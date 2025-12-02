СЕТЕРЕ ПДФ Редактор решает проблему замещения иностранного ПО Adobe для корпоративных пользователей отечественных ОС (Astra Linux, РЕД ОС, Альт). В базовой версии ПДФ Редактора реализована функциональность, сопоставимая с коммерческой версией Adobe Acrobat, а его простая графическая оболочка обеспечивает быстрый запуск ПО и работу для пользователей. ПДФ Редактор позволяет выполнять любые операции с PDF-документами: открывать, просматривать, печатать, комментировать, проверять файлы и, конечно же, выполнять редактирование текста. Ключевым преимуществом Программы перед существующими аналогами является наличие модуля сравнения документов. Проверка документа на возможные изменения отнимает ресурсы, а незамеченная правка может стоить миллионы: встроенный в программу модуль сравнения подсветит все найденные изменения, так что вероятность пропустить важное сводится к нулю.