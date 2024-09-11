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ЕДДС Единая дежурно-диспетчерская служба города

СОБЫТИЯ

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11.09.2024 «Ростелеком» на Ямале интегрировал домофон в систему экстренного оповещения населения

м гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации и единой дежурно-диспетчерской службой (ЕДДС) Ноябрьска реализовал пилотный проект по интеграции домофонов многоквартирных домов в му
30.07.2015 ТТК обеспечил интернетом «Единую дежурно-диспетчерскую службу» в Новомосковске

Компания ТТК сообщила о начале предоставления услуги широкополосного доступа в интернет муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба» (ЕДДС) в Новомосковске. В рамках договора, макрорегиональный филиал «Центр» компании ТТК («ТТК-Центр») предоставил ЕДДС широкополосный доступ в интернет со скоростью 10 Мбит/с, а также кр
25.03.2013 «Ростелеком» организовал прямой канал связи между МЧС и дежурными службами районов Кабардино-Балкарии

«Ростелеком» обеспечил прямой канал передачи данных от единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) в районах Кабардино-Балкарии до центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР. Это позволит объединить ДДС экстренного реагирования («01», «02», «03», «04»
21.02.2013 «Ростелеком» выбрал для реализации ЕДДС коммуникационную систему ZyXEL X8004

Ростелеком» в рамках разработки решения по организации системы Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) в Нижегородской области по заказу МЧС принял на вооружение 49 коммуникационных станций

09.11.2012 «Ростелеком» организовал сеть VPN для Единой дежурно-диспетчерской службы МЧС России по республике Адыгее

» объединил в единую корпоративную сеть (VPN) 21 точку доступа Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) для МЧС Республики Адыгеи. Услуга будет предоставляться на скорости до 6 Мбит/c. Защищё
22.07.2008 Cognitive создаст систему вызовов экстренных служб через единый номер для Мордовии

ной задачи будет разработан проект концепции системы и технический проект системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС) муниципальных образований Мордовии, а также проекты нормативных документов, регламентирующих взаимодействие экстренных оперативных служб при реагировании на вызовы по единому номеру «112»

Публикаций - 119, упоминаний - 144

ЕДДС и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 52
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
Крок - Croc 1964 6
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 5
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 284 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 4
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 25 4
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 3
Аргус НТЦ - Аргус Научно-Технический Центр 17 3
Johnson Controls 33 3
АРМО ГК - АРМО-Инжиниринг 28 3
Schneider Electric - Systeme Electric - Эlevel - Элевел 10 3
Администрация Краснодара - Электронный Краснодар МКУ - Муниципальное казённое учреждение муниципального образования города Краснодара 9 3
Fr. Sauter - Фр.Саутер 3 3
Черус 22 3
МегаФон 10742 3
SAP SE 5601 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 3
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 3
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 132 2
Базис Консалтинговая компания 35 2
Ланит - Корус АКС - Quorus AKS 15 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Microsoft Corporation 25775 2
ИКС 538 2
Softline - Софтлайн 3743 2
9594 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
Diasoft - Диасофт 1144 2
UIPath 119 2
Рексофт - Reksoft 488 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 2
Ниеншанц 124 1
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 77 1
HERE Technologies 113 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 149 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 5
Миракс Групп - Mirax Group 17 3
NF Group - НФ Групп - ранее Knight Frank - Найт Фрэнк 36 3
M+W Zander Facility management 3 3
Светлый город ГК 5 3
RWAY - ИЦ ЭРВЭЙ 3 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
X5 Group - Перекрёсток 640 3
Русский стандарт Банк 509 3
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 3
Связной ГК 1401 2
КонсультантПлюс 161 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 38 1
Кредит Европа банк 67 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 51 1
Новард УК - Novard 73 1
Технопарк-Мордовия 17 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
Пассажирские перевозки ГУП Марий Эл 1 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 67 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 42 1
Мосгортранс - Южные ворота - Международный автовокзал в Москве 7 1
Миракс Парк 1 1
Метроэлектротранс МУП 5 1
Козьмодемьянское АТП ГУП 1 1
101Hotels.com 456 1
Еврокоммерцбанк 13 1
Екатеринбурггаз 4 1
VK - Деньги.Мэйл.ру РНКО - Mail.ru Деньги - Манимейл 100 1
Технопарка высоких технологий Югры 2 1
Мир БРИКС - Центр компетенции и аккредитации 1 1
Разгуляй 40 1
Администрация Ленинградской области - Ленкомсервис 2 1
Почта России ПАО 2370 1
Adidas - Адидас 170 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 27
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 15
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 13
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 11
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 4
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 4
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 4
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 4
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 4
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 3
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 98 3
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 3
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 35 2
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 2
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 87 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 2
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 2
Правительство Челябинской области 78 2
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 2
Администрация Краснодарского края 64 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
ГосИнформСистемы 160 2
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
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BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 8
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 68 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 5
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 60 4
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 4
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Сфера ЗАО - КоордКом - CoordCom 8 3
Ростех - Швабе - Светлый город 12 3
Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 68 3
Сбер - СберБизнес АУСН - сервис для автоматизированной упрощённой системы налогообложения 37 3
Apple iPad 4012 3
Apple - App Store 3109 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 3
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 3
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 2
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 2
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Google Android 15244 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 65 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Apple iPhone 6 4861 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 2
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 2
Microsoft Windows BitLocker 942 2
Microsoft Windows Server 2012 203 1
IBM PC DOS 42 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 1
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 60 1
Усатов Алексей 43 5
Антониади Георгий 16 4
Максименко Владимир 10 4
Исхизова Александра 100 4
Широков Александр 25 3
Сергеев Михаил 115 3
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Александров Артур 6 3
Гутман Виктор 17 3
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