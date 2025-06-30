Получите все материалы CNews по ключевому слову
Эколибри Ecolibri
Разрабатчик летательных аппаратов вертикального взлета и посадки
УПОМИНАНИЯ
Эколибри и организации, системы, технологии, персоны:
|Администрация Ненецкого автономного округа - Губернатор Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 13 2
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6111 1
|Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 378 2
|Т1 Watchman Security 21 1
|Калганов Игорь 51 2
|Рудычева Наталья 95 1
|Бездудный Юрий 2 1
|Мишустин Михаил 700 1
|Волынкин Алексей 7 1
|Якимов Антон 11 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368852, в очереди разбора - 750246.
Создано именных указателей - 177786.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.