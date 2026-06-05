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Росаккредитация Федеральная служба по аккредитации
Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции национального органа Российской Федерации по аккредитации. Росаккредитация была создана в 2011 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 января 2011 г. № 86 «О единой национальной системе аккредитации» и действует на основании Положения о Федеральной службе по аккредитации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 г. № 845.
Росаккредитация находится в ведении Министерства экономического развития Российской Федерации. Сферу деятельности Росаккредитации составляют: формирование единой национальной системы аккредитации; осуществление контроля за деятельностью аккредитованных лиц.
Росаккредитация осуществляет следующие основные полномочия: проведение аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в национальной системе аккредитации; федеральный государственный контроль за деятельностью аккредитованных лиц; организация выдачи бланков сертификатов соответствия; контроль за соблюдением испытательными лабораториями (центрами) принципов надлежащей лабораторной практики, соответствующих принципам надлежащей лабораторной практики Организации экономического сотрудничества и развития; организация формирования и ведения реестров; иные полномочия в установленной сфере деятельности.
Федеральная служба по аккредитации осуществляет свои полномочия непосредственно, а также через свои территориальные органы и подведомственную организацию – Национальный институт аккредитации Росаккредитации. При Росаккредитации действует Общественный совет.
СОБЫТИЯ
|05.06.2026
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Москва начнет сотрудничать с Росаккредитацией по вопросам сертификации систем накопления энергии
веренитета России в сфере систем накопления электроэнергии и их компонентов», — сказал руководитель Федеральной службы по аккредитации Дмитрий Вольвач. Федеральная служба по аккредитации обеспе
|15.08.2025
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Росаккредитация переведет процедуру подтверждения компетентности в полностью цифровой формат
ккредитованного лица. ЦПК станет удобным бесплатным многофункциональным сервисом по прохождению процедуры подтверждения компетентности, адаптированным для разных типов аккредитованных лиц. «С 2024 г. Росаккредитация провела более восьми тыс. процедур подтверждения компетентности. Каждый раз это требует от аккредитованных лиц подготовки, усилий и временных затрат. Перевод подтверждения компе
|04.07.2025
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«Авито Путешествия» в партнерстве с Росаккредитацией повысят точность данных об отелях, турбазах, кемпингах и санаториях
Сервис бронирования жилья «Авито Путешествия» и Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма и гостеприимства. Подп
|31.10.2024
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Цифровизация госуправления в сфере аккредитации обошлась в 662 миллиона
нальной программы «Цифровая экономика». За мероприятие отвечает Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация). Целью мероприятия являются: обеспечение сбора, хранения и анализа информаци
|24.10.2024
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Росаккредитация приближается к 100% оценок в удаленном формате при оказании госуслуг
анционно было оказано 3 тыс. услуг (95% от общего количества). Об этом CNews сообщили представители Росаккредитации. Переход на дистанционный формат работы с аккредитованными лицами произошел в
|28.02.2024
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На маркетплейсах уже 18 млн карточек с пометкой «Товар проверен» и ссылкой на реестр Росаккредитации
Количество карточек проверенных товаров со ссылкой на реестр Росаккредитации превысило 18 млн. Об этом заявил руководитель службы Назарий Скрыпник. Руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник напомнил, что интернет-торговля растет двузначными те
|07.06.2023
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Росаккредитация и «Яндекс маркет» подписали соглашение о сотрудничестве
Маркетплейс «Яндекс маркет» и Росаккредитация подписали соглашение о сотрудничестве. Совместная работа маркетплейса и Служб
|26.05.2023
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4,5 млн карточек товаров от продавцов Wildberries прошли верификацию на сервисе Росаккредитации
подтверждающих подлинность их продукции. Далее эти данные автоматически проходят проверку в сервисе Росаккредитации. После подтверждения подлинности сертификата карточка товара отмечается специ
|27.01.2022
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Ozon добавил данные Росаккредитации о безопасности товаров в 1 млн карточек
Уже миллион карточек товаров Ozon содержит информацию Росаккредитации о безопасности продукции. В таких карточках есть прямые ссылки на записи в ре
|18.08.2021
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Ozon добавил данные Росаккредитации о безопасности товаров в 150 тыс. карточек
адзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития России Александр Вдовин. «Росаккредитация совместно с представителями бизнеса создает новые сервисы, чтобы сведения о б
|27.10.2020
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Лидеры онлайн-торговли оценили возможности использования нового цифрового сервиса Росаккредитации
и «Цифровая экономика» состоялась встреча сотрудников Службы и Национального института аккредитации Росаккредитации с представителями крупнейших платформ электронной коммерции по вопросам орган
|13.10.2020
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В России создан госсервис для проверки безопасности товаров в магазине с помощью смартфона
Новый госсервис для россиян Росаккредитация запустила онлайн-сервис проверки товаров в магазинах на соответствие действую
|28.03.2018
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Минэк, Казначейство ФССП, ФАС, Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
начальник Управления информационных технологий Федеральной службы судебных приставов; Юрий Бутенко, начальник Управления административно-финансовой деятельности и развития информационных технологий, Федеральной службы по аккредитации; Раиса Гуревич, заместитель руководителя департамента, Фонд социального страхования России; Федор Цариковский, директор ФБУ ИТЦ ФАС России; Сергей Евстигнеев,
|26.03.2018
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Минэк, Казначейство ФССП, ФАС, Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
начальник Управления информационных технологий Федеральной службы судебных приставов; Юрий Бутенко, начальник Управления административно-финансовой деятельности и развития информационных технологий, Федеральной службы по аккредитации; Раиса Гуревич, заместитель руководителя департамента, Фонд социального страхования России; Федор Цариковский, директор ФБУ ИТЦ ФАС России; Сергей Евстигнеев,
|22.03.2018
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Минэк, ФССП, ФАС, Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
начальник Управления информационных технологий Федеральной службы судебных приставов; Юрий Бутенко, начальник Управления административно-финансовой деятельности и развития информационных технологий, Федеральной службы по аккредитации; Раиса Гуревич, заместитель руководителя департамента, Фонд социального страхования России; Федор Цариковский, директор ФБУ ИТЦ ФАС России; Сергей Евстигнеев,
|19.03.2018
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Минэк, ФССП, ФАС, Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
начальник Управления информационных технологий Федеральной службы судебных приставов; Юрий Бутенко, начальник Управления административно-финансовой деятельности и развития информационных технологий, Федеральной службы по аккредитации; Раиса Гуревич, заместитель руководителя департамента, Фонд социального страхования России; Федор Цариковский, директор ФБУ ИТЦ ФАС России; Сергей Евстигнеев,
|07.02.2018
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Минэк, ФССП, ФАС, Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
начальник Управления информационных технологий Федеральной службы судебных приставов; Юрий Бутенко, начальник Управления административно-финансовой деятельности и развития информационных технологий, Федеральной службы по аккредитации; Раиса Гуревич, заместитель руководителя департамента, Фонд социального страхования России; Федор Цариковский, Директор ФБУ ИТЦ ФАС России; Сергей Евстигнеев,
|29.01.2018
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Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
начальник Управления информационных технологий Федеральной службы судебных приставов; Юрий Бутенко, начальник Управления административно-финансовой деятельности и развития информационных технологий, Федеральной службы по аккредитации; Раиса Гуревич, заместитель руководителя департамента, Фонд социального страхования России; Федор Цариковский, Директор ФБУ ИТЦ ФАС России; Сергей Евстигнеев,
|15.12.2017
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Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018»
начальник Управления информационных технологий Федеральной службы судебных приставов; Юрий Бутенко, начальник Управления административно-финансовой деятельности и развития информационных технологий, Федеральной службы по аккредитации; Раиса Гуревич, заместитель руководителя департамента, Фонд социального страхования России; Федор Цариковский, Директор ФБУ ИТЦ ФАС России; Сергей Евстигнеев,
|13.04.2017
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Росаккредитация отказывается от Oracle и переходит на PostgreSQL
CNews «ИКТ в госсекторе» сообщил начальник отдела информационных технологий ведомства Юрий Бутенко. Росаккредитация на государственном уровне отвечает за признание и закрепление особых полномоч
|15.03.2017
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Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017»
ти; Наталья Звягина, начальник Управления информационных технологий Федеральной службы судебных приставов; Юрий Бутенко, заместитель начальника Управления - начальник отдела информационных технологий Федеральной службы по аккредитации; Андрей Фишер, начальник отдела информационных технологий ФГБУЗ Центр Крови ФМБА России; Алексей Чукарин, генеральный директор, ГБУ Информационный город; Дмит
|09.03.2017
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Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017»
ти; Наталья Звягина, начальник Управления информационных технологий Федеральной службы судебных приставов; Юрий Бутенко, заместитель начальника Управления - начальник отдела информационных технологий Федеральной службы по аккредитации; Андрей Фишер, начальник отдела информационных технологий ФГБУЗ Центр Крови ФМБА России; Алексей Чукарин, генеральный директор, ГБУ Информационный город; Дмит
|10.04.2014
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Федеральная служба по аккредитации обновила СЭД
х местах в центральном аппарате ведомства и на 15 — в филиалах. Проект по обновлению версии СЭД для Федеральной службы по аккредитации выполнила компания Digital Design, использовав при этом со
|13.12.2013
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Интервью с главой Росаккредитации Саввой Шиповым
качество наших услуг. Соответственно, проекту я уделяю особое внимание. CNews: С какими ведомствами Росаккредитация активно взаимодействует? Савва Шипов: Мы активно сотрудничаем с Федеральной т
|21.08.2013
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В России возобновляют сертификацию средств связи
Федеральное агентство связи (Россвязь) и Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) подписали соглашение о сотрудничестве. В соответствии с ним Россвязь будет р
|08.02.2013
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Объявлен конкурс на создание федеральной государственной информационной системы Росаккредитации
редитации. Кроме того, создаваемая система позволит сделать более открытой и доступной деятельность Федеральной службы по аккредитации, чтобы повысить доверие населения и мирового сообщества к
|13.09.2012
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Digital Design автоматизировала процессы документооборота в Росаккредитации
аданий, контролем исполнительской дисциплины, удалённого доступа к данным. По словам представителей Федеральной службы по аккредитации, «внедрение позволило организовать весь документооборот уч
Росаккредитация и организации, системы, технологии, персоны:
|Бутенко Юрий 65 53
|Шадаев Максут 1210 39
|Власов Сергей 101 36
|Песчанских Георгий 39 32
|Бойко Елена 152 31
|Калина Роман 62 29
|Фомичев Олег 139 28
|Петрушин Андрей 110 28
|Меджитов Тимур 85 28
|Албычев Александр 168 28
|Цариковский Федор 32 27
|Ермолаев Артем 379 26
|Звягина Наталья 64 24
|Казарин Станислав 175 24
|Чамара Денис 59 24
|Солодовников Денис 108 23
|Козырев Алексей 328 22
|Рудзевич Мария 36 22
|Катамадзе Анна 133 21
|Евстигнеев Сергей 21 21
|Иванов Алексей 163 21
|Лопаткин Герман 104 20
|Герасимюк Максим 20 20
|Фишер Андрей 75 20
|Раков Ярослав 51 20
|Чернякова Елена 30 19
|Приданкин Андрей 30 19
|Ляшенко Сергей 29 19
|Стрельцов Андрей 62 19
|Крюков Сергей 33 19
|Левин Леонид 134 19
|Ципорин Павел 103 18
|Евраев Михаил 266 17
|Селиванов Дмитрий 52 17
|Соколов Олег 51 16
|Гуревич Раиса 16 16
|Ковнир Евгений 75 16
|Лысенко Эдуард 317 16
|Разумовский Дмитрий 125 15
|Скрыпник Назарий 15 15
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