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Индексная книга (каталог) CNews*
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Назаров Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


30.06.2025 В отборе акселератора Фонда НТИ приняли участие более 250 проектов 1
04.12.2018 В России растет спрос на BPM 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Назаров Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Системы документооборота 501 1
Appian Corporation - Appian Communications 11 1
КСК Технологии 44 1
ЦМД-Софт 42 1
IBM - International Business Machines Corp 9480 1
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 38 1
Red Hat 1326 1
ФОРС - Центр разработки 653 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 240 1
АйТи - Аплана Бизнес решения 11 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15450 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10794 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68957 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2284 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53667 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21136 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12926 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21257 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3336 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22018 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32234 1
Управляемость - Manageability 1803 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4691 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5817 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1056 1
Stafory - робот Вера 342 1
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Америка Северная - Североамериканский регион 3355 1
Новая Зеландия 722 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53015 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8022 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2835 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8230 1
Gartner - Гартнер 3576 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368852, в очереди разбора - 750246.
Создано именных указателей - 177786.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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