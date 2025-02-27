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Appian Corporation Appian Communications
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 12, упоминаний - 13
Appian Corporation и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
|Коптелов Андрей 134 3
|Андреев Владимир 101 2
|Лапшин Алексей 24 2
|Арефьев Дмитрий 9 2
|Ермаков Антон 13 1
|Каменнова Мария 45 1
|Бейдер Александр 75 1
|Ипатов Вадим 84 1
|Кубликова Ирина 28 1
|Истомин Константин 58 1
|Рябов Сергей 16 1
|Головенко Олег 6 1
|Овчинников Василий 21 1
|Трапезин Александр 3 1
|Гребешков Павел 2 1
|Palahniuk Chuck - Паланик Чак 3 1
|Копаев Геннадий 16 1
|Востриков Юрий 86 1
|Петерсон Дмитрий 14 1
|Трефилов Алексей 49 1
|Кузнецова Анна 16 1
|Слиньков Дмитрий 16 1
|Дмитриев Дмитрий 12 1
|Безрядин Анатолий 6 1
|Курьянов Сергей 162 1
|Назаров Дмитрий 3 1
|Народицкий Илья 9 1
|Потоцкий Игорь 11 1
|Анфиногентов Василий 8 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.