Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 198386
ИКТ 15306
Организации 11737
Ведомства 1510
Ассоциации 1105
Технологии 3586
Системы 27038
Персоны 86540
География 3108
Статьи 1578
Пресса 1317
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2819
Мероприятия 896

Россия ЮФО Астраханская область Камызякский район Камызяк

Россия - ЮФО - Астраханская область - Камызякский район - Камызяк

СОБЫТИЯ


28.07.2026 К сезону цветения лотосов МТС ускорила мобильный интернет в самом южном городе Астраханской области 3
02.12.2025 МТС обновила сеть во всех районах Астраханской области 1
29.10.2025 МТС ускорила интернет в грибных местах Астраханской области 2
25.03.2025 «МегаФон»: в Астраханской области выросла популярность глэмпингов 1
30.01.2025 «МегаФон» включил 4G в астраханской глубинке 1
11.11.2024 Для жителей 74 сел Астраханской области развернули обновленную сеть 4G МТС 1
16.07.2024 МТС раскинула обновленную цифровую сеть в самой большой речной дельте Европы 1
20.03.2024 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в астраханских селах и поселках на 20% 1
12.01.2024 Аналитики назвали самые «качающие» села и поселки Астраханской области 2
09.03.2017 «Ростелеком» проложил в Астраханской области 300 км оптики 1
23.01.2017 «Ростелеком» подключил по оптике астраханские турбазы 2
07.09.2016 «Ростелеком» подключил к скоростному интернету 40 школ в Астраханской области 1
30.05.2016 МТС запустила скоростной интернет в малых населенных пунктах Астраханской области 1
24.04.2015 С начала года «Ростелеком» подключил по «оптике» более 240 многоквартирных домов в Астраханской области 1
24.02.2015 «Ростелеком» подключил по «оптике» 270 многоквартирных домов в Астраханской области 1
30.04.2014 В 2014 г. «Ростелеком» планирует подключить по «оптике» 68 тыс. домохозяйств Астраханской области 1
16.04.2013 «Ростелеком» модернизировал сеть передачи данных в Астраханской области 2
28.03.2013 ECM-система в госсекторе: опыт Астраханской области 5
20.07.2012 «Ростелеком» до конца года модернизирует транспортную сеть связи в Астраханской области 1
31.03.2011 «Билайн» расширяет сеть 3G в населенных пунктах Юга России 1
28.11.2006 ЮТК введет безлимитный тариф для абонентов на 31% ниже, чем максимально установленный ФСТ 1
04.11.2004 МТС начали работу в Астраханской области 1
15.04.2004 Астраханский филиал ЮТК увеличил годовую выручку на 29,4% 1
18.04.2003 "МегаФон" в Астрахани: 15 тыс. абонентов 1
26.12.2002 "Связьинформ" Астраханской области подвел итоги деятельности в 2002 г. 2

Публикаций - 25, упоминаний - 36

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10926 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15695 6
МегаФон 10701 5
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 3
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 2
Связьинформ 88 2
Directum - Директум 1264 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9501 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1579 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1095 1
Пилот - Бизнес решения для торговли 32 1
БЭТО-Хуавэй СП 5 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8814 1
Социальные гарантии 41 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6530 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3063 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1697 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1541 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 48 1
Красноярский сельсовет - Красноярский сельский совет 1 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10109 8
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4987 8
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9459 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11508 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22876 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64901 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9785 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26253 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17965 4
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2261 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8686 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26109 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1753 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9402 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16147 3
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3688 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7539 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9241 2
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 100 2
Пропускная способность - Bandwidth 1903 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 4028 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9894 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3929 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18075 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4172 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 733 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6455 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26713 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4319 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1901 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4177 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36067 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13926 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9983 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1740 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9309 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 429 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4623 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6246 2
Apple iPad 4006 1
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 1
МТС Big Data 323 1
Directum СЭД - ECM-система 305 1
Лиман - технологии обработки информации на основе сверхпроводящих кубитов 9 1
МТС 3G-сеть 121 1
Directum Intersystem Cooperation Services - DICS 7 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 94 1
Сун-чи-ми Вадим 26 4
Матвиенко Андрей 47 3
Кожарин Андрей 25 2
Макаров Николай 31 2
Бондаренко Александр 39 1
Жилкин Александр 15 1
Демидов Михаил 134 1
Смолко Павел 1 1
Захаров Яков 1 1
Кандыков Нурлан 1 1
Гиляровский Олег 1 1
Шутов Александр 2 1
Мусагалиев Азамат 6 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 762 23
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1512 13
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 465 12
Россия - Володарский район 31 12
Россия - ЮФО - Астраханская область - Наримановский район - Нариманов 30 10
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1672 9
Россия - ЮФО - Астраханская область - Ахтубинск 28 9
Россия - ЮФО - Астраханская область - Лиманский район - пгт Лиман 11 8
Россия - ЮФО - Астраханская область - Харабалинский район - Харабали 14 6
Россия - РФ - Российская федерация 165698 5
Россия - ЮФО - Астраханская область - Икрянинский район 7 4
Россия - ЮФО - Астраханская область - Енотаевский район 10 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область 904 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1513 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1917 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2270 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Черноярский район - Чёрный Яр 11 2
Европа 24946 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1216 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47514 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1433 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2844 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1188 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3172 1
Россия - ПФО - Самарская область 1568 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2823 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2357 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1079 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1775 1
Россия - СФО - Омская область 787 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1061 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 378 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 605 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 482 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 167 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 197 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 134 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1777 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33648 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7479 5
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 289 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6073 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2110 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10858 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5689 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 682 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1378 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5742 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3788 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21572 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5454 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7009 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 396 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2323 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 595 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57527 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 796 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 790 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18100 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6161 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 421 1
Российско-китайские отношения - Программы и проекты российско-китайского сотрудничества 101 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1281 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 785 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3156 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2319 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1902 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1137 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1003 1
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 306 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11554 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 48 1
Астраханский кремль - Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник 6 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460642, в очереди разбора - 728451.
Создано именных указателей - 198386.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Pura90s Pro Max: фотофлагман 2026

Умные гаджеты для ухода за садом: выбор ZOOM

10 самых бесполезных USB-аксессуаров, которые никому не нужны

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще