Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167165
ИКТ 13027
Организации 10215
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3385
Системы 24969
Персоны 71098
География 2727
Статьи 1507
Пресса 1178
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2550
Мероприятия 842

Россия ЮФО Астраханская область Наримановский район Нариманов

Россия - ЮФО - Астраханская область - Наримановский район - Нариманов


30.01.2025 «МегаФон» включил 4G в астраханской глубинке 1
11.11.2024 Для жителей 74 сел Астраханской области развернули обновленную сеть 4G МТС 1
16.07.2024 МТС раскинула обновленную цифровую сеть в самой большой речной дельте Европы 1
25.04.2024 МТС обеспечила связью участников ралли-рейда «Золото Кагана» 2
20.03.2024 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в астраханских селах и поселках на 20% 1
20.11.2018 «Ростелеком» превратит Ульяновскую область в умный регион 1
19.01.2018 «Ростелеком» в 2017 году провел оптику для 13 тысяч астраханских семей 1
09.03.2017 «Ростелеком» проложил в Астраханской области 300 км оптики 1
13.02.2017 «Ростелеком» модернизирует оптическую сеть в Астраханском регионе 1
30.01.2017 «Ростелеком» подключил по оптике десять поселков в Астраханском регионе 3
14.09.2016 «Ростелеком» завершил строительство таможенной инфраструктуры ОЭЗ «Лотос» 1
07.09.2016 «Ростелеком» подключил к скоростному интернету 40 школ в Астраханской области 1
30.05.2016 МТС запустила скоростной интернет в малых населенных пунктах Астраханской области 1
16.11.2015 В Астраханской области «Ростелеком» подключил первые точки доступа по программе устранения цифрового неравенства 2
29.10.2015 МТС открыла широкополосный доступ в интернет для жителей Ахтубинска и Знаменска 1
16.04.2013 «Ростелеком» модернизировал сеть передачи данных в Астраханской области 1
28.03.2013 ECM-система в госсекторе: опыт Астраханской области 7
29.01.2013 МТС: синергетический эффект за счет интеграции мобильных и фиксированных технологий по итогам 2011-2012 г. составит порядка $200 млн 1
18.12.2012 МТС выходит в новые города с услугами платного телевидения и доступа в интернет 1
07.04.2010 ЮТК инвестирует в развитие телеком-инфраструктуры Астраханской области в 2010 г. не менее 284 млн руб 1
11.07.2008 Муниципальные образования Астраханской области переходят на «1С:Предприятие» 3
16.11.2007 «Синтерра» сдала два участка магистральной сети в ЮФО 1
28.11.2006 ЮТК введет безлимитный тариф для абонентов на 31% ниже, чем максимально установленный ФСТ 1
04.11.2004 МТС начали работу в Астраханской области 1
18.04.2003 "МегаФон" в Астрахани: 15 тыс. абонентов 1
26.11.2002 "Би Лайн GSM" приходит в Астраханскую область 1

Публикаций - 26, упоминаний - 38

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9712 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12622 8
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 253 4
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 3
МегаФон 8853 2
8231 1
Directum - Директум 1092 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8752 1
Sony 6548 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Информ 303 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 800 1
Пилот - Бизнес решения для торговли 32 1
Ростелеком Юг - Дагсвязьинформ 68 1
Социальные гарантии 35 1
ОЭЗ ППТ Лотос - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа 1 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5924 3
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 47 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2746 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 170 1
Красноярский сельсовет - Красноярский сельский совет 1 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66194 9
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4669 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50571 7
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20642 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9381 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7670 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10772 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15913 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3989 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24496 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8176 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1460 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4031 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13944 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2126 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27883 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3264 3
Пропускная способность - Bandwidth 1746 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3734 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9332 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3468 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6042 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30757 2
УУС - Универсальные услуги связи 323 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2539 2
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 316 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6408 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3416 2
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 819 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5667 2
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2675 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12548 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3642 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15741 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3753 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8471 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24185 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3830 1
МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 108 2
Apple iPad 3860 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 388 1
Directum СЭД - ECM-система 293 1
Обращения граждан 227 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 141 1
МТС 3G-сеть 116 1
Ростелеком - RTFree 8 1
Ростелеком - RTOpen 9 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Directum Intersystem Cooperation Services - DICS 7 1
Ростелеком - Единый личный кабинет 3 1
МТС Big Data 268 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5194 1
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 72 1
Сун-чи-ми Вадим 26 6
Жилкин Александр 15 3
Матвиенко Андрей 36 2
Ермаков Валерий 124 1
Маркелов Константин 40 1
Тюрин Андрей 8 1
Цыбульский Александр 6 1
Багдасарян Дмитрий 24 1
Шипулин Александр 29 1
Демидов Михаил 133 1
Кузыченко Андрей 1 1
Милушкин Сергей 1 1
Смолко Павел 1 1
Захаров Яков 1 1
Кандыков Нурлан 1 1
Казанцев Аркадий 1 1
Гиляровский Олег 1 1
Шутов Александр 2 1
Макаров Николай 28 1
Bach Johann Sebastian - Бах Иоганн Себастьян 14 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 665 23
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 404 14
Россия - ЮФО - Астраханская область - Камызякский район - Камызяк 21 10
Россия - РФ - Российская федерация 144552 9
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1375 9
Россия - ЮФО - Астраханская область - Ахтубинск 24 8
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1382 7
Россия - Володарский район 24 7
Россия - ЮФО - Астраханская область - Харабалинский район - Харабали 10 5
Россия - ЮФО - Астраханская область - Икрянинский район 7 5
Россия - ЮФО - Астраханская область - Енотаевский район 8 5
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1009 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1315 3
Беларусь - Белоруссия 5671 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2945 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1551 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2670 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 748 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1957 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1768 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 868 2
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 205 2
Россия - УФО - ЯНАО - Новый Уренгой 152 2
Россия - УФО - Пермский край - Соликамск 40 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Кстовский район - Кстово 47 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Борисоглебск 41 2
Россия - ЦФО - Тульская область - Щекинский район - Щекино 23 2
Россия - ДФО - Амурская область - Белогорск 53 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43232 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1227 1
Армения - Республика 2281 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1657 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 384 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1880 1
Украина 7615 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1567 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1448 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 613 1
Россия - ПФО - Пензенская область 591 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 501 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5857 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51120 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18532 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6406 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9958 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5119 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29107 3
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1288 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2130 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16317 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5362 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5761 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1879 2
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1081 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4822 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 528 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1368 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 888 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 348 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 567 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 677 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48080 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3160 1
Аренда 2423 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2937 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2394 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1226 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2106 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1629 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6980 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6192 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5007 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1075 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 221 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11248 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 40 1
Астраханский кремль - Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник 4 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337538, в очереди разбора - 771825.
Создано именных указателей - 167165.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Показать еще

Наука

​​7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?
Показать еще