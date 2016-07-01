Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Qualcomm GSP

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


01.07.2016 «ГлобалТел» продлевает космические предложения на все лето 4
07.08.2015 «Глобалтел» снизил стоимость спутниковых мобильных телефонов GSP-1700 2
25.01.2008 «ГлобалТел» подвел итоги 2007 г. 2

Публикаций - 4, упоминаний - 9

Qualcomm GSP и организации, системы, технологии, персоны:

Globalstar - Глобалстар 192 3
Qualcomm Technologies 1974 3
ГлобалТел - GlobalTel - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 60 3
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 80 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 1
Ростелеком 10948 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Иртышское пароходство 6 1
Почта России ПАО 2370 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 2
УУС - Универсальные услуги связи 329 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 1
Электроника - Chipset - Чипсет - набор микросхем 1488 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 887 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 527 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 1
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1013 1
HRM - Расчет отпуска 873 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 885 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 1
Космодром Байконур 1072 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Казахстан - Республика 6048 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 1
Ergonomics - Эргономика 1755 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще