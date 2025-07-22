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Бельский Алексей


УПОМИНАНИЯ


22.07.2025 «Уралэнерготел» размещает ЦФА для привлечения оборотных средств 1
22.07.2025 Аэропорт «Шереметьево» отказывается от Cisco и замещает ядро своей внутренней сети 1
12.07.2024 Из-за новых ЦОДов в Москве поднялась цена стойко-места 1
14.02.2024 В России резко ужесточаются правила импортозамещения ПО. Новшества коснутся многих 1
15.01.2024 Цены на услуги ЦОД растут второй год подряд 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Бельский Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Elemy - Элеми - Уралэнерготел 9 5
3data - 3дата 90 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 222 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики 103 1
ФСК ГК - Filanco (Филанко) - DataHouse (Датахаус) - CityTelecom (Ситителеком) - Hoster (Хостер) - Domenus (Доменус) 65 1
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 76 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 39 1
Cisco Systems 5171 1
Huawei 4058 1
Softline - Софтлайн 3049 1
HP Inc. 5726 1
Рексофт - Reksoft 425 1
Eltex - Предприятие Элтекс 167 1
RESA Airport Data Systems 4 1
Бифорком Тек - Бифорком Текнолоджис - B4Com Tech 18 1
ПСМ - производственно-инжиниринговая компания 2 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 455 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 349 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6138 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12254 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3267 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5044 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4547 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4671 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2047 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 710 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14070 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11552 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30944 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69490 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29736 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21398 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 504 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22141 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54139 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3114 1
Intel PCH - Platform Controller Hub - Семейство микросхем 16 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21347 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9912 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1370 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9791 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16587 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1344 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16461 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6991 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6523 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1594 1
АСДУ - Автоматизированная система диспетчерского управления - АСДУЭ - Автоматизированная система диспетчерского управления электроснабжением - ДИСК - Диспетчерская Интегрированная Система Контроля и управления сетевым электроснабжением 117 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12517 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10721 1
Пропускная способность - Bandwidth 1794 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1509 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3034 1
FreePik 1203 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3366 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Москва-2 18 1
Путин Владимир 3273 1
Кулаков Павел 29 1
Забродин Алексей 17 1
Камышная Елена 1 1
Маркова Мария 5 1
Бойко Алексей 82 1
Заединов Руслан 47 1
Хорошев Тимофей 4 1
Павлюк Дмитрий 2 1
Гончаров Кирилл 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 151133 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44585 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18054 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7833 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52780 2
Россия - УФО - Тюменская область 1217 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2554 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17654 1
Франция - Французская Республика 7925 1
Украина 7705 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1637 1
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 33 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9421 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2680 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1457 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53283 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4799 2
Энергетика - Energy - Energetically 5319 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1768 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4197 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6444 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5101 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1292 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19550 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1610 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3231 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49774 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8314 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3463 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7103 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 196 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16897 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5806 1
Аренда 2516 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6337 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373394, в очереди разбора - 748750.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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