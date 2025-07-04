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Индексная книга (каталог) CNews*
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Скрыпник Назарий


УПОМИНАНИЯ


04.07.2025 «Авито Путешествия» в партнерстве с Росаккредитацией повысят точность данных об отелях, турбазах, кемпингах и санаториях 1
28.02.2024 На маркетплейсах уже 18 млн карточек с пометкой «Товар проверен» и ссылкой на реестр Росаккредитации 1
07.06.2023 Росаккредитация и «Яндекс маркет» подписали соглашение о сотрудничестве 1
18.08.2021 Ozon добавил данные Росаккредитации о безопасности товаров в 150 тыс. карточек 1
13.10.2020 В России создан госсервис для проверки безопасности товаров в магазине с помощью смартфона 1
10.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
07.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
01.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
24.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
19.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
12.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
05.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
28.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
16.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
09.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Скрыпник Назарий и организации, системы, технологии, персоны:

ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 10
СФР - ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 37 7
Directum - Директум 1135 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8959 3
ОТР ГК - ОТР 2000 215 3
Программный продукт ГК 63 1
VK - Mail.ru Group 3492 1
Yandex - Яндекс 7874 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1484 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 831 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 170 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 905 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 225 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 40 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 160 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2998 10
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1385 10
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 780 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1671 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1938 10
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 10
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 873 10
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 928 10
Федеральное казначейство России 1825 10
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 592 10
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 335 10
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 10
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 62 10
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 72 10
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 245 10
Минфин РФ - Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации - Роскомдрагмет 28 10
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 10
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 156 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6115 10
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 325 7
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2762 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1245 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3157 4
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 19 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 3
Минэкономразвития РФ - Департамент обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций - Департамент государственного управления 8 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5088 1
Роскачество - Российская система качества 40 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3443 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 302 7
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 30 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 132 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21188 10
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1366 10
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 286 10
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2291 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69079 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15512 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53777 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14149 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12941 10
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 544 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26213 10
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2273 10
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2263 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8976 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1799 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12484 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2553 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1821 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24860 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11845 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10669 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 558 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5083 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 622 1
Индустрия красоты - Товары для красоты, ухода за собой и здоровья - BeautyTech - Гаджеты красоты - Техника для индивидуального ухода - Beauty and health products - Beauty gadgets - Equipment for individual care 185 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6623 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12459 1
Валидация - в системе менеджмента качества-доказательство того, что требования конкретного пользователя, продукта, услуги или системы удовлетворены 114 1
Google Play - Google Store - Android Market 3367 1
Apple - App Store 2947 1
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 22 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 166 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1052 1
Лысенко Эдуард 310 10
Кирюшин Сергей 89 10
Терещенко Денис 88 10
Паршин Максим 320 10
Хайруллин Айрат 107 10
Ципорин Павел 102 10
Кудрин Алексей 124 10
Семенов Алексей 83 10
Албычев Александр 167 10
Симаков Олег 113 10
Малков Павел 51 10
Песчанских Георгий 38 10
Катамадзе Анна 101 10
Власов Сергей 98 10
Петрушин Андрей 110 10
Меджитов Тимур 85 10
Малахов Александр 20 10
Егоров Максим 33 10
Осипов Владимир 21 10
Швиндт Антоний 13 10
Казарин Станислав 175 10
Геллер Анатолий 12 10
Копырин Федор 11 10
Кулешов Василий 11 10
Наволоцкий Евгений 11 10
Панов Евгений 16 10
Карапузов Алексей 20 10
Рудзевич Мария 36 10
Кузнецов Дмитрий 67 9
Рымар Максим 50 7
Разумовский Дмитрий 123 7
Христенко Павел 15 7
Соломин Никита 8 7
Якубовский Михаил 8 7
Бочков Евгений 8 7
Гоцуцов Сергей 17 7
Дюбанов Анатолий 95 5
Мартынова Елена 87 5
Злобин Виталий 12 5
Сорокин Даниил 33 4
Россия - РФ - Российская федерация 150488 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44477 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3245 10
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 851 10
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1263 10
Россия - УФО - Тюменская область 1210 10
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7805 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3050 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17988 7
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1765 7
Россия - ЦФО - Калужская область 1004 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53073 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19436 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14312 10
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3035 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49624 10
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6196 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4104 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10262 7
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1285 4
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 986 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25003 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5777 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 146 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5056 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 255 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9186 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1737 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8286 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8236 10
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2073 10
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369775, в очереди разбора - 748174.
Создано именных указателей - 178266.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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