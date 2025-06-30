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Назаров Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
|30.06.2025
|В отборе акселератора Фонда НТИ приняли участие более 250 проектов 1
|04.12.2018
|В России растет спрос на BPM 1
Назаров Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Лапшин Алексей 24 1
|Анфиногентов Василий 8 1
|Коптелов Андрей 111 1
|Копаев Геннадий 16 1
|Трефилов Алексей 45 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150298 2
|Ближний Восток 2991 1
|Европа 24422 1
|Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3554 1
|Америка Южная 860 1
|Африка - Африканский регион 3525 1
|Америка Северная - Североамериканский регион 3355 1
|Новая Зеландия 722 1
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