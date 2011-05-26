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CDMA EV-DO EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|26.05.2011
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«Казахтелеком» подключил по технологии EV-DO первую сельскую школу
елекома» Куанышбек Есекеев посетили Сосновскую среднюю школу в селе Харьковское Мендыкаринского района – первое общеобразовательное учреждение в Казахстане, подключенное к сети интернет по технологии EV-DO. Пилотный проект по предоставлению беспроводного широкополосного доступа к сети интернет на основе технологии EV-DO в сельской местности был представлен президенту Республики Казах
|28.12.2010
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«Скай Линк» запустил EV-DO Rev.A в Нижегородской области
Оператор мобильной связи «Скай Линк» вводит в коммерческую эксплуатацию технологию EV DO Rev.A (CDMA2000 1x EV DO) в Нижегородской области. Нижегородская область стала десятым субъектом РФ, где «Скай Линк» использует EV DO Rev.A, позволяющую увеличить максимальную скорость скачивания инфо
|27.09.2010
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«Скай Линк» открыл роуминг в режиме EVDO Rev.0 между Москвой и Хабаровском
ильной связи «Скай Линк» открыл внутрисетевой двусторонний автоматический интернет-роуминг в режиме EVDO Rev.0 между Москвой и Хабаровском («Скай Линк – Хабаровск»). Теперь московские абоненты
|25.08.2010
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«Казахтелеком» запустил пилотный проект по построению сети беспроводного доступа на основе EV-DO
Председатель правления «Казахтелекома» Куанышбек Есекеев представил главе государства услуги широкополосного доступа к сети интернет с использованием технологии EV-DO в рамках рабочей поездки президента Казахстана в Костанайскую область. Организация широкополосного доступа в интернет в сельской местности является вторым этапом проекта по развертыванию
|17.08.2010
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«Скай Линк» запустил EV-DO Rev.A и увеличил территорию присутствия в Волгоградской области
Оператор мобильной связи «Скай Линк» ввел в коммерческую эксплуатацию технологию EV-DO Rev.A (CDMA2000 1x EV-DO Rev.A) в Волгоградской области. В режиме EV-DO Rev
|27.07.2010
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«Скай Линк» запустил EV-DO Rev.A в Ростовской области
Оператор мобильной связи «Скай Линк» вводит в коммерческую эксплуатацию технологию EV DO Rev.A (CDMA2000 1x EV DO Rev.A) в Ростовской области. В режиме EV DO Rev.A работают базовые станции городов Ростова-на-Дону, Азова, Батайска, Новочеркасска, Новошахтинска и Таганрога, где проживает бо
|25.05.2010
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«Скай Линк» открыл роуминг в режиме EVDO Rev.A между Москвой и Красноярском
Оператор мобильной связи «Скай Линк» открыл двусторонний автоматический интернет-роуминг в режиме EVDO Rev.A между Москвой и Красноярском («Енисейтелеком»). Теперь московские абоненты «Скай Л
|11.05.2010
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«Скай Линк» и Alcatel-Lucent заключили соглашение о внедрении технологии EV-DO Revision B
мпания Alcatel-Lucent объявили о заключении соглашения по внедрению функциональности 3G/CDMA2000 1x EV-DO Revision B (Rev.B). Внедрение технологии EV-DO Rev.B (Evolution-Data Optimized R
|01.03.2010
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Samsung Corby теперь "раскладушка"
сь информация о выходе Samsung Corby в форм-факторе "раскладушки". Устройство получит название Samsung Corby Folder и будет оснащаться 2,6-дюймовым экраном QVGA-разрешения, поддержкой сетей HSDPA или CDMA EVDO Rev.A, Bluetooth, 3-МП камерой и картами памяти microSD. Корпус телефона будет представлен в трех цветовых решениях.
|22.01.2010
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Huawei завершил строительство сотовых сетей CDMA2000 1x EV-DO Rev.B в двух городах Китая
Компания Huawei завершила строительство двухдиапазонных сотовых сетей 2,1 ГГц/800 МГц стандарта CDMA2000 1x EV-DO Rev.B в двух городах Китая, сообщает Прайм-Тасс. Сети построены для сотовог
|21.01.2010
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«Скай Линк» начал продажи нового беспроводного USB-модема с поддержкой EV-DO Rev.A
ой связи «Скай Линк» начал продажи в Москве нового беспроводного USB-модема с поддержкой технологии EV-DO Rev.A - JOA Telecom LM-700r. Беспроводной USB-модем JOA Telecom LM-700r «На сегодняшний
|11.06.2009
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Huawei представила решение CDMA2000 1xEV-DO версии B
инвестиций в аппаратное обеспечение и инфраструктуру. По информации компании, решение на базе сетей EV-DO версии B поддерживает скорость передачи в нисходящем направлении до 9,3 Мбит/с и в восх
|27.11.2008
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«Скай Линк» оборудовал мобильным интернетом библиотеки, автосалоны и кофейни Твери
Компания «Скай Линк» оборудовала бесплатным многопользовательским доступом в интернет EV-DO 20 популярных общественных мест Твери, расположенных в различных районах города. Планир
|15.09.2008
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Diallog включил поддержку EV-DO в Речице
Diallog включил поддержку передачи данных EV-DO в городе Речица Гомельской области, а также улучшил зону покрытия в западной части горо
|05.09.2008
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Diallog включил поддержку EV-DO в Молодечно
3G-оператор мобильной связи Diallog включил поддержку передачи данных EV-DO в городе Молодечно и улучшил зону покрытия в Бресте. Жители Молодечно теперь могут рабо
|27.08.2008
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Diallog расширил зону EV-DO в Минской области
3G-оператор мобильной связи Diallog расширил зону передачи данных EV-DO. Высокоскоростной мобильный интернет на скоростях до 2,4 Мбит/сек стал доступен жителям
|21.08.2008
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Diallog расширил зону покрытия EV-DO
3G-оператор мобильной связи Diallog включил поддержку передачи данных EV-DO в городе Лида и расширил зону покрытия в Гродно. В сети Diallog работает 171 базовая ст
|19.08.2008
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Число пользователей EV-DO Rev A к 2013 г. составит 54 млн
Согласно прогнозам ABI Research, количество пользователей EV-DO Rev A составит 54 млн к 2013 г., тогда как число пользователей EV-DO Rev B достигнет 25
|15.08.2008
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Diallog расширил покрытие EV-DO в Гомельской области
3G-оператор мобильной связи Diallog включил поддержку передачи данных EV-DO в городе Мозыре и расширил зону покрытия в Гомеле. Всего в сети Diallog работает 171 ба
|14.08.2008
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Diallog включил поддержку EV-DO в Бобруйске
Diallog включил поддержку передачи данных EV-DO в городе Бобруйске Могилевской области. Сейчас в сети Diallog работает 171 базовая стан
|14.08.2008
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Diallog включил EV-DO в Полоцке и Новополоцке
3G-оператор мобильной связи Diallog включил поддержку передачи данных EV-DO в Полоцке и Новополоцке Витебской области. Жители этих городов получили возможность раб
|08.08.2008
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Diallog расширил сеть EV-DO в Минске и Брестской области
3G-оператор мобильной связи Diallog включил поддержку передачи данных EV-DO на двух базовых станциях в Минске, улучшив покрытие центральной части города и района З
|08.08.2008
