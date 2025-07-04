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Скрыпник Назарий
УПОМИНАНИЯ
Скрыпник Назарий и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 302 7
|АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 30 1
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 132 1
|Google Play - Google Store - Android Market 3367 1
|Apple - App Store 2947 1
|Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 22 1
|VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 166 1
|Яндекс.Маркет - Yandex Market 1052 1
|Лысенко Эдуард 310 10
|Кирюшин Сергей 89 10
|Терещенко Денис 88 10
|Паршин Максим 320 10
|Хайруллин Айрат 107 10
|Ципорин Павел 102 10
|Кудрин Алексей 124 10
|Семенов Алексей 83 10
|Албычев Александр 167 10
|Симаков Олег 113 10
|Малков Павел 51 10
|Песчанских Георгий 38 10
|Катамадзе Анна 101 10
|Власов Сергей 98 10
|Петрушин Андрей 110 10
|Меджитов Тимур 85 10
|Малахов Александр 20 10
|Егоров Максим 33 10
|Осипов Владимир 21 10
|Швиндт Антоний 13 10
|Казарин Станислав 175 10
|Геллер Анатолий 12 10
|Копырин Федор 11 10
|Кулешов Василий 11 10
|Наволоцкий Евгений 11 10
|Панов Евгений 16 10
|Карапузов Алексей 20 10
|Рудзевич Мария 36 10
|Кузнецов Дмитрий 67 9
|Рымар Максим 50 7
|Разумовский Дмитрий 123 7
|Христенко Павел 15 7
|Соломин Никита 8 7
|Якубовский Михаил 8 7
|Бочков Евгений 8 7
|Гоцуцов Сергей 17 7
|Дюбанов Анатолий 95 5
|Мартынова Елена 87 5
|Злобин Виталий 12 5
|Сорокин Даниил 33 4
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