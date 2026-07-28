Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ЮФО Астраханская область Камызякский район Камызяк
СОБЫТИЯ
Публикаций - 25, упоминаний - 36
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8814 1
|Социальные гарантии 41 1
|Сун-чи-ми Вадим 26 4
|Матвиенко Андрей 47 3
|Кожарин Андрей 25 2
|Макаров Николай 31 2
|Бондаренко Александр 39 1
|Жилкин Александр 15 1
|Демидов Михаил 134 1
|Смолко Павел 1 1
|Захаров Яков 1 1
|Кандыков Нурлан 1 1
|Гиляровский Олег 1 1
|Шутов Александр 2 1
|Мусагалиев Азамат 6 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11554 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460642, в очереди разбора - 728451.
Создано именных указателей - 198386.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460642, в очереди разбора - 728451.
Создано именных указателей - 198386.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.