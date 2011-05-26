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CDMA EV-DO EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA

СОБЫТИЯ

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26.05.2011 «Казахтелеком» подключил по технологии EV-DO первую сельскую школу

елекома» Куанышбек Есекеев посетили Сосновскую среднюю школу в селе Харьковское Мендыкаринского района – первое общеобразовательное учреждение в Казахстане, подключенное к сети интернет по технологии EV-DO. Пилотный проект по предоставлению беспроводного широкополосного доступа к сети интернет на основе технологии EV-DO в сельской местности был представлен президенту Республики Казах
28.12.2010 «Скай Линк» запустил EV-DO Rev.A в Нижегородской области

Оператор мобильной связи «Скай Линк» вводит в коммерческую эксплуатацию технологию EV DO Rev.A (CDMA2000 1x EV DO) в Нижегородской области. Нижегородская область стала десятым субъектом РФ, где «Скай Линк» использует EV DO Rev.A, позволяющую увеличить максимальную скорость скачивания инфо
27.09.2010 «Скай Линк» открыл роуминг в режиме EVDO Rev.0 между Москвой и Хабаровском

ильной связи «Скай Линк» открыл внутрисетевой двусторонний автоматический интернет-роуминг в режиме EVDO Rev.0 между Москвой и Хабаровском («Скай Линк – Хабаровск»). Теперь московские абоненты

25.08.2010 «Казахтелеком» запустил пилотный проект по построению сети беспроводного доступа на основе EV-DO

Председатель правления «Казахтелекома» Куанышбек Есекеев представил главе государства услуги широкополосного доступа к сети интернет с использованием технологии EV-DO в рамках рабочей поездки президента Казахстана в Костанайскую область. Организация широкополосного доступа в интернет в сельской местности является вторым этапом проекта по развертыванию

17.08.2010 «Скай Линк» запустил EV-DO Rev.A и увеличил территорию присутствия в Волгоградской области

Оператор мобильной связи «Скай Линк» ввел в коммерческую эксплуатацию технологию EV-DO Rev.A (CDMA2000 1x EV-DO Rev.A) в Волгоградской области. В режиме EV-DO Rev

27.07.2010 «Скай Линк» запустил EV-DO Rev.A в Ростовской области

Оператор мобильной связи «Скай Линк» вводит в коммерческую эксплуатацию технологию EV DO Rev.A (CDMA2000 1x EV DO Rev.A) в Ростовской области. В режиме EV DO Rev.A работают базовые станции городов Ростова-на-Дону, Азова, Батайска, Новочеркасска, Новошахтинска и Таганрога, где проживает бо
25.05.2010 «Скай Линк» открыл роуминг в режиме EVDO Rev.A между Москвой и Красноярском

Оператор мобильной связи «Скай Линк» открыл двусторонний автоматический интернет-роуминг в режиме EVDO Rev.A между Москвой и Красноярском («Енисейтелеком»). Теперь московские абоненты «Скай Л
11.05.2010 «Скай Линк» и Alcatel-Lucent заключили соглашение о внедрении технологии EV-DO Revision B

мпания Alcatel-Lucent объявили о заключении соглашения по внедрению функциональности 3G/CDMA2000 1x EV-DO Revision B (Rev.B). Внедрение технологии EV-DO Rev.B (Evolution-Data Optimized R
01.03.2010 Samsung Corby теперь "раскладушка"

сь информация о выходе Samsung Corby в форм-факторе "раскладушки". Устройство получит название Samsung Corby Folder и будет оснащаться 2,6-дюймовым экраном QVGA-разрешения, поддержкой сетей HSDPA или CDMA EVDO Rev.A, Bluetooth, 3-МП камерой и картами памяти microSD. Корпус телефона будет представлен в трех цветовых решениях.
22.01.2010 Huawei завершил строительство сотовых сетей CDMA2000 1x EV-DO Rev.B в двух городах Китая

Компания Huawei завершила строительство двухдиапазонных сотовых сетей 2,1 ГГц/800 МГц стандарта CDMA2000 1x EV-DO Rev.B в двух городах Китая, сообщает Прайм-Тасс. Сети построены для сотовог
21.01.2010 «Скай Линк» начал продажи нового беспроводного USB-модема с поддержкой EV-DO Rev.A

