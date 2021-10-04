Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Назарбаев Нурсултан
Публикаций - 38, упоминаний - 48
Назарбаев Нурсултан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 971 2
|Apple iPhone 7 246 1
|Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
|Apple iPhone - серия смартфонов 5360 1
|Apple iPad mini 375 1
|Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 25 1
|Samsung Galaxy Note 558 1
|Абаев Даурен 12 1
|Малькова Лариса 3 1
|Акаев Айдар 7 1
|Еримбетов Искандер 5 1
|Никифоров Николай 1127 1
|Путин Владимир 1994 1
|Рейман Леонид 686 1
|Жумагалиев Аскар 15 1
|Сейсембаев Маргулан 1 1
|Акопьян Артур 16 1
|Клебанов Александр 2 1
|ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
|Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
|Открытое правительство Казахстана 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 875321, в очереди разбора - 778491.
Создано именных указателей - 46789.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 875321, в очереди разбора - 778491.
Создано именных указателей - 46789.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru