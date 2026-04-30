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Индексная книга (каталог) CNews*
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Новиков Алексей

СОБЫТИЯ


30.04.2026 МТС AdTech запускает Multi-Touch Attribution — единый инструмент оценки эффективности омниканальных рекламных кампаний 1
14.04.2026 Продукт Positive Technologies PT X зафиксировал APT-атаку на российскую компанию 1
16.10.2025 Positive Technologies представила облачное решение РТ Х 1
27.06.2025 Сборная России завоевала серебро на первой Международной олимпиаде по кибербезопасности в Сингапуре 1
29.04.2025 Positive Technologies представила обновленный онлайн-полигон Standoff Defend для практической подготовки специалистов по ИБ 1
31.01.2025 ЦИАН раскрыл своих акционеров впервые после переезда в Россию с Сейшельских островов 1
30.01.2025 100 компаний проверят защищенность ИТ-систем от кибератак в рамках кибериспытаний на Standoff Bug Bounty 1
09.01.2025 НКЦКИ переподписал с Positive Technologies соглашение о сотрудничестве 1
02.12.2024 Гайд из 8 шагов: как запустить программу багбаунти 1
22.11.2024 Остановить атаку теперь можно в любой момент: на Standoff Bug Bounty появилась «красная кнопка» в программах на недопустимые события 1
02.11.2024 Positive Technologies и TetraSoft раскрывают подробности целевой атаки на добычу углеводородного сырья 1
23.10.2024 Rambler&Co проверит свою защищенность на платформе Standoff Bug Bounty при помощи белых хакеров 1
18.09.2024 В Англии выросло число атак троянов-вымогателей, потому что англичане исправно платят выкуп 1
23.05.2024 Innostage выходит на багбаунти в новом формате кибериспытаний 1
16.04.2024 PRO32 представили свои продукты на B2B-маркетплейсе отечественных решений «Ростелекома» 1
06.02.2024 Positive Technologies заплатит белым хакерам 60 млн рублей за закладку в коде своих продуктов 1
24.11.2023 «Россети» создадут цифрового двойника энергосистемы из более 500 тысяч объектов 1
02.11.2023 Positive Technologies: вымогатели шантажируют жертв раскрытием данных 1
27.07.2023 Positive Technologies: 68% атак в странах Африки носят целенаправленный характер 1
16.06.2023 Softline помогла российской компании «Нита-фарм» импортозаместить ПО для удаленного доступа решением PRO32 Getscreen 1
06.03.2023 Mont перевел процесс удаленного администрирования с TeamViewer на Getscreen.ru 1
02.03.2023 Positive Technologies: в 2022 году продажа доступов к промышленным предприятиям в дарквебе выросла на 40% 1
28.02.2023 Positive Technologies: продажи доступов к промышленным предприятиям в дарквебе выросли на 40% в 2022 году 1
16.01.2023 Больше половины атак в 2022 г. было совершено квалифицированными злоумышленниками 3
22.11.2022 Positive Technologies запустила программу поиска уязвимостей нового типа 1
18.08.2022 Merlion и российская компания-разработчик SETERE подписали дистрибьюторское соглашение 1
12.04.2022 Softline заключила партнерское соглашение с компанией SETERE 1
09.08.2021 «Билайн» и Habidatum рассчитали оптимальные места для заправок электротранспорта в Москве 1
09.08.2021 Искусственный интеллект помог выявить локации для установки электрозаправок в Москве 1
10.12.2020 «Росэлектроника» поставит систему «Антисон» для установки на транспорт золотодобывающей компании 1
16.06.2020 Positive Technologies: около 13% всех фишинговых атак связаны с темой COVID-19 1
27.03.2020 Positive Technologies: хакеры могут захватить каждый десятый открытый удаленный рабочий стол 1
18.03.2020 Positive Technologies: в 2019 году 60% кибератак имели целенаправленный характер 1
07.02.2020 Positive Technologies: каждая пятая компания не устранила опасную уязвимость в ПО Citrix 1
09.12.2019 Исследование: 39% российских СМБ-компаний столкнулись с целенаправленными кибератаками 1
06.12.2019 Исследование: 39% российских СМБ-компаний столкнулись с целенаправленными кибератаками 1
05.12.2019 Positive Technologies: больше половины APT-группировок нацелены на госучреждения 2
18.11.2019 Эксперты Positive Technologies рассказали об особенностях APT-атак в промышленности и ТЭК 1
22.07.2019 Эксперты PT Expert Security Center предсказывают атаки кибергруппировки RTM 1
04.06.2019 Maxpatrol SIEM научили выявлять попытки закрепления атакующих по модели MITRE ATT&CK 1

Публикаций - 66, упоминаний - 69

Новиков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 36
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 6
Microsoft Corporation 25775 5
InnoSTage - Инностейдж 220 4
SAP SE 5601 4
9594 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 3
ICEFOG - Хакерская группировка 6 3
PRO32 - ПРО32 58 3
Space Pirates - Хакерская группировка 8 3
Сайберус - Cyberus Technology - Сайберус - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности 79 3
APT31 - Judgment Panda - Zirconium - Хакерская группировка 9 3
Ростелеком 10948 3
TeamViewer 138 3
Broadcom - Brocade Communications Systems 249 2
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 69 2
InterSystems - ИнтерСистемз 137 2
Kyocera Document Solutions Russia - KDRU - Киосера Документ Солюшенз 17 2
TaskMasters - Хакерская группировка 5 2
ИВС - Информационно-вычислительные системы 41 2
ЕС-лизинг 22 2
SETERE Group - СЕТЕРЕ Групп - СЕТЕРЕ Софт - Security Technology Research - ТБИ - Технологии Безопасность Исследования 31 2
Conti - Хакерская группировка 44 2
CodeInside - Кодинсайд 19 2
Эмзиор Технолоджи - Emzior Technologies 14 2
Softline - Софтлайн 3743 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 2
Citrix Systems 868 2
Directum - Директум 1268 2
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 2
АйТи 1519 2
Kyocera Document Solutions - Kyocera Mita 73 2
ЦПС - ЦентрПрограммСистем - CPS 18 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
Омникомм - Omnicomm 172 1
ЦФТ - Золотая Корона 362 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
КапиталЪ Страхование 19 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 3
Альфа-Банк 1979 3
Верный - торговая сеть 326 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
Совкомбанк Совесть 279 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 71 1
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 26 1
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 1
АПТ - АстраханьПассажирТранс 6 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Солнечные продукты Холдинг - Московский жировой комбинат, МЖК 16 1
BBDO Group - BBDO Instinсt 36 1
Twiga - Твига - Твига Диджитал Перформанс 6 1
BNY Mellon - The Bank of New York Mellon Corporation - BNY ESI - Francis P. Maglio & Co - BNY Clearing Services International Limited - Би-Эн-Уай Клиринг Интернешнл Лимитед 35 1
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 48 1
Новая поликлиника 3 1
Алмазэргиэнбанк АКБ 18 1
Миэль ГК 38 1
Новая горная УК - Новая Горная Управляющая Компания - Группа Сибуглемет - Междуречье АО - Шахта Большевик АО - Шахта Антоновская АО - Угольная компания Южная АО - ПВВ АО 13 1
Разгуляй 40 1
Пассажиравтотранс СПб ГУП 12 1
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 34 1
Central Properties - PARUS Asset Management - Парус Управление Активами 2 1
Вкусный дом 2 1
Broomfield International 13 1
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 89 1
Финансовая платформа 3 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Газпром ПАО 1493 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Федеральное казначейство России 1949 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 3
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 27 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
Транспортная дирекция Олимпийских игр АНО - Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 11 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 1
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 48 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 1
Правительство Челябинской области 78 1
БРСК - Башкирский регистр социальных карт - Социальная карта Башкортостана 5 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 35 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 2
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 41
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 31
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 22
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1062 17
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 14
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 13
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 12
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1020 10
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 10
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 8
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 319 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 7
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 7
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 7
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 465 7
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 6
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 769 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 5
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1962 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
Дистанционное управление - Удалённое управление 1270 5
Hacktivism - Хактивизм 303 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 5
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 5
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 5
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 5
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 186 21
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 14
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 149 9
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
Positive Technologies - PT Sandbox 116 4
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 172 4
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 168 4
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 66 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 2
Microsoft Dynamics CRM 564 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 2
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 2
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 90 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 2
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 28 2
SETERE OCR - SETERE Optical Character Recognition 17 2
PRO32 - Getscreen 11 2
Positive Technologies - PT X - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 24 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Linux OS 11533 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 2
Microsoft Office 4170 2
Microsoft Windows 16882 2
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 146 2
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 1
Apache OpenOffice 490 1
Citrix Gateway 10 1
Информзащита - IZ:SOC - центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам 98 1
Microsoft Windows Server 2008 483 1
Positive Technologies - PT MultiScanner 24 1
Microsoft Dynamics 1197 1
Ред Софт - GosLinux - ГосЛинукс 53 1
Positive Technologies - PT Platform 9 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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