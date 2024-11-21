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Индексная книга (каталог) CNews*
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Назарбаев Нурсултан

СОБЫТИЯ


21.11.2024 Опыт Багилы Исаковой: как инновации в телерадиовещании меняют медиаиндустрию 1
31.10.2022 Казахстанский оператор отказался от российской киберзащиты 1
18.04.2022 Племянник Назарбаева после ареста подарил государству акции главного телеком-оператора страны 2
16.03.2022 Племянник Назарбаева арестован из-за махинаций в главном телеком-операторе страны 4
06.01.2022 Цена биткоина рухнула из-за погромов в Казахстане 1
04.10.2021 Семья экс-президента Казахстана стала совладельцем крупнейшего сотового оператора страны 2
26.02.2021 Внук лидера нации стал хозяином телеком-гиганта 2
26.02.2019 В Казахстане упразднили Минсвязи. Цифровым развитием займутся оборонщики 1
20.11.2018 Accenture цифровизует финансовый рынок Казахстана 1
25.01.2018 Банкир сбежал в США от допросов по сделкам с «Билайном» и МТС 1
13.09.2017 Россия предложила Казахстану совместную разработку технологий для цифровой трансформации 2
03.02.2017 CyberPlat прошел учетную регистрацию в Национальном банке Казахстана 1
31.01.2017 В России выпущены «золотые» iPhone с портретами Путина и Трампа. Цена 1
02.12.2016 Родственник Назарбаева купил часть главного оператора страны 1
03.06.2016 Расследование: с кем «не поделил» активы новый партнер российского спутникового оператора 1
19.05.2016 На портале открытых данных Казахстана опубликовано около 100 новых информационных наборов 1
07.04.2016 «Билайн» не дал другу Назарбаева заработать на себе $600 млн 2
12.08.2014 «Алтел» запустил сеть LTE в шести областных центрах Казахстана 1
03.06.2014 Казахские товары получили преимущества в госзакупках 1
20.02.2013 Рамзан Кадыров завел аккаунт в Instagram 1
17.01.2013 Нурсултан Назарбаев утвердил госпрограмму «Информационный Казахстан-2020» 1
29.12.2012 TeliaSonera заплатила $200 млн людям экс-премьера Казахстана 1
26.12.2012 Казахстан оставил Vimpelcom и Tele2 без LTE 1
27.11.2012 «Вымпелком» подарил советнику Назарбаева $200 млн 1
14.11.2012 Экс-премьер Казахстана не успел распродать дружественные телеком-активы 1
15.08.2012 TeliaSonera создает 4G-конкурента «Билайна» и Tele2 1
02.07.2012 МТС обвинили в укрывательстве беглого топ-менеджера 1
20.06.2012 Казахстан: автоматизация госуслуг исключит необходимость предоставления более 10 млн документов в бумажном виде 1
30.05.2012 Граждане Казахстана смогут внести предложения по проекту закона «О государственных услугах» через интернет 1
12.04.2012 С помощью казахстанского портала «электронного правительства» за 6 лет оказано более 11,2 млн услуг 1
26.12.2011 «Казахтелеком» завершил модернизацию базовых станций в 5 регионах республики 1
13.09.2011 «Казахтелеком» запустил на центральных площадях города Атырау бесплатный Wi-Fi 1
26.05.2011 «Казахтелеком» подключил по технологии EV-DO первую сельскую школу 1
08.04.2011 В «Билайне» обнаружился след семьи Назарбаевых 1
20.09.2010 «АМТ-Груп» реализует проект по запуску цифрового спутникового вещания в республике Казахстан 1
15.06.2010 Филиал МГУ в Казахстане: первый выпуск географов 1
09.11.2009 Т-72: уроки итальянского 1
14.10.2009 «Яндекс» запустил версию своего портала в Казахстане 1
29.06.2009 Назарбаев дал шанс МТС 1

Публикаций - 85, упоминаний - 98

Назарбаев Нурсултан и организации, системы, технологии, персоны:

Казахтелеком 348 22
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 13
PIH - Мобайл Телеком Сервис - Neo - Tele2 Казахстан - Altel - Алтел - Dalacom - Далаком - телекоммуникационная компания Казахстана 76 11
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 10
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 117 10
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 9
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
Vodafone Turkey - Vodafone Telekomünikasyon Anonim Şirketi - Vodafone Mobile Operations - KKTC Telsim - Vodafone Net - Турецкий оператор мобильной связи 48 4
KazTransCom - КазТрансКом - Jusan Mobile - КаспийМунайБайланыс - Актюбнефтесвязь - Байланыс 20 3
Скай Мобайл - Vimpelcom Kyrgyzstan - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Sky Mobile - оператор сотовой связи Кыргызстана 78 3
Telia Company - Alem Communications 8 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 3
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 354 3
Heartland Payment Systems 17 2
ArabSat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи - АрабСат 75 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
МегаФон 10742 2
Huawei 4677 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 151 2
Fintur 57 2
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 101 2
Visor 70 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 1
Platforma - Платформа больших данных (ПБД) 66 1
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 114 1
Питерская группа связистов 441 1
Платина КБ - CyberPlat Казахстан - Киберплат Казахстан 2 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 1
Eastwind - Восточный Ветер 82 1
Comverse Technology - Comverse Network Systems 79 1
Космос-ТВ - Космос Телеком 62 1
Fortive - Tektronix 50 1
Logitech Streamlabs 3 1
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Selex ES - Elsag Spa - Elsag Datamat 31 1
IBM - Algorithmics 6 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 242 1
Самгау - научно-технологический холдинг 4 1
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 43 5
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 4
First Heartland Jýsan Bank - First Heartland Jýsan Bank - Цеснабанк 12 3
KASE - Kazakhstan Stock Exchange - Казахстанская фондовая биржа 13 3
Kaspi Bank 31 3
ЦАТЭК - Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания 4 3
АТФБанк 22 3
Назарбаев фонд 4 3
Alatau Capital Invest - Алатау Капитал Инвест 3 3
Самрук-Казына - Казатомпром НАК - национальная атомная компания Казахстана - МАЭК-Казатомпром - Ульбинский металлургический завод 39 2
КТЖ - Казахстан Темир Жолы - Казахстанские железные дороги - Ремлокомотив - Ремонтная корпорация Камкор - Востокмашзавод - Шлюз КТЗЭ-Хоргос - КТЖ-Пассажирские перевозки - КТЖ-Грузовые перевозки - КТЖ Экспресс - Казтемиртранс - Военизированная железнодорож 17 2
АВИАНТ - Киевский авиационный завод 9 2
Казахстан инжиниринг НК - Казинжиниринг 5 2
Skyline Investments - Skyline Investment Company 2 2
Альянс Банк 20 2
Альянс-Капитал 29 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Альфа-Групп 745 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 1
Salford Capital Partners - Salford Georgia 6 1
Perla Penna 6 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный сберегательный банк Казахстана 48 1
Родник 91 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 1
Fellowes 32 1
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 1
ИНС - Институт национальной стратегии 31 1
СИЯП - Семипалатинский испытательный полигон - 2 ГЦНИИП - 2-й Государственный центральный научно-исследовательский испытательный полигон 12 1
Leonardo S.p.A. - Finmeccanica - Alenia Aermacchi - Alenia Aeronavali - Alenia Aeronautica 41 1
Казпочта - Қазпошта - Qazpost 20 1
George Resources 20 1
Международный аэропорт Астаны - Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев в Астане - ИАТА: NQZ, ИКАО: UACC 1 1
Menacrest 3 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК - Управление делами Президента Республики Казахстан 70 38
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Правительство Казахстана - Министерство культуры и информации Казахстана - Агентство по информатизации и связи Казахстана - Министерство связи и информации Казахстана 51 4
ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности 24 3
Правительство Казахстана - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана - Министерство индустрии и новых технологий Казахстана - Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан 9 3
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 3
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 3
Президент Украины 128 2
TMSF - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu - Savings Deposit Insurance Fund of Turkey - Фонд страхования сберегательных вкладов Турции - Фонд сбережений и страховых депозитов Турции 10 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 2
Правительство Казахстана - Министерство юстиции РК 15 2
Правительство Казахстана - Министерство финансов Казахстана - Министерство государственных доходов Казахстана 21 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 23 1
Прокуратура Узбекистана 12 1
Правительство Казахстана - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 12 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
Правительство Челябинской области 78 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - МЦРИАП - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана 14 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 12
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 12
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 8
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CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 5
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 408 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1690 3
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 3
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 3
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 2
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 527 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 2
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 2
Оповещение и уведомление - Notification 5945 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 2
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник 72 8
Космодром Байконур 1072 8
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 7
Байтерек КРК - Космический ракетный комплекс 15 5
Microsoft Windows 2000 8678 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 2
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 56 2
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-148 - украинский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 25 2
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Можаец КА 15 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 2
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 55 2
Яндекс.Расписания 28 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 275 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - eGov - Электронное правительство Казахстана - Государственная программа 34 1
Amdocs Ensemble 7 1
Amdocs CRM 12 1
IBM InfoSphere ETL - IBM InfoSphere Guardium 47 1
Caviar Supremo 1 1
Eastwind - EW AdTarget 4 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Apple iPad 4012 1
Linux OS 11533 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 1
Microsoft Office 4170 1
Samsung Galaxy Note 702 1
Яндекс.Авто 49 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 1
Apple iPhone 7 289 1
Apple iPhone 5 783 1
Apple iPhone 4 800 1
Apple iPad mini 430 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 1
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 41 1
Путин Владимир 3454 17
Назарбаева Дарига 6 6
Перминов Анатолий 131 4
Каримов Ислам 97 4
Клебанов Александр 4 3
Ахметов Даниал 48 3
Есекеев Куанышбек 40 3
Жумагалиев Аскар 23 2
Токаев Касым-Жомарт 9 2
Янукович Виктор 57 2
Алфёров Жорес 57 2
Ющенко Виктор 39 2
Балуевский Юрий 22 2
Алиев Рахат 2 2
Кулибаев Тимур 3 2
Нуршабеков Ризат 4 2
Назарбаева Алия 2 2
Утемуратов Булат 10 2
Сатыбалды Кайрат 2 2
Каримова Гульнара 95 2
Авакян Гаянэ 52 2
Абаев Даурен 13 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Нуриева Айгуль 7 2
Акаев Айдар 29 2
Алиев Ильхам 13 2
Еримбетов Искандер 9 2
Масимов Карим 20 2
Карибджанов Айдан 3 1
Патаркацишвили Бадри 11 1
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 1
Giacometti Elia - Джакометти Илия 6 1
Аблязов Мухтар 3 1
Kluge John - Клюге Джон 4 1
Сейсембаев Маргулан 2 1
Акопьян Артур 27 1
Лезговко Александр 2 1
Даутов Радик 16 1
Носик Антон 106 1
Погребинский Антон 45 1
Казахстан - Республика 6048 83
Россия - РФ - Российская федерация 166168 39
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 417 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 13
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
Азия - Азиатский регион 5920 8
Швеция - Королевство 3782 8
Узбекистан - Республика 2005 8
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 7
Украина 7928 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
Европа 24964 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Турция - Турецкая республика 2620 5
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 5
Беларусь - Белоруссия 6289 4
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