Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания

Инвестиции ЮТК в развитие связи в Дагестане в 2011 г. составят 150 млн руб. . в рамках слияния Межрегиональных компаний связи с «Ростелекомом» базовый оператор связи республики Дагестан «Дагсвязьинформ» войдет в состав макрорегионального филиала - Юг, сформированного на базе ЮТК и Южного филиала «Ростелекома». ЮТК приняла решение инвестировать в 2011 г. в развитие телекоммуникационной инфраструктуры республики Дагестан 150 млн руб. Это в 4 раза превышает инв

ЮТК вложит в 2011 г. более 600 млн руб. в развитие связи Волгоградской области В 2011 г. ЮТК на развитие инфраструктуры связи Волгоградской области выделит более 600 млн руб. Инвести

Число интернет-абонентов ЮТК в ЮФО и СКФО превысило 800 тыс. Более 800 тыс. жителей ЮФО и СКФО выбрали ЮТК в качестве оператора широкополосного доступа к сети интернет, сообщают в компании. Как отмечается, это стало возможным благодаря реализованным мероприятиям по строительству и модернизации с

ЮТК в 2011 г. вложит более 600 млн руб. в развитие связи Волгоградской области В 2011 г. общий объем инвестиций Волгоградского филиала ЮТК в развитие телекоммуникаций составит более 600 млн руб. Инвестиционная политика этого год

«Скай Линк» и ЮТК запустили услугу безлимитного беспроводного интернет-доступа Unlim Fly Оператор мобильной связи «Скай Линк» и «Южная телекоммуникационная компания» (ЮТК) реализовали совместный проект в Краснодарском крае – услугу безлимитного беспроводного и

Совет директоров ЮТК одобрил приобретение доли в «Мобителе» Совет директоров «Южной телекоммуникационной компании» (ЮТК) одобрил приобретение доли в компании «Мобител» в р

ЮТК подключил к корпоративной сети «Северо-Кавказский банк Сбербанка России» Ставропольский филиал ЮТК завершил работы по подключению к корпоративной сети передачи данных объектов «Северо-Кавказского банка Сбербанка России». Общий объем инвестиций в данные проекты за год составил более 19 мл

Чистая прибыль ЮТК за 9 месяцев по МСФО составила 2,5 млрд руб. «Южная телекоммуникационная компания» (ЮТК) объявила неаудированные результаты деятельности за 9 месяцев 2010 г. в соответствии с ме

ЮТК предоставит услуги связи для ТФОМС по Волгоградской области «Южная телекоммуникационная компания» (ЮТК) признана победителем в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта

ЮТК модернизировала аппаратную ИТ-платформу на базе IBM Power Корпорация IBM и «Южная Телекоммуникационная Компания» (ЮТК), межрегиональная компания связи группы компаний «Связьинвест», объявили о завершении мод

Абонентам ЮТК стали доступны HD-каналы С 1 декабря 2010 г. абоненты 5 филиалов ЮТК (Краснодарский, Ростовский, Ставропольский, Кабардино-Балкарский, Астраханский), подключившиеся к услуге Disel–TV по технологии ETTH с пакетом «Старт-TV», смогут просматривать телевизионные

ЮТК с начала года подключила более 3 тыс. абонентов ETTH в Волгоградской области ЮТК активно развивает широкополосный доступ в сеть интернет по технологии ETTH в Волгоградской области, сообщает пресс-служба оператора. С начала 2010 г. к волоконно-оптической сети ЮТК были подключены более 400 домов, а число пользователей превысило 3000 человек. В 4 квартале 2010 г. ЮТК в рамках реализации инвестиционной программы развития планирует завершить адап

ЮТК в 2011 г. вложит 1,2 млрд руб. в развитие инфраструктуры связи на Северном Кавказе В 2011 г. ЮТК планирует инвестировать 1,2 млрд руб. в развитие инфраструктуры связи на лицензионной территории компании в СКФО (Кабардиино-Балкарская республика, Карачаево-Черкесская республика, республи

ЮТК и «ИскраУралТел» заключили контракт на обучение сотрудников Компании ЮТК и «ИскраУралТел» заключили договор на обучение сотрудников оператора технологиям Iskratel. Курсы, посвященные изучению отдельных функций систем коммутации SI2000/V5 (MCA, MLC, АТС320), сист

ЮТК в 3 квартале 2010 г. установило более 78 тыс. портов ШПД На 1 октября 2010 г. монтированная емкость широкополосного абонентского доступа компании ЮТК составила 804 260 портов xDSL и 80 438 портов Ethernet. Прирост монтированной емкости в 3 квартале составил 43 904 порта xDSL и 34 924 порта Ethernet. За 9 месяцев 2010 г. смонтировано 154

Чистая прибыль ЮТК за 9 месяцев 2010 г. по РСБУ выросла на 72,1% «Южная телекоммуникационная компания» (ЮТК) объявила неаудированные результаты деятельности за 9 месяцев 2010 г. в соответствии с ро

На базе учебно-производственного центра ЮТК открылась лаборатория оборудования «Натекс» На базе учебно-производственного центра ЮТК состоялось открытие лаборатории оборудования группы компаний «Натекс». Как отмечается, учебный класс такого уровня является первым и единственным среди всех межрегиональных компаний связи.

ЮТК объединит 47 объектов администрации Сочи сетью VPN подписан главой города Сочи Анатолием Пахомовым и начальником Сочинского УЭС Краснодарского филиала ЮТК Алексеем Грищенко. Предметом соглашения является организация корпоративной сети между мун

ЮТК инвестировала 25 млн руб. в строительство 40 км ВОЛС в Ростовской области Ростовский филиал ЮТК закончил строительство волоконно-оптической линии связи «Морозовск-Милютинская», протяженностью более 40 км. Сумма инвестиций в этот проект составила 25 млн руб. Как отмечается, ввод в эксп

ЮТК подключила 200 многоквартирных домов по технологии ETTH в Сочи Специалисты Краснодарского филиала ЮТК обеспечили жителям 200 многоквартирных домов г. Сочи возможность выхода в интернет по тех

ЮТК принимает онлайн-платежи банковскими картами с помощью сервиса ChronoPay «Южная телекоммуникационная компания» (ЮТК) предоставила своим клиентам возможность оплаты связи через интернет с помощью банковских

Александр Бурняшев назначен директором по безопасности и режиму секретности ЮТК На должность заместителя генерального директора – директора по безопасности и режиму секретности ЮТК назначен Александр Бурняшев. Бурняшев Александр Васильевич родился 12 июня 1954 г. в пос. Черевково Красносулинского района Ростовской области. В 1980 г. окончил Киевский институт инженеров

ФАС удовлетворила ходатайство ЮТК о приобретении компании «Южный телеком» Федеральная антимонопольная служба РФ удовлетворила ходатайство ЮТК о приобретении 99,9% долей в уставном капитале компании «Южный телеком». В настоящее время 100% долей «Южного телекома» принадлежит компании «Арктел». ФАС также удовлетворила ходатайство

Кабардино-Балкарский филиал ЮТК завершил строительство оптоволоконной сети для VIP-клиентов ополосного доступа по технологии FTTB крупным корпоративным клиентам» Кабардино-Балкарским филиалом ЮТК завершены работы по строительству оптоволоконной сети для VIP-клиентов, говорится в сообщ

Ростовский филиал ЮТК завершил строительство ВОЛС Вешенская-Боковская Ростовский филиал ЮТК закончил строительство волоконно-оптической линии связи Вешенская-Боковская, протяженностью 70 км. Сумма инвестиций в этот проект составила боле 30 млн руб. Ввод в эксплуатацию ВОЛС Вешенск

ЮТК ввела в эксплуатацию 6816 портов ADSL2+ в Волгоградской области Волгоградский филиал ЮТК в первом полугодии 2010 г. ввел в эксплуатацию 6816 портов широкополосного доступа в инте

ЮТК вводит услугу «Детский Интернет» «Южная телекоммуникационная компания» (ЮТК) вводит новую услугу «Детский Интернет». Сервис заключается в ограничении провайдером дос

Ставропольский филиал ЮТК в сентябре введет в эксплуатацию 24 тыс. DSL-портов В сентябре 2010 г. ЮТК увеличит монтированную емкость портов ШПД на Ставрополье на 24 тыс. Таким образом, на 1 о

ЮТК в 2011 г. утроит инвестиции в телекоммуникационную инфраструктуру Сочи анирует в 2011 г. увеличить инвестиции в развитие телекоммуникационной инфраструктуры Сочи в 3,3 раза по сравнению с 2010 г. – до 500 млн руб., сообщил начальник Сочинского узла электросвязи компании ЮТК Алексей Грищенко в четверг на пресс-конференции. «В 2010 г. инвестпрограмма составляет 150 млн руб. Из них 100 млн руб. уже освоены», - отметил он. Участвующий в пресс-конференции коммерчес

ЮТК вводит в эксплуатацию цифровую АТС в Черкесске Карачаево-Черкесский филиал ЮТК приступил к реализации проекта по переключению аналоговой координатной АТС-4 на цифровую АТС-21 типа S-12 производства Alcatel-Lucent в городе Черкесск общей емкостью 5000 номеров. В рамках

Доходы ЮТК от справочно-информационных, заказных служб и коммерческих услуг ЦОВ выросли на 16% Компания ЮТК планомерно расширяет объемы справочно-информационных услуг, оказываемых пользователям. По итогам второго квартала 2010 г. доходы ЮТК от справочно-информационных, заказных служб и ком

ЮТК приступила к монтажу высокопроизводительных устройств BRAS В филиалах ЮТК начались работы по монтажу высокопроизводительных устройств BRAS, которые позволяют осуществлять гарантированную доставку высокоприоритетного трафика, контроль доступа к сети, аутентификаци

ЮТК обеспечит услугами связи более 300 торговых точек «Евросети» в ЮФО и СКФО ассмотрена техническая возможность предоставления услуги доступа к сети интернет, а также построения корпоративной виртуальной сети по технологиям VPN для 295 подразделений клиента. В настоящее время ЮТК ведет работы по подписанному ранее контракту на объединение в VPN 85 торговых точек «Евросети», расположенных на территории 4-х регионов ЮФО.

Чистая прибыль ЮТК в первом полугодии выросла на 197,7% «Южная телекоммуникационная компания» (ЮТК) объявила неаудированные результаты деятельности за первое полугодие 2010 г. в соответств

«Ростелеком» увеличил пропускную способность интернет-каналов для ЮТК до 37 Гбит/с ком» увеличил общую пропускную способность магистральных каналов присоединения к сети интернет для «Южной Телекоммуникационной Компании» (ЮТК) до 37 Гбит/с. Это на 24 Гбит/с больше, чем было в

ЮТК инвестирует в развитие телекоммуникаций в Сочи 165 млн. руб В 2010 г. инвестиции ЮТК в развитие телекоммуникаций в Сочи составят 165,5 млн руб., сообщает пресс-служба компании. Основная часть из них будет использована для подготовки линий и сооружений связи к предстоящим XX

ЮТК инвестирует в развитие технологии ЕТТН на территории Карачаево-Черкесии 28 млн руб. До конца года Карачаево-Черкесский филиал ЮТК планирует подключение 172 многоквартирных домов по технологии ETTH (Ethernet-to-the-Home)

ЮТК до конца года инвестирует в развитие технологии ETTH 711 млн руб. До конца 2010 г. ЮТК инвестирует в развитие технологии широкополосного доступа ETTH (Ethernet-to-the-Home) 711 млн руб. В планах компании на этот период - смонтировать почти 129 тыс. портов, подключив 3700 мног