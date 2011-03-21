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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростелеком-Юг ЮТК Южная телекоммуникационная компания
Публикаций - 451, упоминаний - 796
Ростелеком-Юг ЮТК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Юрченко Евгений 131 15
|Андреев Александр 25 13
|Шипулин Александр 29 13
|Рейман Леонид 1009 11
|Куликов Денис 25 10
|Путин Владимир 2542 9
|Приданцев Сергей 143 8
|Щеголев Игорь 685 7
|Ромский Георгий 18 7
|Лещенко Михаил 32 6
|Малофеев Константин 106 6
|Яшин Валерий 75 6
|Киселев Александр 104 5
|Горбачев Владимир 14 5
|Греф Герман 345 5
|Метла Юрий 5 5
|Брюквин Юрий 281 5
|Манасов Марлен 22 4
|Родионов Иван 67 4
|Антонюк Борис 65 4
|Вартанян Станислав 13 4
|Провоторов Александр 154 4
|Панченко Станислав 13 4
|Танашев Руслан 15 4
|Михайлов Олег 23 3
|Юнов Константин 36 3
|Кочетков Владислав 247 3
|Blavatnik Leonard - Блаватник Леонард 44 3
|Литвинов Андрей 4 3
|Сун-чи-ми Вадим 26 3
|Шелестенко Алексей 9 3
|Кондраков Денис 11 3
|Бутрин Михаил 17 3
|Соколенко Юлиана 15 3
|Мазалов Иван 7 3
|Баженова Елена 29 3
|Белковский Станислав 29 2
|Веремьянина Валентина 18 2
|Заболотный Игорь 43 2
|Мерзленко Александр 0 2
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 4
|МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 3
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1187134, в очереди разбора - 954120.
Создано именных указателей - 83310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1187134, в очереди разбора - 954120.
Создано именных указателей - 83310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru