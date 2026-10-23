Индексная книга (каталог) CNews*
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Михайлов Олег
СОБЫТИЯ
Публикаций - 24, упоминаний - 27
Михайлов Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Овчинников Борис 129 4
|Киселев Александр 116 3
|Уфимкин Анатолий 20 2
|Рыбакин Владимир 25 2
|Вартанян Станислав 16 2
|Иконников Александр 15 2
|Рагозина Ирина 8 2
|Гоголь Александр 21 2
|Рейман Леонид 1066 2
|Левковский Дмитрий 11 2
|Родионов Иван 74 2
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 46 2
|Яшин Валерий 80 2
|Антонюк Борис 69 2
|Акулич Владимир 42 2
|Назаров Валерий 14 1
|Белов Вадим 23 1
|Голосной Евгений 22 1
|Дегтярев Валерий 16 1
|Беляев Константин 15 1
|Панченко Станислав 14 1
|Ефимов Дмитрий 20 1
|Бобин Максим 12 1
|Клименко Антон 11 1
|Чернышев Константин 13 1
|Румянцев Олег 11 1
|Мазалов Иван 7 1
|Билибин Юрий 7 1
|Умнова Елена 12 1
|Петрова Оксана 7 1
|Акименко Анатолий 5 1
|Хрупов Владимир 8 1
|Муравьев Сергей 4 1
|Гусев Юрий 4 1
|Захаров Ахмед 5 1
|Гуляев Евгений 3 1
|Кулешов Эдуард 2 1
|Евсеев Борис 1 1
|Онучина Лидия 3 1
|Шабанов Игорь 2 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1089 4
|S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 554 1
|СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 285 2
|СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 660 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481401, в очереди разбора - 724455.
Создано именных указателей - 203116.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481401, в очереди разбора - 724455.
Создано именных указателей - 203116.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.