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Михайлов Олег

СОБЫТИЯ


23.10.2026 «СберУниверситет» и «Корпоративный университет РМК» подписали соглашение о сотрудничестве 2
11.03.2009 «Связьинвест» назначил замдиректора департамента внешних коммуникаций 1
26.08.2008 Компании «Связьинвеста» намерены довести безлимитный тариф до предельного уровня 2
07.05.2008 «Билайн» получил шанс на Дальний Восток 1
13.03.2008 «Центральный телеграф» и «ЦентрТелеком» будут объединены 1
24.05.2007 Российским абонентам предлагают считать до 30 1
27.11.2006 "Связьинвест" выведет своих представителей из составов правлений межрегиональных компаний 2
26.10.2006 «Связьинвест» признал нелегитимность своего устава 1
25.09.2006 Миноритарии МГТС не спасли “Связьинвест” 1
24.07.2006 "Связьинвест" сменит своих представителей в совете директоров "Дальсвязи" 1
19.07.2006 В СЗТ избран председатель совета директоров 1
29.06.2006 "Центртелеком" подозревают в подтасовке 1
22.06.2006 "Связьинвест" провел спецоперацию в Дагестане 1
08.06.2006 Первый HD-телевизор BenQ появился в России 1
15.12.2005 "Связьинвест" вынесет на совет директоров вопрос о продаже акций МГТС "Комстар-ОТС" 1
25.05.2005 Все звонки станут платными 1
11.02.2005 В "Уралсвязьинформе" уволены 3 топ-руководителя 1
27.01.2005 "Связьинвест" повернулся спиной к интернету 1
21.01.2005 "Связьинвест": сенаторы жаждут крови 1
20.01.2005 "Связьинвест" считает необоснованным решение S&P о понижении РКУ "дочкам" холдинга 1
20.12.2004 В "Уралсвязьинформе" назначили ио гендиректора 1
30.11.2004 "Малыши" мешают "Связьинвесту" 1
12.03.2004 Определены 23 кандидата в совет директоров СЗТ 1
19.12.2003 Объем капиталовложений "Связьинвеста" по итогам 2003 г. составит не менее 45 млрд. руб. 1

Публикаций - 24, упоминаний - 27

Михайлов Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Связьинвест 1719 22
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1619 5
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 5
Ростелеком 11077 4
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 4
Ростелеком - РТКомм.РУ 389 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1930 3
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 3
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 3
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 3
Ростелеком Юг - Дагсвязьинформ 70 2
МегаФон 11024 2
Oracle Corporation 7118 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - ComStar United Telesystems 1376 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9591 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 2
АКОС 68 1
IBM Business Consulting Services 24 1
ЦИПРТ НП - Центр исследования проблем развития телекоммуникаций 8 1
Костромская ГТС - Костромская городская телефонная сеть 11 1
Ростелеком - Связьинвест - РусЛизингСвязь 5 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16236 1
IBM - International Business Machines Corp 9721 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 622 1
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
Amdocs 140 1
Мобител 66 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 1
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 423 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
Связьинформ 88 1
NCH Advisors - NCH Capital - Эн-Си-Эйч Эдвайзорс 34 3
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 2
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 123 2
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 2
ДКК - Депозитарно-клиринговая компания 40 1
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 1
Prosperity Capital Management - Просперити Кэпитал Менеджмент 8 1
AIG-Brunswick Capital Management 8 1
РИД - Российский институт директоров 8 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1166 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1919 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 447 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 397 1
Access Industries 37 1
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 1
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13968 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 626 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5484 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2906 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4997 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2354 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1217 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 2
Судебная власть - Judicial power 2531 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1184 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6720 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 811 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Конституционный суд РФ 113 1
ЦМС Попова - Федеральное государственное бюджетное учреждение Центральный музей связи имени А.С. Попова 9 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23290 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26663 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8774 3
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18387 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9872 1
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HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3437 1
1G - NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 187 1
SRS Labs - TruSurround XT Surround Sound System - TruSurround HD Surround Sound System - WOW 3D - WOW Mobile 169 1
Dolby Surround - Dolby Pro Logic - Dolby Mobile 162 1
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 621 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 256 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 277 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2580 1
Microsoft Windows 2000 8675 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
Овчинников Борис 129 4
Киселев Александр 116 3
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Рыбакин Владимир 25 2
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Евсеев Борис 1 1
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СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 285 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 660 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7634 1
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