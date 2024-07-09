Setere Group переехала на российскую платформу разработки GitFlic

Разработчик платформы для работы с исходным кодом GitFlic «РеСолют» (входит в «Группу Астра») и Setere Group, вендор решений для отечественных Linux-подобных ОС, объявили о старте сотрудничества. Разместив на GitFlic свои проекты, компания Setere Group обеспечила для себя стабильные, безопасные условия работы и избавилась от риска быть заблокированной из-за санкций. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

«В нынешней геополитической ситуации использование отечественного сервиса для хранения кода — это оптимальный выбор, который позволяет исключить санкционные риски и обеспечить безопасность среды разработки. По функционалу GitFlic ничем не уступает зарубежным аналогам, интерфейс решения удобный и понятный, и переезд у нас занял не более 12 часов. Теперь мы развиваем свои новые продукты на отечественной платформе без угрозы блокировки», – отметил генеральный директор Setere Group Олег Ивченков.

«Мы рады, что российские компании выбирают наш сервис в качестве платформы разработки ПО, и прилагаем все усилия к тому, чтобы дать им такие инструменты и пространство для создания софта, которые отвечают ИБ-требованиям и вместе с тем функционально в полной мере заменяют решения для работы с кодом от ушедших с рынка вендоров. Наша команда всегда придерживается подхода, который обеспечивает максимум удобства и возможностей для пользователей. Нам важно сделать так, чтобы можно было легко и быстро перенести проекты на GitFlic, сохранив непрерывность процессов и не снижая темп работы», – сказал Максим Козлов, технический директор компании «РеСолют».

Setere Group занимается созданием ПО с 2020 г. и предлагает продукты, актуальные для всех сегментов рынка: Setere OCR для оптического распознавания текста и работы с PDF-файлами, серверное решение для потокового распознавания документов Setere OCR SERVER и программный комплекс для безопасной организации удаленных рабочих мест «ИСУ Терминал».

Весной 2024 г. разработчик выпустил Setere Suite – пакет софта для широкой аудитории. В него вошли Setere PDF Reader для просмотра и редактирования PDF-документов, фоторедактор Setere Photo Editor, архиватор с поддержкой российских ЭЦП Setere ARH, а также Setere Notes Manager, предназначенный для личных заметок и других записей. Эти четыре продукта представляют собой полнофункциональные аналоги Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, WinRar, WinZip, Google Keep, Evernote и «Apple Заметки». Сейчас Setere Suite готовится к официальной публикации и регистрации в реестре Минцифры.