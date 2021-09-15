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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Хайруллин Айрат
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Публикаций - 39, упоминаний - 49
Хайруллин Айрат упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Avito - Авито 171 1
|Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 1
|Четвернин Алексей 651 21
|Ципорин Павел 51 18
|Лысенко Эдуард 209 16
|Малков Павел 38 15
|Семенов Алексей 67 15
|Терещенко Денис 38 15
|Паршин Максим 142 15
|Албычев Александр 74 15
|Кудрин Алексей 63 14
|Песчанских Георгий 38 14
|Рымар Максим 36 14
|Катамадзе Анна 72 13
|Рудзевич Мария 34 13
|Панов Евгений 16 11
|Симаков Олег 106 11
|Малахов Александр 16 11
|Кулешов Василий 11 11
|Осипов Владимир 17 11
|Наволоцкий Евгений 11 11
|Петрушин Андрей 64 11
|Швиндт Антоний 13 11
|Власов Сергей 76 11
|Меджитов Тимур 56 11
|Геллер Анатолий 12 11
|Егоров Максим 23 11
|Казарин Станислав 100 11
|Кирюшин Сергей 52 11
|Копырин Федор 11 11
|Скрыпник Назарий 12 10
|Карапузов Алексей 12 10
|Кузнецов Дмитрий 40 9
|Разумовский Дмитрий 70 9
|Христенко Павел 11 8
|Соломин Никита 8 8
|Бочков Евгений 8 8
|Якубовский Михаил 8 8
|Исаев Алексей 12 7
|Зубанов Андрей 9 7
|Белов Кирилл 14 7
|Фридштанд Андрей 11 7
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770107, в очереди разбора - 673789.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770107, в очереди разбора - 673789.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru