35
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 13
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 13
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 11
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 2
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 42 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics 30 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 1
Digital Workspace - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис 15 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 1
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 32 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 519 1
Экология 18 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 411 1
XSS Cross-Site Scripting - Межсайтовый скриптинг - Межсайтовое выполнение сценариев 100 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 181 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 314 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 11
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 10
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 9
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 8
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 8
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 6
Новые облачные технологии - МойОфис 311 6
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 5
Linux OS 4257 4
Microsoft Windows 10 6635 4
КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 14 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 3
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 3
Intel x86 - Архитектура процессора 992 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
Минприроды РФ - ГИС Леса России 3 2
Google Android 10751 2
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 2
Apple iOS 5742 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 1
Гознак ЦОД 10 1
Федеральное казначейство России ЦОД 1 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
Госуслуги ХМАО 3 1
Microsoft Office Online 25 1
Huawei eSpace IVS Tools 1 1
Digital Design СДУ Приоритет 3 1
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 4 1
Cisco IDS Network Sensor 1 1
Esri ArcGIS 108 1
Google Translate 39 1
АИС Мониторинг государственных сайтов - Мониторинг Госсайтов - Госмонитор 1 1
Linux - Debian GNU 272 1
Digital Design АРМ руководителя - Мобильное рабочее место руководителя 10 1
Транспорт 72 1 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 25 1
Четвернин Алексей 651 45
Песчанских Георгий 37 30
Власов Сергей 76 28
Бутенко Юрий 64 26
Албычев Александр 74 23
Меджитов Тимур 56 22
Рудзевич Мария 34 22
Петрушин Андрей 64 22
Калина Роман 60 20
Чамара Денис 57 20
Чернякова Елена 26 19
Цариковский Федор 31 19
Герасимюк Максим 20 19
Евстигнеев Сергей 21 19
Катамадзе Анна 72 19
Раков Ярослав 48 18
Крюков Сергей 26 17
Приданкин Андрей 30 17
Бойко Елена 151 17
Селиванов Дмитрий 48 17
Звягина Наталья 64 17
Стрельцов Андрей 53 17
Левин Леонид 83 17
Ляшенко Сергей 29 17
Козырев Алексей 270 15
Ковнир Евгений 71 15
Иванов Алексей 76 14
Фомичев Олег 107 14
Матвеева Татьяна 83 14
Козлов Александр 54 13
Елистратов Николай 90 13
Хайруллин Айрат 39 13
Попов Сергей 72 13
Паршин Максим 141 12
Семенов Алексей 67 12
Акимов Максим 167 12
Ципорин Павел 51 12
Лысенко Эдуард 209 12
Терещенко Денис 38 11
Комар Евгений 20 11
Россия - Российская федерация - РФ 57350 77
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 35
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 28
Россия - Ростовская область 862 21
Россия - Республика Алтай 684 20
Россия - Республика Мордовия 387 20
Россия - Калужская область 571 19
Россия - Тульская область 752 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 18
Казахстан - Республика 2629 13
Россия - Сахалинская область 432 12
Россия - Челябинская область 658 12
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 12
Россия - Ульяновская область 349 11
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 11
Россия - Кировск - Кировская область 304 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 8
Россия - Новосибирская область 815 7
Россия - Архангельская область 338 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 3
Земля - планета Солнечной системы 863 1
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 1
Россия - Мурманск 257 1
Россия - Ноябрьск 62 1
ФНП - Федеральная нотариальная палата 30 1
Россия - Владимир 160 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Россия - ПФО - Казань 1515 1
Россия - Дубна 133 1
Россия - Мурманская область 291 1
Арктика 141 1
Россия - Тюменская область 582 1
Россия - Приморский край - Приморье 604 1
Россия - Тюмень 496 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 25
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 18
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 12
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 11
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 9
Доктрина информационной безопасности России 14 8
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 8
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 2
КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 6 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 4 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 8
Apps4All 25 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 354 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
23ABC News 55 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 9
CNews Analytics 1988 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
CNews Инновация года - награда 26 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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