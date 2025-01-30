Россия ЮФО Астраханская область Наримановский район Нариманов
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Социальные гарантии 35 1
|ОЭЗ ППТ Лотос - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа 1 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 1
|Сун-чи-ми Вадим 26 6
|Жилкин Александр 15 3
|Матвиенко Андрей 36 2
|Ермаков Валерий 124 1
|Маркелов Константин 40 1
|Тюрин Андрей 8 1
|Цыбульский Александр 6 1
|Багдасарян Дмитрий 24 1
|Шипулин Александр 29 1
|Демидов Михаил 133 1
|Кузыченко Андрей 1 1
|Милушкин Сергей 1 1
|Смолко Павел 1 1
|Захаров Яков 1 1
|Кандыков Нурлан 1 1
|Казанцев Аркадий 1 1
|Гиляровский Олег 1 1
|Шутов Александр 2 1
|Макаров Николай 28 1
|Bach Johann Sebastian - Бах Иоганн Себастьян 14 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 2
|АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 40 1
|Астраханский кремль - Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник 4 1
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