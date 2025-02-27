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Appian Corporation Appian Communications

Appian Corporation - Appian Communications

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


27.02.2025 Navicon: западные поставщики BPM не смогут вернуть долю рынка 1
29.02.2024 Заказчики BPMS могут выбирать из 380 российских продуктов 1
23.12.2020 Анатолий Безрядин, ОТР: Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза 1
24.11.2020 На смену рынку BPM идет рынок интеллектуальной автоматизации 1
04.08.2020 Программные роботы немного разочаровали, но у них есть второй шанс 2
28.11.2019 Спрос на BPM растет благодаря облакам, ИИ и программным роботам 1
04.12.2018 В России растет спрос на BPM 1
05.12.2012 BPMs в банковском секторе: акцент на скорость 1
25.03.2011 ECM и BPM-системы переместятся в облака? 1
30.11.2001 Appian Communications продаст телекоммуникационное оборудование NTT Communications 1
06.12.1999 Compaq объявляет новую программу сотрудничества с разработчиками графических решений 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Appian Corporation и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Pega - Pegasystems - Пегасистемс Рус 45 8
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Bosch SoftTec - Bosch Software Innovations 5 1
ELSA AG - Elsa Optoelectronics Technology 37 1
Системы документооборота 522 1
Matrox - Matrox Graphics 37 1
OutSystems 2 1
ProcessMaker 3 1
Nuxeo 14 1
Laserfiche 3 1
Samsung Electronics 11065 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 1
АйТи - Аплана Группа компаний 183 1
Directum - Директум 1268 1
Red Hat 1378 1
TerraLink - ТерраЛинк 292 1
Navicon - Навикон 339 1
Genpact 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 5
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CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 598 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1376 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
SAP Signavio 6 2
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U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 101 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Visary - Визари АИС 40 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 1
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Pega SmartPaaS 1 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
Oracle BPM - Oracle Business Process Management - Oracle BPA - Business Process Analysis Suite 30 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 285 1
DocuSign SpringCM 3 1
Digital Design - АВАКОР 14 1
Pega Platform 10 1
Samsung Brity RPA 1 1
Red Hat Ansible 143 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 162 1
Microsoft Office 4170 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 289 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 187 1
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MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 188 1
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Stafory - робот Вера 377 1
Stack Group - Automate 21 1
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Коптелов Андрей 134 3
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Кубликова Ирина 28 1
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Овчинников Василий 21 1
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Дмитриев Дмитрий 12 1
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Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Европа 24964 1
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
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Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - White-collar worker - Белый воротничок 56 1
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
Dow Jones - MarketWatch 334 1
Gartner - Гартнер 3658 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
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Markets&Markets Research 113 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Mordor Intelligence 35 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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