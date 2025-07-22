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RESA Airport Data Systems

RESA Airport Data Systems

УПОМИНАНИЯ


22.07.2025 Аэропорт «Шереметьево» отказывается от Cisco и замещает ядро своей внутренней сети 1
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
08.02.2022 Аэропорт Уфы первым в России полностью перешел на отечественную платформу резидента «Сколково» 1
10.11.2014 Zamar AG: ИТ реанимируют местные аэропорты 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

RESA Airport Data Systems и организации, системы, технологии, персоны:

SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 125 3
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 92 2
НеоЛабс - NeoLabs 7 1
Zamar AG 5 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13476 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3266 1
Microsoft Corporation 24959 1
SAP SE 5353 1
Ростелеком 10048 1
Миранда-Медиа 63 1
МегаФон 9437 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 577 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 856 1
Сател 154 1
Optimacros - Оптимакрос 72 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 139 1
Монолит-Инфо 124 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 337 1
Piklema Predictive - Пиклема 9 1
ИИЦ - Инновационный инжиниринговый центр 1 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 68 1
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БИТ - Бюро Информационных Технологий 5 1
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ИнфоТех 33 1
Ростех - РТ-Диасофт 6 1
Rocket Group - Рокет Групп 13 1
Ростех - Автоматика Концерн 1692 1
ОБИТ - Энком - Enkom 2 1
SharxDC - Шаркс ДЦ - Шаркс ДатаЦентр 18 1
Technip 7 1
УльтимаТек - DataBriz - Датабриз - ФДС 15 1
ITOREX - ТОРЭКС 3 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - С-Инфо - S-Info 2 1
Cisco Systems 5171 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 823 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 455 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 959 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 133 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 64 1
SWISS International Air Lines 52 1
Turkiye Hava Yollar - Turkish Airlines - авиакомпания 14 1
flydubai - Авиакомпания 7 1
Muse Group 29 1
Международный аэропорт Уфа имени Мустая Карима 16 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2563 1
Сургутнефтегаз - СНГ 274 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 52 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 113 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 101 1
Роснефть НК - нефтяная компания 520 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 193 1
Газпром ПАО 1377 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 492 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 530 1
РЖД - Российские железные дороги 1953 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 15 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 57 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 1
Нефтиса НК 2 1
Автобан ДСК ГК 17 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 74 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 908 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 475 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 192 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 528 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 625 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 438 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 237 1
Татнефть 230 1
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 31 1
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 29 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 49 1
Северсталь ПАО - Severstal 520 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 290 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3166 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12254 1
ФРИИ Акселератор 51 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 299 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 163 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2067 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 355 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 74 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 305 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69490 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21398 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32477 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54139 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8223 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12012 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11552 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13053 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14121 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30944 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1116 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14172 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13078 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5995 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1876 1
Пропускная способность - Bandwidth 1794 1
Транспорт - Аэропорт - UDPS - Universal Departure Platform Solution - Система автономной работы аэропортов - Универсальная платформа отправки пассажиров 3 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8801 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7220 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5442 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28429 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6991 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22141 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4996 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12692 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 817 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2310 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4705 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15760 1
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 556 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3362 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12974 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11894 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2278 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9791 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5952 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6523 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25082 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1445 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7013 1
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 84 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 157 1
3V services - SimInTech - Simulation In Technic 9 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 360 1
Siemens FiberSIM 4 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 21 1
Schneider Electric - Aveva PriSM Predictive Analytics 4 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 48 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 14 1
Нанософт - nanoCAD 99 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 56 1
Мобильный обходчик 23 1
SITA Express IP - SITA Link 2 1
Aspen aspenONE 27 1
OSIsoft PI System 14 1
Росатом РИР - Цифровой водоканал 24 1
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 23 1
Siemens Teamcenter 67 1
CDO Global - DeepTalk 2 1
Top Systems T-Flex PLM 22 1
Юнидата DQ - Юнидата Data Quality - Юнидата Качество Данных 3 1
Кортрос ГК - Цифровой омбудсмен жителя 2 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 220 1
Ctrl2Go SmartDiagnostics 13 1
Aspen HYSYS - Aspen HYSYS Petroleum Refining - Aspen HYSYS Upstream - Aspen HYSYS Dynamics 18 1
Promobot Cyber Cafe 2 1
Кабилов Зафар 5 1
Курбангулов Айнур 1 1
Чернышенко Дмитрий 573 1
Массух Илья 235 1
Бельский Алексей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 151133 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44585 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2510 2
Франция - Французская Республика 7925 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2935 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18054 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4136 1
Россия - СФО - Новосибирск 4495 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1644 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14313 1
Испания - Королевство 3742 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1637 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1188 1
Иран - Исламская Республика Иран 1101 1
Таджикистан - Республика 890 1
Беларусь - Минск 657 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1319 1
Европа 24452 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3088 1
Земля - планета Солнечной системы 10503 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 589 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 123 1
Таджикистан - Курган-Тюбе 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52780 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17654 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1768 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4126 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49774 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2725 2
Паспорт - Паспортные данные 2628 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровые технологии и проекты - Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов 17 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6061 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11221 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2209 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5233 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6091 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5806 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3046 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5098 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53283 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25085 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2506 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2524 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7528 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 840 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6444 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9421 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30672 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16897 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19550 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1292 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1394 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5415 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 721 1
Энергетика - Energy - Energetically 5319 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3463 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3682 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 452 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2017 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1965 1
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 81 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4188 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 666 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1102 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5308 1
АиФ - Аргументы и факты 47 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8256 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 376 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 481 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 328 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 203 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 3 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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