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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростелеком Юг
Дагсвязьинформ
Публикаций - 68, упоминаний - 125
Ростелеком Юг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рейман Леонид 1002 4
|Юрченко Евгений 131 4
|Греф Герман 344 3
|Гамзатов Гамзат 14 3
|Яшин Валерий 75 2
|Путин Владимир 2452 2
|Михайлов Олег 23 2
|Сун-чи-ми Вадим 26 2
|Панченко Станислав 13 2
|Провоторов Александр 153 2
|Лещенко Михаил 32 2
|Евлоев Магомед 9 1
|Бутрин Михаил 17 1
|Назаров Валерий 13 1
|Зязиков Мурат 7 1
|Манасов Марлен 22 1
|Дроздов Сергей 29 1
|Ахильгов Калой 5 1
|Мартиросян Ваагн 38 1
|Малофеев Константин 104 1
|Евгеньев Антон 4 1
|Бугаенко Валерий 31 1
|Евкуров Юнус-Бек 5 1
|Горбачев Владимир 14 1
|Овчинников Борис 126 1
|Приданцев Сергей 143 1
|Шипулин Александр 29 1
|Рожецкин Леонид 46 1
|Степаненко Кирилл 16 1
|Семенов Вадим 62 1
|Зайцев Павел 44 1
|Родионов Иван 67 1
|Буланча Сергей 25 1
|Киселев Александр 104 1
|Слизень Виталий 237 1
|Брюквин Юрий 280 1
|Меламед Леонид 149 1
|Евдокимов Андрей 65 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10343 28
|Прайм - Агентство экономической информации 640 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5694 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 322 1
|Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 122 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2726 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 907 1
|S&P - Standard and Poor’s 468 1
|Dow Jones & Company - Доу Джонс 125 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170716, в очереди разбора - 1012330.
Создано именных указателей - 65974.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170716, в очереди разбора - 1012330.
Создано именных указателей - 65974.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru