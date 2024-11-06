SETERE выпустила «ПДФ Редактор» для российских ОС

Компания SETERE (ООО «ТБИ»), занимающаяся разработкой и продвижением программного обеспечения для пользователей российских операционных систем на базе Linux выпустила на рынок первую версию нового продукта — «СЕТЕРЕ ПДФ Редактор». Программа решает проблему замещения иностранного ПО Adobe для корпоративных пользователей отечественных ОС (Astra Linux, «Ред ОС», «Альт»). Бесплатная версия для домашнего использования будет доступна до конца 2024 г. под названием SETERE PDF Reader в составе пакета программ SETERE Suite.

В базовой версии «ПДФ Редактора» реализована функциональность, сопоставимая с коммерческой версией Adobe Acrobat, а его простая графическая оболочка обеспечивает быстрый запуск ПО и комфортную работу для пользователей любого уровня подготовки. «ПДФ Редактор» позволяет выполнять любые операции с PDF-документами: открывать, просматривать, печатать, комментировать, проверять файлы и, конечно же, выполнять редактирование текста. Ключевым преимуществом программы перед существующими аналогами является наличие модуля сравнения документов. Проверка документа на возможные изменения отнимает ресурсы, а незамеченная правка может стоить миллионы: встроенный в программу модуль сравнения подсветит все найденные изменения, так что вероятность пропустить важное сводится к нулю.

«В нашем продукте мы решили добавить редактирование и сравнение PDF-документов сразу в базовую версию, что является важным отличием от любых других аналогов. В дальнейшем планируется развитие базовой версии «ПДФ Редактора», включающее всю необходимую функциональность для работы с PDF-документами, а также выпуск расширенной версии с распознаванием текста (интеграция с нашим ПО SETERE OCR). Кроме того, мы запланировали до конца этого года выпустить бесплатную версию «ПДФ Редактора» для домашних пользователей и сделать недорогие лицензии для любых образовательных учреждений России. Мы как компания-разработчик планируем сделать особый упор на стимулирование сообщества разработчиков к созданию плагинов и дополнений для нашего «ПДФ Редактора», которые позволят максимально быстро расширить его функциональность», — сказал генеральный директор SETERE Group Олег Ивченков.