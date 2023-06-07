Росаккредитация и «Яндекс маркет» подписали соглашение о сотрудничестве

Маркетплейс «Яндекс маркет» и Росаккредитация подписали соглашение о сотрудничестве. Совместная работа маркетплейса и Службы поможет ускорить проверку сертификатов и деклараций на товары, представленные на онлайн-площадке продавцами. Об этом CNews сообщили представители Росаккредитации.

Для Росаккредитации это еще один способ, как обеспечить потребителю возможность приобретать безопасные товары. Сотрудничество с «Яндекс маркетом» по вопросу регулярного обмена данными о сертификатах и декларациях позволит повысить информированность россиян о системе оценки соответствия товаров и работе, которую проводит Служба в сфере обеспечения безопасности продукции.

«Совместная работа Росаккредитации и «Яндекс маркета» не только ускорит процесс проверки наличия и статуса сертификатов и деклараций на товары на маркетплейсе, но и способствует развитию культуры безопасных покупок на онлайн-площадках. Россиянам этот проект даст еще большую уверенность в безопасности онлайн-покупок – поскольку необходимые документы будут проверяться оперативно и автоматически», – сказал руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник.

После интеграции систем «Яндекс маркета» с Единым реестром сертификатов соответствия и деклараций о соответствии проверка наличия и статуса документов будет происходить автоматически. Для потребителей такое сотрудничество сделает процесс покупки на одном из крупнейших маркетплейсов еще более удобным и прозрачным. Продавцов нововведение избавит от необходимости самостоятельно сканировать документы и загружать их в личном кабинете «Яндекс маркета», а валидация предоставленной информации будет происходить быстрее.

«Качество товаров, представленных на маркетплейсе сторонними продавцами, формирует впечатление о площадке. Поэтому для «Яндекс маркета» важно, чтобы приобретенные товары соответствовали ожиданиям пользователей. Дополнительная оперативная проверка с помощью данных из реестров Росаккредитации обеспечит дополнительную гарантию прозрачности и законности товаров, представленных продавцами», – отметил Дмитрий Русаков, директор по взаимодействию с органами государственной власти сервисов электронной коммерции «Яндекса».

На сегодня с Росаккредитацией подписали соглашение об обмене данными о наличии и статусе документов о безопасности крупнейшие маркетплейсы Ozon, Wildberries, «Алиэкспресс Россия», торговые площадки DNS, «Магнит», «Леруа мерлен» и др. В процессе интеграции находится «Сбермегамаркет». Уже более 9 млн карточек товаров содержат ссылки на реестры Службы. Согласно данным самих маркетплейсов, товар со ссылкой на сертификат или декларацию покупают чаще, чем аналогичный товар без нее.

Недавно в Wildberries представили первые итоги работы с сервисом Росаккредитации по проверке сертификатов и деклараций на товары. С января по май 2023 г. число карточек товаров, прошедших проверку через сервис Росаккредитации, на маркетплейсе выросло в 2,5 раза до 4,5 млн. Наибольшее число карточек с отметкой о проверке – в сегментах одежды и обуви (в особенности одежды для новорожденных и детей), мебели, продукции для дома, косметики и парфюмерии, а также продуктов и детского питания.

Росаккредитация совместно с Роскачеством обновила методику оценки для Рейтинга доверенных онлайн-площадок. В 2023 г. к пяти имеющимся добавились две новые группы критериев, а общее количество критериев выросло до 80. В этом году фокус сделан на категории детских товаров. От онлайн-площадок требуется наличие информационного блока для потребителей и продавцов – важный инструмент для разъяснения значения и принципов работы сервиса.