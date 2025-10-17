Разделы

Mendix

Mendix

17.10.2025 Что такое Сакура PRO? 1
13.11.2024 «РТК ИТ Плюс» запустила импортонезависимую no-code-платформу «Акола» 1
30.09.2022 Цифровизация в опасности 1
29.04.2021 «Сименс» и SAP вместе будут разрабатывать решения для управления жизненным циклом 1
29.01.2021 Гоночная команда Red Bull усовершенствует болиды с помощью решений «Сименс» 1
23.12.2020 Анатолий Безрядин, ОТР: Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза 1
03.07.2020 Mendix представила платформу с Low-Code для ConocoPhillips 1
15.06.2018 Google выпустил конструктор бизнес-приложений для тех, кто не умеет программировать. Видео 1
28.04.2018 Второе рождение low-code: как построить СЭД «из кирпичиков» и без дорогого проекта 1

Siemens AG - Siemens Group 2624 3
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 421 3
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 132 2
Google LLC 12157 2
Microsoft Corporation 25158 2
IBM - International Business Machines Corp 9537 2
Oracle Corporation 6840 2
Docsvision - ДоксВижн 1028 2
Salesforce 450 2
SAP SE 5411 2
Social Data Hub - SocialDataHub 21 1
OutSystems 2 1
ОТР ГК - ОТР 2000 221 1
EA - Electronic Arts 1299 1
Appian Corporation - Appian Communications 11 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 124 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1064 1
8838 1
Conoco - ConocoPhillips 22 1
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 26 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 29 1
LEGO 255 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12668 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 239 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56087 7
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1510 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22676 5
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1226 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22486 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12198 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11393 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71717 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25713 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4507 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33429 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4377 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5883 2
Управление договорами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 427 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 17092 2
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 385 2
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 413 2
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 156 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11215 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13210 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7179 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16882 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9890 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31575 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7443 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3557 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5448 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12075 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1861 2
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 825 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1730 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 479 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2780 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 738 1
SLM - Software Lifecycle Management - Управление жизненным циклом программного обеспечения 48 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 543 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2182 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1242 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3935 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12840 1
Oracle Java - язык программирования 3312 2
Siemens Teamcenter 68 2
Docsvision СЭД - ECM-система 243 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 259 1
SAP AIN - SAP Asset Intelligence Network 3 1
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal - mySAP Enterprise Portal 38 1
SAP IAM - SAP Intelligent Asset Management - SAP EAM - SAP Enterprise Asset Management 8 1
SAP EPPM - SAP Enterprise Portfolio and Project Management 6 1
SAP ASPM - SAP Asset Strategy and Performance Management 2 1
Siemens Xcelerator 4 1
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 69 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1459 1
Siemens FiberSIM 5 1
Ansible 119 1
Red Hat Ansible 121 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 148 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 631 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1078 1
Google Gmail 975 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 163 1
Red Hat OpenShift 135 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 173 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 246 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2401 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 91 1
Google App Maker 1 1
Google Calendar - Google Календарь 89 1
Google Sheets - Google Таблицы 59 1
Google Cloud SQL 4 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 336 1
Siemens MindSphere 27 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 366 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 314 1
Microsoft Office 3910 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1012 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1101 1
JavaScript - JS - язык программирования 1309 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 698 1
Haulmont - Jmix - CUBA Low Code Platform 43 1
Калинкин Никита 2 1
Saueressig Thomas - Зауэрэссиг Томас 4 1
Palahniuk Chuck - Паланик Чак 3 1
Безрядин Анатолий 6 1
Pfister Mike - Пфистер Майк 9 1
Благов Арсен 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 154642 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53207 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54361 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14833 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50693 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31395 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9969 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 282 1
Английский язык 6846 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17199 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6288 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 267 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10564 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1541 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8174 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2346 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1313 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1279 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3747 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3332 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5265 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5436 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7248 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1508 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6153 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 363 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5320 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25600 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11606 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1243 1
Wikipedia - Википедия 566 1
Gartner - Гартнер 3595 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 762 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2580 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 223 1
