MTS StartUp Hub и Astana Hub откроют 5G-центр в Казахстане

МТС, одна из ведущих российских компаний по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о подписании соглашения о партнерстве Центра инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub и Astana Hub — технопарка IT-стартапов в Казахстане. Соглашение подписано на инновационном форуме Digital Bridge-2021 и предполагает совместный поиск технологических проектов для их развития на территории России и Казахстана, а также сотрудничество в рамках открытия в Астане Центра 5G — международной площадки для создания и интеграции новых цифровых продуктов, основанных на преимуществах сети пятого поколения.

Открытие Центра 5G Astana Hub запланировано на начало 2022 г. Центр будет осуществлять отбор, тестирование и доработку решений технологических компаний и стартапов Казахстана на сетях пятого поколения. Лучшие проекты будут претендовать на денежные гранты и дальнейшее сотрудничество с МТС и другими крупными российскими и казахстанскими компаниями.

MTS StartUp Hub окажет консалтинговую поддержку по программам 5G-инкубации на этапе подготовки к запуску Центра 5G, а также экспертную помощь в создании и использовании инфраструктуры тестовых площадок 5G.

В рамках партнерства MTS StartUp Hub и Astana Hub уже начали поиск стартапов, предоставляющих AR, VR, XR-сервисы, решения в сфере развлечений и медиа, промышленности и цифровой недвижимости. Подать заявку для участия в совместной программе можно на сайте astanahub.com.

Стартапы из России могут стать резидентами Astana Hub и получить поддержку в виде специальных налоговых льгот, рабочих пространств, программ развития, доступа к защите иностранных инвестиций по принципам английского права от МФЦА и другие преференции.

«Партнерство с Astana Hub расширяет программу международного технологического скаутинга MTS StartUp Hub, теперь мы будем осуществлять отбор лучших цифровых проектов и в Казахстане. Казахские команды смогут стать резидентами наших Центров 5G в России, доработать свои решения с помощью инфраструктуры, ресурсов и сетей пятого поколения МТС и запустить пилот с российскими компаниями. Мы также готовы делиться экспертизой для запуска Центра 5G в Астане, уверен, эта площадка даст мощный импульс развития инноваций в Казахстане», — отметил директор МТС по инновациям и инвестициями Дмитрий Курин.

«Центр 5G позволит создавать ИT-решения с применением новейших технологий: интернета вещей, виртуальной и дополненной реальности, 3D-моделирования и т.д. Для ИT-разработчиков это откроет новые возможности для профессионального роста, а для пользователей — удобство и скорость сервисов и приложений. Запуск Центра 5G с МТС в Нур-Султане запланирован на начало 2022 г.», — сказал генеральный директор Astana Hub Магжан Мадиев.