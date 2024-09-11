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ЕДДС Единая дежурно-диспетчерская служба города
СОБЫТИЯ
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|11.09.2024
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«Ростелеком» на Ямале интегрировал домофон в систему экстренного оповещения населения
м гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации и единой дежурно-диспетчерской службой (ЕДДС) Ноябрьска реализовал пилотный проект по интеграции домофонов многоквартирных домов в му
|30.07.2015
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ТТК обеспечил интернетом «Единую дежурно-диспетчерскую службу» в Новомосковске
Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги широкополосного доступа в интернет муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба» (ЕДДС) в Новомосковске. В рамках договора, макрорегиональный филиал «Центр» компании ТТК («ТТК-Центр») предоставил ЕДДС широкополосный доступ в интернет со скоростью 10 Мбит/с, а также кр
|25.03.2013
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«Ростелеком» организовал прямой канал связи между МЧС и дежурными службами районов Кабардино-Балкарии
«Ростелеком» обеспечил прямой канал передачи данных от единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) в районах Кабардино-Балкарии до центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР. Это позволит объединить ДДС экстренного реагирования («01», «02», «03», «04»
|21.02.2013
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«Ростелеком» выбрал для реализации ЕДДС коммуникационную систему ZyXEL X8004
Ростелеком» в рамках разработки решения по организации системы Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) в Нижегородской области по заказу МЧС принял на вооружение 49 коммуникационных станций
|09.11.2012
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«Ростелеком» организовал сеть VPN для Единой дежурно-диспетчерской службы МЧС России по республике Адыгее
» объединил в единую корпоративную сеть (VPN) 21 точку доступа Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) для МЧС Республики Адыгеи. Услуга будет предоставляться на скорости до 6 Мбит/c. Защищё
|22.07.2008
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Cognitive создаст систему вызовов экстренных служб через единый номер для Мордовии
ной задачи будет разработан проект концепции системы и технический проект системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) муниципальных образований Мордовии, а также проекты нормативных документов, регламентирующих взаимодействие экстренных оперативных служб при реагировании на вызовы по единому номеру «112»
ЕДДС и организации, системы, технологии, персоны:
|Усатов Алексей 43 5
|Антониади Георгий 16 4
|Максименко Владимир 10 4
|Исхизова Александра 100 4
|Широков Александр 25 3
|Сергеев Михаил 115 3
|Зимин Игорь 25 3
|Александров Артур 6 3
|Гутман Виктор 17 3
|Лесь Алексей 10 3
|Воеводенко Нина 6 3
|Вроблевский Роман 7 3
|Апсит Эдуард 6 3
|Пека Павел 5 3
|Рудь Сергей 7 3
|Румакин Игорь 5 3
|Чернышев Виктор 6 3
|Ильин Виктор 4 3
|Сазанчиков Дмитрий 3 3
|Бекиров Руслан 69 3
|Костюнин Игорь 4 3
|Либерман Борис 4 3
|Лосюков Константин 3 3
|Кульпин Назар 3 3
|Клещев Анатолий 3 3
|Ховалыг Владислав 6 3
|Чуприян Александр 9 2
|Воронин Алексей 19 2
|Третьяк Константин 34 2
|Макаров Станислав 118 2
|Гуренко Антон 4 2
|Щелгачев Дмитрий 35 2
|Сагаан-оол Карим 2 2
|Дюбанов Анатолий 95 2
|Проскура Дмитрий 31 2
|Якимюк Оксана 6 2
|Волков Алексей 56 1
|Чистова Вера 14 1
|Федин Владимир 7 1
|Рыбаков Сергей 30 1
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