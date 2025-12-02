Разделы

МТС обновила сеть во всех районах Астраханской области

МТС завершила масштабное обновление сети мобильной связи на территории Астраханской области. С начала 2025 г. компания запустила 89 новых базовых станций LTE и провела модернизацию существующего телеком-оборудования во всех районах региона. В результате скорость мобильного интернета в области выросла в среднем на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наибольшие объемы строительства пришлись на областной центр Астрахань и пригородные зоны, а также на Приволжский, Наримановский, Камызякский, Лиманский, Красноярский, Володарский, Харабалинский и Ахтубинский районы, включая территорию закрытого города Знаменска. Новое оборудование позволило повысить емкость сети, обеспечив жителей и бизнес высокоскоростным мобильным интернетом даже при пиковых нагрузках. Кроме того, в ходе модернизации на ряде станций запущен дополнительный слой LTE в диапазоне 2100 МГц, обеспечивающий более широкое покрытие и стабильную передачу данных.

«Мы системно развиваем цифровую инфраструктуру в Астраханской области, чтобы жители имели равный доступ к современным услугам связи и высокоскоростному интернету. Масштабное обновление сети способствует сокращению цифрового неравенства и формированию комфортной цифровой среды во всех районах области», – отметил технический директор Астраханской области Андрей Кожарин.

Работы по развитию сети LTE будут продолжены до конца года. Приоритетом остается повышение качества связи в социально значимых зонах, местах массового отдыха и перспективных районах экономического роста, что напрямую способствует развитию инфраструктуры региона и повышению качества жизни жителей.

