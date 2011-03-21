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Ростелеком-Юг ЮТК Южная телекоммуникационная компания

Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 134 дела, на cумму 930 566 620 ₽*

Судебные дела (134) на сумму 930 566 620 ₽*
в качестве истца (81) на сумму 619 977 279 ₽*
в качестве ответчика (41) на сумму 1 953 342 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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21.03.2011 Инвестиции ЮТК в развитие связи в Дагестане в 2011 г. составят 150 млн руб.

. в рамках слияния Межрегиональных компаний связи с «Ростелекомом» базовый оператор связи республики Дагестан «Дагсвязьинформ» войдет в состав макрорегионального филиала - Юг, сформированного на базе ЮТК и Южного филиала «Ростелекома». ЮТК приняла решение инвестировать в 2011 г. в развитие телекоммуникационной инфраструктуры республики Дагестан 150 млн руб. Это в 4 раза превышает инв
21.03.2011 ЮТК вложит в 2011 г. более 600 млн руб. в развитие связи Волгоградской области

В 2011 г. ЮТК на развитие инфраструктуры связи Волгоградской области выделит более 600 млн руб. Инвести
11.03.2011 Число интернет-абонентов ЮТК в ЮФО и СКФО превысило 800 тыс.

Более 800 тыс. жителей ЮФО и СКФО выбрали ЮТК в качестве оператора широкополосного доступа к сети интернет, сообщают в компании. Как отмечается, это стало возможным благодаря реализованным мероприятиям по строительству и модернизации с
24.02.2011 ЮТК в 2011 г. вложит более 600 млн руб. в развитие связи Волгоградской области

В 2011 г. общий объем инвестиций Волгоградского филиала ЮТК в развитие телекоммуникаций составит более 600 млн руб. Инвестиционная политика этого год
07.02.2011 «Скай Линк» и ЮТК запустили услугу безлимитного беспроводного интернет-доступа Unlim Fly

Оператор мобильной связи «Скай Линк» и «Южная телекоммуникационная компания» (ЮТК) реализовали совместный проект в Краснодарском крае – услугу безлимитного беспроводного и
12.01.2011 Совет директоров ЮТК одобрил приобретение доли в «Мобителе»

Совет директоров «Южной телекоммуникационной компании» (ЮТК) одобрил приобретение доли в компании «Мобител» в р
23.12.2010 ЮТК подключил к корпоративной сети «Северо-Кавказский банк Сбербанка России»

Ставропольский филиал ЮТК завершил работы по подключению к корпоративной сети передачи данных объектов «Северо-Кавказского банка Сбербанка России». Общий объем инвестиций в данные проекты за год составил более 19 мл
17.12.2010 ЮТК внедряет DWDM в Большом Сочи
15.12.2010 Чистая прибыль ЮТК за 9 месяцев по МСФО составила 2,5 млрд руб.

«Южная телекоммуникационная компания» (ЮТК) объявила неаудированные результаты деятельности за 9 месяцев 2010 г. в соответствии с ме
13.12.2010 ЮТК предоставит услуги связи для ТФОМС по Волгоградской области

«Южная телекоммуникационная компания» (ЮТК) признана победителем в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта

01.12.2010 ЮТК модернизировала аппаратную ИТ-платформу на базе IBM Power

Корпорация IBM и «Южная Телекоммуникационная Компания» (ЮТК), межрегиональная компания связи группы компаний «Связьинвест», объявили о завершении мод
26.11.2010 Абонентам ЮТК стали доступны HD-каналы

С 1 декабря 2010 г. абоненты 5 филиалов ЮТК (Краснодарский, Ростовский, Ставропольский, Кабардино-Балкарский, Астраханский), подключившиеся к услуге Disel–TV по технологии ETTH с пакетом «Старт-TV», смогут просматривать телевизионные
25.11.2010 ЮТК с начала года подключила более 3 тыс. абонентов ETTH в Волгоградской области

ЮТК активно развивает широкополосный доступ в сеть интернет по технологии ETTH в Волгоградской области, сообщает пресс-служба оператора. С начала 2010 г. к волоконно-оптической сети ЮТК были подключены более 400 домов, а число пользователей превысило 3000 человек. В 4 квартале 2010 г. ЮТК в рамках реализации инвестиционной программы развития планирует завершить адап
11.11.2010 ЮТК в 2011 г. вложит 1,2 млрд руб. в развитие инфраструктуры связи на Северном Кавказе

В 2011 г. ЮТК планирует инвестировать 1,2 млрд руб. в развитие инфраструктуры связи на лицензионной территории компании в СКФО (Кабардиино-Балкарская республика, Карачаево-Черкесская республика, республи
10.11.2010 ЮТК и «ИскраУралТел» заключили контракт на обучение сотрудников

Компании ЮТК и «ИскраУралТел» заключили договор на обучение сотрудников оператора технологиям Iskratel. Курсы, посвященные изучению отдельных функций систем коммутации SI2000/V5 (MCA, MLC, АТС320), сист
03.11.2010 ЮТК в 3 квартале 2010 г. установило более 78 тыс. портов ШПД

На 1 октября 2010 г. монтированная емкость широкополосного абонентского доступа компании ЮТК составила 804 260 портов xDSL и 80 438 портов Ethernet. Прирост монтированной емкости в 3 квартале составил 43 904 порта xDSL и 34 924 порта Ethernet. За 9 месяцев 2010 г. смонтировано 154

27.10.2010 Чистая прибыль ЮТК за 9 месяцев 2010 г. по РСБУ выросла на 72,1%

«Южная телекоммуникационная компания» (ЮТК) объявила неаудированные результаты деятельности за 9 месяцев 2010 г. в соответствии с ро
21.10.2010 На базе учебно-производственного центра ЮТК открылась лаборатория оборудования «Натекс»

На базе учебно-производственного центра ЮТК состоялось открытие лаборатории оборудования группы компаний «Натекс». Как отмечается, учебный класс такого уровня является первым и единственным среди всех межрегиональных компаний связи.

20.10.2010 ЮТК объединит 47 объектов администрации Сочи сетью VPN

подписан главой города Сочи Анатолием Пахомовым и начальником Сочинского УЭС Краснодарского филиала ЮТК Алексеем Грищенко. Предметом соглашения является организация корпоративной сети между мун
13.10.2010 ЮТК инвестировала 25 млн руб. в строительство 40 км ВОЛС в Ростовской области

Ростовский филиал ЮТК закончил строительство волоконно-оптической линии связи «Морозовск-Милютинская», протяженностью более 40 км. Сумма инвестиций в этот проект составила 25 млн руб. Как отмечается, ввод в эксп
11.10.2010 ЮТК подключила 200 многоквартирных домов по технологии ETTH в Сочи

Специалисты Краснодарского филиала ЮТК обеспечили жителям 200 многоквартирных домов г. Сочи возможность выхода в интернет по тех
05.10.2010 ЮТК принимает онлайн-платежи банковскими картами с помощью сервиса ChronoPay

«Южная телекоммуникационная компания» (ЮТК) предоставила своим клиентам возможность оплаты связи через интернет с помощью банковских
30.09.2010 Александр Бурняшев назначен директором по безопасности и режиму секретности ЮТК

На должность заместителя генерального директора – директора по безопасности и режиму секретности ЮТК назначен Александр Бурняшев. Бурняшев Александр Васильевич родился 12 июня 1954 г. в пос. Черевково Красносулинского района Ростовской области. В 1980 г. окончил Киевский институт инженеров
28.09.2010 ФАС удовлетворила ходатайство ЮТК о приобретении компании «Южный телеком»

Федеральная антимонопольная служба РФ удовлетворила ходатайство ЮТК о приобретении 99,9% долей в уставном капитале компании «Южный телеком». В настоящее время 100% долей «Южного телекома» принадлежит компании «Арктел». ФАС также удовлетворила ходатайство

09.09.2010 Кабардино-Балкарский филиал ЮТК завершил строительство оптоволоконной сети для VIP-клиентов

ополосного доступа по технологии FTTB крупным корпоративным клиентам» Кабардино-Балкарским филиалом ЮТК завершены работы по строительству оптоволоконной сети для VIP-клиентов, говорится в сообщ
08.09.2010 Ростовский филиал ЮТК завершил строительство ВОЛС Вешенская-Боковская

Ростовский филиал ЮТК закончил строительство волоконно-оптической линии связи Вешенская-Боковская, протяженностью 70 км. Сумма инвестиций в этот проект составила боле 30 млн руб. Ввод в эксплуатацию ВОЛС Вешенск
06.09.2010 ЮТК ввела в эксплуатацию 6816 портов ADSL2+ в Волгоградской области

Волгоградский филиал ЮТК в первом полугодии 2010 г. ввел в эксплуатацию 6816 портов широкополосного доступа в инте
02.09.2010 ЮТК вводит услугу «Детский Интернет»

«Южная телекоммуникационная компания» (ЮТК) вводит новую услугу «Детский Интернет». Сервис заключается в ограничении провайдером дос
31.08.2010 Ставропольский филиал ЮТК в сентябре введет в эксплуатацию 24 тыс. DSL-портов

В сентябре 2010 г. ЮТК увеличит монтированную емкость портов ШПД на Ставрополье на 24 тыс. Таким образом, на 1 о
27.08.2010 ЮТК в 2011 г. утроит инвестиции в телекоммуникационную инфраструктуру Сочи

анирует в 2011 г. увеличить инвестиции в развитие телекоммуникационной инфраструктуры Сочи в 3,3 раза по сравнению с 2010 г. – до 500 млн руб., сообщил начальник Сочинского узла электросвязи компании ЮТК Алексей Грищенко в четверг на пресс-конференции. «В 2010 г. инвестпрограмма составляет 150 млн руб. Из них 100 млн руб. уже освоены», - отметил он. Участвующий в пресс-конференции коммерчес
23.08.2010 ЮТК вводит в эксплуатацию цифровую АТС в Черкесске

Карачаево-Черкесский филиал ЮТК приступил к реализации проекта по переключению аналоговой координатной АТС-4 на цифровую АТС-21 типа S-12 производства Alcatel-Lucent в городе Черкесск общей емкостью 5000 номеров. В рамках
20.08.2010 Доходы ЮТК от справочно-информационных, заказных служб и коммерческих услуг ЦОВ выросли на 16%

Компания ЮТК планомерно расширяет объемы справочно-информационных услуг, оказываемых пользователям. По итогам второго квартала 2010 г. доходы ЮТК от справочно-информационных, заказных служб и ком
13.08.2010 ЮТК приступила к монтажу высокопроизводительных устройств BRAS

В филиалах ЮТК начались работы по монтажу высокопроизводительных устройств BRAS, которые позволяют осуществлять гарантированную доставку высокоприоритетного трафика, контроль доступа к сети, аутентификаци
06.08.2010 ЮТК обеспечит услугами связи более 300 торговых точек «Евросети» в ЮФО и СКФО

ассмотрена техническая возможность предоставления услуги доступа к сети интернет, а также построения корпоративной виртуальной сети по технологиям VPN для 295 подразделений клиента. В настоящее время ЮТК ведет работы по подписанному ранее контракту на объединение в VPN 85 торговых точек «Евросети», расположенных на территории 4-х регионов ЮФО.
27.07.2010 Чистая прибыль ЮТК в первом полугодии выросла на 197,7%

«Южная телекоммуникационная компания» (ЮТК) объявила неаудированные результаты деятельности за первое полугодие 2010 г. в соответств
26.07.2010 «Ростелеком» увеличил пропускную способность интернет-каналов для ЮТК до 37 Гбит/с

ком» увеличил общую пропускную способность магистральных каналов присоединения к сети интернет для «Южной Телекоммуникационной Компании» (ЮТК) до 37 Гбит/с. Это на 24 Гбит/с больше, чем было в

20.07.2010 ЮТК инвестирует в развитие телекоммуникаций в Сочи 165 млн. руб

В 2010 г. инвестиции ЮТК в развитие телекоммуникаций в Сочи составят 165,5 млн руб., сообщает пресс-служба компании. Основная часть из них будет использована для подготовки линий и сооружений связи к предстоящим XX
19.07.2010 ЮТК инвестирует в развитие технологии ЕТТН на территории Карачаево-Черкесии 28 млн руб.

До конца года Карачаево-Черкесский филиал ЮТК планирует подключение 172 многоквартирных домов по технологии ETTH (Ethernet-to-the-Home)
15.07.2010 ЮТК до конца года инвестирует в развитие технологии ETTH 711 млн руб.

До конца 2010 г. ЮТК инвестирует в развитие технологии широкополосного доступа ETTH (Ethernet-to-the-Home) 711 млн руб. В планах компании на этот период - смонтировать почти 129 тыс. портов, подключив 3700 мног
13.07.2010 ЮТК завершила строительство ВОЛС Казанская-Вешенская в Ростовской области

, к таким сервисам как VOIP-телефония, организация аудио и видеоконференцсвязи, интерактивное цифровое телевидение с возможностью «видео по запросу». Ветка Казанская-Вешенская является частью проекта ЮТК по завершению строительства магистрального кольца транспортной сети Ростовского филиала компании. По завершении проекта при помощи оптического волокна будут подключены все районные центры Р

Публикаций - 474, упоминаний - 839

Ростелеком-Юг ЮТК и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Связьинвест 1719 134
Ростелеком 10948 104
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 86
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 86
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 85
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 80
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 74
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 70
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 39
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 33
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 32
Ростелеком Юг - Дагсвязьинформ 70 29
Ростелеком-Юг ЮТК - Ростовэлектросвязь 34 23
МегаФон 10742 22
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 22
Электросвязь 268 20
Ростелеком-Юг ЮТК - Кубаньэлектросвязь 28 18
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 17
Cisco Systems 5372 16
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 14
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 14
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 13
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 12
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 11
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 11
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 10
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 10
Ростелеком-Юг ЮТК - Волгоградэлектросвязь 10 9
Oracle Corporation 7074 9
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 9
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 9
Связьинформ 88 8
МегаФон - Мобиком 230 7
Ростелеком - Связьинвест - МРК - Межрегиональные компании связи 43 7
Microsoft Corporation 25775 7
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 7
Костромская ГТС - Костромская городская телефонная сеть 11 6
МТС - Телесот-Алания 10 6
Каббалктелеком 6 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 30
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 17
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 10
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 8
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 96 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 7
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 6
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 5
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 5
NCH Advisors - NCH Capital - Эн-Си-Эйч Эдвайзорс 34 4
Почта России ПАО 2370 4
Газпром ПАО 1493 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Евросеть 1421 4
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 4
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 4
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 4
МГТС Финанс - MGTS Finance S. A. 18 3
EY - Эрнст энд Янг 81 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Альфа-Банк 1979 3
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 3
Камчатсвязьинформ - Россвязьинформ КМТО ГПСИ - Государственном предприятии связи и информатики 20 3
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 3
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 2
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 2
Н-Транс - N-Tran - Северстальтранс 11 2
ИНС - Институт национальной стратегии 31 2
Газпром ГПМХ - ПрофМедиа Менеджмент 24 2
РИД - Российский институт директоров 8 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 22
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 16
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 14
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 8
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Судебная власть - Judicial power 2500 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 3
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 2
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 2
Администрация Краснодарского края 64 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Федеральное казначейство России 1949 2
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 2
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 2
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 1
ФГУП УЭC РИ - Управление электросвязи Республики Ингушетия 3 1
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 78 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 15
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 11
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 107
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 97
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 63
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Microsoft Windows 2000 8678 6
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 5
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IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 3
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Kaspersky Total Space Security - KTSS 43 2
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ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 2
МегаФон - Nexign Peter-Service ITC 14 2
Irdeto CAS - Irdeto Conditional Access System 6 2
Verimatrix VCAS - Verimatrix Video Content Authority 9 2
Nortel Speech Server - Periphonics Speech Processing Platform 7 2
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 2
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 1
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Intel Pentium D - Серия микропроцессоров 79 1
Kaspersky Administration Kit - AdminKit 67 1
Протей РВ 5 1
Протей СТК 1 1
Kaspersky Anti-Spam - SpamTest 55 1
ФЦП развития образования - ФЦПРО - Федеральная целевая программа развития образования 23 1
Microsoft MSN TV - Microsoft TV Foundation - Microsoft TV Platform Division - Microsoft TV IPTV - Microsoft Interactive TV - Microsoft WebTV Networks - Microsoft UltimateTV - Microsoft Media Room IPTV 92 1
IBM Certified - IBM Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 56 1
Ross Systems iRenaissance ERP 34 1
Infor - SSA ERP - Baan ERP 65 1
Qualcomm GSP 4 1
МТС Omlet.ru - развлекательный портал 42 1
Ростелеком - Центел - QWERTY - Единая мультисервисная сеть 32 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
МегаФон - Nexign Peter-Service BIS АСР 15 1
Dr.Web Антивирус+Антиспам 36 1
Юрченко Евгений 133 15
Андреев Александр 29 13
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Ромский Георгий 23 12
Рейман Леонид 1065 11
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 206
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 87
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 66
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 62
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Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 43
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 42
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 34
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 30
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 6
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 81
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 66
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 62
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 53
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 44
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 42
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 30
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 706 26
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 23
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 21
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 20
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 19
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Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 18
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 17
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 16
Приватизация - форма преобразования собственности 543 13
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 427 12
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 11
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 11
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 892 11
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 10
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 10
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 6
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 4
КубГУ - Кубанский государственный университет 38 2
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 46 2
КубГАУ - Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 12 1
ЮРГПУ НПИ - Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова - Новочеркасский политехнический институт имени Серго Орджоникидзе 7 1
ЮФУ ИТА - Инженерно-технологическая академия - Таганрогский технологический институт - Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова 20 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 37 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 1
Минтранс РФ - Росжелдор - РГУПС - Ростовский государственный университет путей сообщения - РИИЖТ - Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта 6 1
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 15
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 8
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
Intel Неделя цифровых технологий 2 1
ИНТРУС - Internet Russia - рабочее совещание операторов связи и представителей телекоммуникационной отрасли 22 1
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