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ЕДДС
Единая дежурно-диспетчерская служба города


18.08.2021 «Ростелеком» установил облачное видеонаблюдение на площадках отдыха в Челябинске 1
30.06.2021 Нижегородские власти запустили АПК «Безопасный город» на базе цифровой платформы «Коркласса» 1
30.06.2021 В Нижегородской области заработал АПК «Безопасный город» на базе цифровой платформы «КорКласса» 1
18.05.2021 «Ростелеком», «Ростех» и «Коркласс» представили решение для «Безопасного города» 1
17.05.2021 «Ростех» ввел в эксплуатацию АПК «Безопасный город» в Иркутской области 1
28.01.2021 Цифровые системы оповещения и безопасности в регионах обойдутся в 65 миллиардов 1
25.06.2018 Генеральный конструктор Безопасного города рассказывает о рисках, успехах и провалах безопасных и умных городов 4
23.05.2018 Председатель ИТ-комитета Вологодской области: почему цифровая экономика начнется с регионов 1
23.05.2018 «Ростелеком» внедрил «Безопасный город» в Сибири 1
16.08.2016 «Ростелеком» в Челябинской области создает крупнейшую на Урале систему оповещения населения 1
29.04.2016 «Ростелеком» сдал в опытную эксплуатацию базовую инфраструктуру «Системы–112» в Республике Мордовия 2
19.04.2016 Какие проблемы «Безопасного города» выявляет практика 1
11.04.2016 В Новочебоксарске создана «пилотная» зона АПК «Безопасный город» 1
25.03.2016 Самая северная на Урале система оповещения презентована в Салехарде 1
16.02.2016 «Ростелеком» оснастил системами видеонаблюдения Можгинский районный суд 1
07.08.2015 «Ростелеком» в Рязанской области приступил к реализации второго этапа внедрения «Системы-112» 1
30.07.2015 ТТК обеспечил интернетом «Единую дежурно-диспетчерскую службу» в Новомосковске 2
14.10.2014 «Техносерв» создал «Систему 112» для Новосибирской области 1
03.02.2014 Власти Краснодарского края опровергли заявление «Ростелекома» о создании «Системы-112» в Сочи 2
03.02.2014 «Ростелеком» построил «Систему-112» для обеспечения проведения зимних Олимпийских игр 2
23.01.2014 «Ростелеком» в Рязанской области сдал в тестовую эксплуатацию инфраструктуру «Системы-112» 1
17.06.2013 Умный город: рождение детальной концепции 1
07.06.2013 Умный город: масштаб и география на цели и проблемы не влияют 1
05.06.2013 Умный город: масштаб и география на цели и проблемы не влияют 1
24.04.2013 Администрация муниципального района Нефтегорский Самарской области внедрила систему Docsvision 1
25.03.2013 «Ростелеком» организовал прямой канал связи между МЧС и дежурными службами районов Кабардино-Балкарии 2
26.02.2013 «Ростелеком» подготовил инфраструктуру к запуску «Системы 112» в Ставропольском крае 1
21.02.2013 «Ростелеком» выбрал для реализации ЕДДС коммуникационную систему ZyXEL X8004 2
18.02.2013 «Ростелеком» установит в Нижнем Новгороде комплекс «Безопасный Город» 1
27.11.2012 НПО РИК-Системы представляет программно-аппаратный комплекс для «Системы-112» 1
09.11.2012 «Ростелеком» организовал сеть VPN для Единой дежурно-диспетчерской службы МЧС России по республике Адыгее 1
18.07.2012 В Свердловской области к региональной навигационно-информационной системе подключено 1321 транспортное средство 1
13.08.2008 В Городской больнице №3 г. Москвы установят автоматическую систему пожарной сигнализации 1
22.07.2008 Cognitive создаст систему вызовов экстренных служб через единый номер для Мордовии 1

Публикаций - 34, упоминаний - 43

ЕДДС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 22
SAP SE 3228 1
3799 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1518 1
Технопарк-Мордовия 11 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 1
Президент Российской Федерации 1443 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Правительство и губернатор Республики Алтай 13 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 349 1
Правительство Республики Мордовия - Министерство информатизации и связи Республики Мордовия - Мининформсвязи Республики Мордовия 5 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
Безопасный город 348 3
ЦОВ - Центр обработки вызовов 103 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 1
ДДС - Децентрализованная Депозитарная Система 19 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 19 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
АПК БГ - Безопасный город 42 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 2
КСЭОН - Комплексная система экстренного оповещения населения 10 2
Microsoft Office 1954 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
ИСОД МВД РФ - Единая система информационно-аналитического обеспечения деятельности 27 1
Scala - Язык программирования 41 1
Microsoft Excel 440 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Чуприян Александр 6 2
Якимюк Оксана 6 1
Никуличев Андрей 43 1
Белов Александр 69 1
Гуртов Дмитрий 12 1
Сафронова Ольга 1 1
Бурлаков Андрей 1 1
Громов Иван 96 1
Третьяк Константин 34 1
Бондар Александр 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1160 2
Россия - Иркутская область 551 2
Россия - Дзержинск 66 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Россия - Вологодская область 322 2
Москва - Зеленоград 29 1
Россия - Вытегорский муниципальный район 1 1
Россия - Новочебоксарск 24 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Индия - Республика 2184 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 589 1
Россия - Республика Мордовия 392 1
Россия - Тюменская область 592 1
Россия - Нижний Тагил 114 1
Россия - Горно-Алтайск 53 1
Россия - Республика Алтай 690 1
Россия - Архангельская область 353 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 437 1
Россия - Вологда 194 1
Россия - Калининград 680 1
Россия - Сибирь 882 1
Россия - Курская область 342 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1294 1
Россия - Свердловская область 811 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 317 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 1
CNews Analytics 1992 3
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771019, в очереди разбора - 674701.
Создано именных указателей - 46354.
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