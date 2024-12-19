Абрамова Валентина
Абрамова Валентина и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком Юг - Дагсвязьинформ 68 1
|Ростелеком - Связьинвест 1707 1
|Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 1
|Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
|Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
|Фролов Борис 30 2
|Алиева Назипа 1 1
|Гасратова Сафижат 1 1
|Пирбудагов Шамиль 1 1
|Рамазанов Магомет-Шарип 1 1
|Захаров Ахмед 5 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
|Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 227 1
|Россия - СКФО - Дагестан Республика 571 1
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