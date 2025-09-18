Разделы

Метроэлектротранс МУП


УПОМИНАНИЯ


18.09.2025 МТС и МУП «Метроэлектротранс» планируют укреплять цифровую инфраструктуру казанской подземки 4
18.09.2025 «Яндекс Go» и «Метроэлектротранс» Казани будут развивать технологии бесконтактной оплаты проезда 1
16.12.2021 Жители Казани смогут оплачивать проезд в транспорте мобильным телефоном 2
14.12.2018 Сбербанк сделал Казанский метрополитен полностью безналичным 2
14.04.2006 Россия: в метро появились машинисты-киборги 1

Публикаций - 5, упоминаний - 10

Метроэлектротранс МУП и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13755 1
Yandex - Яндекс 8127 1
Датапакс 48 1
Казанский метрополитен 15 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7908 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1897 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6198 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1017 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70801 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5274 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11943 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1589 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55324 2
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 920 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1388 1
Часы - Watch 980 1
MaaS - Mobility as a Service - Мобильность как сервис 15 1
ЕДДС - Единая дежурно-диспетчерская служба города 108 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7550 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8979 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1543 1
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 176 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8501 1
Smartphone LTE - Smartphone 4G - Смартфоны 4G - LTE-оборудование 241 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33059 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6815 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28624 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22045 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1897 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1344 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8015 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25185 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1243 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1143 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3068 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12711 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1390 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1988 1
Видеокамера - Camcorder 2308 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 615 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 665 1
Google Play - Google Store - Android Market 3391 1
Apple - App Store 2974 1
Samsung Pay 293 1
Apple Pay 500 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 408 1
Кабанов Марат 54 1
Шигапов Антон 10 1
Хайруллин Айрат 108 1
Исаев Максим 55 1
Кирсанова Светлана 70 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3187 5
Россия - РФ - Российская федерация 153257 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3116 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18259 1
Россия - СФО - Новосибирск 4554 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14371 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3298 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19864 5
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2812 3
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 593 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50333 2
Национальный проект 356 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2604 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31133 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 381 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10369 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3740 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2551 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2675 1
