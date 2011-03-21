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Ростелеком-Юг ЮТК Южная телекоммуникационная компания

Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания


21.03.2011 Инвестиции ЮТК в развитие связи в Дагестане в 2011 г. составят 150 млн руб.
21.03.2011 ЮТК вложит в 2011 г. более 600 млн руб. в развитие связи Волгоградской области
11.03.2011 Число интернет-абонентов ЮТК в ЮФО и СКФО превысило 800 тыс.
24.02.2011 ЮТК в 2011 г. вложит более 600 млн руб. в развитие связи Волгоградской области
07.02.2011 «Скай Линк» и ЮТК запустили услугу безлимитного беспроводного интернет-доступа Unlim Fly
12.01.2011 Совет директоров ЮТК одобрил приобретение доли в «Мобителе»
23.12.2010 ЮТК подключил к корпоративной сети «Северо-Кавказский банк Сбербанка России»
15.12.2010 Чистая прибыль ЮТК за 9 месяцев по МСФО составила 2,5 млрд руб.
13.12.2010 ЮТК предоставит услуги связи для ТФОМС по Волгоградской области
01.12.2010 ЮТК модернизировала аппаратную ИТ-платформу на базе IBM Power
26.11.2010 Абонентам ЮТК стали доступны HD-каналы
25.11.2010 ЮТК с начала года подключила более 3 тыс. абонентов ETTH в Волгоградской области
11.11.2010 ЮТК в 2011 г. вложит 1,2 млрд руб. в развитие инфраструктуры связи на Северном Кавказе
10.11.2010 ЮТК и «ИскраУралТел» заключили контракт на обучение сотрудников
03.11.2010 ЮТК в 3 квартале 2010 г. установило более 78 тыс. портов ШПД
27.10.2010 Чистая прибыль ЮТК за 9 месяцев 2010 г. по РСБУ выросла на 72,1%
21.10.2010 На базе учебно-производственного центра ЮТК открылась лаборатория оборудования «Натекс»
20.10.2010 ЮТК объединит 47 объектов администрации Сочи сетью VPN
13.10.2010 ЮТК инвестировала 25 млн руб. в строительство 40 км ВОЛС в Ростовской области
11.10.2010 ЮТК подключила 200 многоквартирных домов по технологии ETTH в Сочи
05.10.2010 ЮТК принимает онлайн-платежи банковскими картами с помощью сервиса ChronoPay
30.09.2010 Александр Бурняшев назначен директором по безопасности и режиму секретности ЮТК
28.09.2010 ФАС удовлетворила ходатайство ЮТК о приобретении компании «Южный телеком»
09.09.2010 Кабардино-Балкарский филиал ЮТК завершил строительство оптоволоконной сети для VIP-клиентов
08.09.2010 Ростовский филиал ЮТК завершил строительство ВОЛС Вешенская-Боковская
06.09.2010 ЮТК ввела в эксплуатацию 6816 портов ADSL2+ в Волгоградской области
02.09.2010 ЮТК вводит услугу «Детский Интернет»
31.08.2010 Ставропольский филиал ЮТК в сентябре введет в эксплуатацию 24 тыс. DSL-портов
27.08.2010 ЮТК в 2011 г. утроит инвестиции в телекоммуникационную инфраструктуру Сочи
23.08.2010 ЮТК вводит в эксплуатацию цифровую АТС в Черкесске
20.08.2010 Доходы ЮТК от справочно-информационных, заказных служб и коммерческих услуг ЦОВ выросли на 16%
13.08.2010 ЮТК приступила к монтажу высокопроизводительных устройств BRAS
06.08.2010 ЮТК обеспечит услугами связи более 300 торговых точек «Евросети» в ЮФО и СКФО
27.07.2010 Чистая прибыль ЮТК в первом полугодии выросла на 197,7%
26.07.2010 «Ростелеком» увеличил пропускную способность интернет-каналов для ЮТК до 37 Гбит/с
20.07.2010 ЮТК инвестирует в развитие телекоммуникаций в Сочи 165 млн. руб
19.07.2010 ЮТК инвестирует в развитие технологии ЕТТН на территории Карачаево-Черкесии 28 млн руб.
15.07.2010 ЮТК до конца года инвестирует в развитие технологии ETTH 711 млн руб.
13.07.2010 ЮТК завершила строительство ВОЛС Казанская-Вешенская в Ростовской области
22.06.2010 «Скай Линк» совместно с ЮТК выпустил коробочный продукт «Городской мобильный»

Публикаций - 451, упоминаний - 796

Ростелеком-Юг ЮТК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Связьинвест 1698 124
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 100
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 504 79
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 611 77
Ростелеком - ВолгаТелеком - Нижегородсвязьинформ 519 74
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 70
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 847 66
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 471 64
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 38
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы. 1283 31
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 31
Ростелеком Юг - Дагсвязьинформ 68 27
Центел - Центральный телеграф 404 21
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 20
Ростелеком-Юг ЮТК - Ростовэлектросвязь 26 18
АФК Система ПАО 1638 17
Электросвязь 215 16
Ростелеком-Юг ЮТК - Кубаньэлектросвязь 26 15
Cisco Systems 4720 15
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 14
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 12
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 12
Ростелеком - РТКомм.РУ 342 11
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 10
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 240 9
Oracle Corporation 6035 9
МегаФон - Синтерра - Synterra 785 8
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 780 8
IBM - International Business Machines Corp 8941 8
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 768 7
Microsoft Corporation 22497 7
Ситроникс - Sitronics 941 7
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 7
МегаФон - Мобиком 221 7
СМАРТС 513 6
Связьинформ 85 6
МТС - Кубань GSM 101 5
Открытые технологии 600 5
Ростелеком-Юг ЮТК - Волгоградэлектросвязь 6 5
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 29
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 12
Гипросвязь ПАО 70 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 10
РТС - Фондовая биржа 354 10
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 6
Связь-банк 132 6
Marshall Capital Partners 68 5
Credit Suisse - Кредит Свисс 153 5
Societe Generale - Росбанк 438 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 158 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 5
МДМ Банк 246 4
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК 310 4
Евросеть 1393 4
Газпром ПАО 1008 4
Открытие ФК 2713 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 4
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 280 4
Атон ИК - Инвестиционная компания 65 3
Камчатсвязьинформ - Россвязьинформ КМТО ГПСИ - Государственном предприятии связи и информатики 17 3
Красная Роза - бизнес-центр Москва 56 3
UBS AG 295 3
ГПБ - Газпромбанк 842 3
Альфа-Банк 1476 3
Почта России ПАО 1853 3
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 0 2
Сбер - Сбербанк Центрально-Черноземный банк 11 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 2
Сбер - Сбербанк Капитал 6 2
Газфонд НПФ 10 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 186 1
Лукойл Информ 87 1
Связьтранснефть 20 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 1
Балтика - Пивоваренная компания 155 1
Сбер - Сбербанк Северо-Кавказский банк 7 1
Петрокоммерц 47 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 15
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 14
Правительство РФ 8292 11
Президент Российской Федерации 3770 10
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 9
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 9
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 147 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 6
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 80 5
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 72 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 410 4
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 138 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 4
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 111 3
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 108 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 3
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 512 3
Администрация Президента РФ 904 2
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 99 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 2
Федеральное казначейство России 1345 2
ФГУП УЭC РИ - Управление электросвязи Республики Ингушетия 3 1
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 50 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 71 1
ПФР Региональные отделения 45 1
Администрация Омска 19 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 75 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 193 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
Правительство Ставропольского края 36 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 158 1
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 29 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 362 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 14
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 43 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 45 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 55
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 25
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 2109 16
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 2038 15
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 14
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 11
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 1108 11
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 1390 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 8
xDSL - Digital Subscriber Line - цифровая абонентская линия - DSL-коммутатор 163 8
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 7
ЦОВ - Центр обработки вызовов 272 7
ETTH - Ethernet To The Home - Ethernet до дома 89 7
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 7
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 1890 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1202 5
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 348 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 5
QWERTY-клавиатура 1546 5
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 367 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1132 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2228 4
FTTH - Fiber To The Home - Fiber To The X или FTTx - оптическое волокно до точки X 146 3
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 3
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 296 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 2
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 1267 2
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 331 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 1981 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 269 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер 2051 2
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 91 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 793 2
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 388 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 5
OpenText Documentum 350 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 2
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 177 2
Kaspersky Total Space Security 43 2
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 2
Kaspersky Open Space Security 36 2
IBM Power Systems - Серия серверов 216 2
Акадо ТВ - Комкор ТВ 117 2
IBM Watson 144 1
Qualcomm GSP 3 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 125 1
Microsoft Office 3247 1
Oracle Hyperion 171 1
Oracle Hyperion Planning 115 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 278 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company 242 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 131 1
IBM Power7 36 1
Nokia Alcatel-Lucent Open Media Platform - Alcatel Open Media Suite - Alcatel Open Media Applications 2 1
Microsoft TV 10 1
IBM Tivoli 276 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 609 1
Intel Pentium D - Серия микропроцессоров 73 1
Kaspersky Administration Kit - AdminKit 67 1
Протей СТК 1 1
Kaspersky Anti-Spam 54 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 295 1
Cisco 7600 - серия маршрутизаторов 21 1
Dr.Web Enterprise Security Suite 136 1
Космодром Байконур 1025 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 44 1
Avaya Call Management System - Avaya CMS 24 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 299 1
Microsoft Skype 1940 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 534 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 177 1
Юрченко Евгений 131 15
Андреев Александр 25 13
Шипулин Александр 29 13
Рейман Леонид 1009 11
Куликов Денис 25 10
Путин Владимир 2542 9
Приданцев Сергей 143 8
Щеголев Игорь 685 7
Ромский Георгий 18 7
Лещенко Михаил 32 6
Малофеев Константин 106 6
Яшин Валерий 75 6
Киселев Александр 104 5
Горбачев Владимир 14 5
Греф Герман 345 5
Метла Юрий 5 5
Брюквин Юрий 281 5
Манасов Марлен 22 4
Родионов Иван 67 4
Антонюк Борис 65 4
Вартанян Станислав 13 4
Провоторов Александр 154 4
Панченко Станислав 13 4
Танашев Руслан 15 4
Михайлов Олег 23 3
Юнов Константин 36 3
Кочетков Владислав 247 3
Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 44 3
Литвинов Андрей 4 3
Сун-чи-ми Вадим 26 3
Шелестенко Алексей 9 3
Кондраков Денис 11 3
Бутрин Михаил 17 3
Соколенко Юлиана 15 3
Мазалов Иван 7 3
Баженова Елена 29 3
Белковский Станислав 29 2
Веремьянина Валентина 18 2
Заболотный Игорь 43 2
Мерзленко Александр 0 2
Россия - РФ - Российская федерация 108428 165
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1017 76
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 54
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 49
Россия - ЮФО - Ростовская область 1194 38
Россия - СКФО - Ставропольский край 627 37
Россия - ЮФО - Астраханская область 525 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 24
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 21
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 391 19
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 320 18
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1199 16
Россия - ЮФО - Волгоградская область 585 16
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 240 15
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 201 12
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 785 12
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 339 11
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 11
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 257 10
Россия - СКФО - Дагестан Республика 358 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 9
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 170 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 9
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 358 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 8
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 336 8
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1050 7
Россия - Сибирь 1579 6
Россия - СКФО - КБР - Нальчик 99 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 6
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 869 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 105 6
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 369 6
Европа 12319 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1238 5
Россия - СФО - Новосибирск 3269 5
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 494 5
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 30
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 460 16
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 10
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 420 10
Абонентская база 1383 9
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 854 8
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 8
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 6
Образование в России 460 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 4
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 222 4
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 4
Юриспруденция 1629 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 3
Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 233 2
ЕСН - Единый социальный налог 98 2
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 55 2
Мастер связи - ведомственная награда отличившимся работникам, занятым в отраслях связи и телекоммуникаций 20 2
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 18 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 590 2
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 173 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 1
Мертвые души 32 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 170 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 1
Трудовой договор 52 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 156 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 259 1
Страхование - Страховое дело 1920 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 103
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 8
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 6
Стрим-ТВ - телекомпания 144 5
Прайм - Агентство экономической информации 694 3
Коммерсантъ - Издательский дом 888 2
РБК Daily 81 1
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 168 1
Вести 24 - Российский информационный канал 29 1
ComNews - Медиа-бизнес 89 1
Известия ИД 307 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 1
Комсомольская Правда - Газета 58 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 1
Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
Bloomberg 1009 1
Forbes - Форбс 591 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 13
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 7
S&P - Standard and Poor’s 470 6
AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 5
Dow Jones & Company - Доу Джонс 150 4
Juniper Research 468 3
IDC - International Data Corporation 4671 1
Gartner - Гартнер 3301 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 1
Frost & Sullivan 199 1
ARC Advisory Group 19 1
S&P 500 226 1
TeleGeography Research 39 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media 93 1
Moody's Investors Service 135 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 5
Nobel Prize - Нобелевская премия 214 2
Чёрная пятница (распродажи) 89 1
Intel Неделя цифровых технологий 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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