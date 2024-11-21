Индексная книга (каталог) CNews*
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Назарбаев Нурсултан
СОБЫТИЯ
Публикаций - 85, упоминаний - 98
Назарбаев Нурсултан и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
|Путин Владимир 3454 17
|Назарбаева Дарига 6 6
|Перминов Анатолий 131 4
|Каримов Ислам 97 4
|Клебанов Александр 4 3
|Ахметов Даниал 48 3
|Есекеев Куанышбек 40 3
|Жумагалиев Аскар 23 2
|Токаев Касым-Жомарт 9 2
|Янукович Виктор 57 2
|Алфёров Жорес 57 2
|Ющенко Виктор 39 2
|Балуевский Юрий 22 2
|Алиев Рахат 2 2
|Кулибаев Тимур 3 2
|Нуршабеков Ризат 4 2
|Назарбаева Алия 2 2
|Утемуратов Булат 10 2
|Сатыбалды Кайрат 2 2
|Каримова Гульнара 95 2
|Авакян Гаянэ 52 2
|Абаев Даурен 13 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Нуриева Айгуль 7 2
|Акаев Айдар 29 2
|Алиев Ильхам 13 2
|Еримбетов Искандер 9 2
|Масимов Карим 20 2
|Карибджанов Айдан 3 1
|Патаркацишвили Бадри 11 1
|Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 1
|Giacometti Elia - Джакометти Илия 6 1
|Аблязов Мухтар 3 1
|Kluge John - Клюге Джон 4 1
|Сейсембаев Маргулан 2 1
|Акопьян Артур 27 1
|Лезговко Александр 2 1
|Даутов Радик 16 1
|Носик Антон 106 1
|Погребинский Антон 45 1
|AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
|BiMEX Research 2 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.