Администрация Тамбовской области Тамбовская областная Дума органы государственной власти

Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти

СОБЫТИЯ


16.01.2026 Около 900 жителей сёл Тамбовской области впервые получили доступ к 4G «МегаФона» 1
19.05.2025 «МегаФон» обеспечил связь еще в 18 населенных пунктах Тамбовской области 1
03.06.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2024 года 2
02.04.2024 Владислав Вирясов -

Владислав Вирясов, «Авантелеком»: Будущее за решениями, которые обеспечат гибкий переход со старой инфраструктуры на новую

 1
30.01.2024 «МегаФон» обеспечил связь в 77 населенных пунктах Тамбовской области 1
07.12.2023 «Авантелеком» объединил Центры занятости населения Тамбова в единую коммуникационную сеть 2
15.06.2023 «Сбер» и правительство Тамбовской области будут вместе проводить цифровую и ESG-трансформацию региона 1
29.12.2022 CNews Analytics: Рейтинг региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости 1
13.12.2022 «Росатом» и Тамбовская область развернули платформу «Умный город» в Мичуринске 1
29.12.2021 CNews Analytics: Рейтинг региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости 1
24.12.2021 CNews выпустил рейтинг региональных ИТ-чиновников России по доходам 1
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. 1
02.09.2021 «Норбит» внедрила цифровую экосистему ЦОПП в Тамбовской области 2
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 1
05.09.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2019 г. 2
06.08.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2019 г. 1
11.06.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2019 г. 1
07.11.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2018 г. 2
14.05.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2018 г. 1
26.04.2018 Рынок СЭД становится рынком российских производителей 1
06.03.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2018 г. 1
19.01.2018 В школе «Сколково» недостача оборудования. Открыто уголовное дело 1
08.11.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2017 года 1
28.09.2017 Рост выручки поставщиков ИТ в госсектор замедлился 1
23.05.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2017 г. 1
12.04.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за март 2017 года 1
04.04.2017 «Кейсистемс-Безопасность» внедрила комплекс защиты информации в финансовом управлении Тамбовской области 2
20.12.2016 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2016 года 2
11.11.2016 «Мегафон» займется интернетизацией сельских школ и адаптацией детей-сирот в Тамбовской области 1
05.02.2016 МТС предоставит услуги связи чиновникам Тюменской области, Югры и Ямала 1
02.10.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за сентябрь 2015 года 2
22.09.2015 Минкомсвязь, Казначейство, ФОМС, ФАС, Минобороны, ФСС, МЧС, ФСКН, ФТС, Счетная палата среди участников «ИКТ в госсекторе» 1
16.09.2015 Минкомсвязь, Казначейство, ФОМС, ФАС, Минобороны, ФСС, МЧС, ФСКН, ФТС, Счетная палата среди участников «ИКТ в госсекторе» 1
01.09.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за август 2015 г. 1
10.11.2014 CNews FORUM совсем скоро. Успей зарегистрироваться 1
06.11.2014 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2014 Будущее ИТ в России под вопросом 1
15.10.2014 Администрация Тамбовской области внедрила серверное решение ВКС от Mind 3
07.10.2014 Администрация губернатора Тамбовской области использует систему мониторинга социальной сферы на базе «Парус» 1
04.06.2014 Тамбовская область своими силами закупила 11000 УЭК 1

Администрация Тамбовской области и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25286 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9217 5
АйТи 1440 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5299 4
МегаФон 9987 4
ФОРС - Центр разработки 680 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1512 4
НСТП - Национальная Суперкомпьютерная Технологическая Платформа 21 3
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 262 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14403 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 3
VK - Mail.ru Group 3536 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 3
SAP CIS - САП СНГ 864 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 292 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 702 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 168 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
Авантелеком 32 2
Ростелеком 10367 2
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 141 2
Cisco Systems 5229 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3311 2
9053 2
Крок - Croc 1816 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 368 2
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 168 2
TmaxSoft - Тимекс РУС 50 2
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 2
Software AG & IDS Scheer 207 2
Зерде НИКХ - Zerde - Национальный инфокоммуникационный холдинг 22 1
Электронный паспорт АО 3 1
Компьютерные сети НПФ - научно-производственная фирма 1 1
Администрация Краснодара - Электронный Краснодар МКУ - Муниципальное казённое учреждение муниципального образования города Краснодара 9 1
Verysell - Астра СТ - Астра Системные Технологии 11 1
Системы документооборота 511 1
ИИТ - Институт информационных технологий 5 1
Incap - Инкап 7 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб - АТС Смольного СПб ГУП 17 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8253 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2719 3
ВкусВилл - Избёнка 192 3
ПСБ - Промсвязьбанк 905 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 657 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 2
РЖД - Российские железные дороги 2010 2
НСПК - Национальная система платежных карт 902 2
Солидарность 0 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 44 1
Ухтинский теплоэнергетический комплекс МУП 1 1
Богородская ТЭЦ - Богородская тепловая электроцентраль 1 1
Алмаз-Фазотрон НПЦ 3 1
Росатом - ТВЭЛ - МЗП - Московский завод полиметаллов 4 1
Тамбовское зерно 1 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Институт Генплана Москвы ГАУ 13 1
Организатор перевозок ГКУ 19 1
BIPM - Bureau International des Poids et Mesures - International Bureau of Weights and Measures - МБМВ - Международное бюро мер и весов 8 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1034 1
РВК - Российская венчурная компания 557 1
Почта России ПАО 2254 1
Газпром ПАО 1423 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 672 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1801 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 293 1
Лента - Сеть розничной торговли 2278 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 445 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 66 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 322 1
Полипластик 14 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства - РосБР - Российский банк развития 72 1
Газпром СТНГ - СтройТрансНефтеГаз 9 1
Paulig Group - Паулиг РУС 24 1
Фонд развития бизнеса Краснодарского края 1 1
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 36 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6315 30
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 28
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12939 26
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 22
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4811 22
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2739 21
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2940 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2821 13
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3132 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2089 10
Федеральное казначейство России 1879 10
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 159 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 9
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 83 9
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 96 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5279 8
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 356 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1472 7
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 242 7
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 105 7
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 30 7
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 7
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 59 7
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 105 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3388 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4975 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3476 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1678 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 738 6
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 6
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 122 6
Администрация Омска 24 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3469 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3551 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3115 5
Администрация Курской области 28 5
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 596 5
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 5
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 1
ГосИнформСистемы 155 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1048 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
Единая Россия - Политическая партия 316 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 103 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73543 48
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 32
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 29
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13372 29
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2489 29
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8769 20
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 15
Оповещение и уведомление - Notification 5384 13
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1853 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31873 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 12
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23211 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 7
Оцифровка - Digitization 4936 7
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 690 7
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4793 7
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4573 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 6
Электронный документ - Electronic document 1531 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 6
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2633 6
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2304 6
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 888 6
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1669 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7309 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 6
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2373 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2866 6
Маркировка - Marking 1234 5
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1564 5
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3928 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1534 26
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5880 24
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1051 8
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 426 5
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 255 5
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 317 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2896 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 658 4
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 4
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 140 4
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 133 3
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 53 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 394 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 266 2
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 60 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 523 2
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 61 2
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 2
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 78 2
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 248 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 459 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 117 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 2
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 2
Архивный фонд РФ 111 2
Правительство Чувашской Республики - Цифровое общество Чувашии - Электронная Чувашия - Государственная программа Чувашской Республики - Геопортал Чувашии 12 2
Минцифры РФ - Госключ 187 1
Oracle AIA - Oracle Application Integration Architecture - Oracle PIP - Oracle Process Integration Pack 17 1
Газпромнефть - Нефтеконтроль ГИС 5 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 96 1
1С:Свод отчетов 19 1
Правительство Московской области - Портал государственных и муниципальных Московской области - Электронное Подмосковье 14 1
Oracle BPM - Oracle Business Process Management - Oracle BPA - Business Process Analysis Suite 29 1
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Электронный Санкт-Петербург - МАИС ЭГУ - Межведомственная автоматизированная информационная система государственных и муниципальных услуг - Реестр государственных информационных систем СПб 27 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Открытый Татарстан 9 1
Администрация Новосибирска - Электронный Новосибирск - Мой Новосибирск - Мобильный Новосибирск 15 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ЕМП ГИС - Единая мобильная платформа Москвы 43 1
Стрельцов Андрей 62 9
Лысенко Эдуард 312 6
Казак Максим 162 5
Гуральников Сергей 164 5
Валяева Елизавета 72 5
Бастрыкин Сергей 11 5
Токарев Олег 9 4
Орловский Виктор 398 4
Козырев Алексей 326 4
Кесельбренер Леонид 52 4
Низамиев Ильдар 4 3
Матвеева Татьяна 108 3
Дюбанов Анатолий 95 3
Массух Илья 235 3
Власов Сергей 98 3
Медведев Дмитрий 1663 3
Чучелов Андрей 44 3
Романов Алексей 49 3
Ивакин Роман 57 3
Коробова Анна 25 3
Шаркин Андрей 3 2
Вирясов Владислав 32 2
Шадаев Максут 1155 2
Абызов Михаил 68 2
Солодовников Денис 108 2
Ципорин Павел 102 2
Дворкович Аркадий 211 2
Скляр Алексей 54 2
Евраев Михаил 264 2
Федулов Владислав 83 2
Махонов Александр 31 2
Нарышкин Сергей 51 2
Фомичев Олег 139 2
Никуличев Андрей 43 2
Ермолаев Артем 379 2
Финк Дмитрий 18 2
Звягина Наталья 64 2
Авербах Владимир 127 2
Земской Николай 15 2
Мудрецов Александр 27 2
Россия - РФ - Российская федерация 157687 49
Россия - ЦФО - Тамбовская область 616 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45935 30
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8178 16
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1320 14
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2684 13
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3231 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18703 12
Россия - УФО - Тюменская область 1266 12
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 751 10
Россия - УФО - Челябинская область 1405 9
Россия - ПФО - Мордовия Республика 630 9
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1892 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2087 8
Россия - ЦФО - Калужская область 1028 8
Россия - СКФО - Ставропольский край 997 8
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 787 8
Россия - ЦФО - Смоленская область 524 8
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 345 8
Россия - СЗФО - Вологодская область 751 7
Россия - ПФО - Самарская область 1465 7
Россия - ДФО - Сахалинская область 998 7
Россия - СЗФО - Калининградская область 1402 7
Россия - СФО - Омская область 737 7
Россия - ЦФО - Ярославская область 928 7
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 547 7
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 363 7
Россия - ЮФО - Ростовская область 1678 7
Россия - УФО - Свердловская область 1767 6
Россия - СФО - Омская область - Омск 1216 6
Россия - ЮФО - Волгоградская область 836 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1553 6
Россия - ПФО - Пензенская область 623 6
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 887 6
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1357 5
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1320 5
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1008 5
Россия - ЦФО - Курская область 701 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1658 5
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 665 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 52
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 32
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 31
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 26
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 24
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4419 23
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 23
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 20
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 19
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6678 15
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1180 14
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3783 13
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 12
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 10
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 10
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 10
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 10
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3389 10
Энергетика - Energy - Energetically 5528 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6266 9
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5314 9
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 8
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 8
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 296 8
Административный регламент - Электронный административный регламент, ЭАР 54 8
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 666 8
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 7
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 445 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 6
Паспорт - Паспортные данные 2735 6
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 6
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 401 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4257 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2553 6
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1345 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11420 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 434 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 501 2
РОИ - Российская общественная инициатива 84 2
ТВ-Новости АНО 7 1
Ставропольская правда 4 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 92 1
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 13
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 3
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 3
IDC - International Data Corporation 4943 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 775 2
Gartner IT Key Metrics Data 1 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 1
CNews Инновация года - награда 133 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 143 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 400 4
РАМН СО - Томский НИМЦ - Томский НИИ медицинской генетики - Генетическая клиника НИИ медицинской генетики СО РАМН - НИИ кардиологии ТНЦ - Тюменский кардиологический научный центр 11 1
Тюменский ГМУ - Тюменский государственный медицинский университет ВО ФГБОУ 4 1
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 35 1
Орский индустриальный колледж ГАПОУ 1 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 68 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 54 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 337 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 102 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 263 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 109 1
ГАПОУ Бугурусланский нефтяной колледж 1 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 73 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 74 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 16 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2140 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
