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Связьинформ



05.08.2010 Арбитражный суд разрешил проблему дозвона абонентов СЗТ на сеть «Связьинформа»
15.01.2008 «Связьинформ» примет платежи через e-port
26.12.2002 "Связьинформ" Астраханской области подвел итоги деятельности в 2002 г.
02.12.2002 Завершен процесс объединения компаний связи Поволжья
08.10.2002 ОАО "Связьинформ" Самарской области завершило строительство объектов связи
27.09.2002 Повышаются тарифы на услуги телефонной связи 22 местных операторов
13.09.2002 Установлены новые тарифы на подключение телефонов и услуги связи в регионах
30.08.2002 ОАО "Связьинформ" Самарской области выплачивает дивиденды за 2001 год
18.07.2002 В Самаре готовятся перейти на семизначную нумерацию
24.05.2002 Компания "СвязьИнформ" запустила услугу "интернет в конверте" для жителей Сызрани
05.07.2001 Израильская ECI Telecom поставит ОАО "Связьинформ" Самарской области оборудование SDH
20.12.2000 Объединение 11 операторов электросвязи Поволжья завершится в начале 2003 года
17.07.2000 С 1 сентября начнется выплата дивидендов за 1999г. ОАО "Связьинформ" Астраханской обл.
05.07.2000 ОАО "Связьинформ" Нижегородской обл. займется подключением муниципальных учреждений области к Интернету.
26.06.2000 ОАО "Связьинформ" Астраханской обл. утвердило дивиденды за 1999 г.
27.04.2000 ОАО "Связьинформ" Самарской области сообщила о введении в эксплуатацию новой электронной АТС SI-2000
03.04.2000 ОАО "Связьинформ" приняло решение о создании своего филиала в Самаре

Публикаций - 85, упоминаний - 114

Связьинформ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Электросвязь 189 19
Ростелеком - Связьинвест 1658 17
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ 513 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7565 12
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 611 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6262 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7878 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8578 10
СМАРТС Компания 508 8
Cisco Systems 4651 7
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Уралтелеком - Уралтелекомсервис 18 7
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 444 6
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1261 6
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 774 5
IBM - International Business Machines Corp 8735 5
Oracle - Sun Microsystems 2159 5
Синтерра - Synterra 772 5
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 733 5
CBOSS - Fujitsu Services Oy 114 4
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал 46 4
Ribbon Communications - ECI Telecom 74 4
Oracle Corporation 5830 4
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 364 4
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 4
Ростелеком ЮТК - Ростовэлектросвязь 25 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2254 3
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1244 3
Открытые технологии 498 3
Motorola Inc 150 3
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 121 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1477 3
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 459 3
Ростелеком ЮТК - Кубаньэлектросвязь 26 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 76 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 311 3
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 90 3
Информзащита 618 2
Yandex - Яндекс 4701 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3781 2
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 503 2
Почта России ПАО 1806 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4928 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 118 2
РТС - Фондовая биржа 326 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 895 2
Камчатсвязьинформ - Россвязьинформ КМТО ГПСИ - Государственном предприятии связи и информатики 17 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 71 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 187 1
МДМ Банк 195 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 484 1
Туполев ПАО 26 1
Челябинвестбанк 22 1
Citibank - Ситибанк 250 1
Лукойл Информ 75 1
DHL Express 110 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 253 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 338 1
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 198 1
Свобода 97 1
Аэрофлот 619 1
Газпром ПАО 846 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 142 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7476 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1792 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2156 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 558 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2061 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2853 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 300 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 3892 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1213 2
Правительство РФ 4094 1
Правительство Канады 10 1
Администрация Ленинградской области 24 1
Правительство Москвы 1224 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2067 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 247 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 192 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 143 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 140 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 240 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 135 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 708 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1217 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 212 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2375 1
Верховный суд Российской Федерации 423 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1494 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2459 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 616 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 544 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1258 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2043 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 583 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 387 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 154 1
Руссофт - Russoft 347 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2474 1
Единая Россия - Политическая партия 221 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 44 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 33 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 51 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 18694 12
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2747 5
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 160 4
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 229 3
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 127 3
e-Commerce - Электронная коммерция - Интернет-магазины 451 2
LMDS - Local Multipoint Distribution Service - Местный мультиточечный сервис распространения 21 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 765 2
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 288 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6698 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 551 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4187 1
Радиорелейная связь - Радиорелейные линии связи - РРЛ - Radio relay systems 32 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 769 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 754 1
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 72 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 6030 1
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат 48 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 126 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3080 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12424 1
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 66 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 828 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1894 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1492 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2892 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1047 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2327 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 997 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1826 1
Website - Вебсайт 882 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 1007 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1019 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10165 1
ДИТ Москвы - Моя Москва 27 3
OpenText Documentum 342 2
SAP Sybase 279 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 611 2
Samsung Hummingbird 92 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5927 1
Apple iPod 1295 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1476 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 517 1
LiveInternet - блог-платформа 177 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 541 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2131 1
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Уфимкин Анатолий 17 3
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Скобелев Юрий 9 2
Крымский Михаил 9 2
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Брюквин Юрий 280 1
Россия - Российская федерация - РФ 91095 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 28671 21
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ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 837 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1112 3
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Мастер связи - ведомственная награда отличившимся работникам, занятым в отраслях связи и телекоммуникаций 19 2
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 46 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 163 1
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1508 1
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 542 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5137 1
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 20 1
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Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2288 1
ФЦП - Федеральная целевая программа 123 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 1
Человеческий фактор 369 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 460 1
СИЗО - Следственный изолятор 73 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 805 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1530 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10343 11
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 6
ComputerWorld 139 4
CRN 38 3
Мобильные системы 27 3
Bloomberg Businessweek 109 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 1
The Washington Post 289 1
IDC - International Data Corporation 4552 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2726 1
Forrester Research 790 1
Mobile Research Group 65 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 99 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 171 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 127 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 219 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 62 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 11 1
Академия ФСБ России 4 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 55 1
NTNU - Norwegian University of Science and Technology - Норвежский технологический институт - Норвежский университет естественных и технических наук 8 1
Олимпийские игры - Olympic Games 530 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170716, в очереди разбора - 1012330.
Создано именных указателей - 65974.
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