Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЕДДС
Единая дежурно-диспетчерская служба города
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 34, упоминаний - 43
ЕДДС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 22
|SAP SE 3228 1
|1С 3799 1
|ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1518 1
|Чуприян Александр 6 2
|Якимюк Оксана 6 1
|Никуличев Андрей 43 1
|Белов Александр 69 1
|Гуртов Дмитрий 12 1
|Сафронова Ольга 1 1
|Бурлаков Андрей 1 1
|Громов Иван 96 1
|Третьяк Константин 34 1
|Бондар Александр 1 1
|Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 317 1
|ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 1
|ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1165 1
|CNews Analytics 1992 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771019, в очереди разбора - 674701.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771019, в очереди разбора - 674701.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru