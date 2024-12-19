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Абрамова Валентина



19.12.2024 Новый цифровой ассистент «Москва» в чате поддержки mos.ru ответил более чем на восемь тысяч вопросов 1
01.07.2024 «Москва» – на связи: ДИТ начал тестирование голосового помощника в чате поддержки на mos.ru 1
06.08.2004 В "Дагсвязьинформе" избрано новое правление 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Абрамова Валентина и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком Юг - Дагсвязьинформ 68 1
Ростелеком - Связьинвест 1707 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1939 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 2
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
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Микрофон - Microphone 2501 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 236 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 2
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 79 2
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 262 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1097 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 763 2
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 100 2
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 94 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 132 1
Фролов Борис 30 2
Алиева Назипа 1 1
Гасратова Сафижат 1 1
Пирбудагов Шамиль 1 1
Рамазанов Магомет-Шарип 1 1
Захаров Ахмед 5 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 227 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 571 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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