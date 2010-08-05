Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Связьинформ
Публикаций - 85, упоминаний - 114
Связьинформ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Клишин Виталий 16 4
|Рейман Леонид 1002 3
|Гирев Андрей 75 3
|Уфимкин Анатолий 17 3
|Кокурин Владимир 7 3
|Кореш Виктор 80 3
|Скобелев Юрий 9 2
|Крымский Михаил 9 2
|Курочкин Александр 9 2
|Фролов Сергей 33 2
|Дронов Илья 18 1
|Шубин Иван 5 1
|Кирюшин Геннадий 90 1
|Климова Наталья 3 1
|Кудрявцев Алексей 35 1
|Муртазин Эльдар 53 1
|Крылова Елена 27 1
|Кудрявцев Сергей 22 1
|Комаров Андрей 8 1
|Дроздова Ксения 10 1
|Михайлов Олег 23 1
|Осипов Александр 36 1
|Меньшенин Валерий 2 1
|Рыбакин Владимир 23 1
|Алаев Владимир 16 1
|Стоянов Виталий 4 1
|Еремкин Андрей 13 1
|Сергеев Константин 12 1
|Скворцов Борис 10 1
|Белобоков Андрей 9 1
|Чернышев Валерий 5 1
|Харченко Сергей 5 1
|Бершев Сергей 3 1
|Зайцева Анна 69 1
|Путин Владимир 2452 1
|Хасьянова Гульнара 116 1
|Бычков Александр 32 1
|Одинцов Дмитрий 87 1
|Клименко Герман 46 1
|Брюквин Юрий 280 1
|IDC - International Data Corporation 4552 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2726 1
|Forrester Research 790 1
|Mobile Research Group 65 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170716, в очереди разбора - 1012330.
Создано именных указателей - 65974.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170716, в очереди разбора - 1012330.
Создано именных указателей - 65974.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru