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Газпром добыча шельф

СОБЫТИЯ

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15.02.2024 «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» перешла на систему Directum RX 1
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
25.02.2013 Выручка Cognitive Technologies увеличилась на 28% 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Газпром добыча шельф и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10829 2
МайТэк - Major Technologies Group - MT Group 51 2
ОБИТ - Энком - Enkom 2 1
Rocket Group - Рокет Групп 17 1
Technip 7 1
ITOREX - ТОРЭКС 5 1
Нацпроектстрой - С-Инфо - S-Info 2 1
Фармстандарт АО - Миг диджитал 3 1
Ростех - Автоматика Концерн 1815 1
МегаФон 10542 1
SAP SE 5567 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 149 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3419 1
Microsoft Corporation 25662 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15460 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 939 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2933 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1216 1
Крок - Croc 1952 1
Directum - Директум 1240 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 132 1
Рексофт - Reksoft 485 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 723 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 58 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 102 1
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 63 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 597 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 383 1
Сател 183 1
Миранда-Медиа 76 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 452 1
ИнфоТех 40 1
УльтимаТек - Экспанта - DataBriz - Датабриз 23 1
Монолит-Инфо 137 1
Top Systems - Топ Системы 83 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 121 1
Омега 89 1
Loymax Solution - Лоймакс 13 1
SharxDC - Шаркс ДЦ - Шаркс ДатаЦентр 23 1
Optimacros - Оптимакрос 99 1
Газпром ПАО 1473 2
Москапстрой - Москапстрой-Недвижимость 10 1
Базэл - Русские машины - Рузхиммаш - Рузаевский завод химического машиностроения 2 1
TyreMan Group - Тайрмен Групп 2 1
Ситиматик 5 1
Русвьетпетро СК 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2072 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2885 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 606 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 901 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 172 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1046 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 105 1
Русагро Группа Компаний 363 1
Северсталь ПАО - Severstal 614 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 369 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 112 1
Роснефть НК - нефтяная компания 552 1
Татнефть 240 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1190 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 476 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 458 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 449 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 520 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 504 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 219 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 614 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
ФосАгро 171 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС - Кузбассэнерго - Беловская ГРЭС - Красноярская ГРЭС - Красноярская ТЭЦ 52 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 205 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 125 1
Мосэнерго ПАО 132 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 365 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 149 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 217 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 338 1
ОМК - ВМЗ - Выксунский металлургический завод - Альметьевский трубный завод 30 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3591 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 400 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2299 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3396 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
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Promobot Cyber Cafe 2 1
Кредо-Диалог - ТИМ КРЕДО - Технологии Информационного Моделирования КРЕДО 5 1
Брусника - Сделка.РФ 4 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 423 1
Нанософт - nanoCAD 140 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 273 1
НКТ - Р7-Офис 531 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 192 1
Aspen aspenONE 28 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 260 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 294 1
Siemens Teamcenter 73 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 22 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Top Systems - T-Flex PLM 29 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 19 1
Aspen HYSYS - Aspen HYSYS Petroleum Refining - Aspen HYSYS Upstream - Aspen HYSYS Dynamics 18 1
OSIsoft PI System 16 1
Мобильный обходчик 26 1
Cognitive Passport 33 1
Росатом РИР - Цифровой водоканал 27 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 57 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1707 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 76 1
Юнидата DQ - Юнидата Data Quality - Юнидата Качество Данных 3 1
Ctrl2Go SmartDiagnostics 14 1
3V services - SimInTech - Simulation In Technic 9 1
Schneider Electric - Aveva PriSM Predictive Analytics 4 1
Siemens FiberSIM 6 1
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 30 1
Чернышенко Дмитрий 578 1
Ускова Ольга 173 1
Массух Илья 239 1
Россия - РФ - Российская федерация 163984 3
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Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 68 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 59 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 125 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 4 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 15 1
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