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«БелСел» ввел в эксплуатацию сеть EV-DO Rev.A в Минске
орусский оператор мобильной связи ООО СП «БелСел» (торговая марка Diallog) ввел в эксплуатацию сеть EV-DO Rev.A в Минске и пригороде (Республика Беларусь). Об этом сообщил пресс-секретарь компа
|07.08.2008
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Diallog запустил в эксплуатацию сеть EV-DO Rev.A
Оператор Diallog запустил в эксплуатцию сеть EV-DO Rev.A в Минске и пригороде. В настоящий момент проходит оптимизация настроек и внутренн
|09.07.2008
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«Скай Линк» выпустил на рынок EV-DO-роутер c поддержкой Wi-Fi/Ethernet
жность одновременного подключения к интернету до 253 компьютеров, использующих общий канал в режиме EV-DO Rev.A (со скоростью до 3,1 Мбит/с). В настоящее время в линейке абонентских устройств «
|08.07.2008
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«Скай Линк» открыл интернет-роуминг в режиме EV-DO между Петербургом и Вяткой
«Скай Линк» открыл двусторонний автоматический роуминг высокоскоростной мобильной передачи данных EV-DO между городами Санкт-Петербург - Киров (операторы ЗАО «Дельта Телеком» и ЗАО «Вятская С
|26.06.2008
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«Скайлинк-Челябинск» запустил EV-DO Rev.A
Компания «Скайлинк-Челябинск» объявила о запуске технологии CDMA EV-DO Rev.A. EV-DO Rev.A является обновлением версии EV-DO Rev.0, на основе кот
|09.06.2008
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«Скай Линк» запустил EV-DO в Омске и Ростове-на-Дону
г высокоскоростного мобильного интернета (до 2,4 Мбит/с). Запущены в коммерческую эксплуатацию сети EV-DO в Омске и Ростове-на-Дону. «Наши абоненты могут воспользоваться преимуществами быстрого
|26.05.2008
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«Скай Линк» нанес ответный удар 3G-сетям
Технология EV-DO Revision A (EV-DO Rev.A) позволяет увеличить скорость передачи данных на отправку информации с абонентско
|23.05.2008
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«Скай Линк» доведет долю продаж модемов с поддержкой EV-DO Rev.A до 30%
онцу 2008 года довести долю продаж модемов с поддержкой высокоскоростной технологии передачи данных EV-DO Rev.A до 30% против 10% в настоящий момент. В Петербурге планируется начать активное пр
|23.05.2008
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«Скай Линк» запустил EV-DO Revision A в Москве и Санкт-Петербурге
Компания «Скай Линк» вводит в коммерческую эксплуатацию сеть EV-DO Revision A (EV-DO Rev.А) в Москве и Санкт-Петербурге. Использование EV-DO Rev.А позволяет значител
|19.05.2008
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«Скай Линк» открыл роуминг EV-DO между Москвой и Барнаулом
роуминг высокоскоростной мобильной передачи данных в режиме EV- DO (до 2,4 Мб/сек) между Москвой (оператор – ОАО «МСС») и Барнаулом (оператор – ЗАО «Южно-Сибирская сотовая связь»). В настоящее время EV-DO-роуминг доступен московским абонентам «Скай Линка» в 22 субъектах РФ. Также абоненты «Скай Линка» в Москве могут воспользоваться международным интернет-роумингом в режиме EV-DO на
|30.04.2008
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«Скай Линк» открыл EV-DO-роуминг между Москвой и Владикавказом
Компания «Скай Линк» открыла двусторонний автоматический роуминг высокоскоростной мобильной передачи данных в режиме EV-DO (до 2,4 Мб/сек) между Москвой (оператор – ОАО «МСС») и Владикавказом (оператор – ЗАО «Сотовая Связь - Алания»). В настоящее время EV-DO-роуминг доступен московским абонентам «Скай
|23.01.2008
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«Скайлинк-Екатеринбург» запустил в эксплуатацию EV-DO Rev.A
катеринбург» первой в регионах России начала предоставлять коммерческие услуги на основе технологии EV-DO Rev.A. «Скайлинк-Екатеринбург» является стопроцентным дочерним предприятием компании РТ
|21.01.2008
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«Скай Линк» запустил EV-DO на территории Северной Осетии
Компания «Скай Линк» объявила о запуске услуги высокоскоростной мобильной передачи данных в режиме EV-DO на территории Северной Осетии (оператор - ЗАО «Сотовая Связь-Алания»): в городах Владик
|03.12.2007
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«Скай Линк Северо-Запад» открыл EV-DO-роуминг во Владимире
«Скай Линк Северо-Запад» открыл двусторонний автоматический роуминг мобильной передачи данных в режиме EV-DO между Санкт-Петербургом и Владимиром (оператор – ЗАО «ВладТелеком»). Теперь абоненты «Скай Линк Северо-Запада» могут воспользоваться роумингом мобильной передачи данных в 23 регионах Росс
|29.11.2007
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«Скай Линк» заключил договор EV-DO-роуминга с «МТС-Украина»
явила о заключении соглашений с компанией «Украинская Мобильная Связь» (торговая марка – "МТС-Украина") об организации двустороннего автоматического роуминга высокоскоростной передачи данных в режиме EV-DO (до 2,4 Мбит/сек) между Москвой и Московской областью (оператор ОАО «Московская Сотовая Связь»), Санкт-Петербургом и Ленинградской областью (оператор ЗАО «Дельта Телеком»), Краснодарским
|21.11.2007
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«Скай Линк» открыл международный EV-DO-роуминг в Латвии
«Скай Линк» объявляет об открытии международного двустороннего роуминга мобильной передачи данных в режиме EV-DO между Санкт-Петербургом (оператор - ЗАО «Дельта Телеком») и Латвией (оператор – AS «Telecom Baltija», Рига). В настоящее время услуга международного EV-DO-роуминга доступна абонент
|20.11.2007
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«Скай Линк Северо-Запад» открыл EV-DO роуминг в Волгограде
ЗАО «Скай Линк» открыло двусторонний автоматический роуминга мобильной передачи данных в режиме EV-DO между Санкт-Петербургом (оператор – ЗАО «Дельта Телеком») и Волгоградом (ЗАО «Волгоградская сотовая связь»). В настоящее время EV-DO-роуминг доступен абонентам петербургского «Скай
|16.11.2007
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«Скай Линк» открыл роуминг EV-DO между Москвой и Волгоградом
«Скай Линк» открыл двусторонний автоматический роуминг высокоскоростной передачи данных в режиме EV-DO - до 2,4 Мбит/сек - между Москвой (оператор ОАО «Московская Сотовая Связь») и Волгоградом (оператор ЗАО «Волгоградская Сотовая Связь»). Теперь московским абонентам «Скай Линка», пользующи
CDMA EV-DO и организации, системы, технологии, персоны:
|Хасьянова Гульнара 156 20
|Солонин Виталий 90 10
|Кусков Денис 221 6
|Пестерева Ольга 34 6
|Шарков Иван 9 5
|Рейман Леонид 1065 5
|Ксенин Алекс 311 4
|Волошин Кирилл 23 4
|Пиотровский Александр 9 4
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
|Есекеев Куанышбек 40 4
|Брюквин Юрий 300 4
|Кравченко Константин 101 4
|Васин Владислав 16 3
|Ханенков Сергей 9 3
|Сафиуллин Альберт 9 3
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
|Меламед Леонид 150 3
|Rubin Andy - Рубин Энди 63 3
|Тихонов Александр 69 3
|Демидов Михаил 134 3
|Морошкин Александр 118 3
|Овчинников Борис 129 2
|Бескоровайный Андрей 49 2
|Нефедов Павел 46 2
|Белашева Марина 37 2
|Зобнина Маргарита 54 2
|Авдеев Сергей 29 2
|Беляев Дмитрий 32 2
|Золочевский Иван 20 2
|Потапкин Никита 14 2
|Кондраков Денис 11 2
|Ляпин Андрей 10 2
|Литвак Игорь 4 2
|Erickson Scott - Эриксон Скотт 7 2
|Svanberg Carl-Henric - Сванберг Карл-Хенрик 23 2
|Valente Oliver - Валенте Оливер 4 2
|Abramsky Mike - Абрамски Майк 7 2
|Шаповалов Владимир 7 2
|Русанов Николай 3 2
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