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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ЮФО Астраханская область Икрянинский район

Россия - ЮФО - Астраханская область - Икрянинский район

СОБЫТИЯ


11.11.2026 «МегаФон» усилил связь в местах Золотой Орды в Астраханской области 1
09.03.2017 «Ростелеком» проложил в Астраханской области 300 км оптики 1
30.01.2017 «Ростелеком» подключил по оптике десять поселков в Астраханском регионе 1
16.11.2015 В Астраханской области «Ростелеком» подключил первые точки доступа по программе устранения цифрового неравенства 1
09.12.2014 «Ростелеком» усовершенствовал инфраструктуру связи в селах Астраханской области 2
28.11.2006 ЮТК введет безлимитный тариф для абонентов на 31% ниже, чем максимально установленный ФСТ 1
15.04.2004 Астраханский филиал ЮТК увеличил годовую выручку на 29,4% 1
18.04.2003 "МегаФон" в Астрахани: 15 тыс. абонентов 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11103 4
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 2
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 264 1
Связьинформ 88 1
МегаФон 11088 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9179 1
Почта России ПАО 2408 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6748 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5046 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация - Обеспечение связью и доступом к интернету малонаселенных пунктов 1791 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18472 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26753 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2269 2
УУС - Универсальные услуги связи 331 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6949 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4654 2
Пропускная способность - Bandwidth 1951 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11696 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13679 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10125 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3931 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10501 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4255 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 737 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27366 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15620 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8788 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4196 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2279 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8078 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9841 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13191 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 12023 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 30027 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13780 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1226 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9830 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 942 1
Мультирум - Multiroom - мультимедийная система распределения аудио- и видеосигналов 74 1
ISDN - Integrated Services Digital Network - технология передачи цифрового сигнала по телефонным каналам - ISDN PRI - ISDN Primary Rate Interface - ISDN BRI - ISDN Basic Rate Interface 403 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5967 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16992 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23368 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10841 1
Сеть передачи данных - Data transmission network - ТСПД - технологическая сеть передачи данных 4100 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2456 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3869 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6365 1
ТТК - ЕТК - Единая транспортная карта 189 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 395 1
Ростелеком - RTFree 8 1
Ростелеком - RTOpen 9 1
Ростелеком - Единый личный кабинет 3 1
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Жилкин Александр 15 1
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Россия - ЮФО - Астраханская область - Наримановский район - Нариманов 32 5
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Россия - ЮФО - Астраханская область - Камызякский район - Камызяк 26 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1541 4
Россия - ЮФО - Астраханская область - Харабалинский район - Харабали 15 4
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Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 478 3
Россия - ЮФО - Астраханская область - Лиманский район - пгт Лиман 13 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48383 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3556 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19904 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1963 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1225 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 936 1
Россия - ПФО - Самарская область 1636 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2438 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2361 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1540 1
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Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 134 1
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Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1398 2
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