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Corel WinZip архиватор
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|21.12.2020
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Знаменитый архиватор WinZip позволяет хакерам захватывать ПК
Подложить свинью через HTTP Старые версии архиватора WinZip могут быть использованы киберзлоумышленниками для загрузки на компьютеры жертв вредоносного ПО. Этого можно добиться сразу несколькими способами. Причина же одна и та же — незащищенный о
|30.07.2015
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Продукты линеек Corel, Pinnacle, ReviverSoft, Roxio и WinZip полностью совместимы с Windows 10
а портфель приложений, совместимых с новейшей операционной системой Microsoft Windows 10. Как сообщили CNews в Corel, продукты во всех линейках компании, включая Corel, Pinnacle, ReviverSoft, Roxio и WinZip, гарантируют пользователям беспроблемный апгрейд операционной системы до Windows 10 с сохранением возможности полноценно использовать весь функционал ПО Corel в таких сферах, как графиче
|17.11.2014
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WinZip 19 и WinZip 19 Pro предлагают новый способ работы с файлами в «облаке»
Компания WinZip, подразделение корпорации Corel, представила решения WinZip 19 и WinZip 19 Pro — приложения для обмена файлами, кардинальным образом меняющие работу со всеми файлами, где б
|29.11.2012
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Вышла русифицированная версия архиватора WinZip 17
inZip Computing, подразделение компании Corel, представила новую русифицированную версию приложения WinZip 17. Архиватор позволяет организовывать, защищать и распространять файлы с помощью всех
|21.06.2012
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Вышел WinZip для Android
Компания WinZip Computing, подразделение компании Corel, представила версию своего архиватора WinZi
|01.03.2012
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Вышла новая версия WinZip 16 на русском
omputing, подразделение компании Corel, сообщило о выпуске новой версии программы для сжатия файлов WinZip 16 на русском языке. Последняя версия отличается новой встроенной 64-разрядной системо
|20.02.2012
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Сorel выпустила WinZip для платформы iOS
Компания Corel выпустила версию WinZip для операционной системы Apple iOS. Начиная с февраля 2012 г. любой пользователь iPhone, iPad или iPod touch может бесплатно загрузить самый известный в мире архиватор, чтобы получать до
|13.04.2011
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Вышла русифицированная версия WinZip 15
Компания WinZip Computing, подразделение корпорации Corel, объявила о выпуске русифицированной версии
|23.06.2010
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WinZip 14.5 на русском языке с поддержкой Windows 7 уже в продаже
Компания WinZip Computing, принадлежащая корпорации Corel, объявила о выпуске WinZip 14.5 — нов
|10.04.2008
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WinZip 11.2: новая версия популярного архиватора
WinZip – одна из популярнейших утилит для сжатия файлов. WinZip, помимо работы со своим родным архивом ZIP, позволяет также извлекать файлы из RAR-, LHA-, LZH- и BZ2-архивов, создавать LHA- и LZH-архивы и др. Помимо этого, архиватор поддерживает 128-
|06.04.2007
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WinZip и YouSendIt представили сервис передачи больших файлов
Разработчик известного архиватора, компания WinZip Computing, принадлежащая Corel, и компания доставки файлов YouSendIt, открыли сервис <
|23.10.2006
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Вышла бета-версия WinZip 11.0
Компания WinZip Computing, являющаяся частью корпорации Corel, заявила о выпуске бета-версии программы
|19.07.2005
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WinZip станет платным?
Инвестиционная компания Vector Capital приобрела фирму WinZip Computing, выпускающую популярный условно бесплатный архиватор WinZip. Сумма сд
|22.01.2004
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PKWare и WinZip становятся сговорчивее
Два производителя архиваторов Zip - PKWare и WinZip - договорились о взаимном распознавании в своих программах зашифрованных архивов. В последней бета-версии WinZip появилась возможность работы с архивами, созданными PKWare, а бесп
|18.02.2000
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Вышла бета-версия WinZip 8.0
Компания Nico Mac Computing, Inc., сообщила о выпуске бета-версии WinZip 8.0, одной из наиболее популярных утилит для архивирования файлов. Среди новых возможностей WinZip - автоматическое сжатие присоединяемых к письму файлов, автоматическая раскодиро
Corel WinZip и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
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