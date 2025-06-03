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Siemens FiberSIM


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 «Аскон» представляет первую отечественную САПР изделий из композитных материалов 1
07.12.2023 «1С» и «Аскону» дадут 2 миллиарда, чтобы избавить от софта Siemens и Oracle конструкторов авиадвигателей 1
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
29.01.2021 Гоночная команда Red Bull усовершенствует болиды с помощью решений «Сименс» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Siemens FiberSIM и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24862 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3250 2
Top Systems - Топ Системы 72 2
Fidesys - Фидесис 22 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 407 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13263 1
SAP SE 5334 1
МегаФон 9295 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 332 1
Ростелеком 9946 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
Mendix 8 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 137 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 847 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 125 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 57 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 92 1
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 61 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 573 1
Сател 150 1
Миранда-Медиа 61 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 442 1
ИнфоТех 33 1
Монолит-Инфо 123 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 63 1
Омега 82 1
Optimacros - Оптимакрос 67 1
Ростех - РТ-Диасофт 6 1
RESA Airport Data Systems 3 1
БИТ - Бюро Информационных Технологий 5 1
Piklema Predictive - Пиклема 8 1
ИИЦ - Инновационный инжиниринговый центр 1 1
8492 1
Oracle Corporation 6761 1
Siemens AG - Siemens Group 2603 1
Autodesk 618 1
Datadvance - Датадванс 21 1
Ладуга 2 1
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 1
ANSYS 78 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 152 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 227 2
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 57 2
Ростех - ОДК Авиадвигатель 76 2
РЖД - Российские железные дороги 1942 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 518 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 518 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 29 1
Газпром ПАО 1368 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2521 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 816 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 470 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 895 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 84 1
Русагро Группа Компаний 296 1
Северсталь ПАО - Severstal 499 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 318 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 101 1
Роснефть НК - нефтяная компания 519 1
Татнефть 229 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 397 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 434 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 435 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 491 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 451 1
ФосАгро 129 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 191 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 188 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 112 1
Мосэнерго ПАО 128 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 343 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 123 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 202 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 277 1
Синара ГК - Sinara Group 108 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 48 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 65 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 291 1
Сургутнефтегаз - СНГ 271 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1988 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3129 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 352 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 297 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 74 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 344 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 223 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 302 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68236 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52969 3
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PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1772 2
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3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4680 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1406 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12855 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20772 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3841 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 425 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13808 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5344 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15020 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 392 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7076 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8646 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2316 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10681 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5882 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7053 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4890 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 598 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 790 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3005 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11419 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2884 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 149 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10595 1
Часы - Watch 961 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 362 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12604 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8884 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9672 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5516 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1098 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2253 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5725 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11750 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2538 1
Siemens Teamcenter 67 3
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 214 3
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 21 2
Top Systems T-Flex PLM 22 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 346 1
Нанософт - nanoCAD 98 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 140 1
Aspen aspenONE 27 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 14 1
OSIsoft PI System 14 1
Мобильный обходчик 22 1
Росатом РИР - Цифровой водоканал 24 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 46 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 53 1
Юнидата DQ - Юнидата Data Quality - Юнидата Качество Данных 3 1
3V services - SimInTech - Simulation In Technic 9 1
Schneider Electric - Aveva PriSM Predictive Analytics 4 1
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 23 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 169 1
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 208 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3299 1
Аскон - Лоцман:PLM 87 1
Неолант - Полином САПР - Полином MDM 22 1
1С:ERP Управление предприятием 621 1
CDO Global - DeepTalk 2 1
Autodesk AutoCAD 347 1
Oracle Forms 16 1
ANSYS CFX 6 1
ANSYS Mechanical 7 1
Кортрос ГК - Цифровой омбудсмен жителя 2 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1099 1
MathWorks - Simulink 8 1
СПбПУ CompMechLab - CML-Bench - цифровая платформа цифровых двойников 6 1
Ctrl2Go SmartDiagnostics 13 1
Aspen HYSYS - Aspen HYSYS Petroleum Refining - Aspen HYSYS Upstream - Aspen HYSYS Dynamics 18 1
Promobot Cyber Cafe 2 1
Linux OS 10244 1
Чернышенко Дмитрий 572 1
Массух Илья 234 1
Христолюбов Вячеслав 14 1
Пименов Кирилл 2 1
Воскобойников Дмитрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 149251 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44254 1
Земля - планета Солнечной системы 10473 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3017 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 580 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 122 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1538 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9123 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49284 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52666 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3383 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 952 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 154 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5938 2
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 447 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6068 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4137 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4047 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6363 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3630 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1273 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2003 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5249 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19258 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24818 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2211 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2947 1
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 79 1
Цифровое право - Цифровые права 118 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6877 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2507 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 829 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5337 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30207 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16734 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5725 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5020 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7378 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5764 1
Энергетика - Energy - Energetically 5238 1
Паспорт - Паспортные данные 2601 1
Аренда 2498 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1947 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 656 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1085 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 162 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1227 1
АиФ - Аргументы и факты 47 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8218 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 324 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 196 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 473 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 3 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 158 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 32 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 222 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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