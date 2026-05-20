«НКК Машиностроение» объявляет о выходе релиза «САРУС+ Композиты» версия 2.0

Команда «НКК Машиностроение», разработчик PLM-платформы САРУС+, объявляет о выходе версии «САРУС+ Композиты» 2.0. Релиз получил три ключевых функциональных новшества, которые расширяют возможности проектирования и технологической подготовки производства композитных изделий. Об этом CNews сообщили представители НКК.

Расширенная поддержка толерантного моделирования

Новая версия обеспечивает работу с геометрией, созданной в зарубежных CAD-системах тяжелого класса, широко распространенных в российском наукоемком машиностроении до 2022 г. Механизм толерантного моделирования позволяет корректно обрабатывать поверхности двойной кривизны и сложные топологические элементы, сохраняя связность контуров и избегая потери данных при импорте. Это дает предприятиям возможность использовать накопленный за десятилетия задел без переработки.

Расчет жесткостных характеристик пакета с учетом драпировки

Конструктор может мгновенно оценить жесткость композитного пакета в любой точке модели (у концентраторов напряжений, вырезов, зон сопряжений) без запуска полноценного конечно-элементного анализа. Расчет учитывает фактические углы армирования, возникающие при укладке слоев на криволинейной оснастке. Это позволяет рассчитывать свойства конструкции в критических точках уже на ранних этапах разработки, упростить поиск оптимальных вариантов и в итоге снизить необоснованные коэффициенты запаса и уменьшить массу конструкции.

«Данный функционал был добавлен по просьбе и при непосредственном участии экспертов одного из известных российских авиационных конструкторских бюро, — отметили в «НКК Машиностроение». — Он уникален для класса ПО САПР КМ и не реализован ни в одном из мировых аналогов».

Экспорт в Composite HDF5 с передачей углов армирования

«САРУС+ Композиты» 2.0 поддерживает экспорт укладки в формат Composite HDF5 — признанный отраслевой стандарт для передачи данных между САПР КМ (Fibersim, CPD) и CAE-препроцессорами (Ansys ACP, Simcenter Laminate Composites, PAM-RTM и др.). Вместе с геометрией слоев на расчет передаются фактические углы армирования каждого слоя после драпировки. Это повышает достоверность анализа конструкции и позволяет выполнять наиболее сложные варианты анализа, такие как расчет деламинации, трещин в матрице, коробления и пропитки связующим.

Внедрения и партнерства

Успешные испытания «САРУС+ Композиты» 2.0 проведены на реальных изделиях ведущих российских предприятий авиации, космоса и судостроения.

Кроме того, с выходом версии 2.0 в коммерческую поставку «САРУС+ Композиты» включены свойства всех материалов компании «ИТЕКМА», представленных на российском рынке.