Получите все материалы CNews по ключевому слову
Parallels RAS Parallels Remote Application Server
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|16.02.2021
|
«Рикор» выпустил новый продукт RAS (Rikor Access System)
R&D-команда «Рикор» объявила о выпуске расширенной версии системы управления BMC для серверных платформ RAS (Rikor Access System). В базовом функционале RAS уже содержится большинство самых необходимых обычному пользователю функций, включая полноценное удаленное управление сервером. Дополн
|02.11.2018
|
Parallels выпустила RAS 16.5.1 с функцией делегированного управления сеансами
Parallels выпустила последнюю версию Parallels Remote Application Server 16.5.1 –э кономичного решения для доставки приложений и о
|19.07.2018
|
Parallels представила новую версию системы Parallels RAS 16.5
Parallels представила новую версию системы виртуализации приложений и рабочих столов Parallels Remote Application Server 16.5 (RAS). В числе прочих нововведений платформа получил
|21.12.2017
|
Parallels RAS получил поддержку биометрической аутентификации
чила возможность совместного использования системы доставки виртуальных приложений и рабочих столов Parallels Remote Application Server (Parallels RAS) и системы строгой аутентификации Indeed E
|10.07.2017
|
Parallels представила RAS 16.0 для малого и среднего бизнеса
ное программное решение для предприятий малого и среднего бизнеса - Remote Application Server 16.0 (RAS). Новинка отвечает современным стандартам безопасности и гарантирует пользователям полноц
|08.06.2017
|
Нижневартовский городской банк «Ермак» использует Parallels RAS для приема коммунальных платежей
на базе нижневартовского городского банка «Ермак» систему виртуализации приложений и рабочих столов Parallels Remote Application Server (RAS). Данное решение используется банком для локальной с
|12.05.2017
|
OCS начинает продвижение в России Parallels RAS для виртуализации рабочих мест
а OCS намерена продвигать во всех регионах страны систему виртуализации приложений и рабочих столов Parallels Remote Application Server (RAS).Parallels Remote Application Server представ
|27.02.2017
|
Parallels интегрировала Remote Application Server в экосистему Microsoft Azure
Компания Parallels объявила об интеграции Parallels Remote Application Server (RAS) в инфраструктуру открытой платформы облачных вычисл
|03.02.2016
|
Parallels выпустила новую версию Remote Application Server
Компания Parallels выпустила 15 версию Parallels Remote Application Server — простого решения, которое позволяет компаниям организов
|31.03.2008
|
Система анализа потерь доходов IBS FM-RAS получила сертификат «Связь-Качество»
Система обнаружения мошенничества и анализа потерь доходов FM-RAS, разработанная IBS для операторов связи, прошла добровольную сертификацию по системе «Связь-Качество». Система сертификации «Связь-Качество» создана Мининформсвязи России. Она дополняет сис
Parallels RAS и организации, системы, технологии, персоны:
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 3
|CNews - ZOOM.CNews 1866 2
|X-Bit Labs 83 1
|The Verge - Издание 619 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.