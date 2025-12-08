НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы

Разделы

Венчурный фонд Национальной технологической инициативы (НТИ) под управлением инвестиционной компании Kama Flow, создан при участии РВК. Инвестирует в российские deep tech проекты на ранних стадиях. В числе приоритетных направлений – искусственный интеллект, технологии анализа и хранения больших данных, микроэлектроника, цифровая медицина, новые материалы и передовые производственные технологии. Объем фонда составляет 3,5 млрд руб.

08.12.2025 В России запущено облако, через которое открыт доступ к двум квантовым компьютерам 1
02.12.2025 Разработчики системы георазведки с помощью БПЛА отбились от 120-миллионных претензий госфонда 3
01.12.2025 Фонд НТИ инвестирует от 30 до 300 млн руб. в высокотехнологичные НИОКРы для отрасли БАС 3
26.11.2025 В России создали управляемых голубей-биодронов с вживленными нейрочипами 1
19.11.2025 Фонд НТИ поддержал масштабирование производства промышленных 3D — принтеров 3
18.11.2025 Ученые НГУ создают систему для моделирования поиска и определения свойств новых материалов 1
11.11.2025 Власти объявили крупнейшую в истории закупку космических снимков поверхности Земли 1
31.10.2025 СПбПУ и «Инжиниринг +» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
15.10.2025 Разработчика «умных» ингаляторов для туберкулезников и раковых больных выселили из «Сколково» и предъявили иски на 380 миллионов 3
14.10.2025 В НГУ разработан конструктор нелинейных моделей композиционных материалов 1
04.09.2025 В России создан арктический комплекс БПЛА, управляемый нейросетью 1
22.08.2025 В МАИ создают мощный двигатель для тяжелых беспилотников и аэротакси 1
13.08.2025 В России разработали платформу для управления дронами-курьерами, учитывающую ограничения на эксплуатацию БПЛА 2
11.08.2025 На «Архипелаге 2025» презентовали сервисы бесшовного цифрового неба   2
07.08.2025 Как власти потратят 35 млрд руб. на разработку перспективных технологий в сфере беспилотников 1
30.06.2025 В отборе акселератора Фонда НТИ приняли участие более 250 проектов 3
16.06.2025 Ученые НГУ и ВолгГТУ создали цифрового помощника разработчика эластомеров 1
29.05.2025 В МФТИ разработано первое российское ПО для сейсморазведки на шельфе 1
26.05.2025 Фонд НТИ и «МТ-Лаб» создают провайдера геопространственных сервисов на основе данных из космоса, воздуха и с Земли 2
07.11.2024 Российские биологи первыми в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту 1
30.09.2024 Ученые ИТМО автоматизировали разработку отраслевых систем ИИ с помощью больших языковых моделей 1
13.09.2024 «Сколково» и Технопарк высоких технологий Югры запускают «Акселератор технологических стартапов 4.0» 1
11.09.2024 У российского производителя микроэлектроники требуют 100 миллионов за срыв сроков работ по гранту 3
06.06.2024 Якутская компания «Экстра Синема» подписала договор о привлечении 100 млн руб. на расширение производства проекторов собственной разработки 1
17.04.2024 Мишустин назначил единственного поставщика БПЛА на госзакупках 1
18.07.2023 В России появится новая технологичная отрасль экономики. На нее выделено 240 миллиардов 1
13.04.2023 Разработана «первая» отечественная базовая станция для сетей 5G 2
07.04.2023 Центр испытаний беспилотных авиационных систем откроется в индустриальном парке «Руднево» 1
05.04.2023 В России создан квантовый компьютер с облачным доступом 3
03.04.2023 Власти создали венчурный фонд, чтобы «озолотить» стартапы в области БПЛА и связи 1
07.03.2023 Спинальный нейропротез резидента «Сколково» вернет пациентам после инсульта возможность двигаться 1
17.11.2022 Одобренный Путиным проект выращивания в школах разработчиков российской электроники заморожен 1
16.11.2022 Россияне создали «фитнес-трекер» для мозга 1
28.04.2022 Разработчик платформы оптимизации цепочки поставок GoodsForecast привлек 206 млн руб. от фонда Kama Flow 3
11.02.2022 Разработчик 5D-принтеров Stereotech привлек инвестиции от фонда Kama Flow 1
29.12.2020 Венчурный фонд НТИ инвестирует в платформу для медицинской диагностики на базе ИИ «Цельс» 2
02.12.2019 «Спутникс» создаст новую спутниковую платформу 1
24.05.2018 Фонд НТИ привлек первых инвесторов 4
14.05.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2018 г. 1
24.11.2017 «Транзас завершил испытания «е-Навигации» в рамках проекта НТИ 1

Беспилотные авиационные системы 73 5
Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри 16 3
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 85 3
Стилсофт - Stil Soft 5 2
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 110 2
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 136 2
Transas - Транзас ГК - Транзас Навигатор 155 2
Восход ФГБУ НИИ 683 2
Флай дрон - Fly Drone 21 1
Stereotech - Стереотек 48 1
МКР - Межгосударственная корпорация развития - Радиозавод имени А.С. Попова ОмПО - Омское производственное объединение 23 1
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 16 1
RuVDS - МТ Финанс 76 1
Косима - Cosyma 2 1
Корпорация Попов Радио 1 1
Русдронопорт 9 1
Эколибри - Ecolibri 5 1
Цельс - Медицинские скрининг системы 7 1
Ростех - Спектр 10 1
Московская Биржа - Forecsys - Форексис - ПроКомплаенс - ProCompliance 12 1
Крок - Croc 1814 1
Ростех - Автоматика Концерн 1744 1
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 1
Ланит - Artezio - Артезио 89 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 1
Huawei 4221 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 51 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 199 1
Arduino Software 69 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Кронштадт групп - Sitronics KT 119 1
Цифровые активы 148 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 1
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 240 1
Yandex - Яндекс 8434 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 379 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 37
РВК - Российская венчурная компания 556 9
Kama Flow - КФ Венчурс 22 4
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 92 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 2
НТИ ФСТ - Фонд суверенных технологий 3 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1020 2
Роскосмос РКС - Российские космические системы 146 2
Верный - торговая сеть 310 2
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 28 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 57 1
Технопарка высоких технологий Югры 2 1
МКР - Межгосударственная корпорация развития 2 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 100 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Брянский автомобильный завод 1 1
Daily Challenge 2 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 220 1
X5 Group - Перекрёсток 605 1
Русагро Группа Компаний 339 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 115 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 107 1
ГазСервисКомпозит УК 1 1
Минздрав РФ - НМИЦ имени В.А. Алмазова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова 40 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 77 1
Северсталь ПАО - Severstal 560 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 127 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 262 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
Газпром ПАО 1416 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 96 1
Роснефть НК - нефтяная компания 528 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 86 1
Геометрия НПО 150 1
RusProfile - Руспрофайл 18 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 35 1
Сконтел 11 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 48 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 1
Генезис 25 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1076 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1453 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 82 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 2
РВК Инфрафонд - Infra Fund 18 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 2
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 49 2
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 57 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 2
Судебная власть - Judicial power 2412 2
Администрация города Мурманска 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 1
Совет при президенте Российской Федерации 200 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 215 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 232 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 366 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 91 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 122 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 154 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 92 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
Администрация Курской области 28 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 73 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Администрация Новгородской области - Губернатор Новгородской области - Новгородская областная Дума - органы государственной власти 20 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 707 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 16
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3347 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 9
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10058 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 5
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4679 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 4
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1472 4
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика, Bionic - бионические модели - Эндопротезирование 262 3
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1189 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1840 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2447 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1729 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4829 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 3
Наушники - Headphones 4299 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3925 2
СУДС - Система управления движением судов - Marine vessel traffic management system 43 2
Композит - композитный материал - композиционный материал 377 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1586 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3550 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1429 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2351 2
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 627 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1134 3
C/C++ - Язык программирования 839 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 3
Neiry Headphones 3 2
Neiry Headband 6 2
FreePik 1435 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 2
NVision Барьер 734 2
Google Android 14679 2
Apple iOS 8242 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5130 2
Аметист Групп - Gaskar Group - HIVE Дронопорт 9 1
Neiry Buds 2 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Bauman Octillion Snowdrop 4Q 4 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 47 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 139 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 649 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 459 1
Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 22 1
Администрация Курской области - РИС Торги Курской области - Региональная информационная система в сфере закупок для обеспечения нужд Курской области 1 1
ГИС СК Кадры государственной и муниципальной службы 2 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1214 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1527 1
Apple macOS 2248 1
Microsoft Windows 16327 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 424 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 612 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 267 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 317 1
ИТМО - Fedot - фреймворк моделирования процессов 4 1
Пушкинская карта 18 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1110 1
JavaScript - JS - язык программирования 1329 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 249 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 931 1
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 140 1
Segway Ninebot 39 1
Медведев Вадим 6 5
Путин Владимир 3349 4
Борисов Евгений 19 3
Теплов Олег 31 3
Сиволобов Александр 18 2
Пономарёв Владимир 16 2
Басов Алексей 115 2
Калаев Дмитрий 25 2
Белоусов Андрей 144 2
Песков Дмитрий 113 2
Панков Александр 78 2
Дитрих Евгений 15 2
Панов Александр 11 2
Табуринский Андрей 6 1
Котик Сергей 7 1
Охонин Павел 5 1
Гордин Дионис 18 1
Каневский Даниил 1 1
Цаплин Никита 69 1
Денисов Артем 7 1
Овчинский Владислав 229 1
Коник Леонид 11 1
Осьмаков Василий 10 1
Мосейкин Павел 5 1
Алтухов Павел 1 1
Тулаев Анатолий 1 1
Черноуцан Сергей 1 1
Юрецкий Алексей 17 1
Шутов Алексей 2 1
Александрова Татьяна 2 1
Шпильман Алексей 7 1
Андрияш Александр 2 1
Квашнин Александр 6 1
Черепнин Александр 1 1
Кожелин Игорь 2 1
Молодых Юрий 3 1
Якушева Елена 2 1
Журавлева Тамара 1 1
Компанейщиков Владимир 1 1
Кловач Евгений 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 5
Земля - планета Солнечной системы 10658 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 5
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 3
Индия - Bharat 5697 3
Европа 24634 2
Россия - ЦФО - Курская область 697 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1304 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 797 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 937 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 2
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1070 2
Япония 13547 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 661 2
Россия - ПФО - Татарстан - Лаишевский район - Лаишево 53 1
Африка - Африканский регион 3570 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1703 1
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 105 1
Ближний Восток 3030 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 685 1
Россия - УФО - Свердловская область 1735 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1392 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1306 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 984 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 632 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 917 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1668 1
Южная Корея - Республика 6858 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 1
Израиль 2784 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 100 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 614 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 432 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 11
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 7
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 110 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 6
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 6
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 6
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1179 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 5
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 519 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 4
Энергетика - Energy - Energetically 5524 4
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1513 3
Материаловедение - Materials Science 190 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 3
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 948 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 61 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2175 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АэроНет - AeroNet 46 3
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 572 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 3
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 490 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4332 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4376 2
Ведомости 1233 4
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
Известия ИД 704 1
РИА Новости 984 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 85 1
ComNews - Медиа-бизнес 135 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 156 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 4
РАН - Российская академия наук 2014 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 262 3
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 281 2
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 70 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 2
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 28 1
Ultimate Education - XYZ School GameDev 8 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 199 1
ГУМРФ - Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова - Государственная морская академия имени адмирала C.О. Макарова - Ленинградское высшее инженерное морское училище им. Адмирала С.О.Макарова 13 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
РАН ФТИАН имени К.А. Валиева - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 7 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 1
МИИГАиК - Московский государственный университет геодезии и картографии 14 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 52 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 42 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 97 1
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 109 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 43 1
Фармзнание 2 1
РАН СО ИНГГ - Институт нефтегазовой геологии и геофизики имени А.А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук 3 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 2
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 11 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 21 1
