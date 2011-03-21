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Ростелеком-Юг ЮТК Южная телекоммуникационная компания
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 134 дела, на cумму 930 566 620 ₽*
СОБЫТИЯ
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|21.03.2011
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Инвестиции ЮТК в развитие связи в Дагестане в 2011 г. составят 150 млн руб.
. в рамках слияния Межрегиональных компаний связи с «Ростелекомом» базовый оператор связи республики Дагестан «Дагсвязьинформ» войдет в состав макрорегионального филиала - Юг, сформированного на базе ЮТК и Южного филиала «Ростелекома». ЮТК приняла решение инвестировать в 2011 г. в развитие телекоммуникационной инфраструктуры республики Дагестан 150 млн руб. Это в 4 раза превышает инв
|21.03.2011
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ЮТК вложит в 2011 г. более 600 млн руб. в развитие связи Волгоградской области
В 2011 г. ЮТК на развитие инфраструктуры связи Волгоградской области выделит более 600 млн руб. Инвести
|11.03.2011
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Число интернет-абонентов ЮТК в ЮФО и СКФО превысило 800 тыс.
Более 800 тыс. жителей ЮФО и СКФО выбрали ЮТК в качестве оператора широкополосного доступа к сети интернет, сообщают в компании. Как отмечается, это стало возможным благодаря реализованным мероприятиям по строительству и модернизации с
|24.02.2011
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ЮТК в 2011 г. вложит более 600 млн руб. в развитие связи Волгоградской области
В 2011 г. общий объем инвестиций Волгоградского филиала ЮТК в развитие телекоммуникаций составит более 600 млн руб. Инвестиционная политика этого год
|07.02.2011
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«Скай Линк» и ЮТК запустили услугу безлимитного беспроводного интернет-доступа Unlim Fly
Оператор мобильной связи «Скай Линк» и «Южная телекоммуникационная компания» (ЮТК) реализовали совместный проект в Краснодарском крае – услугу безлимитного беспроводного и
|12.01.2011
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Совет директоров ЮТК одобрил приобретение доли в «Мобителе»
Совет директоров «Южной телекоммуникационной компании» (ЮТК) одобрил приобретение доли в компании «Мобител» в р
|23.12.2010
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ЮТК подключил к корпоративной сети «Северо-Кавказский банк Сбербанка России»
Ставропольский филиал ЮТК завершил работы по подключению к корпоративной сети передачи данных объектов «Северо-Кавказского банка Сбербанка России». Общий объем инвестиций в данные проекты за год составил более 19 мл
|17.12.2010
|ЮТК внедряет DWDM в Большом Сочи
|15.12.2010
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Чистая прибыль ЮТК за 9 месяцев по МСФО составила 2,5 млрд руб.
«Южная телекоммуникационная компания» (ЮТК) объявила неаудированные результаты деятельности за 9 месяцев 2010 г. в соответствии с ме
|13.12.2010
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ЮТК предоставит услуги связи для ТФОМС по Волгоградской области
«Южная телекоммуникационная компания» (ЮТК) признана победителем в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта
|01.12.2010
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ЮТК модернизировала аппаратную ИТ-платформу на базе IBM Power
Корпорация IBM и «Южная Телекоммуникационная Компания» (ЮТК), межрегиональная компания связи группы компаний «Связьинвест», объявили о завершении мод
|26.11.2010
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Абонентам ЮТК стали доступны HD-каналы
С 1 декабря 2010 г. абоненты 5 филиалов ЮТК (Краснодарский, Ростовский, Ставропольский, Кабардино-Балкарский, Астраханский), подключившиеся к услуге Disel–TV по технологии ETTH с пакетом «Старт-TV», смогут просматривать телевизионные
|25.11.2010
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ЮТК с начала года подключила более 3 тыс. абонентов ETTH в Волгоградской области
ЮТК активно развивает широкополосный доступ в сеть интернет по технологии ETTH в Волгоградской области, сообщает пресс-служба оператора. С начала 2010 г. к волоконно-оптической сети ЮТК были подключены более 400 домов, а число пользователей превысило 3000 человек. В 4 квартале 2010 г. ЮТК в рамках реализации инвестиционной программы развития планирует завершить адап
|11.11.2010
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ЮТК в 2011 г. вложит 1,2 млрд руб. в развитие инфраструктуры связи на Северном Кавказе
В 2011 г. ЮТК планирует инвестировать 1,2 млрд руб. в развитие инфраструктуры связи на лицензионной территории компании в СКФО (Кабардиино-Балкарская республика, Карачаево-Черкесская республика, республи
|10.11.2010
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ЮТК и «ИскраУралТел» заключили контракт на обучение сотрудников
Компании ЮТК и «ИскраУралТел» заключили договор на обучение сотрудников оператора технологиям Iskratel. Курсы, посвященные изучению отдельных функций систем коммутации SI2000/V5 (MCA, MLC, АТС320), сист
|03.11.2010
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ЮТК в 3 квартале 2010 г. установило более 78 тыс. портов ШПД
На 1 октября 2010 г. монтированная емкость широкополосного абонентского доступа компании ЮТК составила 804 260 портов xDSL и 80 438 портов Ethernet. Прирост монтированной емкости в 3 квартале составил 43 904 порта xDSL и 34 924 порта Ethernet. За 9 месяцев 2010 г. смонтировано 154
|27.10.2010
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Чистая прибыль ЮТК за 9 месяцев 2010 г. по РСБУ выросла на 72,1%
«Южная телекоммуникационная компания» (ЮТК) объявила неаудированные результаты деятельности за 9 месяцев 2010 г. в соответствии с ро
|21.10.2010
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На базе учебно-производственного центра ЮТК открылась лаборатория оборудования «Натекс»
На базе учебно-производственного центра ЮТК состоялось открытие лаборатории оборудования группы компаний «Натекс». Как отмечается, учебный класс такого уровня является первым и единственным среди всех межрегиональных компаний связи.
|20.10.2010
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ЮТК объединит 47 объектов администрации Сочи сетью VPN
подписан главой города Сочи Анатолием Пахомовым и начальником Сочинского УЭС Краснодарского филиала ЮТК Алексеем Грищенко. Предметом соглашения является организация корпоративной сети между мун
|13.10.2010
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ЮТК инвестировала 25 млн руб. в строительство 40 км ВОЛС в Ростовской области
Ростовский филиал ЮТК закончил строительство волоконно-оптической линии связи «Морозовск-Милютинская», протяженностью более 40 км. Сумма инвестиций в этот проект составила 25 млн руб. Как отмечается, ввод в эксп
|11.10.2010
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ЮТК подключила 200 многоквартирных домов по технологии ETTH в Сочи
Специалисты Краснодарского филиала ЮТК обеспечили жителям 200 многоквартирных домов г. Сочи возможность выхода в интернет по тех
|05.10.2010
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ЮТК принимает онлайн-платежи банковскими картами с помощью сервиса ChronoPay
«Южная телекоммуникационная компания» (ЮТК) предоставила своим клиентам возможность оплаты связи через интернет с помощью банковских
|30.09.2010
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Александр Бурняшев назначен директором по безопасности и режиму секретности ЮТК
На должность заместителя генерального директора – директора по безопасности и режиму секретности ЮТК назначен Александр Бурняшев. Бурняшев Александр Васильевич родился 12 июня 1954 г. в пос. Черевково Красносулинского района Ростовской области. В 1980 г. окончил Киевский институт инженеров
|28.09.2010
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ФАС удовлетворила ходатайство ЮТК о приобретении компании «Южный телеком»
Федеральная антимонопольная служба РФ удовлетворила ходатайство ЮТК о приобретении 99,9% долей в уставном капитале компании «Южный телеком». В настоящее время 100% долей «Южного телекома» принадлежит компании «Арктел». ФАС также удовлетворила ходатайство
|09.09.2010
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Кабардино-Балкарский филиал ЮТК завершил строительство оптоволоконной сети для VIP-клиентов
ополосного доступа по технологии FTTB крупным корпоративным клиентам» Кабардино-Балкарским филиалом ЮТК завершены работы по строительству оптоволоконной сети для VIP-клиентов, говорится в сообщ
|08.09.2010
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Ростовский филиал ЮТК завершил строительство ВОЛС Вешенская-Боковская
Ростовский филиал ЮТК закончил строительство волоконно-оптической линии связи Вешенская-Боковская, протяженностью 70 км. Сумма инвестиций в этот проект составила боле 30 млн руб. Ввод в эксплуатацию ВОЛС Вешенск
|06.09.2010
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ЮТК ввела в эксплуатацию 6816 портов ADSL2+ в Волгоградской области
Волгоградский филиал ЮТК в первом полугодии 2010 г. ввел в эксплуатацию 6816 портов широкополосного доступа в инте
|02.09.2010
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ЮТК вводит услугу «Детский Интернет»
«Южная телекоммуникационная компания» (ЮТК) вводит новую услугу «Детский Интернет». Сервис заключается в ограничении провайдером дос
|31.08.2010
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Ставропольский филиал ЮТК в сентябре введет в эксплуатацию 24 тыс. DSL-портов
В сентябре 2010 г. ЮТК увеличит монтированную емкость портов ШПД на Ставрополье на 24 тыс. Таким образом, на 1 о
|27.08.2010
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ЮТК в 2011 г. утроит инвестиции в телекоммуникационную инфраструктуру Сочи
анирует в 2011 г. увеличить инвестиции в развитие телекоммуникационной инфраструктуры Сочи в 3,3 раза по сравнению с 2010 г. – до 500 млн руб., сообщил начальник Сочинского узла электросвязи компании ЮТК Алексей Грищенко в четверг на пресс-конференции. «В 2010 г. инвестпрограмма составляет 150 млн руб. Из них 100 млн руб. уже освоены», - отметил он. Участвующий в пресс-конференции коммерчес
|23.08.2010
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ЮТК вводит в эксплуатацию цифровую АТС в Черкесске
Карачаево-Черкесский филиал ЮТК приступил к реализации проекта по переключению аналоговой координатной АТС-4 на цифровую АТС-21 типа S-12 производства Alcatel-Lucent в городе Черкесск общей емкостью 5000 номеров. В рамках
|20.08.2010
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Доходы ЮТК от справочно-информационных, заказных служб и коммерческих услуг ЦОВ выросли на 16%
Компания ЮТК планомерно расширяет объемы справочно-информационных услуг, оказываемых пользователям. По итогам второго квартала 2010 г. доходы ЮТК от справочно-информационных, заказных служб и ком
|13.08.2010
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ЮТК приступила к монтажу высокопроизводительных устройств BRAS
В филиалах ЮТК начались работы по монтажу высокопроизводительных устройств BRAS, которые позволяют осуществлять гарантированную доставку высокоприоритетного трафика, контроль доступа к сети, аутентификаци
|06.08.2010
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ЮТК обеспечит услугами связи более 300 торговых точек «Евросети» в ЮФО и СКФО
ассмотрена техническая возможность предоставления услуги доступа к сети интернет, а также построения корпоративной виртуальной сети по технологиям VPN для 295 подразделений клиента. В настоящее время ЮТК ведет работы по подписанному ранее контракту на объединение в VPN 85 торговых точек «Евросети», расположенных на территории 4-х регионов ЮФО.
|27.07.2010
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Чистая прибыль ЮТК в первом полугодии выросла на 197,7%
«Южная телекоммуникационная компания» (ЮТК) объявила неаудированные результаты деятельности за первое полугодие 2010 г. в соответств
|26.07.2010
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«Ростелеком» увеличил пропускную способность интернет-каналов для ЮТК до 37 Гбит/с
ком» увеличил общую пропускную способность магистральных каналов присоединения к сети интернет для «Южной Телекоммуникационной Компании» (ЮТК) до 37 Гбит/с. Это на 24 Гбит/с больше, чем было в
|20.07.2010
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ЮТК инвестирует в развитие телекоммуникаций в Сочи 165 млн. руб
В 2010 г. инвестиции ЮТК в развитие телекоммуникаций в Сочи составят 165,5 млн руб., сообщает пресс-служба компании. Основная часть из них будет использована для подготовки линий и сооружений связи к предстоящим XX
|19.07.2010
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ЮТК инвестирует в развитие технологии ЕТТН на территории Карачаево-Черкесии 28 млн руб.
До конца года Карачаево-Черкесский филиал ЮТК планирует подключение 172 многоквартирных домов по технологии ETTH (Ethernet-to-the-Home)
|15.07.2010
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ЮТК до конца года инвестирует в развитие технологии ETTH 711 млн руб.
До конца 2010 г. ЮТК инвестирует в развитие технологии широкополосного доступа ETTH (Ethernet-to-the-Home) 711 млн руб. В планах компании на этот период - смонтировать почти 129 тыс. портов, подключив 3700 мног
|13.07.2010
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ЮТК завершила строительство ВОЛС Казанская-Вешенская в Ростовской области
, к таким сервисам как VOIP-телефония, организация аудио и видеоконференцсвязи, интерактивное цифровое телевидение с возможностью «видео по запросу». Ветка Казанская-Вешенская является частью проекта ЮТК по завершению строительства магистрального кольца транспортной сети Ростовского филиала компании. По завершении проекта при помощи оптического волокна будут подключены все районные центры Р
Ростелеком-Юг ЮТК и организации, системы, технологии, персоны:
|Юрченко Евгений 133 15
|Андреев Александр 29 13
|Шипулин Александр 29 13
|Ромский Георгий 23 12
|Рейман Леонид 1065 11
|Куликов Денис 27 10
|Путин Владимир 3454 9
|Приданцев Сергей 149 8
|Щеголев Игорь 699 8
|Яшин Валерий 80 7
|Малофеев Константин 118 7
|Горбачев Владимир 17 6
|Танашев Руслан 17 6
|Лещенко Михаил 33 6
|Игнатенко Иван 6 6
|Вартанян Станислав 16 5
|Панченко Станислав 14 5
|Метла Юрий 5 5
|Греф Герман 485 5
|Брюквин Юрий 300 5
|Киселев Александр 115 5
|Провоторов Александр 158 5
|Антонюк Борис 69 4
|Ряузов Никита 18 4
|Авдиянц Станислав 10 4
|Манасов Марлен 22 4
|Самойлов Аркадий 4 4
|Родионов Иван 73 4
|Овчинников Борис 129 3
|Баженова Елена 29 3
|Михайлов Олег 23 3
|Белов Вадим 23 3
|Васильев Михаил 16 3
|Пшеничников Игорь 19 3
|Бутрин Михаил 18 3
|Кондраков Денис 11 3
|Шелестенко Алексей 9 3
|Мазалов Иван 7 3
|Прокофьева Ирина 7 3
|Бородин Станислав 3 3
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