ой связи «Скай Линк» начал продажи в Москве нового беспроводного USB-модема с поддержкой технологии EV-DO Rev.A - JOA Telecom LM-700r. Беспроводной USB-модем JOA Telecom LM-700r «На сегодняшний
11.06.2009 Huawei представила решение CDMA2000 1xEV-DO версии B

инвестиций в аппаратное обеспечение и инфраструктуру. По информации компании, решение на базе сетей EV-DO версии B поддерживает скорость передачи в нисходящем направлении до 9,3 Мбит/с и в восх
27.11.2008 «Скай Линк» оборудовал мобильным интернетом библиотеки, автосалоны и кофейни Твери

Компания «Скай Линк» оборудовала бесплатным многопользовательским доступом в интернет EV-DO 20 популярных общественных мест Твери, расположенных в различных районах города. Планир
15.09.2008 Diallog включил поддержку EV-DO в Речице

Diallog включил поддержку передачи данных EV-DO в городе Речица Гомельской области, а также улучшил зону покрытия в западной части горо
05.09.2008 Diallog включил поддержку EV-DO в Молодечно

3G-оператор мобильной связи Diallog включил поддержку передачи данных EV-DO в городе Молодечно и улучшил зону покрытия в Бресте. Жители Молодечно теперь могут рабо
27.08.2008 Diallog расширил зону EV-DO в Минской области

3G-оператор мобильной связи Diallog расширил зону передачи данных EV-DO. Высокоскоростной мобильный интернет на скоростях до 2,4 Мбит/сек стал доступен жителям
21.08.2008 Diallog расширил зону покрытия EV-DO

3G-оператор мобильной связи Diallog включил поддержку передачи данных EV-DO в городе Лида и расширил зону покрытия в Гродно. В сети Diallog работает 171 базовая ст
19.08.2008 Число пользователей EV-DO Rev A к 2013 г. составит 54 млн

Согласно прогнозам ABI Research, количество пользователей EV-DO Rev A составит 54 млн к 2013 г., тогда как число пользователей EV-DO Rev B достигнет 25
15.08.2008 Diallog расширил покрытие EV-DO в Гомельской области

3G-оператор мобильной связи Diallog включил поддержку передачи данных EV-DO в городе Мозыре и расширил зону покрытия в Гомеле. Всего в сети Diallog работает 171 ба
14.08.2008 Diallog включил поддержку EV-DO в Бобруйске

Diallog включил поддержку передачи данных EV-DO в городе Бобруйске Могилевской области. Сейчас в сети Diallog работает 171 базовая стан
14.08.2008 Diallog включил EV-DO в Полоцке и Новополоцке

3G-оператор мобильной связи Diallog включил поддержку передачи данных EV-DO в Полоцке и Новополоцке Витебской области. Жители этих городов получили возможность раб
08.08.2008 Diallog расширил сеть EV-DO в Минске и Брестской области

3G-оператор мобильной связи Diallog включил поддержку передачи данных EV-DO на двух базовых станциях в Минске, улучшив покрытие центральной части города и района З
08.08.2008 «БелСел» ввел в эксплуатацию сеть EV-DO Rev.A в Минске

орусский оператор мобильной связи ООО СП «БелСел» (торговая марка Diallog) ввел в эксплуатацию сеть EV-DO Rev.A в Минске и пригороде (Республика Беларусь). Об этом сообщил пресс-секретарь компа
07.08.2008 Diallog запустил в эксплуатацию сеть EV-DO Rev.A

Оператор Diallog запустил в эксплуатцию сеть EV-DO Rev.A в Минске и пригороде. В настоящий момент проходит оптимизация настроек и внутренн
09.07.2008 «Скай Линк» выпустил на рынок EV-DO-роутер c поддержкой Wi-Fi/Ethernet

