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Минцифры Республики Татарстан и АО «Р7» договорились сотрудничать по импортозамещению программного обеспечения

Глава Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Айрат Хайруллин и генеральный директор АО «Р7» Евгений Шелковников подписали соглашение о сотрудничестве в реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Об этом CNews сообщили представители АО «Р7».

Соглашение предусматривает сотрудничество, направленное на упрощение и повышение эффективности перехода на российское ПО, в том числе на объектах КИИ. На территории Республики планируются совместные мероприятия и обмен аналитической информацией.

«Р7-Офис» — уже хорошо известный Республике продукт, — сказал глава Минцифры Республики Татарстан Айрат Хайруллин. — Еще с 2021 г. ассоциация «Машиностроительный кластер Республики Татарстан» сотрудничает с разработчиком. Пришло время расширить эту практику, чтобы сделать для органов государственной власти и компаний-операторов объектов критический информационной инфраструктуры процедуру перехода на отечественное ПО максимально эффективной и безболезненной».

«Задача импортозамещения в сфере программного обеспечения сегодня как никогда актуальна, и мы как компания-разработчик со своей стороны делаем всё возможное для того, чтобы предложить клиентам качественные и функциональные решения, которые способны справиться с возлагаемыми на них задачами, — сказал генеральный директор АО «Р7» Евгений Шелковников. — За последние годы мы накопили большой опыт в практических аспектах внедрения наших продуктов в крупных организациях, оптимального встраивания их в существующий ИТ-ландшафт. Собираемся приложить все возможные усилия для того, чтобы процесс перехода на российское ПО проходил максимально эффективно».

Глава Мингосуправления, ИТ и связи Московской области в интервью CNews — о вызовах цифровизации региона
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Также было подписано соглашение о сотрудничестве с Центром информационных технологий Республики Татарстан. Документ предусматривает популяризацию российских офисных продуктов и реализацию образовательных проектов, предусмотренных национальным проектом «Цифровая экономика Российской Федерации».

«Данное соглашение устанавливает основу для стратегического партнерства, направленного на обмен ресурсами и экспертизой. Надеемся, в результате это поможет развитию обеих сторон в цифровой сфере», — сказали в Центре информационных технологий Республики Татарстан.

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