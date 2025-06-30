В отборе акселератора Фонда НТИ приняли участие более 250 проектов

По результатам акселерации Фонд НТИ примет решения о дальнейшем развитии проектов и источниках их финансирования.

15 компаний включены в программу акселерации и станут участниками проектно-образовательного интенсива «Архипелаг – 2025» для технологического развития и масштабирования результатов. Об этом сообщили в Фонде НТИ.

По итогам отбора наиболее востребованными направлениями акселерации стали: отрасль беспилотных авиационных систем (БАС), биотех, а также химическая промышленность, искусственный интеллект (ИИ) и станкостроение.

«Данные треки – наиболее массовые по количеству поданных заявок для участия в акселерации. Кроме того, каждый из них совпадает с запросами инвесторов на перспективные проекты. Методология отбора компаний соответствует целям Национальной технологической инициативы. А именно – достижению технологического лидерства и технологического суверенитета России. На данный момент идет процесс активной работы с компаниями, которая продолжится на Архипелаге», – сказал директор по акселерации и развитию проектов Фонда НТИ Дмитрий Назаров.

Каждой из 15 компаний Фонд НТИ предоставит нефинансовую поддержку, которая включает персональный трекинг, подготовку документов для потенциальных инвесторов и получение статуса проекта Национальной технологической инициативы (НТИ).

По итогам акселерации каждый проект получит индивидуальную дорожную карту для ускорения экономического роста и повышения эффективности внедрения новых технологий. Это позволит компаниям создавать высокотехнологичную продукцию и получать поддержку сервисов экосистемы НТИ.

Участие в акселераторах Фонда НТИ на Архипелагах уже много лет дает малым компаниям новые технологические возможности. Проекты из разных сфер проходят апробацию MVP (минимально жизнеспособного продукта), расширяют ресурсную базу. Также находят инвестиционную и техническую, консультационную поддержку для запуска. В 2023-2024 гг. такую помощь получили разработчики программного обеспечения, беспилотных технологий и представители химической промышленности. Среди них — «Эколибри» (2023 г.), «Карбонтекс» (2023 г.) и «Русдронопорт» (2024 г.).

Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы регулярно проводит акселерационные программы. Они помогают малым технологическим компаниям развивать и масштабировать проекты. Акселерация Фонда НТИ направлена на достижение технологического суверенитета России.