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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Росаккредитация
Федеральная служба по аккредитации
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 93, упоминаний - 141
Росаккредитация упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 45
|Песчанских Георгий 37 30
|Власов Сергей 76 28
|Бутенко Юрий 64 26
|Албычев Александр 74 23
|Меджитов Тимур 56 22
|Рудзевич Мария 34 22
|Петрушин Андрей 64 22
|Калина Роман 60 20
|Чамара Денис 57 20
|Чернякова Елена 26 19
|Цариковский Федор 31 19
|Герасимюк Максим 20 19
|Евстигнеев Сергей 21 19
|Катамадзе Анна 72 19
|Раков Ярослав 48 18
|Крюков Сергей 26 17
|Приданкин Андрей 30 17
|Бойко Елена 151 17
|Селиванов Дмитрий 48 17
|Звягина Наталья 64 17
|Стрельцов Андрей 53 17
|Левин Леонид 83 17
|Ляшенко Сергей 29 17
|Козырев Алексей 270 15
|Ковнир Евгений 71 15
|Иванов Алексей 76 14
|Фомичев Олег 107 14
|Матвеева Татьяна 83 14
|Козлов Александр 54 13
|Елистратов Николай 90 13
|Хайруллин Айрат 39 13
|Попов Сергей 72 13
|Паршин Максим 141 12
|Семенов Алексей 67 12
|Акимов Максим 167 12
|Ципорин Павел 51 12
|Лысенко Эдуард 209 12
|Терещенко Денис 38 11
|Комар Евгений 20 11
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
|НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
|НИА ФАУ - Национальный институт аккредитации Федеральное автономное учреждение 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761714, в очереди разбора - 665403.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761714, в очереди разбора - 665403.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru