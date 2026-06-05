Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции национального органа Российской Федерации по аккредитации. Росаккредитация была создана в 2011 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 января 2011 г. № 86 «О единой национальной системе аккредитации» и действует на основании Положения о Федеральной службе по аккредитации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2011 г. № 845.

Росаккредитация находится в ведении Министерства экономического развития Российской Федерации. Сферу деятельности Росаккредитации составляют: формирование единой национальной системы аккредитации; осуществление контроля за деятельностью аккредитованных лиц.

Росаккредитация осуществляет следующие основные полномочия: проведение аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в национальной системе аккредитации; федеральный государственный контроль за деятельностью аккредитованных лиц; организация выдачи бланков сертификатов соответствия; контроль за соблюдением испытательными лабораториями (центрами) принципов надлежащей лабораторной практики, соответствующих принципам надлежащей лабораторной практики Организации экономического сотрудничества и развития; организация формирования и ведения реестров; иные полномочия в установленной сфере деятельности.

Федеральная служба по аккредитации осуществляет свои полномочия непосредственно, а также через свои территориальные органы и подведомственную организацию – Национальный институт аккредитации Росаккредитации. При Росаккредитации действует Общественный совет.