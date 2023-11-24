«Россети» создадут цифрового двойника энергосистемы из более 500 тысяч объектов

«Россети» ищут подрядчика для создания системы информационного моделирования электрической сети. Модель будет представлять собой цифрового двойника энергосистемы из более 500 тыс. подстанций. Потратить на столь масштабный проект «Россети» намерены больше полумиллиарда рублей.



Условия закупки

«Россети» ищут подрядчика для создания системы информационного моделирования электрической сети (СИМЭС) на сумму 566 млн руб. Система нужна для наглядного управления объектами электроэнергетики, следует из материалов закупки, с которыми ознакомились «Ведомости».

Создать СИМЭС нужно в течение 26 месяцев с даты заключения договора. К системе будут подключены исполнительный аппарат и филиалы «Россетей» — около 900 энергообъектов разной мощности; а также аппараты дочерних предприятий «Россетей» и их филиалы — еще более 545 тыс. энергообъектов.

В техническом задании указано, что СИМЭС должна создаваться на базе платформы PC-20.ModelEditor. Ее разработчиком указано АО «Оператор автоматизированных систем технологического управления цифровой электрической сети», которое принадлежит «Россетям» через АО «Федеральный испытательный центр».

Фото: Freepik «Россети» потратят больше 500 млн руб. на создание ПО, моделирующего всю энергосистему

Это требование вызвано масштабностью проекта, для которого нужно полное взаимодействие с производителем, считает генеральный директор «Уралэнерготела» Алексей Бельский.

Что даст цифровое моделирование сети

СИМЭС будет представлять собой цифрового двойника энергосистемы из более 500 тыс. подстанций среднего и высокого напряжения, предполагает руководитель направления разработки и программирования Step Logic Алексей Новиков. Согласно техзаданию, у модели будет два основных функционала: получение информации по текущим параметрам объектов и возможность рассчитать их параметры в оперативном режиме.

Это связано с тем, что компании необходимо рассчитывать режимы работы, предельные нагрузки для минимизации потерь, определять оптимальные места для строительства подстанций и распределительных устройств, пояснил архитектор бизнес-решений ГК «Цифра» Сергей Дятлов.

Цифровой двойник копирует логику заложенных в него процессов и позволяет, например, оперативно производить расчеты с использованием математических моделей, снизить время на техническое обслуживание производства или обработку входящих запросов, что влияет на коммерческую эффективность компании, сказал изданию директор по разработке ПО «К2тех» Илья Омехин.

Масштабная цифровизация на отечественном ПО

«Россети» — федеральный оператор магистральных и распределительных электросетей в России. В январе 2023 г. завершился процесс объединения «Россетей» и «Федеральной сетевой компании» (ФСК), управлявшей магистральными сетями. Через инфраструктуру компании передается 77% вырабатываемой в стране электроэнергии. Выручка по МСФО за шесть месяцев 2023 г. составила 678,86 млрд руб. Мажоритарным акционером с долей более 75% является Росимущество.

В 2019 г. началась масштабная программа цифровизации «Россетей» стоимостью в 1,3 трлн руб. Суть плана заключается в модернизации электросети с помощью автоматизации систем управления. Предполагалось, что это позволит снизить на 30% операционные затраты, уменьшить на 15% капитальные расходы, а также увеличить на 10% срок службы активов.

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В октябре 2023 г. «Россети» разместили тендер по закупке 600 тыс. лицензий российских ОС, почты и офисного ПО. На это были выделены колоссальные 3,6 млрд руб.

В августе 2023 г. компания объявила о поиске подрядчика на проектирование импортонезависимой информсистемы для перевода системы управления производственными активами (СУПА) с софта немецкой компании SAP на отечественное ПО. На это выделили 403 млн руб.

Проект был запущен в целях исполнения директивы Правительства от 6 декабря 2018 г. №10068п-П13, поручения Президента от 30 ноября 2021 г. №ПР-2253 п.1б и указа Президента от 30 марта 2022 г. № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры России». Так что параллельно с цифровизацией «Россети» проводят масштабное импортозамещение.