Назарбаев Нурсултан

Accenture цифровизует финансовый рынок Казахстана 1

Россия предложила Казахстану совместную разработку технологий для цифровой трансформации 1

Родственник Назарбаева купил часть главного оператора страны 2

На портале открытых данных Казахстана опубликовано около 100 новых информационных наборов 1

Казахские товары получили преимущества в госзакупках 1

Казахстан оставил Vimpelcom и Tele2 без LTE 2

Назарбаев дал шанс МТС 1

Блоггеров со всего мира будут судить в Казахстане 1

За один блог закрыли весь ЖЖ 2

CNews открыл представительство в Казахстане 1

В Казахстане в 25 раз будет увеличено финансирование науки 1

В Казахстане запущен единственный в Центральной Азии эталон времени 1