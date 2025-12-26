Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188146
ИКТ 14559
Организации 11291
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3542
Системы 26520
Персоны 81303
География 2992
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2749
Мероприятия 877

Токаев Касым-Жомарт


СОБЫТИЯ


26.12.2025 Система позволит отслеживать в режиме реального времени качество воздуха в центре цветной металлургии Казахстана — Усть-Каменогорске 1
15.02.2024 Арабы покупают экс-«дочку» Tele2 1
26.05.2022 Binance научит регулировать криптовалюты Казахстан, куда массово бежали китайские майнеры 1
25.05.2022 Binance подписала меморандум о взаимопонимании с Министерством цифрового развития Казахстана 1
18.04.2022 Племянник Назарбаева после ареста подарил государству акции главного телеком-оператора страны 1
16.03.2022 Племянник Назарбаева арестован из-за махинаций в главном телеком-операторе страны 1
21.08.2019 Chrome и Firefox пообещали защищать пользователей от государственного шпионского ПО 1
09.01.2007 Казахстан и Финляндия будут сотрудничать в области высоких технологий 1
09.01.2007 Казахстан и Финляндия будут сотрудничать в области высоких технологий 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Токаев Касым-Жомарт и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3129 4
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 113 4
Казахтелеком 339 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9210 2
PIH - Мобайл Телеком Сервис - Neo - Tele2 Казахстан - Altel - Алтел - Dalacom - Далаком - телекоммуникационная компания Казахстана 74 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 2
Heartland Payment Systems 17 1
KazTransCom - КазТрансКом - Jusan Mobile - КаспийМунайБайланыс - Актюбнефтесвязь - Байланыс 20 1
Google LLC 12285 1
X Corp - Twitter 2909 1
Цифровые активы 149 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14337 1
Ростелеком 10347 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 801 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 347 1
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 133 1
Fintur 56 1
First Heartland Jýsan Bank - First Heartland Jýsan Bank - Цеснабанк 12 2
Kaspi Bank 29 2
Astana Hub 8 2
ЦАТЭК - Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания 4 2
Назарбаев фонд 4 2
Skyline Investments - Skyline Investment Company 2 2
Alatau Capital Invest - Алатау Капитал Инвест 3 2
PIH - Power International Holding 3 1
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 43 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК 61 4
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - МЦРИАП - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана 12 4
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 73 2
ОДКБ - Организация Договора о коллективной безопасности 24 2
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 98 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12903 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3379 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 69 1
МФЦА - Астана Международный финансовый центр - Astana International Financial Centre 10 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1048 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73469 2
HSTS - HTTP Strict Transport Security - механизм, принудительно активирующий защищённое соединение через протокол HTTPS 8 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1726 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5926 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22008 1
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 343 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3928 1
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 609 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1317 1
Кибербезопасность - MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 166 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2352 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31849 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17140 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9728 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3965 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1033 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 606 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4790 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9379 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1418 1
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 75 2
Google Chrome - браузер 1651 1
Mozilla Firefox - браузер 1919 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 694 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 55 1
Клебанов Александр 4 2
Назарбаева Дарига 6 2
Мусин Багдат 6 2
Сатыбалды Кайрат 2 2
Назарбаев Нурсултан 84 2
Сулейменов Тимур 1 1
Бектенов Олжас 2 1
Сабиров Шакват 2 1
Казахстан - Республика 5812 8
Россия - РФ - Российская федерация 157411 4
Швеция - Королевство 3716 3
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 406 2
Азия - Азиатский регион 5753 2
Финляндия - Финляндская Республика 3658 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53503 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18273 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4101 1
Украина 7800 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 1
Канада 4986 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 1
Турция - Турецкая республика 2496 1
Катар 173 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55078 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51334 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 226 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1161 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17429 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3705 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 1
Приватизация - форма преобразования собственности 536 1
Федеральный закон 121-ФЗ - Иностранный агент - иноагент 59 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1343 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 1
Казахстан Сегодня 309 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1080 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6022 1
Forbes - Форбс 916 1
Wikipedia - Википедия 590 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410667, в очереди разбора - 730951.
Создано именных указателей - 188146.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще