Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Новиков Алексей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 39, упоминаний - 46
Новиков Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АльфаСтрахование СГ 208 1
|Альфа-Капитал УК 45 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|Открытие ФК 538 1
|Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
|ЕС-лизинг 13 1
|ТНК-ВР Холдинг 148 1
|Козлов Александр 54 6
|Шмид Александр 18 3
|Козырев Алексей 270 3
|Чукарин Алексей 56 3
|Четвернин Алексей 651 3
|Авезова Яна 10 2
|Дегтерева Мария 25 2
|Клементьев Андрей 18 2
|Контрабаев Артур 66 2
|Щербаков Сергей 14 2
|Левашов Александр 88 2
|Синицын Артем 6 2
|Кесельбренер Леонид 49 1
|Чулапов Александр 1 1
|Балуев Евгений 28 1
|Петров Аркадий 1 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Гаттаров Руслан 117 1
|Гуральников Сергей 161 1
|Сиваков Руслан 4 1
|Леви Гавриил 17 1
|Алешин Александр 4 1
|Деянышев Вадим 19 1
|Дьяков Петр 9 1
|Чучелов Андрей 44 1
|Гнедин Евгений 9 1
|Якимов Николай 1 1
|Елистратов Николай 90 1
|Ключников Михаил 18 1
|Савельев Михаил 19 1
|CNews Analytics 1991 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769648, в очереди разбора - 673333.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769648, в очереди разбора - 673333.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru