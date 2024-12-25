SETERE Security Technology Research ТБИ Технологии Безопасность Исследования
SETERE Group (ООО «ТБИ») – компания-разработчик программного обеспечения для пользователей отечественных операционных систем на базе Linux, таких как Astra Linux, RED OS, ALT Linux и других
SETERE и организации, системы, технологии, персоны:
|Unsplash 764 2
|LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 1
|Газпром ПАО 1342 1
|Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
|Ивченков Олег 17 12
|Шадаев Максут 1008 3
|Новиков Алексей 59 2
|Попов Александр 47 1
|Векшин Евгений 12 1
|Виноградов Дмитрий 74 1
|Трандин Сергей 91 1
|Степанюк Михаил 68 1
|Кривошеин Леонид 1 1
|Гвоздюк Дмитрий 5 1
|Кирьянова Дарья 5 1
|Плахтиева Светлана 6 1
|Сахаров Александр 73 1
|Серый Дмитрий 16 1
|Григоренко Дмитрий 72 1
|Панченко Иван 138 1
|Козлов Максим 27 1
|Путин Владимир 3171 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 2
|Ведомости 996 1
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