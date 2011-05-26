CDMA EV-DO

«Казахтелеком» подключил по технологии EV-DO первую сельскую школу елекома» Куанышбек Есекеев посетили Сосновскую среднюю школу в селе Харьковское Мендыкаринского района – первое общеобразовательное учреждение в Казахстане, подключенное к сети интернет по технологии EV-DO. Пилотный проект по предоставлению беспроводного широкополосного доступа к сети интернет на основе технологии EV-DO в сельской местности был представлен президенту Республики Казах

«Скай Линк» запустил EV-DO Rev.A в Нижегородской области Оператор мобильной связи «Скай Линк» вводит в коммерческую эксплуатацию технологию EV DO Rev.A (CDMA2000 1x EV DO) в Нижегородской области. Нижегородская область стала десятым субъектом РФ, где «Скай Линк» использует EV DO Rev.A, позволяющую увеличить максимальную скорость скачивания инфо

«Скай Линк» открыл роуминг в режиме EVDO Rev.0 между Москвой и Хабаровском ильной связи «Скай Линк» открыл внутрисетевой двусторонний автоматический интернет-роуминг в режиме EVDO Rev.0 между Москвой и Хабаровском («Скай Линк – Хабаровск»). Теперь московские абоненты

«Казахтелеком» запустил пилотный проект по построению сети беспроводного доступа на основе EV-DO Председатель правления «Казахтелекома» Куанышбек Есекеев представил главе государства услуги широкополосного доступа к сети интернет с использованием технологии EV-DO в рамках рабочей поездки президента Казахстана в Костанайскую область. Организация широкополосного доступа в интернет в сельской местности является вторым этапом проекта по развертыванию

«Скай Линк» запустил EV-DO Rev.A и увеличил территорию присутствия в Волгоградской области Оператор мобильной связи «Скай Линк» ввел в коммерческую эксплуатацию технологию EV-DO Rev.A (CDMA2000 1x EV-DO Rev.A) в Волгоградской области. В режиме EV-DO Rev

«Скай Линк» запустил EV-DO Rev.A в Ростовской области Оператор мобильной связи «Скай Линк» вводит в коммерческую эксплуатацию технологию EV DO Rev.A (CDMA2000 1x EV DO Rev.A) в Ростовской области. В режиме EV DO Rev.A работают базовые станции городов Ростова-на-Дону, Азова, Батайска, Новочеркасска, Новошахтинска и Таганрога, где проживает бо

«Скай Линк» открыл роуминг в режиме EVDO Rev.A между Москвой и Красноярском Оператор мобильной связи «Скай Линк» открыл двусторонний автоматический интернет-роуминг в режиме EVDO Rev.A между Москвой и Красноярском («Енисейтелеком»). Теперь московские абоненты «Скай Л

«Скай Линк» и Alcatel-Lucent заключили соглашение о внедрении технологии EV-DO Revision B мпания Alcatel-Lucent объявили о заключении соглашения по внедрению функциональности 3G/CDMA2000 1x EV-DO Revision B (Rev.B). Внедрение технологии EV-DO Rev.B (Evolution-Data Optimized R

Samsung Corby теперь "раскладушка" сь информация о выходе Samsung Corby в форм-факторе "раскладушки". Устройство получит название Samsung Corby Folder и будет оснащаться 2,6-дюймовым экраном QVGA-разрешения, поддержкой сетей HSDPA или CDMA EVDO Rev.A, Bluetooth, 3-МП камерой и картами памяти microSD. Корпус телефона будет представлен в трех цветовых решениях.

Huawei завершил строительство сотовых сетей CDMA2000 1x EV-DO Rev.B в двух городах Китая Компания Huawei завершила строительство двухдиапазонных сотовых сетей 2,1 ГГц/800 МГц стандарта CDMA2000 1x EV-DO Rev.B в двух городах Китая, сообщает Прайм-Тасс. Сети построены для сотовог

«Скай Линк» начал продажи нового беспроводного USB-модема с поддержкой EV-DO Rev.A ой связи «Скай Линк» начал продажи в Москве нового беспроводного USB-модема с поддержкой технологии EV-DO Rev.A - JOA Telecom LM-700r. Беспроводной USB-модем JOA Telecom LM-700r «На сегодняшний

Huawei представила решение CDMA2000 1xEV-DO версии B инвестиций в аппаратное обеспечение и инфраструктуру. По информации компании, решение на базе сетей EV-DO версии B поддерживает скорость передачи в нисходящем направлении до 9,3 Мбит/с и в восх

«Скай Линк» оборудовал мобильным интернетом библиотеки, автосалоны и кофейни Твери Компания «Скай Линк» оборудовала бесплатным многопользовательским доступом в интернет EV-DO 20 популярных общественных мест Твери, расположенных в различных районах города. Планир

Diallog включил поддержку EV-DO в Речице Diallog включил поддержку передачи данных EV-DO в городе Речица Гомельской области, а также улучшил зону покрытия в западной части горо

Diallog включил поддержку EV-DO в Молодечно 3G-оператор мобильной связи Diallog включил поддержку передачи данных EV-DO в городе Молодечно и улучшил зону покрытия в Бресте. Жители Молодечно теперь могут рабо

Diallog расширил зону EV-DO в Минской области 3G-оператор мобильной связи Diallog расширил зону передачи данных EV-DO. Высокоскоростной мобильный интернет на скоростях до 2,4 Мбит/сек стал доступен жителям

Diallog расширил зону покрытия EV-DO 3G-оператор мобильной связи Diallog включил поддержку передачи данных EV-DO в городе Лида и расширил зону покрытия в Гродно. В сети Diallog работает 171 базовая ст

Число пользователей EV-DO Rev A к 2013 г. составит 54 млн Согласно прогнозам ABI Research, количество пользователей EV-DO Rev A составит 54 млн к 2013 г., тогда как число пользователей EV-DO Rev B достигнет 25

Diallog расширил покрытие EV-DO в Гомельской области 3G-оператор мобильной связи Diallog включил поддержку передачи данных EV-DO в городе Мозыре и расширил зону покрытия в Гомеле. Всего в сети Diallog работает 171 ба

Diallog включил поддержку EV-DO в Бобруйске Diallog включил поддержку передачи данных EV-DO в городе Бобруйске Могилевской области. Сейчас в сети Diallog работает 171 базовая стан

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«БелСел» ввел в эксплуатацию сеть EV-DO Rev.A в Минске орусский оператор мобильной связи ООО СП «БелСел» (торговая марка Diallog) ввел в эксплуатацию сеть EV-DO Rev.A в Минске и пригороде (Республика Беларусь). Об этом сообщил пресс-секретарь компа

Diallog запустил в эксплуатацию сеть EV-DO Rev.A Оператор Diallog запустил в эксплуатцию сеть EV-DO Rev.A в Минске и пригороде. В настоящий момент проходит оптимизация настроек и внутренн

«Скай Линк» выпустил на рынок EV-DO-роутер c поддержкой Wi-Fi/Ethernet жность одновременного подключения к интернету до 253 компьютеров, использующих общий канал в режиме EV-DO Rev.A (со скоростью до 3,1 Мбит/с). В настоящее время в линейке абонентских устройств «

«Скай Линк» открыл интернет-роуминг в режиме EV-DO между Петербургом и Вяткой «Скай Линк» открыл двусторонний автоматический роуминг высокоскоростной мобильной передачи данных EV-DO между городами Санкт-Петербург - Киров (операторы ЗАО «Дельта Телеком» и ЗАО «Вятская С

«Скайлинк-Челябинск» запустил EV-DO Rev.A Компания «Скайлинк-Челябинск» объявила о запуске технологии CDMA EV-DO Rev.A. EV-DO Rev.A является обновлением версии EV-DO Rev.0, на основе кот

«Скай Линк» запустил EV-DO в Омске и Ростове-на-Дону г высокоскоростного мобильного интернета (до 2,4 Мбит/с). Запущены в коммерческую эксплуатацию сети EV-DO в Омске и Ростове-на-Дону. «Наши абоненты могут воспользоваться преимуществами быстрого

«Скай Линк» нанес ответный удар 3G-сетям Технология EV-DO Revision A (EV-DO Rev.A) позволяет увеличить скорость передачи данных на отправку информации с абонентско

«Скай Линк» доведет долю продаж модемов с поддержкой EV-DO Rev.A до 30% онцу 2008 года довести долю продаж модемов с поддержкой высокоскоростной технологии передачи данных EV-DO Rev.A до 30% против 10% в настоящий момент. В Петербурге планируется начать активное пр

«Скай Линк» запустил EV-DO Revision A в Москве и Санкт-Петербурге Компания «Скай Линк» вводит в коммерческую эксплуатацию сеть EV-DO Revision A (EV-DO Rev.А) в Москве и Санкт-Петербурге. Использование EV-DO Rev.А позволяет значител

«Скай Линк» открыл роуминг EV-DO между Москвой и Барнаулом роуминг высокоскоростной мобильной передачи данных в режиме EV- DO (до 2,4 Мб/сек) между Москвой (оператор – ОАО «МСС») и Барнаулом (оператор – ЗАО «Южно-Сибирская сотовая связь»). В настоящее время EV-DO-роуминг доступен московским абонентам «Скай Линка» в 22 субъектах РФ. Также абоненты «Скай Линка» в Москве могут воспользоваться международным интернет-роумингом в режиме EV-DO на

«Скай Линк» открыл EV-DO-роуминг между Москвой и Владикавказом Компания «Скай Линк» открыла двусторонний автоматический роуминг высокоскоростной мобильной передачи данных в режиме EV-DO (до 2,4 Мб/сек) между Москвой (оператор – ОАО «МСС») и Владикавказом (оператор – ЗАО «Сотовая Связь - Алания»). В настоящее время EV-DO-роуминг доступен московским абонентам «Скай

«Скайлинк-Екатеринбург» запустил в эксплуатацию EV-DO Rev.A катеринбург» первой в регионах России начала предоставлять коммерческие услуги на основе технологии EV-DO Rev.A. «Скайлинк-Екатеринбург» является стопроцентным дочерним предприятием компании РТ

«Скай Линк» запустил EV-DO на территории Северной Осетии Компания «Скай Линк» объявила о запуске услуги высокоскоростной мобильной передачи данных в режиме EV-DO на территории Северной Осетии (оператор - ЗАО «Сотовая Связь-Алания»): в городах Владик

«Скай Линк Северо-Запад» открыл EV-DO-роуминг во Владимире «Скай Линк Северо-Запад» открыл двусторонний автоматический роуминг мобильной передачи данных в режиме EV-DO между Санкт-Петербургом и Владимиром (оператор – ЗАО «ВладТелеком»). Теперь абоненты «Скай Линк Северо-Запада» могут воспользоваться роумингом мобильной передачи данных в 23 регионах Росс

«Скай Линк» заключил договор EV-DO-роуминга с «МТС-Украина» явила о заключении соглашений с компанией «Украинская Мобильная Связь» (торговая марка – "МТС-Украина") об организации двустороннего автоматического роуминга высокоскоростной передачи данных в режиме EV-DO (до 2,4 Мбит/сек) между Москвой и Московской областью (оператор ОАО «Московская Сотовая Связь»), Санкт-Петербургом и Ленинградской областью (оператор ЗАО «Дельта Телеком»), Краснодарским

«Скай Линк» открыл международный EV-DO-роуминг в Латвии «Скай Линк» объявляет об открытии международного двустороннего роуминга мобильной передачи данных в режиме EV-DO между Санкт-Петербургом (оператор - ЗАО «Дельта Телеком») и Латвией (оператор – AS «Telecom Baltija», Рига). В настоящее время услуга международного EV-DO-роуминга доступна абонент

«Скай Линк Северо-Запад» открыл EV-DO роуминг в Волгограде ЗАО «Скай Линк» открыло двусторонний автоматический роуминга мобильной передачи данных в режиме EV-DO между Санкт-Петербургом (оператор – ЗАО «Дельта Телеком») и Волгоградом (ЗАО «Волгоградская сотовая связь»). В настоящее время EV-DO-роуминг доступен абонентам петербургского «Скай