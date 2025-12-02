Разделы

SETERE PDF Reader SETERE PDF Redactor СЕТЕРЕ ПДФ Редактор


СЕТЕРЕ ПДФ Редактор решает проблему замещения иностранного ПО Adobe для корпоративных пользователей отечественных ОС (Astra Linux, РЕД ОС, Альт). В базовой версии ПДФ Редактора реализована функциональность, сопоставимая с коммерческой версией Adobe Acrobat, а его простая графическая оболочка обеспечивает быстрый запуск ПО и  работу для пользователей. ПДФ Редактор позволяет выполнять любые операции с PDF-документами: открывать, просматривать, печатать, комментировать, проверять файлы и, конечно же, выполнять редактирование текста. Ключевым преимуществом Программы перед существующими аналогами является наличие модуля сравнения документов. Проверка документа на возможные изменения отнимает ресурсы, а незамеченная правка может стоить миллионы: встроенный в программу модуль сравнения подсветит все найденные изменения, так что вероятность пропустить важное сводится к нулю.

СОБЫТИЯ

02.12.2025 Новая версия «Сетере ПДФ Редактор 1.2» уже доступна для пользователей российских ОС 4
13.02.2025 «Сетере ПДФ Редактор» включен в реестр отечественного ПО 4
16.12.2024 Программы SETERE совместимы с операционной системой «Ред ОС 8» 3
06.11.2024 SETERE выпустила «ПДФ Редактор» для российских ОС 3
09.07.2024 Setere Group переехала на российскую платформу разработки GitFlic 1

SETERE - Security Technology Research - ТБИ - Технологии Безопасность Исследования 24 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2466 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 151 1
Adobe Systems 1571 1
Ред Софт - Red Soft 987 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12820 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72958 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23067 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27145 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11182 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6095 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13036 1
Фоторедактор - Photo Editor 244 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1079 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1214 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12317 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31611 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4147 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9757 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2230 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31900 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26039 1
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 392 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2347 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1296 3
SETERE OCR - SETERE Optical Character Recognition 17 3
Linux OS 10871 2
SETERE Suite 2 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 190 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 340 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 251 1
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 255 1
SETERE Notes Manager 1 1
SETERE ARH 1 1
SETERE Photo Editor 1 1
Bending Spoons - Evernote 198 1
Adobe Photoshop 791 1
Google Keep 32 1
Corel WinZip - архиватор 53 1
Ивченков Олег 19 4
Козлов Максим 41 1
Россия - РФ - Российская федерация 156498 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10246 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31808 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3690 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54917 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5306 1
