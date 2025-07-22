«Уралэнерготел» размещает ЦФА для привлечения оборотных средств

Инженерная компания «Уралэнерготел», специализирующаяся на проектировании и строительстве ИТ-инфраструктуры и систем диспетчеризации АСДУ и АСУ ТП в промышленности и энергетике объявила о размещении первого выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА). Размещение проводится в рамках пилотного проекта по привлечению оборотных средств компании. Об этом CNews сообщили представители «Уралэнерготел».

Объем первого пилотного выпуска составляет 50 млн руб. Инвесторам предлагается доходность 26% годовых с ежемесячными выплатами. Минимальная сумма участия — 1000 руб. Сбор заявок продлится по 28 июля 2025 г., с погашением 29 декабря 2025 г.

Привлеченные через ЦФА оборотные средства будут направлены на реализацию ключевых проектов текущего портфеля компании: создание автоматизированных систем управления, систем учета теплоэнергоресурсов, а также систем мониторинга и диспетчеризации.

«Мы остановились на ЦФА как на оптимальном инструменте для первого публичного размещения, — сказал Алексей Бельский, генеральный директор ООО «Уралэнерготел». — Этот вариант сочетает в себе скорость выхода на рынок, прозрачность процедуры и низкие издержки по сравнению с традиционными инструментами, такими как облигации. ЦФА позволяет нам гибко управлять ликвидностью, сохраняя при этом все преимущества публичного финансирования. При этом наша компания — первая в России инженерная организация, реализующая подобный проект. Первый выпуск проводится на небольшую для рынка сумму, однако для нас он имеет в первую очередь имиджевое значение — подчеркивает наш ориентир на инновации не только в технологической сфере, но и в финансовых стратегиях. Мы гордимся этим достижением и рассматриваем его как важный этап в развитии».

ЦФА инженерной компании размещаются на платформе Tokeon, входящей в реестр операторов информационных систем для выпуска цифровых финансовых активов. Инвесторам доступны простая регистрация, участие с минимальными суммами и автоматическое ведение налогового учета. Все операции регулируются действующим законодательством России.