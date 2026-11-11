Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ЮФО Астраханская область Икрянинский район
СОБЫТИЯ
Публикаций - 8, упоминаний - 9
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 11103 4
|Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 2
|Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 264 1
|Связьинформ 88 1
|МегаФон 11088 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9179 1
|Почта России ПАО 2408 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6748 3
|Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
|ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
|Сун-чи-ми Вадим 26 4
|Жилкин Александр 15 1
|Гиляровский Олег 1 1
|Казанцев Аркадий 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11625 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485151, в очереди разбора - 721653.
Создано именных указателей - 204308.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485151, в очереди разбора - 721653.
Создано именных указателей - 204308.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.