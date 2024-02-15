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Газпром добыча шельф
СОБЫТИЯ
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|15.02.2024
|«Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» перешла на систему Directum RX 1
|09.03.2023
|На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
|25.02.2013
|Выручка Cognitive Technologies увеличилась на 28% 1
Газпром добыча шельф и организации, системы, технологии, персоны:
|ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 23 1
|Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 327 1
|Чернышенко Дмитрий 578 1
|Ускова Ольга 173 1
|Массух Илья 239 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8515 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3902 1
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