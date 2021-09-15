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Хайруллин Айрат


15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 1
10.06.2021 Tele2 запустила 5G в Казанском метро 1
09.06.2021 МТС и Ericsson разогнали сеть 5G в Иннополисе до 3,5 Гбит/c 1
31.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
24.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
03.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
24.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости 1
02.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-чиновников России по доходам 3
17.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
11.09.2020 «Росатом» строит гигантский ЦОД в Иннополисе 1
10.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
07.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
01.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
24.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
19.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
12.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
05.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
28.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
16.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
10.07.2020 Онлайн-конференция CNews «Телеком 2020: как меняется отрасль» состоится 21 июля 1
09.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
14.10.2019 В МТС объявили о завершении строительства резервной станции спутниковой связи 1
07.10.2019 Как добиться успеха в цифровой трансформации госсектора 2
03.10.2019 Advantech представила свои решения на IoT & AI World Summit Russia 2019 1
03.10.2019 «Пиплпасс» будет регистрировать посетителей в Министерстве цифрового развития Татарстана 1
20.09.2019 Прапорщик-игроман распродал «железо» ФСБ на миллионы рублей и получил срок 7
16.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
12.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
09.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
03.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
28.08.2019 Идет аккредитация на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» 1
19.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
16.08.2019 В Казани появится первый в Поволжье и на Урале региональный центр ГосСОПКА 1
13.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
08.02.2018 Технологию распознавания лиц NtechLab внедрят в «умных городах» Татарстана 2

Публикаций - 39, упоминаний - 49

Хайруллин Айрат упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Программный продукт ГК 92 6
Diasoft - Диасофт 354 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 5
ОТР 135 4
Naumen - Наумен 342 4
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 4
Directum - Директум 647 4
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
NtechLab - НтехЛаб 78 1
ICL Системные Технологии 10 1
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 48 1
ICL ГК 69 1
Brother 116 1
Центр2М - Center2М 47 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 36 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
Vertex 10 1
Ред Софт - Red Soft 246 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Intel Corporation 4204 1
SAP SE 3220 1
VMware 1830 1
Avito - Авито 171 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 25
Федеральное казначейство России 766 19
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 19
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 16
Счётная палата РФ 461 15
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 15
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 15
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 14
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 14
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 12
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 12
Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации 16 11
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 11
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 11
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 11
Правительство Москвы - Департамент экономической политики и развития города Москвы 14 11
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 10
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 8
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 8
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 8
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 8
Правительство Московской области 48 7
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 7
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 20 7
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 6
Минэкономразвития РФ - Департамент обеспечения качества предоставления государственных услуг населению и выполнения государственных функций 7 6
ГИВЦ Минкультуры России - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ 15 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 6
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 5 5
Правительство РФ 2208 5
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 4
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 20
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 12
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 11
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 11
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 11
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 7
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 7
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 7
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics 30 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
Big Data - Большие данные 1136 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 4
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Linux OS 4276 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Ред ОС 239 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
Diasoft Database Adapter 12 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
Red Hat RPM - Package Manager 61 1
Linxdatacenter ЦОД 14 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Advantech AIoT Developer Innoworks 3 1
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 1
Минприроды РФ - ГИС Леса России 3 1
Транспорт 72 1 1
Четвернин Алексей 651 21
Ципорин Павел 51 18
Лысенко Эдуард 209 16
Малков Павел 38 15
Семенов Алексей 67 15
Терещенко Денис 38 15
Паршин Максим 142 15
Албычев Александр 74 15
Кудрин Алексей 63 14
Песчанских Георгий 38 14
Рымар Максим 36 14
Катамадзе Анна 72 13
Рудзевич Мария 34 13
Панов Евгений 16 11
Симаков Олег 106 11
Малахов Александр 16 11
Кулешов Василий 11 11
Осипов Владимир 17 11
Наволоцкий Евгений 11 11
Петрушин Андрей 64 11
Швиндт Антоний 13 11
Власов Сергей 76 11
Меджитов Тимур 56 11
Геллер Анатолий 12 11
Егоров Максим 23 11
Казарин Станислав 100 11
Кирюшин Сергей 52 11
Копырин Федор 11 11
Скрыпник Назарий 12 10
Карапузов Алексей 12 10
Кузнецов Дмитрий 40 9
Разумовский Дмитрий 70 9
Христенко Павел 11 8
Соломин Никита 8 8
Бочков Евгений 8 8
Якубовский Михаил 8 8
Исаев Алексей 12 7
Зубанов Андрей 9 7
Белов Кирилл 14 7
Фридштанд Андрей 11 7
Россия - Российская федерация - РФ 57680 38
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 25
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 13
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 415 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 9
Россия - Калужская область 575 9
Россия - Новосибирская область 819 8
Россия - ПФО - Казань 1522 7
Арктика 141 7
Россия - Тульская область 754 4
Россия - Ярославская область 333 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Россия - Тюменская область 589 2
Россия - Арск 5 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Белгородская область 370 1
Россия - Республика Ингушетия 189 1
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 210 1
Россия - Республика Марий Эл 205 1
Восточная Европа 1691 1
Россия - Удомля 41 1
Россия - Калуга 299 1
Россия - Магаданская область 229 1
Россия - Республика Мордовия 390 1
Россия - Республика Алтай 687 1
Россия - Набережные Челны 203 1
Россия - Альметьевск 61 1
Россия - Ноябрьск 63 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Земля - планета Солнечной системы 881 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Япония 2811 1
Россия - Свердловская область 807 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - Иннополис 292 1
Россия - Астраханская область 372 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 11
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 9
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 85 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CNews Analytics 1991 2
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 2
Академия ФСБ России 3 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 19
Всемирный цифровой саммит по интернету вещей и искусственному интеллекту 4 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770107, в очереди разбора - 673789.
Создано именных указателей - 46354.
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