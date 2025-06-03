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Siemens FiberSIM
УПОМИНАНИЯ
Siemens FiberSIM и организации, системы, технологии, персоны:
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 223 1
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 302 1
|Чернышенко Дмитрий 572 1
|Массух Илья 234 1
|Христолюбов Вячеслав 14 1
|Пименов Кирилл 2 1
|Воскобойников Дмитрий 2 1
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