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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Новиков Алексей


09.08.2021 «Билайн» и Habidatum рассчитали оптимальные места для заправок электротранспорта в Москве 1
09.08.2021 Искусственный интеллект помог выявить локации для установки электрозаправок в Москве 1
10.12.2020 «Росэлектроника» поставит систему «Антисон» для установки на транспорт золотодобывающей компании 1
16.06.2020 Positive Technologies: около 13% всех фишинговых атак связаны с темой COVID-19 1
27.03.2020 Positive Technologies: хакеры могут захватить каждый десятый открытый удаленный рабочий стол 1
18.03.2020 Positive Technologies: в 2019 году 60% кибератак имели целенаправленный характер 1
07.02.2020 Positive Technologies: каждая пятая компания не устранила опасную уязвимость в ПО Citrix 1
09.12.2019 Исследование: 39% российских СМБ-компаний столкнулись с целенаправленными кибератаками 1
06.12.2019 Исследование: 39% российских СМБ-компаний столкнулись с целенаправленными кибератаками 1
05.12.2019 Positive Technologies: больше половины APT-группировок нацелены на госучреждения 2
18.11.2019 Эксперты Positive Technologies рассказали об особенностях APT-атак в промышленности и ТЭК 1
22.07.2019 Эксперты PT Expert Security Center предсказывают атаки кибергруппировки RTM 1
04.06.2019 Maxpatrol SIEM научили выявлять попытки закрепления атакующих по модели MITRE ATT&CK 1
13.05.2019 Positive Technologies обнаружила азиатскую кибергруппировку, которая шпионила за российскими компаниями 1
19.02.2019 Positive Technologies: социальная инженерия используется в каждой третьей атаке 1
29.01.2019 Positive Technologies и «Информзащита» обеспечат защиту клиентов IZ:SOC 1
13.12.2018 «АльфаСтрахование» и Positive Technologies создали сервис защиты от киберрисков 1
15.10.2018 Positive Technologies помогла отразить 38 тысяч кибератак на сервисы транспортной дирекции ЧМ-2018 1
25.07.2018 Positive Technologies: спрос на преступные киберуслуги втрое превышает предложение 1
15.05.2018 Positive Technologies: внутренний злоумышленник может захватить полный контроль над сетью 1
20.11.2017 Positive Technologies и Solar Security создадут центры ГосСОПКА «под ключ» 1
10.12.2015 «Архимед» расширил ассортимент продукции с установкой полноцветной ЦПМ Xerox Versant 80 Pro 1
27.04.2015 Чиновники и коммерсанты обсудили государственно-частное партнерство в ИТ 1
14.04.2015 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
03.04.2015 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
27.03.2015 Э-Правительство: Государство ищет пути взаимодействия с бизнесом 1
20.03.2015 Развитие ИТ в госсекторе идет по пути государственно-частного партнерства 1
13.03.2015 Минкомсвязи, ПФР, Казначейство примут участие в конференции CNews «ИКТ в госсекторе в новых условиях» 1
19.08.2013 Приложения УЭК: список расширяется 2
05.08.2013 Как развивается УЭК в регионах 1
26.07.2013 Esri CIS завершила первый этап создания геопортала Чувашской республики 1
20.06.2013 Алексей Новиков: Чувашия может стать пилотным регионом для медицинского приложения УЭК 5
01.03.2013 Green IT: как сэкономить с помощью экологичных технологий 1
21.01.2013 Конференция: «Green IT: как сэкономить с помощью экологичных технологий» 1
07.04.2011 «ВСМПО-Ависма» управляет договорами и финансами с помощью КАС «Бизнес Люкс» 1
15.02.2011 ITSM-взросление: рынок избавился от иллюзий 1
18.01.2011 Круглый стол CNews: «ITSM - на пути к сервисному будущему» 1
31.03.2010 Microsoft Dynamics AX Forum 2010: в поисках эффективности 2
25.11.2009 МЭСИ оптимизировал образовательные процессы с помощью Adobe Connect Pro 1

Публикаций - 39, упоминаний - 46

Новиков Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 17
Microsoft Corporation 11168 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 3
Rambler Group - Рамблер ГК 487 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 3
ICEFOG - Хакерская группировка 6 3
Citrix Systems 571 2
TaskMasters - Хакерская группировка 3 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Brocade Communications Systems 143 2
АйТи 753 2
Hades - Хакерская группировка 2 1
MuddyWater, SeedWorm, TEMP.Zagros, MuddyWater - Хакерская группировка 5 1
TA505 - Хакерские группировки 5 1
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 1
iDecide - АйДесайд 25 1
Ростех Росэлектроника Импульс НПО 32 1
Ланит Северо-Запад 4 1
Ростелеком Связьинвест 706 1
Компьютер НПО 50 1
Ланит ГК 1160 1
Lenovo Group 1641 1
Teradata 166 1
Yandex - Яндекс 4103 1
Samsung Electronics 5730 1
3779 1
Fancy Bear (Модный мишка) - APT28 - APT18 - Pawn Storm - Sofacy Group - Sednit - STRONTIUM - Хакерская группировка 34 1
TeamViewer 78 1
Siemens AG - Сименс Россия 675 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 1
Intel Corporation 4204 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
SAP SE 3220 1
Информзащита 423 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
Альфа-Капитал УК 45 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Открытие ФК 538 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
ЕС-лизинг 13 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
Президент Российской Федерации 1442 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 1
Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 3 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 5
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 4
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 2
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 123 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 2
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 2
Sandbox - Песочница - Изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 209 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
RAT Trojan - Remote Access Toolkit Trojan - Средство удаленного управления - Троян 31 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 138 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
Credential Access - Получение учетных данных - Credential Stuffing - Атаки с использованием украденных учетных данных 8 1
VPN Gateway 1 1
LoTL - Living off the Land - кибератака 2 1
Shellshock - серия уязвимостей 23 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 1
RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 2 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 63 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола 140 1
Фишинг - Phishing 97 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 1
NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика 20 1
RTM - Release To Manufacturing - Выпуск в производство 36 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
BlueKeep - Уязвимость в реализации Microsoft Remote Desktop Protocol 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 548 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Positive Technologies - PT ESC - Expert Security Center 45 14
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 3
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 150 3
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 24 3
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall 76 3
Microsoft Windows 10 6676 2
Информзащита IZ:SOC - Центр мониторинга киберугроз 9 1
Microsoft Office 365 769 1
Microsoft Dynamics CRM 390 1
Citrix NetScaler Gateway 31 1
Microsoft Windows Server 2008 210 1
Positive Technologies - PT MultiScanner 15 1
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 1
Microsoft Lync 272 1
Ростех Росэлектроника Антисон 8 1
Namecoin - Bitcoin система хранения произвольных комбинаций вида «имя-значение» 4 1
RAdmin - программа удалённого администрирования ПК для платформы Windows 20 1
Xerox Versant ЦПМ - Цифровая печатная машина 30 1
Brocade Vyatta Controller - Brocade Vyatta vRouter 6 1
Xerox FreeFlow SIQA - Simple Image Quality Adjustment 42 1
Brocade ADX 1 1
Citrix Gateway 6 1
Google Android 10751 1
Apple iPad 3263 1
Microsoft Exchange 684 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
Apple iOS 5742 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Microsoft SQL Server 798 1
Citrix ADC - Citrix Application Delivery Controller - NetScaler ADC 31 1
MITRE ATT&CK - Структурированный список поведений киберпреступников 20 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 1
PHP - Язык программирования 307 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Козлов Александр 54 6
Шмид Александр 18 3
Козырев Алексей 270 3
Чукарин Алексей 56 3
Четвернин Алексей 651 3
Авезова Яна 10 2
Дегтерева Мария 25 2
Клементьев Андрей 18 2
Контрабаев Артур 66 2
Щербаков Сергей 14 2
Левашов Александр 88 2
Синицын Артем 6 2
Кесельбренер Леонид 49 1
Чулапов Александр 1 1
Балуев Евгений 28 1
Петров Аркадий 1 1
Рудычева Наталья 81 1
Гаттаров Руслан 117 1
Гуральников Сергей 161 1
Сиваков Руслан 4 1
Леви Гавриил 17 1
Алешин Александр 4 1
Деянышев Вадим 19 1
Дьяков Петр 9 1
Чучелов Андрей 44 1
Гнедин Евгений 9 1
Якимов Николай 1 1
Елистратов Николай 90 1
Ключников Михаил 18 1
Савельев Михаил 19 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 4
Россия - Республика Мордовия 390 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Россия - Волгоградская область 400 2
Россия - Кировск - Кировская область 305 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Бразилия - Федеративная Республика 1131 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Азия - Азиатский регион 1525 2
Восточная Европа 1691 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 253 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1066 1
Европа Западная 618 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 1
Украина 3398 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Европа 3788 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Россия - Иркутская область 548 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Нидерланды 981 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 1
Северная Америка 1416 1
Испания - Королевство 1258 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Австралия - Австралийский Союз 1130 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 519 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Италия - Итальянская Республика 1401 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Социальная инженерия - Психологическое манипулирование людьми 6 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
Русский язык 1000 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
CNews Analytics 1991 5
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769648, в очереди разбора - 673333.
Создано именных указателей - 46354.
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