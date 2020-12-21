Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Corel WinZip архиватор

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


21.12.2020 Знаменитый архиватор WinZip позволяет хакерам захватывать ПК

Подложить свинью через HTTP Старые версии архиватора WinZip могут быть использованы киберзлоумышленниками для загрузки на компьютеры жертв вредоносного ПО. Этого можно добиться сразу несколькими способами. Причина же одна и та же — незащищенный о
30.07.2015 Продукты линеек Corel, Pinnacle, ReviverSoft, Roxio и WinZip полностью совместимы с Windows 10

а портфель приложений, совместимых с новейшей операционной системой Microsoft Windows 10. Как сообщили CNews в Corel, продукты во всех линейках компании, включая Corel, Pinnacle, ReviverSoft, Roxio и WinZip, гарантируют пользователям беспроблемный апгрейд операционной системы до Windows 10 с сохранением возможности полноценно использовать весь функционал ПО Corel в таких сферах, как графиче
17.11.2014 WinZip 19 и WinZip 19 Pro предлагают новый способ работы с файлами в «облаке»

Компания WinZip, подразделение корпорации Corel, представила решения WinZip 19 и WinZip 19 Pro — приложения для обмена файлами, кардинальным образом меняющие работу со всеми файлами, где б
29.11.2012 Вышла русифицированная версия архиватора WinZip 17

inZip Computing, подразделение компании Corel, представила новую русифицированную версию приложения WinZip 17. Архиватор позволяет организовывать, защищать и распространять файлы с помощью всех
21.06.2012 Вышел WinZip для Android

Компания WinZip Computing, подразделение компании Corel, представила версию своего архиватора WinZi
01.03.2012 Вышла новая версия WinZip 16 на русском

omputing, подразделение компании Corel, сообщило о выпуске новой версии программы для сжатия файлов WinZip 16 на русском языке. Последняя версия отличается новой встроенной 64-разрядной системо
20.02.2012 Сorel выпустила WinZip для платформы iOS

Компания Corel выпустила версию WinZip для операционной системы Apple iOS. Начиная с февраля 2012 г. любой пользователь iPhone, iPad или iPod touch может бесплатно загрузить самый известный в мире архиватор, чтобы получать до
13.04.2011 Вышла русифицированная версия WinZip 15

Компания WinZip Computing, подразделение корпорации Corel, объявила о выпуске русифицированной версии

23.06.2010 WinZip 14.5 на русском языке с поддержкой Windows 7 уже в продаже

Компания WinZip Computing, принадлежащая корпорации Corel, объявила о выпуске WinZip 14.5 — нов
10.04.2008 WinZip 11.2: новая версия популярного архиватора

WinZip – одна из популярнейших утилит для сжатия файлов. WinZip, помимо работы со своим родным архивом ZIP, позволяет также извлекать файлы из RAR-, LHA-, LZH- и BZ2-архивов, создавать LHA- и LZH-архивы и др. Помимо этого, архиватор поддерживает 128-
06.04.2007 WinZip и YouSendIt представили сервис передачи больших файлов

Разработчик известного архиватора, компания WinZip Computing, принадлежащая Corel, и компания доставки файлов YouSendIt, открыли сервис <
23.10.2006 Вышла бета-версия WinZip 11.0

Компания WinZip Computing, являющаяся частью корпорации Corel, заявила о выпуске бета-версии программы
19.07.2005 WinZip станет платным?

Инвестиционная компания Vector Capital приобрела фирму WinZip Computing, выпускающую популярный условно бесплатный архиватор WinZip. Сумма сд
22.01.2004 PKWare и WinZip становятся сговорчивее

Два производителя архиваторов Zip - PKWare и WinZip - договорились о взаимном распознавании в своих программах зашифрованных архивов. В последней бета-версии WinZip появилась возможность работы с архивами, созданными PKWare, а бесп
18.02.2000 Вышла бета-версия WinZip 8.0

Компания Nico Mac Computing, Inc., сообщила о выпуске бета-версии WinZip 8.0, одной из наиболее популярных утилит для архивирования файлов. Среди новых возможностей WinZip - автоматическое сжатие присоединяемых к письму файлов, автоматическая раскодиро

Публикаций - 54, упоминаний - 62

Corel WinZip и организации, системы, технологии, персоны:

Corel Corporation 341 21
Microsoft Corporation 25775 14
Nero AG - Ahead Software AG 54 7
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 4
Google LLC 12688 4
Intel Corporation 12811 3
9594 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Nvidia Corp 4002 3
Corel Corporation - InterVideo 19 2
SETERE Group - СЕТЕРЕ Групп - СЕТЕРЕ Софт - Security Technology Research - ТБИ - Технологии Безопасность Исследования 31 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Cisco Systems 5372 2
X Corp - Twitter 2938 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
Sony 6739 2
Dropbox 527 2
Yahoo! 3726 2
Sophos - SophosLabs 436 2
Trend Micro 651 2
Virtuozzo - Parallels Holding - Виртуоззо Рисерч 70 2
Ingram Micro 64 2
Sphere 30 2
SWsoft - Standard & Western Software 49 2
Odin 33 2
ModernGigabyte 8 2
Axios Systems - Аксиос Системс 56 1
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 268 1
STG Partners - Avid Technology 39 1
Box inc - box.com - box.net 375 1
МегаФон - NetByNet - Utech - Универсальные технологии 18 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 1
WatchGuard Technologies 76 1
Roxio - RoxioLabs 52 1
Register.com 42 1
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 105 1
Meta Platforms 180 1
EICAR - European Institute for Computer Antivirus Research - Европейский институт компьютерных антивирусных исследований 9 1
Aladdin Software Security R.D. 118 1
Vector Capital 15 4
Endeavour Vision Healthcare Venture Capital 3 2
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Intel Capital 148 2
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 2
Sanavo Capital Partners 2 2
Maxifield Capital 2 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
John Lewis & Partners 11 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 38 1
Vimeo - Видеохостинг 71 1
Venture Capital 40 1
Fujian Sunner Development 1 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 11
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 10
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 8
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 5
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 4
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 4
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 3
DivX - видеокодек 431 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 3
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 3
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 975 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 3
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 570 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 3
Кибербезопасность - СКЗИ - AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 218 3
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 2
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 790 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 2
Microsoft Windows 16882 25
WinRAR - RAR - Архиватор файлов и сжатия данных 275 25
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 17
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 404 13
Microsoft Office 4170 12
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 11
Linux OS 11533 9
Mozilla Firefox - браузер 1951 9
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 8
Corel Paint Shop - Jasc Software - PaintShop Pro - PSP - графический редактор 31 7
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 7
Microsoft Outlook 1506 7
Opera Browser - Браузер 1050 7
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 113 7
eMule 23 6
Microsoft Windows XP 2431 5
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 5
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 5
Adobe Photoshop 804 5
Corel WordPerfect Office - текстовый редактор 91 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
Corel Ulead VideoStudio - видеоредактор 28 4
Corel Corporation - InterVideo WinDVD 26 4
AOL AIM - AOL Instant Messenger - AOL Communicator - AIM Enterprise Gateway 133 4
Apple iPad 4011 4
Apple iOS 8583 4
Microsoft Windows 7 2007 4
Apple macOS 2419 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 4
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 87 4
Corel Mindjet MindManager 7 3
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 3
Microsoft Compiled HTMLHelp - CHM - проприетарный формат файлов контекстной справки 69 3
LHA - LZH - LHarc, LHx, LH - формат архивирования файлов 21 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 3
Google Android 15243 3
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 3
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 3
Nichols Patrick - Николс Патрик 6 5
Белоусов Сергей 254 3
Зубарев Илья 27 2
Овсянников Денис 23 1
Рамендик Михаил 19 1
Шилина Мила 8 1
Morley Patrick - Морли Патрик 3 1
Nordwall Petter - Нордуолл Питтер 3 1
Raymond Eric - Рэймонд Эрик 14 1
Swidler Adam - Свидлер Адам 1 1
Stone Andy - Стоун Энди 8 1
Beaumont Kevin - Бомонт Кевин 10 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
Сахаров Александр 93 1
Козлов Максим 48 1
Павлов Игорь 8 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Cowpland Michael - Коупленд Майкл 14 1
Rakhmanov Martin - Рахманов Мартин 3 1
Brandt Andrew - Брандт Эндрю 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 12
Канада 5081 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 3
Европа 24964 2
Сингапур - Республика 1953 2
Средний Восток - Трансконтинентальный регион с центром в Западной Азии и Египте 168 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Америка Южная 884 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Китай - Тайвань 4245 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Украина 7928 1
Испания - Королевство 3840 1
Нидерланды 3746 1
Португалия - Португальская Республика 956 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 3
Евросоюз - Privacy Shield - "Щит конфиденциальности" - трансфер персональных данных из ЕС (Евросоюзом) и США 11 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Английский язык 7030 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
OpenSource software - FOSSA - Free and Open Source Software Audit - Аудит свободного и открытого программного обеспечения 6 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 321 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 395 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 3
Tom’s Hardware 600 2
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
BleepingComputer - Издание 458 1
Ars Technica 450 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
Harris Interactive 81 1
Gartner - Гартнер 3658 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще