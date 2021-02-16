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Parallels RAS Parallels Remote Application Server

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.02.2021 «Рикор» выпустил новый продукт RAS (Rikor Access System)

R&D-команда «Рикор» объявила о выпуске расширенной версии системы управления BMC для серверных платформ RAS (Rikor Access System). В базовом функционале RAS уже содержится большинство самых необходимых обычному пользователю функций, включая полноценное удаленное управление сервером. Дополн
02.11.2018 Parallels выпустила RAS 16.5.1 с функцией делегированного управления сеансами

Parallels выпустила последнюю версию Parallels Remote Application Server 16.5.1 –э кономичного решения для доставки приложений и о
19.07.2018 Parallels представила новую версию системы Parallels RAS 16.5

Parallels представила новую версию системы виртуализации приложений и рабочих столов Parallels Remote Application Server 16.5 (RAS). В числе прочих нововведений платформа получил
21.12.2017 Parallels RAS получил поддержку биометрической аутентификации

чила возможность совместного использования системы доставки виртуальных приложений и рабочих столов Parallels Remote Application Server (Parallels RAS) и системы строгой аутентификации Indeed E
10.07.2017 Parallels представила RAS 16.0 для малого и среднего бизнеса

ное программное решение для предприятий малого и среднего бизнеса - Remote Application Server 16.0 (RAS). Новинка отвечает современным стандартам безопасности и гарантирует пользователям полноц
08.06.2017 Нижневартовский городской банк «Ермак» использует Parallels RAS для приема коммунальных платежей

на базе нижневартовского городского банка «Ермак» систему виртуализации приложений и рабочих столов Parallels Remote Application Server (RAS). Данное решение используется банком для локальной с
12.05.2017 OCS начинает продвижение в России Parallels RAS для виртуализации рабочих мест

а OCS намерена продвигать во всех регионах страны систему виртуализации приложений и рабочих столов Parallels Remote Application Server (RAS).Parallels Remote Application Server представ
27.02.2017 Parallels интегрировала Remote Application Server в экосистему Microsoft Azure

Компания Parallels объявила об интеграции Parallels Remote Application Server (RAS) в инфраструктуру открытой платформы облачных вычисл
03.02.2016 Parallels выпустила новую версию Remote Application Server

Компания Parallels выпустила 15 версию Parallels Remote Application Server — простого решения, которое позволяет компаниям организов
31.03.2008 Система анализа потерь доходов IBS FM-RAS получила сертификат «Связь-Качество»

Система обнаружения мошенничества и анализа потерь доходов FM-RAS, разработанная IBS для операторов связи, прошла добровольную сертификацию по системе «Связь-Качество». Система сертификации «Связь-Качество» создана Мининформсвязи России. Она дополняет сис

Публикаций - 87, упоминаний - 118

Parallels RAS и организации, системы, технологии, персоны:

Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 21
Ростелеком - Астор ВЦ 113 10
Microsoft Corporation 25775 9
Corel Corporation 341 8
Oracle Corporation 7074 7
Fujitsu 2105 6
Sphere 30 5
SWsoft - Standard & Western Software 49 5
ModernGigabyte 8 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
9594 5
Intel Corporation 12811 4
Virtuozzo - Parallels Holding - Виртуоззо Рисерч 70 4
ИТ-Экспертиза - IT Expertise 85 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Citrix Systems 868 3
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 176 2
Google LLC 12690 2
Odin 33 2
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 2
Smartec 168 2
ЭВМ комплекс 7 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 2
Dell EMC 5180 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Cisco Systems 5372 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
LG Electronics 3735 2
Dell Technologies - Dell Computer 2219 2
HP Inc. 5883 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 2
Acronis - Акронис 489 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
Navicon - Навикон 339 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Ingram Micro 64 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Intel Capital 148 2
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 2
Vector Capital 15 2
Sanavo Capital Partners 2 2
Maxifield Capital 2 2
Endeavour Vision Healthcare Venture Capital 3 2
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 2
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 38 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
GSK - GlaxoSmithKline - Глаксосмитклайн 30 1
Venture Capital 40 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Subaru - Субару Мотор 52 1
Fujian Sunner Development 1 1
Lotte - Лотте - бизнес-центр 23 1
Deutsche Lufthansa AG - SWISS International Air Lines 53 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Русский свет - Электросистем - РС Тех 23 1
WikiMart - Викимарт 53 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
Daikin Industries 64 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 30 1
Smith&Nephew - Смит энд Нефью 1 1
NCI - National Cancer Institute - Национальный институт онкологии - Национальный институт рака США 16 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Газпром ПАО 1493 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 1
Hyundai Motor Company 436 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
EPIC Telecom Invest 212 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
ATOM - Accelerating Therapeutics for Opportunities in Medicine 1 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 40
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 21
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 20
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 17
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 10
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 10
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 8
Microsoft Windows приложения 228 8
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 7
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HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 549 6
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Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 5
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 4
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HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 4
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UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 5
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Corel Pinnacle Studio - видеоредактор 13 4
Corel WinZip - архиватор 54 4
NCR RealPOS 50 4
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 4
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 4
Google Chromebook - Google Хромбук 239 4
Corel WordPerfect Office - текстовый редактор 91 3
Corel Ulead VideoStudio - видеоредактор 28 3
Corel Mindjet MindManager 7 3
Fujitsu PrimePower 35 3
Corel Corporation - InterVideo WinDVD 26 3
Oracle VM Server - Logical Domains - LDoms - LDOM 26 3
Ростелеком - Астор Торговая сеть 45 3
Google Chrome - браузер 1701 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 401 3
Microsoft Office 4170 3
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Зубарев Яков 24 10
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Зубарев Илья 27 5
Nichols Patrick - Николс Патрик 6 2
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Федечкин Эдуард 58 1
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Тамеев Дмитрий 7 1
Роднянский Евгений 6 1
Пургин Денис 9 1
Cowpland Michael - Коупленд Майкл 14 1
Couwenbergh Thomas - Каувенберг Томас 1 1
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Pechoucek Michal - Пехоучек Михал 1 1
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Европа 24964 5
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Израиль - Тель-Авив 123 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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