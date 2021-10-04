Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46789
ИКТ 4563
Организации 3093
Ведомства 1093
Ассоциации 324
Технологии 2045
Системы 10731
Персоны 15482
Местоположение 1007
Статьи 672
Пресса 450
ИАА 391
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 626
Мероприятия 554

Назарбаев Нурсултан



04.10.2021 Семья экс-президента Казахстана стала совладельцем крупнейшего сотового оператора страны 2
26.02.2021 Внук лидера нации стал хозяином телеком-гиганта 4
26.02.2019 В Казахстане упразднили Минсвязи. Цифровым развитием займутся оборонщики 3
20.11.2018 Accenture цифровизует финансовый рынок Казахстана 1
25.01.2018 Банкир сбежал в США от допросов по сделкам с «Билайном» и МТС 1
13.09.2017 Россия предложила Казахстану совместную разработку технологий для цифровой трансформации 1
31.01.2017 В России выпущены «золотые» iPhone с портретами Путина и Трампа. Цена 1
02.12.2016 Родственник Назарбаева купил часть главного оператора страны 2
03.06.2016 Расследование: с кем «не поделил» активы новый партнер российского спутникового оператора 1
19.05.2016 На портале открытых данных Казахстана опубликовано около 100 новых информационных наборов 1
07.04.2016 «Билайн» не дал другу Назарбаева заработать на себе $600 млн 1
12.08.2014 «Алтел» запустил сеть LTE в шести областных центрах Казахстана 1
03.06.2014 Казахские товары получили преимущества в госзакупках 1
17.01.2013 Нурсултан Назарбаев утвердил госпрограмму «Информационный Казахстан-2020» 1
29.12.2012 TeliaSonera заплатила $200 млн людям экс-премьера Казахстана 1
26.12.2012 Казахстан оставил Vimpelcom и Tele2 без LTE 2
27.11.2012 «Вымпелком» подарил советнику Назарбаева $200 млн 1
15.08.2012 TeliaSonera создает 4G-конкурента «Билайна» и Tele2 1
20.06.2012 Казахстан: автоматизация госуслуг исключит необходимость предоставления более 10 млн документов в бумажном виде 1
30.05.2012 Граждане Казахстана смогут внести предложения по проекту закона «О государственных услугах» через интернет 1
12.04.2012 С помощью казахстанского портала «электронного правительства» за 6 лет оказано более 11,2 млн услуг 1
13.09.2011 «Казахтелеком» запустил на центральных площадях города Атырау бесплатный Wi-Fi 1
08.04.2011 В «Билайне» обнаружился след семьи Назарбаевых 1
20.09.2010 «АМТ-Груп» реализует проект по запуску цифрового спутникового вещания в республике Казахстан 1
14.10.2009 «Яндекс» запустил версию своего портала в Казахстане 1
29.06.2009 Назарбаев дал шанс МТС 1
25.06.2009 Блоггеров со всего мира будут судить в Казахстане 1
22.10.2008 ИТ-сервис: Бизнес соскучился по результату 2
10.10.2008 За один блог закрыли весь ЖЖ 2
12.05.2008 В Казахстане новый министр культуры, информации и интернета 1
03.12.2007 CNews открыл представительство в Казахстане 1
24.10.2007 В Казахстане заблокировали оппозиционные веб-сайты 1
21.08.2007 «Крок» обеспечил техническое сопровождение встречи глав государств-участников ШОС 1
15.12.2006 В Казахстане в 25 раз будет увеличено финансирование науки 1
12.12.2006 В Казахстане запущен единственный в Центральной Азии эталон времени 1
04.10.2006 Самые интересные киноновинки на DVD в октябре 2006 1
19.06.2006 "КазСат" успешно выведен на геостационарную орбиту 1
03.03.2006 Вокруг "Казахтелекома" разгорелся спор 1

Публикаций - 38, упоминаний - 48

Назарбаев Нурсултан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6125 10
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 76 8
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 74 5
Altel - Алтел - телекоммуникационная компания Казахстана 31 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7113 4
Казахтелеком 248 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5165 2
МегаФон ПетерСтар 195 1
Tele2 Казахстан 7 1
Питерская группа связистов 135 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 131 1
Oracle Corporation 3882 1
Yandex - Яндекс 4257 1
SAP SE 3514 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 972 1
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 1
Apple Inc - Эппл Рус 8444 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор 23 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1678 1
Samsung Electronics 6587 1
Bitel - Бител - сотовый оператор Киргизии 33 1
Veon - Beeline - Sky Mobile 53 1
Accenture - Аксенчер 594 1
Facebook 3963 1
Казахстанская фондовая биржа - KASE - Kazakhstan Stock Exchange 9 2
Альфа-Групп 440 1
БТА Банк - Туран Алем 15 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Halyk Bank - Халык банк - Народный банк Казахстана 30 1
Казатомпром НАК 9 1
КТЖ - Казахстан Темир Жолы - Казахстанские железные дороги 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6192 2
МФЦА - Астана Международный финансовый центр - Astana International Financial Centre 4 1
TMSF - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu - Фонд страхования сберегательных вкладов Турции 1 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство цифрового развития, инновация и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан - ранее Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана 3 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 8 1
Президент Республики Казахстан 2 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 971 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 826 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3999 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1075 1
3G - Стандарт мобильной связи 4081 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1607 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8098 1
Apple iPhone 7 246 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5360 1
Apple iPad mini 375 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 25 1
Samsung Galaxy Note 558 1
Абаев Даурен 12 1
Малькова Лариса 3 1
Акаев Айдар 7 1
Еримбетов Искандер 5 1
Никифоров Николай 1127 1
Путин Владимир 1994 1
Рейман Леонид 686 1
Жумагалиев Аскар 15 1
Сейсембаев Маргулан 1 1
Акопьян Артур 16 1
Клебанов Александр 2 1
Казахстан - Республика 3079 27
Россия - Российская федерация - РФ 65028 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 17636 6
Беларусь - Белоруссия 2373 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9196 3
Украина 4093 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 20324 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5154 2
Германия - Федеративная Республика 4480 1
Казахстан - Южно-Казахстанская область - Туркестанская область 19 1
Казахстан - Кызылординская область - Кызылорда 8 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 269 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 370 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 385 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 163 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 400 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 489 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1535 1
Ближний Восток 1708 1
Европа Восточная 2025 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9001 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 671 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6778 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6765 1
Кавказ 61 1
Монголия 192 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 867 1
Турция - Турецкая республика 1083 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
Открытое правительство Казахстана 3 1
Интерфакс Казахстан 3 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 673 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 875321, в очереди разбора - 778491.
Создано именных указателей - 46789.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие смартфоны 2021 года: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные мыши: хиты продаж

Лучшие ультразвуковые увлажнители: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Космическая агрономия: марсианскую почву сделали плодороднее земной

Как отпечаток пальца: индивидуальность нейронов поможет решить проблемы ИИ

Прошлое спутника Земли под вопросом: молодые лунные камни удивили ученых
Показать еще