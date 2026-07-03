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Россия Володарский район

СОБЫТИЯ


03.07.2026 От центра Брянска до Белых Берегов — «МегаФон» обновил оборудование в регионе 1
19.12.2025 МТС разогнала мобильный интернет в Сеченове 1
02.12.2025 МТС обновила сеть во всех районах Астраханской области 1
17.04.2025 «МегаФон»: нижегородцы массово ищут глэмпинги перед майскими праздниками 1
25.03.2025 «МегаФон»: нижегородцы массово готовятся к загородной жизни 1
25.03.2025 «МегаФон»: в Астраханской области выросла популярность глэмпингов 1
21.03.2025 МТС удвоила покрытие 4G в рабочем поселке Решетиха в Нижегородской области 1
17.07.2024 На 20% быстрее: «МегаФон» ускорил интернет в поселке Астраханской области 2
12.01.2024 Аналитики назвали самые «качающие» села и поселки Астраханской области 1
25.08.2023 МТС оцифровала ледовый дворец «Брянск» к Первенству национальной молодежной хоккейной лиги 1
19.01.2018 «Ростелеком» в 2017 году провел оптику для 13 тысяч астраханских семей 2
09.03.2017 «Ростелеком» проложил в Астраханской области 300 км оптики 1
25.01.2017 «Новую телефонию» от «Ростелекома» с начала года подключили первые 10 организаций Астраханской области 2
24.11.2016 «Ростелеком» подключил молодежный микрорайон в Астраханской области 2
07.09.2016 «Ростелеком» подключил к скоростному интернету 40 школ в Астраханской области 1
28.03.2016 МТС улучшила качество связи в Нижегородской области 1
16.11.2015 В Астраханской области «Ростелеком» подключил первые точки доступа по программе устранения цифрового неравенства 1
09.10.2015 «Ростелеком» завершил первый этап программы устранения цифрового неравенства в Нижегородской области 1
24.02.2015 «Ростелеком» подключил по «оптике» 270 многоквартирных домов в Астраханской области 1
09.02.2015 МТС обеспечила связью более миллиона жителей Оренбургской области 1
30.04.2014 В 2014 г. «Ростелеком» планирует подключить по «оптике» 68 тыс. домохозяйств Астраханской области 1
28.03.2013 ECM-система в госсекторе: опыт Астраханской области 1
20.07.2012 «Ростелеком» до конца года модернизирует транспортную сеть связи в Астраханской области 1
22.11.2011 TopS BI внедрила систему резервного копирования и восстановления данных в компании «Мостранснефтепродукт» 1
22.06.2011 МТС на 60% увеличила покрытие сети 3G в Нижегородской области 1
24.04.2009 Новый магазин «Петуния» в Мулино заработал на базе решения «Астор» 1
20.08.2007 Деревенские хакеры целый год воровали интернет у провайдера 2
28.11.2006 ЮТК введет безлимитный тариф для абонентов на 31% ниже, чем максимально установленный ФСТ 1
02.10.2006 "Восход" представит новые подсистемы ГАС "Правосудие" 1
18.04.2003 "МегаФон" в Астрахани: 15 тыс. абонентов 1
26.12.2002 "Связьинформ" Астраханской области подвел итоги деятельности в 2002 г. 1

Публикаций - 31, упоминаний - 36

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10863 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15577 7
МегаФон 10627 6
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 3
БЭТО-Хуавэй СП 5 1
ЭВМ комплекс 7 1
Восход ФГБУ НИИ 717 1
Directum - Директум 1247 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1575 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 626 1
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 77 1
МТС Поволжье макрорегион - МТС Поволжье СЗ - МТС Поволжье Северо-Запад - МТС Поволжье ЮВ - МТС Поволжье Юго-Восток 69 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 1
Ростелеком - Астор ВЦ 113 1
Связьинформ 88 1
Пилот - Бизнес решения для торговли 32 1
ВКАбанк - Волго-Каспийский акционерный банк 2 1
ФХР - Федерация хоккея России - НМХЛ - Национальная молодёжная хоккейная лига 8 1
Жар-Птица ТРЦ 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8756 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 507 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 368 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 213 1
Международный аэропорт Нижний Новгород имени В. П. Чкалова - Стригино 13 1
Социальные гарантии 40 1
АПК Астраханский 2 1
Астраханский платежный центр 1 1
Строитель Астрахани ПСК 1 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 23 1
Институт развития образования 15 1
Новоселки - Индустриальный парк 5 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6509 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3571 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1535 1
Федеральное казначейство России 1938 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 776 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 48 1
Красноярский сельсовет - Красноярский сельский совет 1 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5929 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61151 11
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10030 10
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4977 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26146 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9380 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64277 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11462 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9765 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17862 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15949 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22755 5
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1748 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35785 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2219 4
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6819 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8663 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2256 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7533 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9299 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29562 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4361 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 4013 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3645 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13408 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17976 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6440 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9191 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1147 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4576 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11698 2
УУС - Универсальные услуги связи 329 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8529 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5897 2
Пропускная способность - Bandwidth 1890 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9638 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3879 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3906 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2951 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4840 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12966 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6192 2
Ростелеком - Астор Ваш магазин 14 1
HP Data Protector 17 1
Google YouTube - Видеохостинг 2986 1
Apple iPad 3996 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 619 1
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 87 1
Directum СЭД - ECM-система 304 1
Лиман - технологии обработки информации на основе сверхпроводящих кубитов 9 1
Ростелеком - Новая телефония 16 1
МТС 3G-сеть 121 1
Ростелеком - RTFree 8 1
Ростелеком - RTOpen 9 1
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HP Insight Dynamics - HP Insight Control - HP Insight Management Suite - HP Systems Insight Manager - HP Compaq Insight Manager 30 1
Ростелеком - Единый личный кабинет 3 1
Сун-чи-ми Вадим 26 6
Макаров Николай 31 3
Жилкин Александр 15 2
Белов Андрей 128 2
Михайлов Алексей 114 2
Кандыков Нурлан 1 1
Гиляровский Олег 1 1
Митькин Максим 35 1
Сеченов Иван 2 1
Мусагалиев Азамат 6 1
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Джаршиева Майра 1 1
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Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 594 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 220 1
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Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 788 1
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6596 1
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Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1101 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11539 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 268 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
ИнфоКом 123 1
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