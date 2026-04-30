Индексная книга (каталог) CNews*
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Новиков Алексей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 66, упоминаний - 69
Новиков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Козлов Александр 71 6
|Лысенко Эдуард 317 6
|Шагалин Ринат 8 5
|Гаттаров Руслан 144 4
|Селезнев Кирилл 9 4
|Шадаев Максут 1210 4
|Чукарин Алексей 59 3
|Евраев Михаил 266 3
|Никуличев Андрей 43 3
|Козырев Алексей 328 3
|Соколов Олег 51 3
|Звягина Наталья 64 3
|Авербах Владимир 127 3
|Макаров Владимир 78 3
|Контрабаев Артур 70 3
|Гуральников Сергей 164 3
|Громов Иван 102 3
|Шмид Александр 17 3
|Алексеев Матвей 12 3
|Зингерман Борис 39 2
|Албычев Александр 168 2
|Дюбанов Анатолий 95 2
|Захаров Павел 60 2
|Калина Роман 62 2
|Маркелов Константин 42 2
|Авезова Яна 20 2
|Афанасьев Александр 53 2
|Синицын Артем 6 2
|Кузнецов Дмитрий 75 2
|Стрельцов Андрей 62 2
|Гайдуков Алексей 23 2
|Даренский Дмитрий 24 2
|Князев Александр 17 2
|Васильев Сергей 69 2
|Оголь Елена 24 2
|Левашов Александр 92 2
|Попов Алексей 339 2
|Бородин Андрей 40 2
|Романов Константин 58 2
|Белик Сергей 17 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
|SecurityLab - Секьюрити лаб 243 1
|Intelligent Enterprise 27 1
|Ведомости 1466 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.