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Эколибри Ecolibri


Разрабатчик летательных аппаратов вертикального взлета и посадки

УПОМИНАНИЯ


30.06.2025 В отборе акселератора Фонда НТИ приняли участие более 250 проектов 1
Такое время возможностей наступает нечасто 1
13.06.2023 Холдинг «Т1» займётся перспективными разработками в сфере космоса и беспилотников 1
04.05.2023 Администрация Ненецкого АО совместно с холдингом Т1 и «Эколибри» приступила к подготовке инфраструктуры для развития сервисов беспилотных авиационных систем 1
06.03.2023 Группа «Т1»: Игорь Калганов вошел в состав правительственной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем 2

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Эколибри и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 343 3
Т1 Иннотех - Дататех 96 2
Т1 Сервионика - Servionica 263 1
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 47 1
Т1 Иннотех 186 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1475 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
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БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3087 3
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11667 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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