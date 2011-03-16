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Ростелеком Юг
Дагсвязьинформ



16.03.2011 Совет директоров «Ростелекома» принял решение о создании 73 региональных филиалов на базе МРК и «Дагсвязьинформа»
24.08.2010 При обстреле в Махачкале убит сотрудник «Дагсвязьинформа»
13.05.2010 Бандиты обстреляли бригаду «Дагсвязьинформа» и РТРС, выехавшую на восстановление сожженной аппаратуры связи в Дагестане
24.08.2007 «Сумма Телеком» приобрела 9,2% акций «Дагсвязьинформа»
07.08.2007 Чистая прибыль «Дагсвязьинформ» во II квартале увеличилась в 5,6 раза
12.07.2007 В «Дагсвязьинформе» досрочно прекращены полномочия члена правления
26.06.2007 Акционеры «Дагсвязьинформа» избрали новый совет директоров
10.08.2006 Чистая прибыль "Дагсвязьинформ" во 2 квартале 2006 г. снизилась в 3,4 раза
22.06.2006 "Связьинвест" провел спецоперацию в Дагестане
13.01.2006 Суд подтвердил законность решения Дагестанского УФАС в отношении "Дагсвязьинформа"
10.10.2005 "Россвязьнадзор" планирует рассмотреть вопрос о включении "Дагсвязьинформа" в реестр существенных операторов
15.08.2005 Чистая прибыль "Дагсвязьинформа" в 1 полугодии снизилась втрое
16.08.2004 Чистая полугодовая прибыль "Дагсвязьинформа" снизилась на 35,7%
06.08.2004 В "Дагсвязьинформе" избрано новое правление
25.05.2004 Чистая прибыль ОАО "Дагсвязьинформ" в 1 квартале 2004 г. снизилась в 3 раза
11.03.2004 К сети МТТ присоединена сеть ОАО "Дагсвязьинформ"
17.12.2003 Руководство "Дагсвязьинформа" судят за недобросовестную конкуренцию
08.12.2003 "Дагсвязьинформ" оптимизирует систему управления компанией
19.11.2003 Подарок помог "Дагсвязьинформу" увеличить прибыль на 196%
16.07.2003 Акционеры "Дагсвязьинформа" выбрали новых директоров

Публикаций - 68, упоминаний - 125

Ростелеком Юг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7878 39
Ростелеком - Связьинвест 1658 35
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 444 27
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 503 23
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 611 21
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 709 20
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 459 20
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ 513 19
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 17
Центел - Центральный телеграф 366 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1477 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8578 4
Ростелеком - РТКомм.РУ 338 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7565 4
Электросвязь 189 4
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 236 3
АФК Система ПАО 1634 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6262 3
Мобител 62 2
Ситроникс - Sitronics 889 2
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 363 2
VK - Mail.ru Group 2890 2
Ростелеком - Сахателеком 62 2
Cisco Systems 4651 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 326 2
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 96 2
Космос-ТВ - Космос Телеком 50 1
Gilat Satellite Networks 69 1
Ростелеком ЮТК - Кубаньэлектросвязь 26 1
Ростелеком ЮТК - Волгоградэлектросвязь 6 1
Тывасвязьинформ ФГУПСИ 6 1
Ростелеком ЮТК - Севосетинэлектросвязь 6 1
Ростелеком ЮТК - Карачаево-Черкесскэлектросвязь 4 1
Ростелеком - Чукоткасвязьинформ 19 1
Питерская группа связистов 211 1
Mustcom 27 1
NVision Group - Энвижн Груп 631 1
Связьинформ 85 1
SAP SE 4386 1
Yandex - Яндекс 4701 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 895 3
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 275 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 440 2
Почта России ПАО 1806 1
Ренессанс кредит Банк 196 1
ГПБ - Газпромбанк 806 1
Marshall Capital Partners 65 1
Магнит - Сеть магазинов 311 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 397 1
РТС - Фондовая биржа 326 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 90 1
Гипросвязь ПАО 70 1
МДМ Банк 195 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 67 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2067 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1792 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2156 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 450 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2459 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 389 2
Президент Российской Федерации 2191 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 69 1
ФГУП УЭC РИ - Управление электросвязи Республики Ингушетия 3 1
Росгвардия ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 18 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 143 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 708 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1274 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2853 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 3892 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 135 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 519 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2474 2
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GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 919 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2029 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3783 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1826 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 2998 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 1919 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 769 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 229 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 18694 1
VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 99 1
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 60 1
Рейман Леонид 1002 4
Юрченко Евгений 131 4
Греф Герман 344 3
Гамзатов Гамзат 14 3
Яшин Валерий 75 2
Путин Владимир 2452 2
Михайлов Олег 23 2
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Панченко Станислав 13 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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