жность одновременного подключения к интернету до 253 компьютеров, использующих общий канал в режиме EV-DO Rev.A (со скоростью до 3,1 Мбит/с). В настоящее время в линейке абонентских устройств «
08.07.2008 «Скай Линк» открыл интернет-роуминг в режиме EV-DO между Петербургом и Вяткой

«Скай Линк» открыл двусторонний автоматический роуминг высокоскоростной мобильной передачи данных EV-DO между городами Санкт-Петербург - Киров (операторы ЗАО «Дельта Телеком» и ЗАО «Вятская С
26.06.2008 «Скайлинк-Челябинск» запустил EV-DO Rev.A

Компания «Скайлинк-Челябинск» объявила о запуске технологии CDMA EV-DO Rev.A. EV-DO Rev.A является обновлением версии EV-DO Rev.0, на основе кот
09.06.2008 «Скай Линк» запустил EV-DO в Омске и Ростове-на-Дону

г высокоскоростного мобильного интернета (до 2,4 Мбит/с). Запущены в коммерческую эксплуатацию сети EV-DO в Омске и Ростове-на-Дону. «Наши абоненты могут воспользоваться преимуществами быстрого
26.05.2008 «Скай Линк» нанес ответный удар 3G-сетям

Технология EV-DO Revision A (EV-DO Rev.A) позволяет увеличить скорость передачи данных на отправку информации с абонентско
23.05.2008 «Скай Линк» доведет долю продаж модемов с поддержкой EV-DO Rev.A до 30%

онцу 2008 года довести долю продаж модемов с поддержкой высокоскоростной технологии передачи данных EV-DO Rev.A до 30% против 10% в настоящий момент. В Петербурге планируется начать активное пр
23.05.2008 «Скай Линк» запустил EV-DO Revision A в Москве и Санкт-Петербурге

Компания «Скай Линк» вводит в коммерческую эксплуатацию сеть EV-DO Revision A (EV-DO Rev.А) в Москве и Санкт-Петербурге. Использование EV-DO Rev.А позволяет значител
19.05.2008 «Скай Линк» открыл роуминг EV-DO между Москвой и Барнаулом

роуминг высокоскоростной мобильной передачи данных в режиме EV- DO (до 2,4 Мб/сек) между Москвой (оператор – ОАО «МСС») и Барнаулом (оператор – ЗАО «Южно-Сибирская сотовая связь»). В настоящее время EV-DO-роуминг доступен московским абонентам «Скай Линка» в 22 субъектах РФ. Также абоненты «Скай Линка» в Москве могут воспользоваться международным интернет-роумингом в режиме EV-DO на

30.04.2008 «Скай Линк» открыл EV-DO-роуминг между Москвой и Владикавказом

Компания «Скай Линк» открыла двусторонний автоматический роуминг высокоскоростной мобильной передачи данных в режиме EV-DO (до 2,4 Мб/сек) между Москвой (оператор – ОАО «МСС») и Владикавказом (оператор – ЗАО «Сотовая Связь - Алания»). В настоящее время EV-DO-роуминг доступен московским абонентам «Скай

23.01.2008 «Скайлинк-Екатеринбург» запустил в эксплуатацию EV-DO Rev.A

катеринбург» первой в регионах России начала предоставлять коммерческие услуги на основе технологии EV-DO Rev.A. «Скайлинк-Екатеринбург» является стопроцентным дочерним предприятием компании РТ
21.01.2008 «Скай Линк» запустил EV-DO на территории Северной Осетии

Компания «Скай Линк» объявила о запуске услуги высокоскоростной мобильной передачи данных в режиме EV-DO на территории Северной Осетии (оператор - ЗАО «Сотовая Связь-Алания»): в городах Владик
03.12.2007 «Скай Линк Северо-Запад» открыл EV-DO-роуминг во Владимире

«Скай Линк Северо-Запад» открыл двусторонний автоматический роуминг мобильной передачи данных в режиме EV-DO между Санкт-Петербургом и Владимиром (оператор – ЗАО «ВладТелеком»). Теперь абоненты «Скай Линк Северо-Запада» могут воспользоваться роумингом мобильной передачи данных в 23 регионах Росс
29.11.2007 «Скай Линк» заключил договор EV-DO-роуминга с «МТС-Украина»

явила о заключении соглашений с компанией «Украинская Мобильная Связь» (торговая марка – "МТС-Украина") об организации двустороннего автоматического роуминга высокоскоростной передачи данных в режиме EV-DO (до 2,4 Мбит/сек) между Москвой и Московской областью (оператор ОАО «Московская Сотовая Связь»), Санкт-Петербургом и Ленинградской областью (оператор ЗАО «Дельта Телеком»), Краснодарским

21.11.2007 «Скай Линк» открыл международный EV-DO-роуминг в Латвии

«Скай Линк» объявляет об открытии международного двустороннего роуминга мобильной передачи данных в режиме EV-DO между Санкт-Петербургом (оператор - ЗАО «Дельта Телеком») и Латвией (оператор – AS «Telecom Baltija», Рига). В настоящее время услуга международного EV-DO-роуминга доступна абонент
20.11.2007 «Скай Линк Северо-Запад» открыл EV-DO роуминг в Волгограде

ЗАО «Скай Линк» открыло двусторонний автоматический роуминга мобильной передачи данных в режиме EV-DO между Санкт-Петербургом (оператор – ЗАО «Дельта Телеком») и Волгоградом (ЗАО «Волгоградская сотовая связь»). В настоящее время EV-DO-роуминг доступен абонентам петербургского «Скай
16.11.2007 «Скай Линк» открыл роуминг EV-DO между Москвой и Волгоградом

«Скай Линк» открыл двусторонний автоматический роуминг высокоскоростной передачи данных в режиме EV-DO - до 2,4 Мбит/сек - между Москвой (оператор ОАО «Московская Сотовая Связь») и Волгоградом (оператор ЗАО «Волгоградская Сотовая Связь»). Теперь московским абонентам «Скай Линка», пользующи

Публикаций - 527, упоминаний - 806

CDMA EV-DO и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 183
Samsung Electronics 11065 63
Qualcomm Technologies 1974 53
Lenovo Motorola 3566 52
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 48
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 44
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 37
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 35
МегаФон 10742 33
Huawei 4677 33
LG Electronics 3735 33
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 32
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 30
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 30
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 29
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 28
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 28
Microsoft Corporation 25775 25
Intel Corporation 12811 25
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 24
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 23
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 23
БелСел - Diallog - белорусский оператор сотовой связи 65 21
Ubiquam 45 21
Apple Inc 13156 21
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies - KT ICOM 267 20
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband - Hanaro Telecom 235 18
Siemens AG - Siemens Group 2673 17
Motorola Inc 1156 16
Vodafone Group 1412 16
Ростелеком 10948 14
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 14
Cisco Systems 5372 13
HP Inc. 5883 12
Ростелеком - Связьинвест 1719 12
Dell EMC 5180 11
AT&T Inc 1726 11
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Скай Линк - Екатеринбург - Уралвестком 41 10
AMD - Advanced Micro Devices 4641 10
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 10
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Евросеть 1421 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 5
Dixis - Диксис - Dиксис 371 3
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 3
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 3
Softbank Vision Fund 13 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 3
SoftBank Group 284 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Беталинк 105 2
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 2
101Hotels.com 456 2
Рэлкон-С 2 2
Почта России ПАО 2370 2
Связной ГК 1401 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Hyundai Motor Company 436 2
Walt Disney Company 647 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Ford 435 2
UMA - United Music Agency 40 2
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 2
RBC Capital Markets 59 2
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 39 2
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 2
Телефорум 93 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 1
Enron - Enrongate 122 1
Daewoo 104 1
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 1
FedEx Kinko 1 1
Караван Megastore ТРЦ 1 1
Sony BMG Music Entertainment 34 1
Delta Air Lines - авиакомпания 90 1
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 16
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 9
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
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Правительство Индии - Министерство коммуникаций и информационных технологий Индии - Ministry of Communications and Information Technology India - DoT India - MeitY - Объединенное министерство электроники и информационных технологий Индии 39 3
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
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Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 2
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Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 2
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U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
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Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
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CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 5
WiMAX Forum 69 4
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 3
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WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
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НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
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ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
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ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
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IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 319
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 211
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 201
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 132
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 122
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 104
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 93
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 83
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 79
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Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 61
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 59
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 55
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WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 41
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 39
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 38
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 36
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Microsoft Windows 16882 28
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Apple iPhone - серия смартфонов 7623 21
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 21
Google Android 15244 18
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 15
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 15
China Mobile TD-SCDMA - Time Division Synchronous Code Division Multiple Access - китайский стандарт мобильных сетей третьего поколения 86 14
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 13
Microsoft Windows 2000 8678 13
Qualcomm BREW - Binary Runtime Environment for Wireless 97 12
Linux OS 11533 12
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 11
Microsoft Windows XP 2431 10
Oracle Java - язык программирования 3469 9
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 9
Microsoft Windows Mobile 6 250 8
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 8
Nokia Symbian OS 1411 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 8
HP - palmOne - Handspring Treo 119 7
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк Турбо - тариф 14 7
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 493 7
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 6
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 6
Samsung SCH - серия мобильных телефонов 34 6
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 6
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 5
SanDisk TransFlash 45 5
Nokia Alcatel-Lucent Flexent - Flexent cdmaOne - Flexent Serving GPRS Support Node, SGSN - Flexent OneBTS - Flexent CDMA 10 5
Intel Core - Семейство процессоров 1251 5
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 5
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 5
Microsoft Outlook 1506 5
Apple iPhone 6 4861 5
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 5
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 430 5
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 5
Хасьянова Гульнара 156 20
Солонин Виталий 90 10
Кусков Денис 221 6
Пестерева Ольга 34 6
Шарков Иван 9 5
Рейман Леонид 1065 5
Ксенин Алекс 311 4
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Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
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Брюквин Юрий 300 4
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Erickson Scott - Эриксон Скотт 7 2
Svanberg Carl-Henric - Сванберг Карл-Хенрик 23 2
Valente Oliver - Валенте Оливер 4 2
Abramsky Mike - Абрамски Майк 7 2
Шаповалов Владимир 7 2
Русанов Николай 3 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 161
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 124
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 123
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 97
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 46
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Азия - Азиатский регион 5920 20
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Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 19
Беларусь - Белоруссия 6289 18
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 18
Канада 5082 18
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 531 18
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Украина 7928 16
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 16
Беларусь - Минск 706 16
Европа Восточная 3138 15
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Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 583 14
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Финляндия - Финляндская Республика 3697 13
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Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 26
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 26
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 21
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 20
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Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 14
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 13
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 11
Английский язык 7030 10
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 10
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 10
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 10
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 9
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Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 6
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CNews - ZOOM.CNews 1866 10
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 7
Total Telecom 613 6
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Bloomberg 1627 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 5
Cellular News 234 4
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 4
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InfoSync 35 2
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AP - Associated Press 2007 2
ComNews - Медиа-бизнес 142 2
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MacWorld 134 1
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allNetDevices 160 1
ComputerWire 51 1
WapStart 45 1
Интерфакс Украина 12 1
Boy Genius Report - BGR 50 1
Business Standart 5 1
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Рустелеком ТК 305 4
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Gartner - Гартнер 3658 3
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Synergy Research Group 48 1
Dell'Oro Group 66 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 2
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 32 1
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ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
ТвГУ - Тверской государственный университет 14 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 43 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
Минтранс РФ - Росжелдор - УрГУПС - Уральский государственный университет путей сообщения 14 1
UW–Milwaukee, UWM - University of Wisconsin–Milwaukee - Университет Висконсин–Милуоки 24 1
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РАНХиГС - ИБДА - Институт бизнеса и делового администрирования 9 1
СГА - Современная гуманитарная академия 23 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
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РАН - Российская академия наук 2122 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 18
Связь-Экспокомм 276 14
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 9
CeBIT 614 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 2
Intel Developer Forum - IDF 317 2
НОРВЕКОМ - выставка систем связи и телекоммуникаций 13 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
GSMA Global Mobile Awards 7 1
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