Astana Hub


Astana Hub — это международный технопарк IT-стартапов. Здесь создаются условия для свободного развития казахстанских и зарубежных технологических компаний. По данным на 2022 год поддержку получили 665 участников и 75 иностранных участников Астана Hub. В технопарке действуют 9 R&D (Research&Development) лабораторий.  Миссия Astana Hub — стать центром развития инновационных проектов, выпускать прорывные IT-компании, а также стать очагом для притяжения критической массы молодых и талантливых IT-специалистов со всего мира. Деятельность офиса образовательных программ Astana Hub нацелена на подпитывание пула казахстанских талантов в сфере IT через популяризацию технологического предпринимательства и обучение навыкам, необходимым для создания технологического стартапа.

 

09.02.2026 Richat запустила конструктор ИИ-ассистентов для бизнеса без программирования 1
07.06.2024 В экосистеме ПО «Группы Астра» появилась платформа для управления данными 1
22.05.2024 Yandex Cloud расширяет сотрудничество с фондами и акселераторами для поддержки технологических компаний 1
20.02.2023 Yandex Cloud запустила программу поддержки ИТ-стартапов 1
26.05.2022 Binance научит регулировать криптовалюты Казахстан, куда массово бежали китайские майнеры 2
25.05.2022 Binance подписала меморандум о взаимопонимании с Министерством цифрового развития Казахстана 1
28.10.2021 MTS StartUp Hub и Astana Hub откроют 5G-центр в Казахстане 3
14.09.2021 «Корус консалтинг» запустил корпоративный акселератор Digital Product Lab (DPL) 1
19.12.2019 «ИКС Холдинг Казахстан» займется подготовкой молодых ИТ-специалистов 2

Yandex - Яндекс 8584 2
Технопарк Якутия ГАУ - ИТ Парк Якутск 14 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 280 1
Корус Консалтинг - Digital Product Lab 3 1
Talend 13 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3319 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14583 1
ИКС 410 1
Oracle Corporation 6901 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2588 1
Корус Консалтинг ГК 1366 1
SAS Institute 1040 1
ИКС Казахстан - ICS Holding Qazaqstan - Digital Holding Qazaqstan 4 1
Salesforce - Informatica 135 1
ИКС - JSA Group - Джей Эс Эй Групп - Металло-Тех 26 1
Цифровые активы 149 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 100 1
Startech VC - Startech Partners - Стартех База 13 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8299 1
РВК - Российская венчурная компания 558 1
Газпром нефть 680 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
Кировский завод 37 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 63 1
Kama Flow - КФ Венчурс 25 1
Startup Lab - Российский венчурный фонд 5 1
Phystech Ventures 14 1
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - МЦРИАП - Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана 12 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13024 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 2
МФЦА - Астана Международный финансовый центр - Astana International Financial Centre 10 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3411 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3278 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 371 1
ФРИИ Акселератор 56 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 41 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 366 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК - Управление делами Президента Республики Казахстан 69 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73756 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18694 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4954 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6211 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1588 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 2
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 343 1
Lean Startup - Бережливый стартап 12 1
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1054 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2381 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12407 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4848 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17183 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3979 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1481 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7450 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3108 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17167 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8203 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 492 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 379 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 671 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2417 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7657 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 351 1
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 203 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 607 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1263 1
Lean Manufacturing - Бережливое производство - Бережливые технологии 169 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1726 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4516 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 626 2
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 77 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 350 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 41 1
Сатори - DLH - Deductive Lake House 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Astra AIC - Astra Infrastructure Cloud - Облачный ПАК Группы Астра 34 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 695 1
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 80 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 208 1
Яндекс.Практикум 71 1
Yandex Object Storage 16 1
Мусин Багдат 6 2
Токаев Касым-Жомарт 9 2
Шмаков Антон 71 1
Сулейменов Тимур 1 1
Яценко Вадим 90 1
Ражев Никита 1 1
Мадиев Магжан 1 1
Самерханов Айдар 1 1
Могилевкин Константин 1 1
Нуртлеуов Шалкар 1 1
Мухамадуллин Ильяс 1 1
Семенов Александр 165 1
Курин Дмитрий 23 1
Тойчибеков Данияр 3 1
Павлов Александр 116 1
Безнасюк Дмитрий 2 1
Казахстан - Республика 5839 6
Россия - РФ - Российская федерация 158259 5
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 406 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18353 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53571 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4116 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13585 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2439 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3057 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3312 1
Канада 4996 1
Россия - СФО - Новосибирск 4699 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14543 1
Украина 7814 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1457 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 700 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2255 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 2
Синдикат - одна из форм объединения предприятий 79 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1288 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10425 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5323 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 1
Правительство Казахстана - Минцифры Казахстана - Цифровой Казахстан - Государственная программа 11 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 574 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 230 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4676 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 1
Английский язык 6889 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 947 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6034 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3761 1
LBS - London Business School - Лондонская школа бизнеса 24 1
ICS Tech - технологический университет 1 1
