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МТС раскинула обновленную цифровую сеть в самой большой речной дельте Европы

МТС завершила масштабную модернизацию сети LTE в населенных пунктах Астраханской области, расположенных в дельте Волги. Строительство нового телеком-оборудования и модернизация существующего позволила на 30% увеличить скорость мобильного интернета для туристов и местных жителей в самой большой речной дельте Европы, которая насчитывает до 500 рукавов, протоков и мелких речек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря строительству 25 базовых станций и модернизации существующего телеком-оборудования скорость мобильного интернета выросла на 30% в прибрежных населенных пунктах Камызякского, Красноярского, Лиманского, Енотаевского, Черноярского, Приволжского, Наримановского и Володарского районов. В том числе на территориях популярных туристических баз отдыха в дельте Волги, которые являются основными точками притяжения для путешественников в регионе.

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«Количество туристов в Астраханской области планомерно увеличивается, а отдых в регионе неразрывно связан с Волгой. По результатам летнего сезона прошлого года аналитики Big Data МТС зафиксировали рост турпотока в области на 15%, основными точками притяжения были гостиницы и базы отдыха на берегах Волги. Мы анализируем нагрузку на сеть и потребности абонентов и при необходимости устанавливаем дополнительное телеком-оборудование, чтобы каждому пользователю был доступен интернет на комфортной высокой скорости. В этом году к началу лета мы запустили первый аудиоспектакль о жизни на волжских берегах «Волжские истории «Астрахань», а к разгару сезона путешествий развернули обновленную сеть LTE на берегах Волги. Уверен, что цифровые помощники нашей экосистемы и обновленная сеть МТС помогут сделать путешествия по нашему региону еще более комфортными и интересными», — отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.

К началу летнего сезона путешествий МТС запустила первый бесплатный туристический аудиогид «Волжские истории: Астрахань», который в формате мини-спектакля расскажет легенды волжского побережья и позволит прочувствовать атмосферу жизни на берегах Волги в разные исторические периоды Астраханской области. Аудиогид состоит из двух популярных водных маршрутов «Вокруг острова Городского» и «В низовья Волги» продолжительностью 35-50 минут, он бесплатно доступен абонентам всех операторов в приложении МТС Live.

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