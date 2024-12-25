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SETERE Security Technology Research ТБИ Технологии Безопасность Исследования

SETERE - Security Technology Research - ТБИ - Технологии Безопасность Исследования

SETERE Group (ООО «ТБИ») – компания-разработчик программного обеспечения для пользователей отечественных операционных систем на базе Linux, таких как Astra Linux, RED OS, ALT Linux и других


25.12.2024 Партнерам OCS доступна система оптического распознавания текста SETERE OCR 2
16.12.2024 Программы SETERE совместимы с операционной системой «Ред ОС 8» 2
09.12.2024 Годы потрачены впустую. Госкомпании не успели отказаться от иностранного софта в срок, назначенный Путиным 1
04.12.2024 Минцифры запускает платформу для подтверждения навыков программистов 1
06.11.2024 SETERE выпустила «ПДФ Редактор» для российских ОС 2
01.11.2024 SETERE выпустила обновление системы оптического распознавания текста SETERE OCR 1
07.10.2024 MONT и SETERE Group начнут сотрудничество в области продвижения ПО для российских операционных систем 2
18.09.2024 Самозванцам здесь не место. В России появится система подтверждения навыков ИТ-специалистов. Пока добровольная 1
09.07.2024 Setere Group переехала на российскую платформу разработки GitFlic 2
13.07.2023 «Газпром инвест» использует для оцифровки документов Setere OCR 1
20.03.2023 Выпущен новый релиз системы оптического распознавания текста SETERE OCR 1
17.02.2023 Разработчиков российского софта склоняют к выдаче академических лицензий 1
20.12.2022 Система оптического распознавания текста SETERE OCR совместима с линейкой ОС семейства «Альт» 1
07.10.2022 «Севинтеграция» и Setere подписали партнерское соглашение 1
27.09.2022 «Кварта технологии» стала официальным партнером компании SETERE 1
24.08.2022 Система оптического распознавания текста SETERE OCR совместима с ОС «Альт СП рабочая станция» 1
18.08.2022 Merlion и российская компания-разработчик SETERE подписали дистрибьюторское соглашение 1
08.07.2022 Система оптического распознавания текста Setere OCR совместима с ОС «Альт Рабочая станция 10» 1
26.04.2022 Компания SETERE выпустила обновление для Системы распознавания текста SETERE OCR — релиз 1.0.08 1
12.04.2022 Softline заключила партнерское соглашение с компанией SETERE 1
10.03.2022 Российская компания SETERE разработала аналог ПО ABBYY FineReader 1
03.12.2021 Власти Ленобласти удаленно работают в системе на базе Astra Linux 1

Публикаций - 22, упоминаний - 27

SETERE и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 11
Базальт СПО - BaseALT 655 4
Adobe Systems 1549 3
Microsoft Corporation 24625 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
Ред Софт - Red Soft 701 2
МТС Линк - Vinteo - Винтео 83 2
Softline - Софтлайн 2811 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
Merlion - Мерлион 793 1
Dr.Web - Доктор Веб 1254 1
Кварта Технологии - Quarta Technologies - Кварта Технолоджис 68 1
Acronis - Акронис 448 1
Paessler 6 1
Corel Corporation 336 1
Foxit Software 6 1
РосИнтеграция ГК 9 1
Kribrum - Крибрум 31 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 1
InfoWatch - Инфовотч 1014 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 399 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 43 1
Directum - Директум 1090 1
Новые облачные технологии (НОТ) 444 1
TrueConf - ТруКонф 397 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 67 1
Нанософт 98 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Spirit DSP - Спирит Корп 470 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 1
Staply - Примавера 6 1
Advanta - Адванта Консалтинг 14 1
АПМ НТЦ - Автоматизированное Проектирование Машин - Научно-технический центр 12 1
НППКТ 24 1
Эремекс - Eremex 12 1
Нанософт разработка 12 1
Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт 13 1
Эсти 5 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 1
Unsplash 764 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 720 1
Газпром ПАО 1342 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 50 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 178 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 16
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 929 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 14
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 5
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 4
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VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 2
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
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ARMv7 - Архитектура процессора 57 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
SETERE OCR - SETERE Optical Character Recognition 17 16
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 15
Linux OS 9937 13
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 9
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 8
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 319 5
Intel x86 - архитектура процессора 1856 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 2
Microsoft Office Word 776 2
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 212 2
Corel WinZip - архиватор 50 2
SETERE PDF Reader - СЕТЕРЕ ПДФ 2 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 137 1
IBM Power9 22 1
IBM Power8 30 1
Microsoft Windows 15657 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 1
Polylog - Polycode - Поликод - программная платформа 11 1
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 42 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 88 1
Минцифры РФ - Russoft.ru - маркетплейс российского ПО 9 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 101 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 1
Adobe Photoshop 764 1
Bending Spoons - Evernote 196 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect 329 1
Google Keep 31 1
SETERE Notes Manager 1 1
SETERE ARH 1 1
SETERE Photo Editor 1 1
SETERE Suite 2 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 77 1
Ивченков Олег 17 12
Шадаев Максут 1008 3
Новиков Алексей 59 2
Попов Александр 47 1
Векшин Евгений 12 1
Виноградов Дмитрий 74 1
Трандин Сергей 91 1
Степанюк Михаил 68 1
Кривошеин Леонид 1 1
Гвоздюк Дмитрий 5 1
Кирьянова Дарья 5 1
Плахтиева Светлана 6 1
Сахаров Александр 73 1
Серый Дмитрий 16 1
Григоренко Дмитрий 72 1
Панченко Иван 138 1
Козлов Максим 27 1
Путин Владимир 3171 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Украина 7608 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14319 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
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