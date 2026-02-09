Astana Hub — это международный технопарк IT-стартапов. Здесь создаются условия для свободного развития казахстанских и зарубежных технологических компаний. По данным на 2022 год поддержку получили 665 участников и 75 иностранных участников Астана Hub. В технопарке действуют 9 R&D (Research&Development) лабораторий. Миссия Astana Hub — стать центром развития инновационных проектов, выпускать прорывные IT-компании, а также стать очагом для притяжения критической массы молодых и талантливых IT-специалистов со всего мира. Деятельность офиса образовательных программ Astana Hub нацелена на подпитывание пула казахстанских талантов в сфере IT через популяризацию технологического предпринимательства и обучение навыкам, необходимым для создания технологического стартапа.